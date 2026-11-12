DAX: Neue Rekorde?

▼ Das Short-Szenario: Auf der Unterseite stehe neben dem Gap vom Dienstag nun vor allem die gestern neu entstandene Kurslücke im Fokus. Würden die beiden Lücken bei 26.347 bzw. 26.267 Punkten geschlossen und würden die Notierungen danach nicht wieder nach oben drehen, müsste ein Test des Hochs vom 4. September (26.168) mit dem Oktober-Top (26.106) und der 26.000er-Marke einkalkuliert werden. Unterhalb des Tops vom 6. Juli bei 25.900 Punkten würde die Auffangzone aus der 100-Tage-Linie (25.614) mit dem kurzfristigen GD50 (25.580) und dem Januar-Top (25.508) in den Fokus rücken.