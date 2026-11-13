Freitag, der 13. – und für die E.ON Aktie ein Glückstag. Der Energiekonzern aus Essen springt um 2,45 Prozent auf 19,43 Euro und ist ein DAX Gewinner des Tages: Am Morgen führte die Aktie die Gewinnerliste an, zum Handelsschluss stand auf Lang & Schwarz ein Plus von 2,56 Prozent und Platz zwei hinter Fresenius Medical Care. Während der Leitindex nach seinem Ausflug über 27.000 Punkte verschnauft, sorgt ein Bericht aus Berlin für Kauflaune: Die Bundesregierung will sich nach Informationen der „Welt“ am Urananreicherer Urenco beteiligen – und dafür genau den Anteil übernehmen, den E.ON gemeinsam mit RWE hält. Im Haushaltsentwurf für 2027 sind dafür offenbar bis zu 4 Milliarden Euro eingeplant. Was hinter dem möglichen Milliardendeal steckt und warum der DAX Gewinner E.ON davon doppelt profitieren könnte, lesen Sie hier.
DAX Gewinner E.ON: +2,45 % auf 19,43 Euro – Urenco-Milliarden locken
E.ON ist ein DAX Gewinner des Tages. Berichte, wonach der Bund den gemeinsamen Urenco-Anteil von E.ON und RWE übernehmen will, treiben die E.ON Aktie an die Spitze des Leitindex. Im Haushaltsentwurf 2027 stehen dafür bis zu 4 Milliarden Euro. Was hinter dem Atom-Deal steckt, was er dem Netzbetreiber bringen könnte und warum der DAX Gewinner E.ON sich dem Jahreshoch nähert.
DAX Gewinner des Tages
Der Auslöser: Berlin greift nach Urenco
Die Nachricht kam am Donnerstagabend – und am Freitagmorgen stand die E.ON Aktie an der Spitze des DAX.
Die „Welt“ berichtete am Donnerstagabend, die Bundesregierung wolle den Anteil von einem Drittel an dem Brennelemente-Hersteller Urenco mit Sitz in Großbritannien kaufen. An Urenco sind bislang Großbritannien und die Niederlande mit je einem Drittel beteiligt. Das dritte Drittel teilen sich über ein Gemeinschaftsunternehmen zu gleichen Teilen die früheren Atomkraftwerksbetreiber E.ON und RWE. Urenco betreibt auch in Deutschland eine Urananreicherungsanlage, und zwar im westfälischen Gronau. Den Hinweis auf das Geld liefert der Haushalt: Bei den Beratungen zum Etat 2027 war ein neuer Posten aufgetaucht – „Ausgaben im Zusammenhang mit dem Erwerb und Halten von Beteiligungen an Unternehmen im Bereich der Energiewirtschaft: 4 Milliarden Euro“. Wofür der Bund diese Summe braucht, wollten weder das Finanz- noch das Wirtschaftsministerium sagen. Nach Informationen der „Welt“ aus dem politischen Berlin ist sie aber für den Kauf der Urenco-Beteiligungen von RWE und E.ON vorgesehen.
Im Laufe des Freitags verdichteten sich die Hinweise. Auch die „Süddeutsche Zeitung“ berichtete über die Pläne, der Deutschen Presse-Agentur wurden sie aus Bundestagskreisen bestätigt. Am späten Nachmittag meldete zudem die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Insider, Deutschland plane den Kauf der Beteiligungen. Offiziell bestätigt ist aber nichts: Der Bund und die Konzerne lehnten eine Stellungnahme ab.
Erwerb und Halten von Beteiligungen an Unternehmen im Bereich der Energiewirtschaft: 4 Milliarden Euro
Die Hintergründe
Warum der Bund einsteigen will – und E.ON aussteigen möchte
Für die Bundesregierung geht es laut den Berichten um geostrategische Gründe. Die „Süddeutsche Zeitung“ schreibt unter Berufung auf Koalitionskreise, Urenco solle hoch angereichertes Uran für britische Atom-U-Boote produzieren. Das Investment sei auch ein Wunsch anderer europäischer Staaten. Für E.ON ist die Lage spiegelbildlich: Nach dem deutschen Atomausstieg hat die Beteiligung an einem Brennelementehersteller für die Konzerne laut „Welt“ keinen strategischen Wert mehr. Dass E.ON und RWE über einen Ausstieg nachdenken, war bekannt. RWE hat mehrfach erklärt, an einem Verkauf seiner Minderheitsbeteiligung interessiert zu sein. E.ON-Chef Leonhard Birnbaum hatte dagegen betont, der Konzern könne über einen Verkauf nur mit Zustimmung der Bundesregierung nachdenken. Genau diese Hürde würde fallen, wenn der Bund selbst der Käufer ist.
Was der Deal dem DAX Gewinner E.ON bringen könnte, lässt sich grob abschätzen. Teilen sich E.ON und RWE den Erlös hälftig, entfielen auf E.ON rechnerisch bis zu 2 Milliarden Euro. Das entspräche rund 3,6 Prozent des aktuellen Börsenwerts. Wie hoch der Kaufpreis tatsächlich ausfällt und wie er aufgeteilt würde, ist allerdings offen. Klar ist: Für einen Konzern, der Jahr für Jahr Milliarden in seine Stromnetze steckt, wäre ein Verkaufserlös aus einer nicht mehr strategischen Beteiligung hochwillkommen.
Das Fundament
Der Netzausbau als Wachstumsmotor
Die Urenco-Fantasie trifft auf eine Aktie, die gerade eine Delle hinter sich hat. Am Mittwoch hatte E.ON die Zahlen für die ersten neun Monate vorgelegt, die exakt die Erwartungen erfüllten: Das bereinigte EBITDA lag bei 7,1 Milliarden Euro, der bereinigte Konzernüberschuss stieg um 4 Prozent auf 2,2 Milliarden Euro. Die Prognose für 2026 und die Ziele bis 2030 bestätigte der Konzern. Weil die positive Überraschung fehlte, rutschte die E.ON Aktie an diesem Tag um 3,59 Prozent ab. Am Donnerstag setzte bereits die Erholung ein, am Freitag folgte der Sprung an die DAX-Spitze.
Netzbetreiber Nummer eins
E.ON ist Deutschlands größter Stromversorger und -netzbetreiber. Fast ein Drittel des deutschen Strom-Verteilnetzes gehört zum Konzern, im Heimatmarkt zählt er rund zwölf Millionen Stromkunden.
Milliarden für die Netze
In den ersten neun Monaten investierte E.ON rund 5,2 Milliarden Euro in die europäische Energieinfrastruktur. Bis 2030 plant der Konzern Investitionen von 48 Milliarden Euro.
Prognose bestätigt
Für 2026 erwartet E.ON ein bereinigtes EBITDA von 9,4 bis 9,6 Milliarden Euro und einen bereinigten Konzernüberschuss von 2,7 bis 2,9 Milliarden Euro.
Verlässliche Dividende
Für 2025 schüttete E.ON 0,57 Euro je Aktie aus, 2 Cent mehr als im Vorjahr. Der Konzern hat weiteres Dividendenwachstum in Aussicht gestellt.
Der Markt
Defensive gefragt: E.ON als sicherer Hafen
Rückenwind kommt auch vom Gesamtmarkt. Nach dem neuen Ausverkauf bei US-Technologiewerten und den Turbulenzen um den Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang schichteten Anleger am Freitag nach unserer Einschätzung in defensive Qualitätswerte um – Versorger, Versicherer und Gesundheitswerte waren gefragt. E.ON mit seinen regulierten, planbaren Erträgen aus dem Netzgeschäft passt genau in dieses Raster. An der Börse Stuttgart kletterte die Aktie in der Spitze auf 19,53 Euro und markierte damit ein neues 13-Wochen-Hoch. Zum Jahreshoch von 20,42 Euro aus dem März fehlen nur noch gut 4 Prozent. Am Ende des Tages war E.ON mit einem Plus von 2,56 Prozent auf Lang & Schwarz der zweitstärkste Wert im DAX hinter Fresenius Medical Care. Die RWE-Aktie, die ebenfalls vom Urenco-Deal profitieren würde, legte deutlich weniger zu und stieg im Xetra-Handel zeitweise um 0,91 Prozent.
Die Analysten
Kursziele um 20 Euro – viel Luft ist nicht eingepreist
E.ON: Kursziele ausgewählter Analysten
€
Quelle: Jefferies laut boerse-global; Morgan Stanley laut eigenem DAX Check 11.11.; DZ Bank und RBC laut dpa-AFX via boerse.de
Daten als Tabelle
|Analyst
|Kursziel
|Jefferies
|22,70
|Morgan Stanley
|21
|DZ Bank
|20
|RBC
|19
Die Analysten sind nach den Quartalszahlen eher zurückhaltend. Die DZ Bank hob ihren fairen Wert für die E.ON Aktie zwar auf 20 Euro an, bleibt aber bei „Halten“. RBC belässt die Aktie auf „Sector Perform“ mit einem Kursziel von 19 Euro. Morgan Stanley hatte E.ON kurz vor den Zahlen auf „Equal Weight“ abgestuft und das Kursziel von 21 Euro bestätigt. Optimistischer ist Jefferies mit „Buy“ und 22,70 Euro. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei knapp 21 Euro. Ein Urenco-Erlös dürfte in den meisten Modellen noch nicht enthalten sein.
Die E.ON Aktie auf einen Blick
E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Symbol: EOAN) – 19,43 Euro, +2,45 Prozent am 13. November 2026 (Lang & Schwarz, 09:18 Uhr)
Schluss Lang & Schwarz: 19,445 Euro, +2,56 Prozent
Xetra-Schluss: 19,47 Euro, +1,67 Prozent
Tagesspanne (Börse Stuttgart): 19,085 bis 19,53 Euro
52-Wochen-Spanne: 14,995 Euro (11. Dezember 2025) bis 20,42 Euro (18. März 2026)
Börsenwert: rund 55,4 Mrd. Euro
Neun Monate 2026: bereinigtes EBITDA 7,1 Mrd. Euro, bereinigter Konzernüberschuss 2,2 Mrd. Euro (+4 Prozent)
Prognose 2026: bereinigtes EBITDA 9,4 bis 9,6 Mrd. Euro, bereinigter Konzernüberschuss 2,7 bis 2,9 Mrd. Euro
Dividende für 2025: 0,57 Euro je Aktie
Häufige Fragen zum DAX Gewinner E.ON
Warum steigt die E.ON Aktie heute?
Nach Berichten von „Welt“ und „Süddeutscher Zeitung“ will die Bundesregierung den gemeinsamen Drittel-Anteil von E.ON und RWE am Urananreicherer Urenco übernehmen. Im Haushaltsentwurf 2027 sind für Beteiligungen in der Energiewirtschaft 4 Milliarden Euro eingeplant.
Ist E.ON der DAX Gewinner des Tages?
Ja. Am Morgen war E.ON mit einem Plus von 2,45 Prozent auf 19,43 Euro der größte DAX Gewinner. Zum Handelsschluss lag die Aktie mit 2,56 Prozent Plus auf Platz zwei hinter Fresenius Medical Care.
Was ist Urenco?
Urenco ist ein Hersteller von Brennelementen und angereichertem Uran mit Sitz in Großbritannien. Großbritannien und die Niederlande halten je ein Drittel, das dritte Drittel teilen sich E.ON und RWE. In Deutschland betreibt Urenco eine Anlage in Gronau.
Wie viel könnte E.ON am Urenco-Verkauf verdienen?
Offizielle Zahlen gibt es nicht. Bei einer hälftigen Aufteilung der im Haushalt eingeplanten bis zu 4 Milliarden Euro entfielen auf E.ON rechnerisch bis zu 2 Milliarden Euro.
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