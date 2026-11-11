DAX-Highflyer Siemens Energy: 2027 begeistert, 2030 wirft Fragen

Die Siemens Energy-Aktie (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker: ENR) setzt sich am 11. November 2026 mit einem enormen Kurssprung an die DAX-Spitze. Beim zugrunde gelegten Kursstand steigt das Papier um 9,84 Euro beziehungsweise 8,21% auf 129,68 Euro. Passend zur starken Marktreaktion bestätigt Alasdair Leslie in seiner aktuellen Siemens Energy-Aktienanalyse von Bernstein Research das Kursziel 210 Euro und das Rating "outperform". Besonders die Ziele für das Geschäftsjahr 2027 überzeugen den Analysten.