Was für ein Absturz. Vor acht Tagen feierte die Börse Frankfurt noch den ersten Ausflug des DAX über die Marke von 27.000 Punkten. Jetzt steht eine der schwärzesten Wochen des Jahres in den Büchern: Der Leitindex fiel an allen fünf Handelstagen, durchbrach am Freitag die Marke von 25.000 Punkten und schloss den Xetra-Handel bei 24.802,78 Punkten. Das ist ein Wochenminus von 7,28 Prozent oder fast 1.950 Punkten. Von 40 DAX-Werten schaffte nur ein einziger ein Wochenplus: Unter den DAX Gewinnern der Woche steht Vonovia allein über der Nulllinie. Ganz unten brechen SAP, die Deutsche Bank und Scout24 zweistellig ein. Unsere DAX-Analyse der Woche zeigt, wer sich gehalten hat, wer abgestürzt ist – und warum.
DAX Gewinner und Verlierer der Woche: Vonovia trotzt dem 7-Prozent-Crash – SAP, Deutsche Bank und Scout24 stürzen zweistellig ab
DAX Wochenanalyse KW 47/2026: Der DAX verliert an allen fünf Handelstagen, rutscht unter 25.000 Punkte und beendet die Woche mit 7,28 Prozent Minus bei 24.802,78 Punkten. Nur Vonovia schließt im Plus, Qiagen, Zalando, Deutsche Telekom und Henkel verlieren am wenigsten. SAP, Deutsche Bank, Scout24, Siemens Energy und Hochtief sind die größten DAX Wochenverlierer. Der DAX-Check der Woche mit allen zehn Gewinnern und zehn Verlierern, den Gründen für jede Kursbewegung und allen US-Wirtschaftsdaten vom Fed-Protokoll bis zum Philly-Fed-Index.
DAX-Analyse der Woche
Vom Rekord in den Ausverkauf: fünf Tage im Zeitraffer
Wer verstehen will, warum die DAX Gewinner der Woche und die DAX Verlierer der Woche so weit auseinanderliegen, muss die Woche Tag für Tag lesen. KI-Angst, Zinssorgen, ein Datenleck, ein Rekord-Börsengang und Ermittlungen gegen den größten Chipkonzern der Welt – alles innerhalb von fünf Handelstagen.
Montag – der Fehlstart. Der DAX gab 0,57 Prozent auf 26.598,64 Punkte nach. Vor den Nvidia-Zahlen und dem Dreiergipfel von Trump, Xi und Putin hielten sich Anleger zurück. An der Wall Street verlor der Dow Jones am Abend 1,41 Prozent, nachdem berichtet wurde, dass der Nvidia-Verwaltungsrat keine Rückkehr von Jensen Huang erwägt.
Dienstag – der schwarze Dienstag. Mit einem Minus von 2,08 Prozent auf 26.045,37 Punkte erlebte der DAX seinen ersten großen Einbruch. Die Deutsche Bank brach nach Berichten über ein riesiges Datenleck um 6 Prozent ein, SAP stürzte im weltweiten Software-Ausverkauf um fast 6 Prozent ab. Am Abend legte Nvidia Rekordzahlen vor.
Mittwoch – das Fed-Protokoll. Die Freude über Nvidia hielt nicht. Der DAX verlor 1,19 Prozent auf 25.736,24 Punkte. SAP, Commerzbank und Deutsche Bank bildeten das Schlusslicht, Zalando, Continental und Vonovia stemmten sich dagegen. Am Abend zeigte das Protokoll der US-Notenbank: Fast alle Notenbanker erwarten im Dezember eine Zinserhöhung.
Donnerstag – Börsengang und Kater. Der Rekord-Börsengang von Anthropic an der Nasdaq trieb den DAX am Morgen bis auf 25.945 Punkte. Doch nach dem Start der Wall Street kippte die Stimmung. Der Index schloss 1,06 Prozent tiefer bei 25.463,81 Punkten. BASF beendete die Übernahmebemühungen um Evonik, der Bund gab seinen Widerstand gegen eine Übernahme der Commerzbank durch die Unicredit auf.
Freitag – der Ausverkauf. Laut Reuters weitet die US-Börsenaufsicht SEC ihre Untersuchung bei Nvidia auf die Bilanzierung aus. In Asien brachen der japanische Nikkei um 5,0 Prozent und der südkoreanische Kospi um 5,7 Prozent ein. Der DAX verlor 2,60 Prozent, fiel unter die Marke von 25.000 Punkten und rutschte unter seine 200-Tage-Linie. Scout24, Infineon und Siemens Energy führten die Verlierer an.
DAX-Check der Woche
Die zehn DAX Wochengewinner und die zehn DAX Wochenverlierer
Die DAX Gewinner der Woche:
Vonovia: +0,81 Prozent auf 16,89 Euro
Qiagen: -0,51 Prozent auf 45,07 Euro
Zalando: -0,81 Prozent auf 28,24 Euro
Deutsche Telekom: -0,98 Prozent auf 26,34 Euro
Henkel Vz.: -1,40 Prozent auf 85,72 Euro
Münchener Rück: -1,89 Prozent auf 580,00 Euro
Hannover Rück: -1,94 Prozent auf 293,80 Euro
Heidelberg Materials: -2,03 Prozent auf 173,55 Euro
Merck KGaA: -2,11 Prozent auf 146,45 Euro
Siemens Healthineers: -2,25 Prozent auf 42,96 Euro
Die DAX Verlierer der Woche:
SAP: -13,95 Prozent auf 183,68 Euro
Deutsche Bank: -12,22 Prozent auf 29,13 Euro
Scout24: -11,26 Prozent auf 80,75 Euro
Siemens Energy: -9,87 Prozent auf 118,32 Euro
Hochtief: -9,72 Prozent auf 338,00 Euro
Rheinmetall: -9,42 Prozent auf 693,40 Euro
BASF: -9,05 Prozent auf 49,36 Euro
Infineon: -8,89 Prozent auf 45,44 Euro
Commerzbank: -8,87 Prozent auf 36,35 Euro
Siemens: -8,86 Prozent auf 254,65 Euro
39 der 40 DAX-Werte schlossen die Woche im Minus. Die DAX Wochengewinner sind diesmal vor allem eines: die Aktien, die am wenigsten verloren haben. Knapp hinter den Top 10 landeten Symrise (-2,84 Prozent), GEA (-3,19 Prozent) und Fresenius (-4,18 Prozent). Auf der Verliererseite folgten Airbus (-8,10 Prozent), Mercedes-Benz (-7,69 Prozent) und Volkswagen Vz. (-7,20 Prozent).
Kursangaben: Xetra-Schlusskurse vom 20. November 2026. Wochenperformance gegenüber dem Xetra-Schluss vom 13. November 2026, eigene Berechnung. Je nach Handelsplatz und Referenzkurs können die Werte geringfügig abweichen.
DAX Wochengewinner
Wohnungen, Diagnostik, Telefonnetze: die Verteidiger der Woche
Die Liste der DAX Wochengewinner ist ein Spiegelbild der Angst. Gefragt waren Geschäftsmodelle, die wenig mit künstlicher Intelligenz zu tun haben, verlässliche Erträge liefern oder einen festen Preis im Rücken haben.
1. Vonovia (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Symbol: VNA) – 16,89 Euro, +0,81 Prozent
Der einzige DAX Gewinner der Woche mit echtem Plus. Der Wohnungskonzern profitierte von der Flucht in sichere Anleihen: Als Aktien fielen, kauften Anleger Bundesanleihen, die Rendite zehnjähriger Papiere sank auf Wochensicht um rund sechs Basispunkte auf 3,30 Prozent. Für hoch verschuldete Immobilienkonzerne sind niedrigere Zinsen die wichtigste Stütze. Am Mittwoch legte Vonovia um 2,02 Prozent zu, am Freitag hielt sich die Aktie im Plus, während der DAX um 2,6 Prozent einbrach. Mit einem Kurs von rund 63 Prozent unter dem Substanzwert je Aktie ist zudem viel Pessimismus eingepreist.
2. Qiagen (ISIN: NL0015002SN0, Symbol: QIA) – 45,07 Euro, -0,51 Prozent
Der Diagnostikspezialist hat einen Anker: Der Finanzinvestor EQT bietet 46,50 Euro je Aktie in bar, Vorstand und Aufsichtsrat unterstützen das Angebot. Damit hängt der Kurs weniger an der Börsenstimmung als an der Frage, ob die Übernahme bis Mitte 2027 gelingt. Die Aktie bewegte sich die ganze Woche in einer engen Spanne um 45 Euro.
3. Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Symbol: ZAL) – 28,24 Euro, -0,81 Prozent
Der Online-Modehändler zählte am Mittwoch mit 2,79 Prozent Plus zu den größten DAX Gewinnern. Rückenwind gaben Aktienkäufe von Großaktionär Anders Holch Povlsen und die Vorfreude auf den Black Friday, das wichtigste Verkaufswochenende des Jahres. Im Freitags-Ausverkauf gab Zalando einen Teil der Gewinne wieder ab.
4. Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Symbol: DTE) – 26,34 Euro, -0,98 Prozent
Der Bonner Konzern bewies seine Rolle als Ruhepol. Zum Wochenstart stieg die Aktie um 1,5 Prozent, als die Telekom gemeinsam mit Partnern ihre Pläne für eine KI-Fabrik in Deutschland vorantrieb. Am Mittwoch verlor sie zwar knapp 3 Prozent, am Freitag gehörte sie mit 1,15 Prozent Plus aber wieder zu den wenigen DAX Gewinnern. Die angehobene Jahresprognose und die geplante Dividende von 1,10 Euro je Aktie stützen.
5. Henkel Vz. (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Symbol: HEN3) – 85,72 Euro, -1,40 Prozent
Der Konsumgüter- und Klebstoffkonzern notierte zur Wochenmitte nahe dem höchsten Stand seit rund fünf Jahren. Getragen wird die Aktie vom Klebstoffgeschäft, das zuletzt organisch um 7,9 Prozent wuchs. Am Donnerstag belastete eine Abstufung durch Kepler Cheuvreux, die Aktie fiel um 2,2 Prozent. Unter dem Strich blieb ein vergleichsweise kleines Wochenminus.
6. Münchener Rück (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Symbol: MUV2) – 580,00 Euro, -1,89 Prozent
Der weltgrößte Rückversicherer gilt als sicherer Hafen mit hoher Dividendenrendite von gut 4 Prozent. Am Freitag gewann die Aktie 0,90 Prozent gegen den Markt. Eine eigene Unternehmensnachricht gab es nicht.
7. Hannover Rück (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Symbol: HNR1) – 293,80 Euro, -1,94 Prozent
Der Rückversicherer war am Freitag mit 1,73 Prozent Plus der zweitstärkste DAX-Wert des Tages. Anleger blicken auf den Kapitalmarkttag am 25. November, auf dem Hannover Rück seine Ziele erläutern will. Das Gewinnziel des Konzerns liegt bei rund 2,7 Milliarden Euro.
8. Heidelberg Materials (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Symbol: HEI) – 173,55 Euro, -2,03 Prozent
Der Baustoffkonzern verlor deutlich weniger als der Markt. Der Zementhersteller hängt stärker an Infrastruktur und Bauwirtschaft als am KI-Zyklus und war schon in den Vorwochen ein Profiteur der Suche nach Substanzwerten.
9. Merck KGaA (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Symbol: MRK) – 146,45 Euro, -2,11 Prozent
Der Darmstädter Pharma-, Labor- und Elektronikkonzern hielt sich ohne eigene Nachrichten deutlich besser als der Markt. Am Dienstag legte die Aktie sogar leicht zu, erst am Freitag gab sie spürbar nach.
10. Siemens Healthineers (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Symbol: SHL) – 42,96 Euro, -2,25 Prozent
Der Medizintechnikkonzern legte am Mittwoch 1,25 Prozent zu und hielt sich bis Donnerstag nahe dem Ausgangsniveau. Erst im Freitags-Ausverkauf gab die Aktie knapp 2 Prozent ab.
DAX Wochenverlierer
Software, Banken, KI-Infrastruktur: die Verlierer der Woche
Die DAX Verlierer der Woche zeigen, wie breit der Ausverkauf war. Doch ein Muster sticht heraus: Fast alle großen Verlierer hängen am Thema künstliche Intelligenz – entweder als mögliche Opfer oder als Profiteure, deren Geschäft plötzlich in Frage gestellt wird.
1. SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Symbol: SAP) – 183,68 Euro, -13,95 Prozent
Der größte DAX Verlierer der Woche – ohne Gewinnwarnung und ohne schlechte Zahlen. Europas wertvollster Softwarekonzern geriet in den Strudel einer weltweiten Angst: Neue KI-Agenten könnten Aufgaben übernehmen, für die Unternehmen bisher Softwarelizenzen kaufen. Der Börsengang von Anthropic rückte genau diese Frage ins Rampenlicht, mehrere Berichte bringen den Ausverkauf zudem mit Fonds in Verbindung, die Software-Aktien verkauften, um Geld für die Neuemission freizumachen. Am Dienstag kam der Abschied von Vorstand Thomas Saueressig hinzu, der an die Spitze von IONOS wechselt. Die SAP-Aktie fiel an vier Tagen in Folge und unterschritt die Marke von 200 Euro deutlich.
2. Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Symbol: DBK) – 29,13 Euro, -12,22 Prozent
Unter dem Titel „Inside Deutsche Bank“ veröffentlichten mehr als 200 Journalisten Berichte auf Basis von über 15 Millionen interner Dokumente – nach Angaben der Medien das größte Datenleck aus einer Bank. Den Berichten zufolge soll die Bank über Jahre Kontrollen bei der Geldwäschebekämpfung vernachlässigt haben. Am Donnerstag berichtete die Financial Times zudem über mutmaßlich verschleierte Verluste von bis zu 800 Millionen Euro bei der italienischen Tochter. Die Deutsche Bank weist die Vorwürfe zurück und hält an ihren Zielen für 2026 fest. Die Aktie brach am Dienstag um 6 Prozent ein und fiel unter ihren materiellen Buchwert von 31,87 Euro je Aktie.
3. Scout24 (ISIN: DE000A12DM80, WKN: A12DM8, Symbol: G24) – 80,75 Euro, -11,26 Prozent
Der Betreiber von ImmobilienScout24 war am Freitag mit 8,03 Prozent Minus der größte DAX Verlierer des Tages. Auslöser war eine Abstufung durch JPMorgan-Analyst Marcus Diebel. Seine Begründung: KI-Agenten böten bereits überzeugende Funktionen bei der Immobiliensuche, mittelfristig drohten Einbußen bei margenstarken Werbeeinnahmen und weniger Nutzerverkehr. Scout24 wird damit zum nächsten Opfer der Sorge, dass KI etablierte Plattformen verdrängt.
4. Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Symbol: ENR) – 118,32 Euro, -9,87 Prozent
Vom DAX Gewinner der Vorwoche zum Wochenverlierer: Nach dem Rekordjahr und dem Kurssprung um mehr als 11 Prozent gab der Energietechnikkonzern fast alles wieder ab. Eine Unternehmensnachricht gab es nicht. Siemens Energy liefert Gasturbinen und Netztechnik für den Strombedarf von KI-Rechenzentren – genau deshalb traf der Ausverkauf bei KI-Werten den Konzern mit voller Wucht. Allein am Freitag verlor die Aktie 6,61 Prozent. Dabei liegt der Auftragsbestand mit 164 Milliarden Euro auf Rekordniveau.
5. Hochtief (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Symbol: HOT) – 338,00 Euro, -9,72 Prozent
Der Essener Baukonzern wird an der Börse als KI-Wette gehandelt. Die US-Tochter Turner ist einer der gefragtesten Generalunternehmer für Rechenzentren, rund ein Viertel des Rekord-Auftragsbestands von 90 Milliarden Euro hängt nach Berichten am Rechenzentrumsbau. Zweifel am Tempo des US-Ausbaus treffen Hochtief deshalb direkt. Die Aktie fiel an allen fünf Tagen, am Freitag um 4,95 Prozent. Vom Rekordhoch bei 554 Euro im Mai ist sie fast 40 Prozent entfernt.
6. Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Symbol: RHM) – 693,40 Euro, -9,42 Prozent
Die dritte Verlustwoche in Folge für den Rüstungskonzern. Nach einem kleinen Plus am Montag ging es Tag für Tag tiefer, am Freitag schloss die Aktie erstmals seit fast zwei Jahren unter 700 Euro. Belastend wirkte die Ukraine-Diplomatie: Bundeskanzler Friedrich Merz bot Russland Gespräche an, aus den USA kamen Vorschläge zu Sicherheitsgarantien. Ein Kauf aus dem Umfeld von Aufsichtsrat Andreas Georgi zu 699,80 Euro am Freitag fiel mit knapp 35.000 Euro klein aus. Alle Augen richten sich auf den Kapitalmarkttag am 26. und 27. November.
7. BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Symbol: BAS) – 49,36 Euro, -9,05 Prozent
Der Chemieriese verlor an allen fünf Tagen. Am Donnerstag gab BASF die Übernahmebemühungen um Evonik auf, nachdem zwei Angebote, zuletzt 24 Euro je Evonik-Aktie, zurückgewiesen worden waren. Am Freitag verschärften die unerwartet stark gestiegenen deutschen Erzeugerpreise und fallende Rohstoffpreise den Druck auf die Chemiewerte.
8. Infineon (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Symbol: IFX) – 45,44 Euro, -8,89 Prozent
Vom DAX Gewinner der Vorwoche zum Spielball der KI-Angst: Am Mittwoch und Donnerstag stützte die Hoffnung auf den Anthropic-Börsengang, die Aktie kletterte zeitweise über 50 Euro. Am Freitag brach sie dann um 7,91 Prozent ein. Der Grund lag in Asien und den USA: Die Schwellenländer-Börsen erlebten ihre schwärzeste Woche seit 2020, Taiwan verlor rund 6 Prozent, Südkoreas Kospi rund 5 Prozent, der Speicherchiphersteller Micron verlor am Freitag fast 14 Prozent, und die SEC-Ermittlungen gegen Nvidia schickten die gesamte Chipbranche auf Talfahrt.
9. Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Symbol: CBK) – 36,35 Euro, -8,87 Prozent
Ausgerechnet in der Woche des politischen Durchbruchs fiel die Commerzbank-Aktie kräftig. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil gab den Widerstand gegen eine Übernahme durch die italienische Unicredit auf, der Bund verzichtet auf seine Aufsichtsratsmandate. Doch eine Übernahmeprämie für freie Aktionäre ist damit nicht verbunden. Zusätzlich litt die Aktie unter dem Abverkauf bei Banken, der vom Datenleck der Deutschen Bank und dem Kurssturz der US-Großbanken ausging. Am Mittwoch fiel sie um 3,46 Prozent.
10. Siemens (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Symbol: SIE) – 254,65 Euro, -8,86 Prozent
Der Technologiekonzern wird als Teil der KI-Infrastruktur gehandelt – mit Automatisierung, Software und Technik für Rechenzentren. Schon am Montag verlor die Aktie rund 2,5 Prozent, am Freitag weitere 4,59 Prozent. Eine eigene Unternehmensnachricht gab es nicht; Siemens wurde im Sog der Rotation weg von KI-nahen Titeln verkauft.
Der deutsche Aktienmarkt
Unter 25.000 Punkten und unter der 200-Tage-Linie: was der Crash bedeutet
Die DAX Wochenanalyse zeigt eine Woche ohne Verstecke. Der Leitindex verlor sechs Handelstage in Folge, gerechnet vom Freitag der Vorwoche. Vom Rekordhoch bei 27.001,67 Punkten am 12. November trennen ihn inzwischen gut 8 Prozent. Das Jahresplus, das zwischenzeitlich bei rund 10 Prozent lag, ist auf gut 1 Prozent geschmolzen. Charttechnisch ist der DAX unter seine 200-Tage-Linie gefallen – ein Signal, das viele Marktteilnehmer als Schwäche lesen. Auch die Nebenwerte litten: Der MDAX schloss am Freitag bei 28.740 Punkten, der TecDAX bei 3.811 Punkten. Halbleiterzulieferer wie Suss MicroTec, Aixtron und Elmos verloren allein am Freitag zwischen 7 und knapp 10 Prozent. Laut Marktberichten steuerten die europäischen Börsen auf den größten Wochenverlust seit März zu.
Drei Kräfte trieben den Ausverkauf. Erstens die KI-Angst: Der Rekord-Börsengang von Anthropic, die Untersuchung der SEC bei Nvidia und Zweifel an der Rentabilität der Milliardeninvestitionen in Rechenzentren erschütterten das Vertrauen in die Gewinner des KI-Booms. Zweitens die Zinsangst: In den USA erwarten fast alle Notenbanker eine Zinserhöhung im Dezember, in Deutschland stiegen die Erzeugerpreise im Oktober um 8,1 Prozent zum Vorjahr – mehr als erwartet. Drittens der starke US-Dollar, der mit einem Kurs von rund 1,0966 Dollar je Euro auf den höchsten Stand seit 19 Monaten kletterte. Auch Gold und Bitcoin boten keinen Schutz: Gold fiel am Freitag zeitweise um mehr als 2 Prozent auf rund 3.540 Dollar je Feinunze, Bitcoin rutschte unter 60.000 Dollar.
Wirtschaftsdaten USA
Die Fed will die Zinsen erhöhen – und die Konjunktur kühlt ab
Für die Börse ist das die ungünstigste Mischung: Die US-Notenbank signalisiert Zinserhöhungen, während die ersten Konjunkturdaten schwächer werden und der Preisdruck in der Industrie zunimmt.
Fed-Protokoll (Mittwoch): Das Protokoll der Sitzung vom 27. und 28. Oktober zeigte, dass fast alle Notenbanker im Dezember eine Zinserhöhung um einen Viertelprozentpunkt erwarten. Einige hatten schon im Oktober für einen Zinsschritt plädiert, zwei Teilnehmer hielten sogar einen größeren Schritt für möglich. Gouverneur Christopher Waller brachte 50 Basispunkte ins Spiel, New Yorks Fed-Präsident John Williams hält dagegen keinen großen Schritt für nötig. Der Leitzins liegt in einer Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent, die Entscheidung fällt am 9. Dezember.
Einzelhandelsumsätze (Dienstag): Die US-Einzelhandelsumsätze stiegen im Oktober um 0,2 Prozent zum Vormonat und damit wie erwartet, nach 0,8 Prozent im September. Die Kontrollgruppe ohne Autos, Benzin, Baustoffe und Restaurants legte um 0,6 Prozent zu, erwartet waren 0,4 Prozent. Die Verbraucher geben also weiter Geld aus – ein Argument für die Zinsfalken.
Arbeitsmarkt (Donnerstag): Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stiegen auf 203.000 und lagen über den erwarteten rund 197.000 – der höchste Stand seit Anfang September. Die fortgesetzten Anträge kletterten auf 1,763 Millionen. Der Arbeitsmarkt zeigt erste Risse.
Industrie (Montag und Donnerstag): Der Philadelphia-Fed-Index stürzte im November von 20,9 auf 6,3 Punkte ab, erwartet waren rund 20 Punkte. Die Auftragseingänge fielen erstmals seit Dezember 2024 unter die Nulllinie, der Index der Einkaufspreise sprang dagegen von 43,2 auf 58,2 Punkte. Der Empire-State-Index der New Yorker Fed sank am Montag auf 7,8 Punkte. Weniger Wachstum, mehr Preisdruck – genau diese Kombination fürchten Notenbanker.
Immobilienmarkt (Mittwoch): Die schwebenden Hausverkäufe brachen im Oktober um 4,7 Prozent zum Vormonat und um 16,7 Prozent zum Vorjahr ein. Die Hypothekenanträge sanken laut MBA um 2,3 Prozent. Mit Renditen zehnjähriger Staatsanleihen von rund 5,1 Prozent bleibt Wohneigentum für viele Amerikaner unerschwinglich.
Konjunktur und Stimmung: Das Wachstumsbarometer GDPNow der Atlanta Fed signalisierte für das vierte Quartal zuletzt ein annualisiertes Wachstum von 3,4 Prozent. Die Verbraucherstimmung der Universität Michigan lag in der vorläufigen Erhebung für November bei 51,0 Punkten. Bei einer Auktion inflationsgeschützter Staatsanleihen (TIPS) mussten die USA eine Realrendite von 2,903 Prozent zahlen – so viel wie seit 2002 nicht mehr.
Die Wall Street erlebte eine Woche, die an das Frühjahr 2020 erinnert. Der Dow Jones fiel um 8,02 Prozent auf 48.147,33 Punkte – laut CNBC die schwächste Woche seit März 2020. Der S&P 500 verlor 8,6 Prozent auf 6.910,39 Punkte, der Nasdaq Composite brach um rund 10 Prozent ein und liegt nun seit Jahresbeginn im Minus. Dow Jones und S&P 500 befinden sich damit in einer Korrektur, mehr als 10 Prozent unter ihren Rekordständen. Nvidia verlor in der Woche fast 23 Prozent – trotz Rekordzahlen.
Häufige Fragen zur DAX Wochenanalyse
Wie hat sich der DAX in der Woche vom 16. bis 20. November 2026 entwickelt?
Der DAX fiel an allen fünf Handelstagen und verlor 7,28 Prozent auf 24.802,78 Punkte. Am Freitag rutschte er unter die Marke von 25.000 Punkten und unter die 200-Tage-Linie.
Welche Aktien waren die DAX Gewinner der Woche?
Die fünf stärksten DAX Wochengewinner waren Vonovia (+0,81 Prozent), Qiagen (-0,51 Prozent), Zalando (-0,81 Prozent), Deutsche Telekom (-0,98 Prozent) und Henkel (-1,40 Prozent). Nur Vonovia schloss im Plus.
Welche Aktien waren die DAX Verlierer der Woche?
Die fünf größten DAX Wochenverlierer waren SAP (-13,95 Prozent), Deutsche Bank (-12,22 Prozent), Scout24 (-11,26 Prozent), Siemens Energy (-9,87 Prozent) und Hochtief (-9,72 Prozent).
Warum ist die SAP-Aktie so stark gefallen?
Die Sorge, dass KI-Agenten klassische Unternehmenssoftware verdrängen, hat einen weltweiten Software-Ausverkauf ausgelöst. Der Börsengang von Anthropic und der Abgang von Vorstand Thomas Saueressig verstärkten den Druck. Schlechte Zahlen gab es nicht.
Was waren die wichtigsten US-Wirtschaftsdaten der Woche?
Das Fed-Protokoll mit dem Signal für eine Zinserhöhung im Dezember, der Einbruch des Philadelphia-Fed-Index auf 6,3 Punkte, der Anstieg der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auf 203.000 und die schwebenden Hausverkäufe mit minus 4,7 Prozent.
Wann entscheidet die Fed über die Zinsen?
Am 9. Dezember 2026. Laut Protokoll der Oktobersitzung erwarten fast alle Notenbanker eine Zinserhöhung.
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