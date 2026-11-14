Es ist eine Zahl, die vor wenigen Jahren noch utopisch klang. Am Donnerstag, 12. November 2026, sprang der DAX erstmals in seiner Geschichte über die Marke von 27.000 Punkten und erreichte im Handelsverlauf 27.001,67 Punkte. Zum Wochenschluss stand der deutsche Leitindex bei 26.749,95 Punkten – ein Plus von 3,60 Prozent in nur fünf Handelstagen. Und das in einer Woche, in der an der Wall Street der Chef des wertvollsten Chipkonzerns der Welt zurücktrat, die US-Inflation heißer ausfiel als erwartet und die Anleiherenditen über 5 Prozent stiegen. Wie passt das zusammen? Und wie weit kann die Rekordrally noch tragen?
DAX knackt erstmals 27.000 Punkte: Siemens Energy, Infineon, Siemens, Allianz und Deutsche Bank treiben die Rekordrally – wie weit trägt sie noch?
Historische Woche an der Frankfurter Börse: Der DAX steigt erstmals über 27.000 Punkte und beendet die Woche mit einem Plus von 3,6 Prozent bei 26.749,95 Punkten. Siemens Energy, Infineon, Siemens, Allianz und Deutsche Bank treiben die Rekordrally, Rheinmetall und die Autobauer bleiben zurück. Die große DAX Analyse: Was hinter dem Rekord steckt, warum die Rally anders ist als frühere, welche Risiken lauern und welche Termine jetzt über den nächsten Schritt entscheiden.
Die Rekordwoche
Friedenshoffnung, Zinsangst, Zahlenfeuerwerk
Die Woche begann mit einem Befreiungsschlag. Hoffnungen auf Frieden im Iran-Krieg und in der Ukraine ließen den Ölpreis am Montag um fast 5 Prozent fallen, der DAX eroberte die Marke von 26.000 Punkten zurück. Am Dienstag bremsten die heißen US-Verbraucherpreise den Schwung. Am Mittwoch dann das Feuerwerk: Siemens Energy sprang nach Rekordzahlen und einem Aktienrückkauf von bis zu 9 Milliarden Euro um 9,42 Prozent, der DAX schloss mit 26.662,77 Punkten erstmals auf Rekordniveau. Am Donnerstag legten Siemens, die Allianz und die Münchener Rück starke Zahlen vor – der Index übersprang die 27.000. Am Freitag folgte eine Umschichtung in Versorger, Versicherer und Gesundheitswerte, der DAX verlor nur 0,08 Prozent.
Die fünf größten DAX Gewinner der Rekordwoche
Prozent
Quelle: comdirect, Wochenperformance 9. bis 13. November 2026
Daten als Tabelle
|Aktie
|Wochenplus
|Siemens Energy
|11,28
|Infineon
|10,05
|Siemens
|6,34
|Deutsche Bank
|6,28
|Allianz
|5,94
Die Treiber
Fünf Aktien, die den Rekord tragen
Siemens Energy (+11,28 Prozent): Der Energietechnikkonzern lieferte das Ergebnis der Woche. Der Gewinn nach Steuern stieg im Geschäftsjahr 2026 von 1,7 auf 4,1 Milliarden Euro, der Auftragsbestand erreichte 164 Milliarden Euro. Die Dividende soll von 0,70 auf 2,30 Euro steigen, dazu kommt ein Rückkauf über bis zu 9 Milliarden Euro bis 2030.
Infineon (+10,05 Prozent): Der Chipkonzern legte Rekordzahlen vor und peilt für das Geschäftsjahr 2027 rund 20 Milliarden Euro Umsatz an, knapp 4 Milliarden davon mit Stromversorgungen für KI-Rechenzentren.
Siemens (+6,34 Prozent): Der Auftragseingang schoss im vierten Geschäftsquartal um 58 Prozent auf den Rekordwert von 34,8 Milliarden Euro und übersprang im Gesamtjahr erstmals 100 Milliarden Euro.
Deutsche Bank (+6,28 Prozent): Rückenwind kam vom Rekordgewinn der UniCredit und von der Erwartung höherer Zinsen, die die Zinserträge der Banken stützen.
Allianz (+5,94 Prozent): Der Versicherer meldete nach neun Monaten ein operatives Rekordergebnis von 14,1 Milliarden Euro und hob die Jahresprognose auf rund 18,6 Milliarden Euro an.
Das große Bild
Diese Rally ist anders: Strom, Netze und Zinsen statt reiner KI-Fantasie
Wer genau hinsieht, erkennt im Rekord des DAX eine Botschaft, die über eine gute Woche hinausgeht.
Die großen Gewinner der Woche sind keine reinen KI-Wetten, sondern Profiteure der Elektrifizierung: Gasturbinen, Stromnetze, Leistungshalbleiter, Automatisierung. Siemens Energy und Siemens verdienen am Bau von Rechenzentren genauso wie am Umbau der Energieversorgung, und ihre Aufträge sind auf Jahre vertraglich gesichert. Genau das unterscheidet den DAX von der Wall Street: Während dort nach dem Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang die KI-Aktien wild schwankten, profitiert der deutsche Leitindex von der „Hacken-und-Schaufeln“-Seite des Booms.
Dazu kommt ein zweiter Treiber, der zunächst paradox wirkt: die steigenden Zinsen. Für Banken und Versicherer sind sie ein Gewinn, weil höhere Renditen ihre Erträge stützen. Deutsche Bank und Allianz zählen deshalb zu den großen Gewinnern. Verloren haben dagegen zinssensible und konjunkturabhängige Werte: Rheinmetall (−6,07 Prozent), Fresenius Medical Care (−5,09 Prozent), Volkswagen (−4,68 Prozent), Brenntag (−4,63 Prozent) und BMW (−3,20 Prozent).
Das Gipfelfieber hat die Anleger gepackt.
DAX Analyse
Wie weit trägt die Rekordrally? Chancen und Risiken
Ein erster Hinweis für die neue Woche: Am späten Freitagabend signalisierte die Indikation von Société Générale mit 26.817 Punkten bereits einen freundlicheren Start. Die Marke von 27.000 Punkten bleibt damit in Reichweite.
Häufige Fragen zum DAX-Rekord
Wann hat der DAX erstmals 27.000 Punkte erreicht?
Am 12. November 2026. Im Handelsverlauf stieg der Index auf 27.001,67 Punkte.
Wie hat sich der DAX in der Woche entwickelt?
Er stieg vom 6. bis 13. November um 3,60 Prozent auf 26.749,95 Punkte.
Welche Aktien haben den DAX-Rekord getragen?
Vor allem Siemens Energy (+11,28 Prozent), Infineon (+10,05 Prozent), Siemens (+6,34 Prozent), Deutsche Bank (+6,28 Prozent) und Allianz (+5,94 Prozent).
Welche DAX-Aktien haben verloren?
Rheinmetall (−6,07 Prozent), Fresenius Medical Care (−5,09 Prozent), Volkswagen (−4,68 Prozent), Brenntag (−4,63 Prozent) und BMW (−3,20 Prozent).
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