DAX-Kursrakete Zalando: Hedgefonds im Kreuzfeuer - beginnt jetzt die große Shortseller-Schlacht?

Die Zalando-Aktie liefert mit einem Kursanstieg von 8,373 Prozent auf 27,44 Euro ein eindrucksvolles Lebenszeichen. Gleichzeitig offenbaren die jüngsten Veränderungen der Netto-Leerverkaufspositionen ein spannendes Bild. Marshall Wace hat seine Short-Position reduziert und hält zuletzt ausgewiesene 0,95 Prozent des Aktienkapitals. Millennium International Management meldete dagegen am 3. November 2026 eine neue Position oberhalb der Veröffentlichungsschwelle von 0,50 Prozent. Hinzu kommen bedeutende Short-Engagements von Kintbury Capital, PDT Partners und AQR Capital Management. Die fünf jüngeren Positionsmeldungen ergeben rechnerisch 5,21 Prozent des Aktienkapitals. Damit bleibt Zalando trotz der jüngsten Kursgewinne eine Aktie, bei der institutionelle Leerverkäufer eine bedeutende Rolle spielen. Für die weitere Entwicklung könnte insbesondere entscheidend sein, ob die positive Kursreaktion durch eine nachhaltige Verbesserung der Geschäftsperspektiven unterstützt wird. Sollten sich die Erwartungen der Anleger erfüllen und weitere Hedgefonds ihre Short-Positionen reduzieren, könnte zusätzliche Nachfrage entstehen. Gleichzeitig bleibt das Risiko bestehen, dass sich die operative Entwicklung schwächer gestaltet als erhofft und die Aktie nach ihrem kräftigen Anstieg wieder unter Druck gerät. Die entscheidende Botschaft: Zalando hat mit einem Tagesplus von mehr als acht Prozent ein starkes Ausrufezeichen gesetzt. Doch während die Aktie kräftig zulegt, sind sich die Hedgefonds über die weitere Richtung offenbar alles andere als einig. Genau dieser Gegensatz könnte die Zalando-Aktie auch in den kommenden Wochen zu einem besonders spannenden Börsenthema machen.