DAX Gewinner E.ON: +2,45 % auf 19,43 Euro – Urenco-Milliarden locken

Die „Welt“ berichtete am Donnerstagabend, die Bundesregierung wolle den Anteil von einem Drittel an dem Brennelemente-Hersteller Urenco mit Sitz in Großbritannien kaufen. An Urenco sind bislang Großbritannien und die Niederlande mit je einem Drittel beteiligt. Das dritte Drittel teilen sich über ein Gemeinschaftsunternehmen zu gleichen Teilen die früheren Atomkraftwerksbetreiber E.ON und RWE. Urenco betreibt auch in Deutschland eine Urananreicherungsanlage, und zwar im westfälischen Gronau. Den Hinweis auf das Geld liefert der Haushalt: Bei den Beratungen zum Etat 2027 war ein neuer Posten aufgetaucht – „Ausgaben im Zusammenhang mit dem Erwerb und Halten von Beteiligungen an Unternehmen im Bereich der Energiewirtschaft: 4 Milliarden Euro“. Wofür der Bund diese Summe braucht, wollten weder das Finanz- noch das Wirtschaftsministerium sagen. Nach Informationen der „Welt“ aus dem politischen Berlin ist sie aber für den Kauf der Urenco-Beteiligungen von RWE und E.ON vorgesehen.