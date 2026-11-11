DAX Gewinner des Tages Siemens Energy: Fast 10 Prozent Plus auf 133,60 Euro – die Rally kennt kein Halten

aktiencheck.de Redaktion 11.11.2026, 18:16 8 Min.

Siemens Energy ist der DAX Gewinner des Tages. Schon am Morgen DAX Gewinner mit gut 5 Prozent Plus, baute die Aktie den Vorsprung nach Rekordzahlen, einem 9-Milliarden-Rückkauf und neuen Zielen bis 2030 auf fast 10 Prozent aus. JPMorgan, Goldman Sachs, Jefferies, UBS und RBC bestätigen ihre Kaufempfehlungen. Was den Kurssprung bis zum Abend trieb und was der Tag für die Aktie bedeutet.

Bild: Siemens Pressebild / Wikimedia Commons (File:Gasturbine Montage01.jpg)

Was am Morgen als starker Start begann, endete am Abend als Kursfeuerwerk. Siemens Energy schließt den Mittwoch mit einem Plus von 9,98 Prozent bei 133,60 Euro auf Lang & Schwarz und ist damit unangefochten der DAX Gewinner des Tages. Schon kurz nach Handelsstart war die Aktie mit gut 5 Prozent Plus der DAX Gewinner am Morgen – doch statt Gewinne mitzunehmen, griffen die Anleger über den gesamten Tag immer weiter zu. Rekordzahlen, eine mehr als verdreifachte Dividende, ein neues Rückkaufprogramm über bis zu 9 Milliarden Euro und eine Phalanx bestätigter Kaufempfehlungen machten den DAX Gewinner Siemens Energy zum Motor eines historischen Börsentags: Der DAX schloss erstmals über 26.600 Punkten. Tagesplus der Siemens-Energy-Aktie auf 133,60 Euro +9,98 % Auftragsbestand zum Geschäftsjahresende, ein Rekord 164 Mrd. € Neues Aktienrückkaufprogramm bis Ende des Geschäftsjahres 2030 bis 9 Mrd. € Rekordschluss des DAX, angeführt von Siemens Energy 26.662,77 Quelle : Lang & Schwarz, Siemens Energy, dpa-AFX; Stand 11. November 2026 DAX Gewinner des Tages Vom Morgen bis zum Abend: Ein Kurssprung in drei Etappen Selten hat ein DAX-Wert an einem Zahlentag so konsequent zugelegt. Die Rally lief nicht in einem Schub, sondern in drei Wellen. Di., 10.11., abends Rückkauf-Paukenschlag Siemens Energy kündigt ein neues Aktienrückkaufprogramm über bis zu 9 Mrd. Euro an Mi., 07:00 Uhr Rekordzahlen Gewinn 4,1 Mrd. Euro, Dividende 2,30 Euro, neue Ziele bis 2030 Mi., 09:07 Uhr DAX Gewinner am Morgen Aktie bei 127,80 Euro, +5,2 Prozent Mi., 18:09 UhrJetzt DAX Gewinner des Tages 133,60 Euro, fast +10 Prozent Quelle : Lang & Schwarz, Xetra, Tradegate; finanzen.net; dpa-AFX Die erste Welle kam noch vor dem offiziellen Handelsstart, als die Zahlen um 7 Uhr über die Ticker liefen. Auf Xetra eröffnete die Aktie bei 129,00 Euro. Die zweite Welle folgte während der Telefonkonferenz am Vormittag: Bis zum Mittag kletterte das Papier auf Xetra um 8,8 Prozent auf über 130 Euro. Die dritte Welle trug den Kurs am Nachmittag bis in den Abend auf fast 10 Prozent Plus, getragen von einer Serie bestätigter Kaufempfehlungen und Rückenwind von der Wall Street, wo die Zahlen des KI-Cloudanbieters CoreWeave die Stimmung für alles rund um Rechenzentren aufhellten. Die Gründe Warum die Anleger bis zum Abend nachkauften 01 Ein Rekordjahr mit Ausrufezeichen Der Umsatz stieg auf 44,2 Milliarden Euro, vergleichbar um 15,5 Prozent. Der Gewinn nach Steuern kletterte von 1,7 auf 4,1 Milliarden Euro, die Marge vor Sondereffekten verdoppelte sich auf 12,4 Prozent. Das Schlussquartal übertraf mit 12,83 Milliarden Euro Umsatz die Erwartungen. 02 Geld zurück an die Aktionäre Die Dividende soll von 0,70 auf 2,30 Euro steigen. Hinzu kommt ein neues Rückkaufprogramm über bis zu 9 Milliarden Euro bis 2030 – zusätzlich zum laufenden Programm über bis zu 6 Milliarden Euro. 03 Ehrgeizige Ziele bis 2030 Siemens Energy will jährlich um 12 bis 14 Prozent wachsen und die Marge auf 20 bis 22 Prozent steigern. Über 2030 hinaus soll der Gewinn je Aktie zweistellig wachsen. 04 Niedrige Erwartungen übertroffen JPMorgan hatte vor den Zahlen auf eine Investorenumfrage mit niedrigen Erwartungen verwiesen. Nach einem Kursrückgang von rund einem Drittel seit dem Rekordhoch im April war viel Skepsis eingepreist – die Zahlen trafen auf einen leergefegten Markt. Die Analysten Kaufempfehlungen am laufenden Band: Kursziele bis 245 Euro Die Analysten ließen keinen Zweifel daran, wie sie die Zahlen lesen. JPMorgan-Analyst Phil Buller bestätigte „Overweight“ mit einem Kursziel von 245 Euro und erwartet eine Fortsetzung der Margenausweitung. Goldman Sachs (Ajay Patel) bleibt bei „Buy“ mit 212 Euro, Jefferies (Lucas Ferhani) bei „Buy“ mit 210 Euro. RBC-Analyst Colin Moody bestätigte „Outperform“ mit 200 Euro: Das vierte Quartal sei stark gelaufen, die Signale für 2027 und die mittlere Sicht seien beruhigend. Bereits vor den Zahlen hatten Bernstein und UBS ihre Kursziele von je 210 Euro bekräftigt. Das durchschnittliche Kursziel liegt laut finanzen.net bei gut 203 Euro – rund 50 Prozent über dem Kurs des DAX Gewinners des Tages am Abend. Siemens Energy: Kursziele ausgewählter Analysten Euro JPMorgan 245 Goldman Sachs 212 Jefferies 210 Bernstein 210 UBS 210 RBC 200 Kurs am Abend des 11. November 2026: 133,60 Euro (Lang & Schwarz, 18:09 Uhr). Quelle : dpa-AFX, finanzen.net, aktiencheck.de; Studien vom 6. bis 11. November 2026 Daten als Tabelle Analysehaus Kursziel JPMorgan 245 Goldman Sachs 212 Jefferies 210 Bernstein 210 UBS 210 RBC 200 Das Kleingedruckte Der Schönheitsfehler, den der Markt überging Ganz ohne Haken war das Zahlenwerk nicht. Beim Gewinn nach Steuern stellt Siemens Energy für 2027 rund 5 Milliarden Euro in Aussicht, Analysten hatten mit 5,5 Milliarden Euro gerechnet. Die Windsparte Siemens Gamesa soll nur eine Marge von 0 bis 2 Prozent erreichen, und der Auftragseingang im Schlussquartal blieb mit 14,82 Milliarden Euro unter den erwarteten 15,47 Milliarden Euro, weil sich große Projekte verzögerten. Dass der DAX Gewinner Siemens Energy dennoch fast 10 Prozent zulegte, zeigt die Gewichtung der Anleger: Kapitalrückflüsse, Margenpfad und ein Auftragsbestand von 164 Milliarden Euro zählen mehr als die Delle beim kurzfristigen Gewinnausblick. Marktbedeutung Siemens Energy zieht den DAX auf ein Rekordhoch Die Strahlkraft des DAX Gewinners Siemens Energy reichte weit über die eigene Aktie hinaus. Der DAX gewann 1,20 Prozent auf 26.662,77 Punkte – der höchste Schlussstand seiner Geschichte. Mit Infineon, RWE und Hochtief legten weitere Werte zu, die vom Ausbau der Stromnetze und Rechenzentren profitieren. Siemens Energy liefert damit den Beleg für eine These, die den Markt seit Monaten bewegt: Die Elektrifizierung der Wirtschaft ist kein Strohfeuer, sondern in langfristigen Aufträgen abgesichert. Trotz des Kurssprungs bleibt Luft nach oben – zumindest gemessen an der eigenen Historie. Ihren Rekordschluss markierte die Aktie im April bei 191,66 Euro. Selbst nach dem heutigen Plus notiert sie noch rund 30 Prozent darunter. Mit einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 27,5 ist der DAX Gewinner am Morgen und am Abend aber auch kein Schnäppchen mehr. Was den DAX Gewinner des Tages noch bremsen kann Gewinnausblick 2027: Rund 5 Milliarden Euro Nettogewinn liegen unter den Analystenerwartungen von 5,5 Milliarden Euro.

Siemens Gamesa: Die Windsparte bleibt mit einer Marge von 0 bis 2 Prozent die Schwachstelle.

Gewinnmitnahmen: Nach fast 10 Prozent an einem Tag ist ein Rücksetzer jederzeit möglich.

KI-Abhängigkeit: Ein wachsender Teil der Nachfrage hängt am Bau von Rechenzentren in den USA.

Zinsen: Die heißen US-Inflationsdaten halten eine Fed-Zinserhöhung im Dezember auf dem Tisch – Gift für hoch bewertete Wachstumswerte. DAX Gewinner Siemens Energy: Die Aktie auf einen Blick Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Symbol: ENR) – 133,60 Euro, +9,98 Prozent am 11. November 2026 (Lang & Schwarz, 18:09 Uhr) GJ 2026: Umsatz 44,2 Mrd. Euro (vergleichbar +15,5 Prozent), Marge 12,4 Prozent, Gewinn nach Steuern 4,1 Mrd. Euro

Auftragsbestand: 164 Mrd. Euro (Rekord)

Ausblick GJ 2027: Umsatz +14 bis 16 Prozent, Marge 14 bis 16 Prozent, Gewinn rund 5 Mrd. Euro

Ziele bis 2030: Umsatz +12 bis 14 Prozent pro Jahr, Marge 20 bis 22 Prozent

Dividendenvorschlag: 2,30 Euro je Aktie (Vorjahr 0,70 Euro)

Aktienrückkauf: bis zu 9 Mrd. Euro bis Ende GJ 2030

Kursziele: 200 Euro (RBC) bis 245 Euro (JPMorgan), Durchschnitt gut 203 Euro Häufige Fragen zum DAX Gewinner des Tages Siemens Energy Warum ist die Siemens-Energy-Aktie heute so stark gestiegen?

Siemens Energy hat ein Rekordjahr mit 4,1 Milliarden Euro Gewinn gemeldet, die Dividende auf 2,30 Euro mehr als verdreifacht, ein neues Rückkaufprogramm über bis zu 9 Milliarden Euro angekündigt und Ziele bis 2030 mit einer Marge von 20 bis 22 Prozent vorgelegt. Mehrere Banken bestätigten danach ihre Kaufempfehlungen. Wie stark ist die Siemens-Energy-Aktie gestiegen?

Um 9,98 Prozent auf 133,60 Euro (Lang & Schwarz, 18:09 Uhr). Damit ist Siemens Energy der DAX Gewinner des Tages. Am Morgen lag das Plus noch bei gut 5 Prozent. Welche Kursziele haben Analysten?

JPMorgan sieht 245 Euro, Goldman Sachs 212 Euro, Jefferies, Bernstein und UBS je 210 Euro, RBC 200 Euro. Der Durchschnitt liegt bei gut 203 Euro. Was spricht gegen die Aktie?

Der Gewinnausblick für 2027 liegt unter den Erwartungen, die Windsparte Siemens Gamesa bleibt schwach, und nach dem Kurssprung ist die Bewertung mit einem erwarteten KGV von rund 27,5 anspruchsvoll. Fazit: Der DAX Gewinner des Tages hat seine Glaubwürdigkeit zurück Siemens Energy war heute mehr als der DAX Gewinner des Tages – der Konzern war der Taktgeber eines Rekordtags. Aus dem DAX Gewinner am Morgen wurde bis zum Abend ein Kursfeuerwerk von fast 10 Prozent, weil die Zahlen auf einen Markt trafen, der nach einem Drittel Kursverlust seit April zu pessimistisch geworden war. Rekordgewinn, bis zu 9 Milliarden Euro Rückkauf und ein Margenziel von bis zu 22 Prozent haben diese Skepsis an einem einzigen Tag weggefegt. Die Schwächen – Gewinnausblick 2027 und Windsparte – bleiben. Doch solange der Auftragsbestand von 164 Milliarden Euro in steigende Margen mündet, hat der DAX Gewinner Siemens Energy die Argumente auf seiner Seite.

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