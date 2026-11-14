DAX Gewinner und Verlierer der Woche: Siemens Energy und Infineon zünden die Rekordwoche – Rheinmetall und Fresenius Medical Care stürzen ab

Montag – das Comeback. Nach dem Absturz vom Freitag zuvor eroberte der DAX die Marke von 26.000 Punkten im Sturm zurück und schloss mit rund 1,7 Prozent Plus bei 26.267 Punkten. Hoffnungen auf Frieden im Iran-Krieg und in der Ukraine ließen den Ölpreis um fast 5 Prozent fallen, Brent rutschte auf rund 94 US-Dollar. Die KI-Panik der Vorwoche wich der Schnäppchenjagd: Infineon und Siemens Energy führten die Rally an, dazu Ölpreis-Profiteure wie Airbus und Continental. Die UniCredit sorgte mit einem Rekordgewinn und einem Zeitplan für die Commerzbank-Kontrolle für Bankenfantasie.

Dienstag – der Inflationsschock. US-Präsident Donald Trump erklärte den Krieg mit dem Iran für „effektiv vorüber“, der DAX kletterte bis auf 26.640 Punkte – nur gut 50 Punkte unter dem damaligen Rekord. Dann kamen um 14:30 Uhr die US-Verbraucherpreise. Sie fielen heißer aus als erwartet, und die Zinsangst kehrte zurück. Am Ende blieb nur ein Plus von rund 0,3 Prozent. Selbst Infineon drehte trotz Rekordzahlen ins Minus.

Mittwoch – der Rekordschluss. Siemens Energy explodierte nach Rekordzahlen und einem Rückkauf von bis zu 9 Milliarden Euro um 9,42 Prozent, Infineon legte 6,60 Prozent zu. Der DAX schloss mit 1,20 Prozent Plus bei 26.662,77 Punkten – dem höchsten Schlussstand seiner Geschichte. Auf der anderen Seite erlebte Rheinmetall einen schwarzen Tag: Der tschechische Rivale CSG kappte seine Margenprognose, die Rheinmetall-Aktie brach um 6,84 Prozent ein.

Donnerstag – 27.000 Punkte und das Huang-Beben. Siemens, Allianz und Münchener Rück lieferten starke Zahlen, und der DAX stieg auf 27.001,67 Punkte. Dann kam die Bestätigung aus dem Silicon Valley: Nvidia-Chef Jensen Huang tritt mit sofortiger Wirkung zurück, Finanzchefin Colette Kress übernimmt übergangsweise. Zusätzlich dämpfte Trump mit der Aussage, man brauche keinen Deal mit dem Iran, die Friedenshoffnung. Der DAX gab einen Großteil der Gewinne ab, schloss aber mit 26.771,88 Punkten erneut auf Rekordniveau.

Freitag – die große Rotation. Freitag, der 13., brachte keinen Absturz, sondern eine Umschichtung. Der DAX verlor nur 0,08 Prozent. Gefragt waren Versorger, Versicherer und Gesundheitswerte, verkauft wurden Chips, Rüstung und Infrastruktur. Den Ton gab ein Medienbericht vor, wonach der Bund den Urenco-Anteil von E.ON und RWE übernehmen will. Am späten Abend signalisierte die Indikation von Société Générale mit 26.817 Punkten bereits einen freundlicheren Start in die neue Woche.