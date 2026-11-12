DAX Gewinner Siemens: +4,54 % auf 289,85 Euro – Rekordaufträge zünden

Der DAX Gewinner des Tages hat eine bemerkenswerte Wende hinter sich. Ende August markierte die Aktie bei 291,70 Euro ihr Rekordhoch, bis zum 23. Oktober korrigierte sie auf 254,50 Euro. Mit dem heutigen Sprung ist diese Korrektur fast vollständig aufgeholt. Über drei Jahre hat das Papier um mehr als 130 Prozent zugelegt. Die Geschichte dahinter: Siemens ist längst nicht mehr nur ein klassischer Industriekonzern, sondern liefert Automatisierung, Netztechnik und Software für genau die Rechenzentren, die den KI-Boom tragen. An einem Tag, an dem das Führungschaos bei Nvidia die Chipwerte belastet, zeigt der DAX Gewinner am Morgen, dass die KI-Infrastruktur auch abseits der Halbleiter Gewinner hervorbringt. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 27 ist die Aktie allerdings ambitioniert bewertet.