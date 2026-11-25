Die Flucht aus KI-Aktien hat den DAX am Mittwoch erneut belastet: Der deutsche Leitindex (ISIN DE0008469008) schloss bei 24.702,13 Punkten und damit 1,26 Prozent im Minus. Das ist laut dpa-AFX der tiefste Stand seit Juli, seit Jahresbeginn bleibt nur noch ein Plus von rund 1 Prozent (dpa-AFX, 25.11.2026). Die starke Erholung vom Wochenauftakt erwies sich demnach als Strohfeuer. Zum europäischen Handelsschluss notierte der Nasdaq 100 in den USA rund 4 Prozent im Minus, der Dow Jones 1,4 Prozent.

Diese Tagesbilanz fasst zusammen, was den Markt bewegt hat, wer verlor und wer sich behauptete, was die Warnung eines Börsenexperten zur Liquidität bedeutet und was Anleger vor dem US-Feiertag Thanksgiving im Blick behalten.