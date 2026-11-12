DAX-Flop Zalando: Shortseller geraten unter Zugzwang! AQR reduziert Short-Quote

Die Zalando-Aktie präsentiert sich in einer bemerkenswerten Ausgangslage. Während der Kurs um 2,16 Prozent auf 28,33 Euro steigt, hat AQR Capital Management seine Netto-Leerverkaufsposition am 11. November 2026 von 0,69 Prozent auf 0,59 Prozent reduziert. Das entspricht einem Rückgang um rund 14,5 Prozent. Gleichzeitig bleiben Kintbury Capital mit 1,88 Prozent, Marshall Wace mit 1,11 Prozent, PDT Partners mit 0,99 Prozent und Millennium International Management mit 0,51 Prozent auf der Short-Seite vertreten. Die fünf im November aktualisierten Positionen summieren sich damit auf 5,08 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals. Die Zahlen verdeutlichen, dass Zalando weiterhin unter erheblicher Beobachtung professioneller Leerverkäufer steht. Dennoch zeigt der aktuelle Kursanstieg, dass die Aktie kurzfristig Stärke entwickeln kann. Für die weitere Entwicklung wird entscheidend sein, ob Zalando seine Wachstumsstrategie erfolgreich umsetzt, die Profitabilität verbessert und von einer stabilen Nachfrage im europäischen Online-Modehandel profitiert. Die zentrale Erkenntnis: AQR reduziert seine Short-Wette deutlich, während andere Hedgefonds weiterhin erhebliche Positionen halten. Sollte Zalando operativ positiv überraschen, könnte sich die Ausgangslage für die Leerverkäufer spürbar verändern. Bleiben die Geschäftsperspektiven dagegen hinter den Erwartungen zurück, dürfte die Aktie weiterhin mit erheblicher Skepsis konfrontiert sein.