Der Donnerstag gehört Siemens. Nach der Vorlage der Jahreszahlen springt die Aktie am Morgen um 4,54 Prozent auf 289,85 Euro und ist damit der DAX Gewinner am Morgen. Das Rekordhoch vom August bei 291,70 Euro ist nur noch wenige Euro entfernt. Den Ausschlag gibt eine Zahl, die selbst optimistische Analysten verblüfft: Im Schlussquartal sammelte der Münchner Technologiekonzern Aufträge über 34,8 Milliarden Euro ein – so viele wie nie zuvor in einem Quartal. Dazu kommen ein Ausblick über den Markterwartungen und höhere Mittelfristziele. Warum der DAX Gewinner Siemens damit die Skepsis der vergangenen Wochen vom Tisch fegt und wo das Kleingedruckte lauert, lesen Sie hier.
DAX Gewinner Siemens: +4,54 % auf 289,85 Euro – Rekordaufträge zünden
Siemens ist der DAX Gewinner am Morgen. Ein Rekord-Auftragseingang von 34,8 Milliarden Euro im Schlussquartal, ein Ausblick über den Erwartungen und angehobene Mittelfristziele treiben die Aktie bis knapp unter ihr Rekordhoch. JPMorgan spricht von einem Auftragseingang ein Drittel über dem Konsens. Was hinter dem Kurssprung steckt, warum der Gewinn trotzdem sinkt und was den DAX Gewinner des Tages noch bremsen kann.
SIESIE
DAX Gewinner am Morgen
Die Zahl des Tages: 34,8 Milliarden Euro Aufträge
Siemens hat schon viele gute Quartale abgeliefert. Ein Auftragseingang wie dieser ist aber selbst für den größten Industriekonzern Europas eine neue Dimension.
Im vierten Quartal des Geschäftsjahres, das am 30. September endete, schossen die Bestellungen um 58 Prozent auf 34,8 Milliarden Euro nach oben. Der Umsatz stieg um 11 Prozent auf 23,7 Milliarden Euro und lag über den erwarteten 23,4 Milliarden Euro. Das Ergebnis des industriellen Geschäfts kletterte um 22 Prozent auf den Rekordwert von 3,89 Milliarden Euro – Analysten hatten mit 3,71 Milliarden Euro gerechnet. JPMorgan-Analyst Phil Buller brachte die Dimension auf den Punkt: Der Auftragseingang habe 31 Prozent über seiner eigenen Erwartung und ein Drittel über dem Konsens gelegen.
Als Treiber nennt Siemens die hohe Nachfrage nach Elektrifizierung, Digitalisierung und industrieller KI sowie die dynamisch wachsenden Märkte rund um Rechenzentren. Laut Reuters sorgten vor allem die Nachfrage aus KI-Rechenzentren und Großaufträge bei Mobility und Smart Infrastructure für den Sprung.
Siemens: Auftragseingang im vierten Quartal nach Geschäften
Mrd. €
- Q4 GJ 2025
- Q4 GJ 2026
Quelle: Siemens, Earnings Release Q4 GJ 2026, laut FourWeekMBA
Daten als Tabelle
|Geschäft
|Q4 GJ 2025
|Q4 GJ 2026
|Mobility
|2,5
|10,7
|Smart Infrastructure
|6,2
|8,7
|Digital Industries
|5,5
|6,4
Der eigentliche Paukenschlag kommt aus der Bahnsparte: Bei Mobility vervierfachte sich der Auftragseingang auf rund 10,7 Milliarden Euro. Smart Infrastructure, das Geschäft mit Netztechnik und Gebäudeautomation, das stark von Rechenzentren profitiert, legte auf 8,7 Milliarden Euro zu. Und auch die lange schwächelnde Automatisierungssparte Digital Industries meldete mit 6,4 Milliarden Euro deutlich mehr Bestellungen als vor einem Jahr.
Das Geschäftsjahr
Rekorde auf breiter Front – mit einem Haken beim Gewinn
Auftragseingang über 100 Milliarden Euro
Im Gesamtjahr erhielt Siemens Aufträge über 108,2 Milliarden Euro nach 88,4 Milliarden Euro im Vorjahr. Der vergleichbare Umsatz stieg um 8 Prozent auf 83,4 Milliarden Euro.
Industrieergebnis auf Rekordniveau
Das Ergebnis im industriellen Geschäft wuchs um 13 Prozent auf 13,3 Milliarden Euro, die Marge lag bei 16,3 Prozent. Analysten hatten im Schnitt nur 13,1 Milliarden Euro erwartet.
Gewinn je Aktie über der eigenen Prognose
Das Ergebnis je Aktie vor Kaufpreiseffekten lag bei 11,76 Euro – über der im Sommer erhöhten Spanne von 11,20 bis 11,50 Euro und über dem Konsens von 11,68 Euro.
Rekord beim freien Cashflow
Der freie Cashflow erreichte auf Konzernebene 12,1 Milliarden Euro nach 10,8 Milliarden Euro im Vorjahr.
Der Haken: Unter dem Strich blieben 9,5 Milliarden Euro und damit rund 900 Millionen Euro weniger als im Vorjahr. Damals hatte allerdings ein positiver Sondereffekt von rund 2,1 Milliarden Euro aus dem Verkauf des Elektromotorenherstellers Innomotics die Zahlen nach oben getrieben. Konzernchef Roland Busch spricht deshalb trotz des Rückgangs von einem außerordentlich erfolgreichen Geschäftsjahr – und der Markt folgt ihm.
Wir wollen schneller wachsen als unsere Schlüsselmärkte.
Der Ausblick
Höhere Ziele und die Abspaltung von Healthineers
Was den DAX Gewinner Siemens über die starken Zahlen hinaus antreibt, ist der Blick nach vorn.
Für das Geschäftsjahr 2027 stellt Siemens ein vergleichbares Umsatzwachstum von 9 bis 11 Prozent in Aussicht. Der Markt hatte laut goldesel nur mit 7,6 Prozent gerechnet. Der Gewinn je Aktie vor Kaufpreiseffekten soll 10,20 bis 10,80 Euro erreichen. Das klingt zunächst nach weniger als 2026, ist aber dem Umbau geschuldet: Die Prognose berücksichtigt bereits die Entkonsolidierung von Siemens Healthineers, der vergleichbare Vorjahreswert liegt bei 9,27 Euro. Für je zwei Siemens-Aktien sollen die Aktionäre eine Healthineers-Aktie erhalten. Das mittelfristige Wachstumsziel hebt Siemens laut Reuters auf 7 bis 11 Prozent an, nach bisher 6 bis 9 Prozent. Zudem soll die Dividende steigen.
Die Analysten
JPMorgan sieht 345 Euro – doch nicht alle sind überzeugt
JPMorgan bestätigte nach den Zahlen die Einstufung „Overweight“ mit einem Kursziel von 345 Euro. Neben dem Auftragseingang hob Analyst Phil Buller hervor, dass auch der Ausblick für 2027 über den Markterwartungen liege. Ganz einhellig ist die Begeisterung allerdings nicht. JPMorgan hatte Siemens erst am Dienstag mit Verweis auf die gestiegene Bewertung von der Liste der Top-Empfehlungen genommen. Die Deutsche Bank führt die Aktie mit „Hold“ und einem Kursziel von 270 Euro, Jefferies hatte Mitte Oktober auf „Hold“ abgestuft. Auch die neue Konzernstrategie gilt manchen Anlegern noch als zu unscharf. Das durchschnittliche Kursziel liegt je nach Datenanbieter bei rund 305 bis 313 Euro.
Einordnung
Ein Industriekonzern im KI-Boom
Der DAX Gewinner des Tages hat eine bemerkenswerte Wende hinter sich. Ende August markierte die Aktie bei 291,70 Euro ihr Rekordhoch, bis zum 23. Oktober korrigierte sie auf 254,50 Euro. Mit dem heutigen Sprung ist diese Korrektur fast vollständig aufgeholt. Über drei Jahre hat das Papier um mehr als 130 Prozent zugelegt. Die Geschichte dahinter: Siemens ist längst nicht mehr nur ein klassischer Industriekonzern, sondern liefert Automatisierung, Netztechnik und Software für genau die Rechenzentren, die den KI-Boom tragen. An einem Tag, an dem das Führungschaos bei Nvidia die Chipwerte belastet, zeigt der DAX Gewinner am Morgen, dass die KI-Infrastruktur auch abseits der Halbleiter Gewinner hervorbringt. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 27 ist die Aktie allerdings ambitioniert bewertet.
Die Siemens-Aktie auf einen Blick
Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Symbol: SIE) – 289,85 Euro, +4,54 Prozent am Morgen des 12. November 2026
Q4 GJ 2026: Aufträge 34,8 Mrd. Euro (+58 Prozent), Umsatz 23,7 Mrd. Euro (+11 Prozent), Industrieergebnis 3,89 Mrd. Euro (+22 Prozent)
GJ 2026: Aufträge 108,2 Mrd. Euro, Umsatz 83,4 Mrd. Euro, Industrieergebnis 13,3 Mrd. Euro, Marge 16,3 Prozent
Gewinn je Aktie vor PPA: 11,76 Euro (Konsens 11,68 Euro), Nettogewinn 9,5 Mrd. Euro
Freier Cashflow: 12,1 Mrd. Euro (Rekord)
Ausblick GJ 2027: vergleichbares Wachstum 9 bis 11 Prozent, Gewinn je Aktie vor PPA 10,20 bis 10,80 Euro (ohne Healthineers)
Mittelfristziel: Wachstum 7 bis 11 Prozent (bisher 6 bis 9 Prozent)
Rekordhoch: 291,70 Euro (28. August 2026)
Nächster Termin: Zahlen zum ersten Quartal am 11. Februar 2027
Häufige Fragen zum DAX Gewinner Siemens
Warum steigt die Siemens-Aktie heute?
Siemens hat im vierten Geschäftsquartal einen Rekord-Auftragseingang von 34,8 Milliarden Euro gemeldet, 58 Prozent mehr als im Vorjahr. Umsatz und Industrieergebnis lagen über den Erwartungen, der Ausblick für 2027 ebenfalls. Zudem hebt Siemens seine Mittelfristziele an.
Wie stark steigt die Siemens-Aktie?
Die Aktie legt am Morgen um 4,54 Prozent auf 289,85 Euro zu und ist damit der DAX Gewinner am Morgen. Das Rekordhoch liegt bei 291,70 Euro.
Warum ist der Gewinn von Siemens gesunken?
Der Nettogewinn sank auf 9,5 Milliarden Euro, weil das Vorjahr einen Sondereffekt von rund 2,1 Milliarden Euro aus dem Verkauf von Innomotics enthielt. Das Ergebnis im industriellen Geschäft stieg dagegen um 13 Prozent auf einen Rekordwert.
Was bekommen Siemens-Aktionäre bei der Healthineers-Abspaltung?
Für je zwei Siemens-Aktien sollen die Aktionäre eine Aktie von Siemens Healthineers erhalten.
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