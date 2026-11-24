Der DAX mache oberhalb der Schlüsselstelle 24.800 weiter. Der bisherige Rebound sehe gut aus und habe die EMA/SMA200-Hürde 25.000/25.135 überwunden. 25.000/25.135 sei auch heute zu beachten, nun als Unterstützung. Der DAX sei zwischen 25.135 und 25.700 neutral. Es habe geheißen: "Steigt der DAX per Tagesschluss über 25.135" (Vorbörse 25.400), eröffnet dies Anschlusspotenzial bis zur nächsten Hürde bei 25.500/25.600". So solle es sein. Tagesziel könne 25.600/25.700 sein. Falle der DAX per Tagesschlusskurs unter 25.000 zurück, teste er erneut die Kardinale 24.800.