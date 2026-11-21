Montag – der Fehlstart. Der DAX gab 0,57 Prozent auf 26.598,64 Punkte nach. Vor den Nvidia-Zahlen und dem Dreiergipfel von Trump, Xi und Putin hielten sich Anleger zurück. An der Wall Street verlor der Dow Jones am Abend 1,41 Prozent, nachdem berichtet wurde, dass der Nvidia-Verwaltungsrat keine Rückkehr von Jensen Huang erwägt.

Dienstag – der schwarze Dienstag. Mit einem Minus von 2,08 Prozent auf 26.045,37 Punkte erlebte der DAX seinen ersten großen Einbruch. Die Deutsche Bank brach nach Berichten über ein riesiges Datenleck um 6 Prozent ein, SAP stürzte im weltweiten Software-Ausverkauf um fast 6 Prozent ab. Am Abend legte Nvidia Rekordzahlen vor.

Mittwoch – das Fed-Protokoll. Die Freude über Nvidia hielt nicht. Der DAX verlor 1,19 Prozent auf 25.736,24 Punkte. SAP, Commerzbank und Deutsche Bank bildeten das Schlusslicht, Zalando, Continental und Vonovia stemmten sich dagegen. Am Abend zeigte das Protokoll der US-Notenbank: Fast alle Notenbanker erwarten im Dezember eine Zinserhöhung.

Donnerstag – Börsengang und Kater. Der Rekord-Börsengang von Anthropic an der Nasdaq trieb den DAX am Morgen bis auf 25.945 Punkte. Doch nach dem Start der Wall Street kippte die Stimmung. Der Index schloss 1,06 Prozent tiefer bei 25.463,81 Punkten. BASF beendete die Übernahmebemühungen um Evonik, der Bund gab seinen Widerstand gegen eine Übernahme der Commerzbank durch die Unicredit auf.

Freitag – der Ausverkauf. Laut Reuters weitet die US-Börsenaufsicht SEC ihre Untersuchung bei Nvidia auf die Bilanzierung aus. In Asien brachen der japanische Nikkei um 5,0 Prozent und der südkoreanische Kospi um 5,7 Prozent ein. Der DAX verlor 2,60 Prozent, fiel unter die Marke von 25.000 Punkten und rutschte unter seine 200-Tage-Linie. Scout24, Infineon und Siemens Energy führten die Verlierer an.