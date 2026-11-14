DAX knackt erstmals 27.000 Punkte: Siemens Energy, Infineon, Siemens, Allianz und Deutsche Bank treiben die Rekordrally – wie weit trägt sie noch?

Siemens Energy (+11,28 Prozent): Der Energietechnikkonzern lieferte das Ergebnis der Woche. Der Gewinn nach Steuern stieg im Geschäftsjahr 2026 von 1,7 auf 4,1 Milliarden Euro, der Auftragsbestand erreichte 164 Milliarden Euro. Die Dividende soll von 0,70 auf 2,30 Euro steigen, dazu kommt ein Rückkauf über bis zu 9 Milliarden Euro bis 2030.

Infineon (+10,05 Prozent): Der Chipkonzern legte Rekordzahlen vor und peilt für das Geschäftsjahr 2027 rund 20 Milliarden Euro Umsatz an, knapp 4 Milliarden davon mit Stromversorgungen für KI-Rechenzentren.

Siemens (+6,34 Prozent): Der Auftragseingang schoss im vierten Geschäftsquartal um 58 Prozent auf den Rekordwert von 34,8 Milliarden Euro und übersprang im Gesamtjahr erstmals 100 Milliarden Euro.

Deutsche Bank (+6,28 Prozent): Rückenwind kam vom Rekordgewinn der UniCredit und von der Erwartung höherer Zinsen, die die Zinserträge der Banken stützen.

Allianz (+5,94 Prozent): Der Versicherer meldete nach neun Monaten ein operatives Rekordergebnis von 14,1 Milliarden Euro und hob die Jahresprognose auf rund 18,6 Milliarden Euro an.