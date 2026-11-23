Mittlerweile würden sich die Kursverluste seit dem Allzeitzeithoch vom 12. November bei 27.002 Punkten auf 2.200 Punkte binnen sechs Tagen summieren. Am vergangenen Freitag habe das Aktienbarometer dabei sogar nochmals ein Abwärtsgap (25.464 zu 25.195 Punkte) hinnehmen müssen. Im weiteren Tagesverlauf habe selbst eine wichtige technische Unterstützungszone den Verkaufsdruck nicht eindämmen können. Gemeint sei die Kombination aus dem unteren Bollinger Band und der 200-Tage-Linie (akt. bei 25.030/24.997 Punkte). Mit anderen Worten: Am Freitag habe der DAX unterhalb des unteren Bollinger Bandes geschlossen - ein erstes Indiz für eine Übertreibung nach unten. Unter Tradingaspekten könnte eine Rückeroberung der meistbeachteten Glättungslinie und eine Rückkehr in die Bollinger Bänder für eine temporäre Gegenbewegung sorgen. Übergeordnet gelte es allerdings, nach den Kursverlusten der letzten Woche, zunächst ein neues Marktgleichgewicht zu finden.