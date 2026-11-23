Die Fresenius Medical Care-Aktie befindet sich in einer interessanten Ausgangslage. Während das Papier um 2,28 % auf 38,19 Euro steigt, hat Millennium International Management LP seine Netto-Leerverkaufsposition am 20. November 2026 von 0,90 % auf 0,89 % reduziert. Damit hat der Investmentmanager seine Short-Exponierung um rund 1,1 % der bisherigen Position verkleinert. Zusammen mit den jüngeren Positionen von Marshall Wace über 0,94 % und Kintbury Capital über 1,14 % ergibt sich eine rechnerische Summe von 2,97 % des ausgegebenen Aktienkapitals. Unter Einbeziehung der älteren Pertento-Meldung von 0,50 % erhöht sich dieser Wert auf 3,47 %. Die jüngste Positionssenkung zeigt, dass zumindest ein bedeutender institutioneller Investor seine Wette auf fallende Kurse leicht zurückgenommen hat. Für eine grundlegende Veränderung der Short-Positionierung liefert dieser kleine Schritt allerdings noch keinen ausreichenden Beweis. Sollte Fresenius Medical Care operativ überzeugen, könnten weitere Short-Eindeckungen eine mögliche Kurserholung unterstützen. Enttäuschungen bei der Geschäftsentwicklung könnten dagegen die skeptischen Erwartungen bestätigen. Entscheidend bleibt deshalb, ob das Unternehmen seine Profitabilität nachhaltig verbessern und die Erwartungen der Anleger erfüllen kann. Die positive Tagesentwicklung und die jüngste Reduzierung der Millennium-Position sorgen jedenfalls für eine spannende Ausgangslage.