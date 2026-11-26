DAX: Nachbörslich ins Plus gedreht

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 14:11 1 Min. UBS

Der DAX erobert nachbörslich die Marke von 25.000 Punkten zurück, die Bestätigung im regulären Handel steht noch aus.

Bild: © Deutsche Börse Group / Martin Joppen

Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hat seine Verluste vom Dienstag (-1,3%) gestern im regulären Handel zunächst ausgeweitet und dabei weitere 1,3% auf 24.702 abgegeben, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht. Rückblick: Nachdem der DAX am Montag eine starke Gegenreaktion auf die Kursverluste der Vorwoche (-7,3%) gezeigt habe, seien die Notierungen anschließend erneut unter Druck geraten. Trotz einer freundlichen Eröffnung bei 25.084 und einem Anstieg auf das frühe Tageshoch bei 25.151 seien die Blue Chips gestern in die Verlustzone und unter die 25.000er-Schwelle mit dem GD200 zurückgefallen. Im weiteren Verlauf seien die Verluste sukzessive ausgeweitet worden, wobei die Notierungen im Tief bis auf 24.698 zurückgesetzt hätten. Ausblick: Dank der starken Nachbörse (25.128 Punkte) habe sich der DAX gestern Abend zurück über den wichtigen Haltebereich aus der 25.000er-Barriere und der langfristigen Trendlinie schieben können. Dieser Re-Break sollte heute im regulären Handel aber zwingend bestätigt werden. Das Long-Szenario: Gelinge die schnelle Rückkehr über den GD200 (aktuell bei 24.999), müsste danach auch das September-Tief bei 25.164 überboten werden. Oberhalb dieser Hürde könnte dann das offene Gap vom Freitag vollständig geschlossen werden, ehe der kurzfristige GD50 (25.585) zusammen mit dem Tief vom 6. November (25.618) und der 100-Tage-Linie (25.667) in den Fokus rücken würde. Darüber wäre ein Hochlauf an das Verlaufshoch vom 6. Juli (25.900) denkbar. Das Short-Szenario: Unterhalb der 25.000er-Marke müsste dagegen mit einem Rücksetzer an das Oktober-Tief bei 24.793 gerechnet werden, bevor das gestrige Tages- und neue November-Tief mit dem Juli-Tief bei 24.651 angesteuert werden könnte. Sollten die Kurse auch am Juni-Tief (24.044) oder der 24.000er-Schwelle keinen Halt finden, müsste auf die 2025er-März-Hochs bei 23.476 geachtet werden.

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