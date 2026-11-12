Während der reguläre Handel im DAX gestern Abend auf dem Tageshoch bei 26.663 Punkten endete, ging es nachbörslich auf neue historische Höchststände hinauf, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.
DAX: Neue Rekorde?
UBS DailyTrader - Bestens informiert in den Börsentag!
Rückblick: Nachdem der deutsche Leitindex am Dienstagnachmittag von einem schwächeren Kursverlauf ausgebremst worden sei, hätten die Blue Chips am gestrigen Mittwoch bis zur Schlussglocke kräftig zulegen können. Dabei seien die Kurse schon zur Eröffnung bei 26.623 Punkten per Aufwärts-Gap nach oben gesprungen (Vortagesschluss bei 26.347), seien im weiteren Verlauf aber zunächst auf das Tagestief bei 26.492 zurückgefallen. Dank eines starken Endspurts habe sich der DAX letztlich bis auf 26.663 Punkte (+1,2%) geschraubt und sei nachbörslich sogar über 26.700 Zähler geklettert.
Ausblick: Im Chart könnte es jetzt zu einem Ausbruch auf neue Bestmarken kommen.
▲ Das Long-Szenario: Könne der DAX seine nachbörslichen Rekorde im regulären Handel bestätigen, wäre der Weg oberhalb des aktuellen Allzeithochs vom vergangenen Donnerstag (26.693 Punkte) zunächst frei von nennenswerten charttechnischen Widerständen. Zur Orientierung würden sich jedoch die nächsten runden Hundertermarken wie beispielsweise 26.800 oder 26.900 Punkte heranziehen lassen. Darüber würde im etwas größeren Bild bereits die 27.000er-Barriere warten.
▼ Das Short-Szenario: Auf der Unterseite stehe neben dem Gap vom Dienstag nun vor allem die gestern neu entstandene Kurslücke im Fokus. Würden die beiden Lücken bei 26.347 bzw. 26.267 Punkten geschlossen und würden die Notierungen danach nicht wieder nach oben drehen, müsste ein Test des Hochs vom 4. September (26.168) mit dem Oktober-Top (26.106) und der 26.000er-Marke einkalkuliert werden. Unterhalb des Tops vom 6. Juli bei 25.900 Punkten würde die Auffangzone aus der 100-Tage-Linie (25.614) mit dem kurzfristigen GD50 (25.580) und dem Januar-Top (25.508) in den Fokus rücken.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.