DAX: Tiefrote Wochenbilanz

aktiencheck.de Redaktion 23.11.2026, 09:13 2 Min. UBS

Der DAX verliert in einer Woche 7,3% und schließt nur zehn Punkte über dem Oktober-Tief.

Bild: Rafael Minguet Delgado / Pexels

Für den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900, Ticker: DAX) ist es auch am Freitag weiter abwärts gegangen. Dabei seien die Kurse um 2,6% auf 24.803 eingebrochen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgehe. Rückblick: Nachdem der deutsche Leitindex bereits am Mittwoch unter die 26.000er-Schwelle gefallen sei, sei das Aktienbarometer in der letzten Sitzung vor dem Wochenende auch unter die 25.000er-Marke abgesackt. Gleichzeitig sei damit die langfristige 200-Tage-Linie unterboten worden. Am Ende einer überaus schwachen Handelswoche (-7,3%) – unter dem Strich habe jeder Handelstag der dritten Novemberwoche im Minus geendet – habe zudem der größte Wochenverlust seit Anfang April 2025 zu Buche gestanden. Ausblick: Im Chart des DAX gehe es jetzt vor allem um die Frage, ob der Wechsel in den formalen Abwärtstrend mit neuerlichen Abgaben bestätigt werde oder ob es nach sechs Verlustsitzungen hintereinander zu einer Gegenreaktion komme. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite sei der erste Halt mittlerweile am Oktober-Tief bei 24.793 zu finden. Darunter dürfte das Juli-Tief bei 24.651 Punkten stützend wirken. Anschließend müsste auf das Juni-Tief im Bereich von 24.044 mit der 24.000er-Marke geachtet werden, bevor ein Test der beiden 2025er-März-Tops bei 23.476 einkalkuliert werden sollte. Das Long-Szenario: Könne der DAX zum Start in die letzte Novemberwoche indes nach oben drehen und den Rückfall unter die 200-Tage-Linie mit einer technischen Gegenreaktion kontern, müsste es zuerst zurück über den GD200 (aktuell bei 24.997) und die 25.000er-Barriere gehen. Darüber würde das offene Gap vom Freitag warten, ehe ein Hochlauf an den kurzfristigen GD50 (25.612), das Tief vom 6. November (25.618) und die mittelfristige 100-Tage-Linie (25.679) möglich wäre. Danach sollten auch das Verlaufshoch vom 6. Juli bei 25.900 und die 26.000er-Barriere überboten werden.

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