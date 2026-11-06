DAX: Pullback nach Spinning-Top-Kerze - Chartanalyse

DAX mit "SPINNING TOP"-Kerze am Allzeithoch. Das leite einen Pullback nach unten ein. Der DAX sei neutral und zeige nur einen Pullback vom ATH zu 26.150 oder 25.925. Dann wäre im Prinzip erneut schon 26.575/26.600 dran. DAX-BIG-PICTURE: a) Der DAX stehe und falle mit den 200-Tage-Linien bei 25.020/24.900. b) Über 26.575 generiere der DAX ein Kaufsignal für das Ziel 27.750. DAX INTRDAY: Der DAX falle heute bis 25.950 und steige dann bis 26.300/26.307 (PP). Danach falle der DAX erneut bis 25.950 und steige vor allem NICHT über 26.450. Unter 25.900 breche der DAX bis 25.535 ein und steige dann wieder etwas an.