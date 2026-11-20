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DAX-Flop Siemens Aktie: 4% im Minus - Healthineers-Abspaltung bringt Gael de-Bray zum Nachrechnen

aktiencheck.de Redaktion 20.11.2026, 14:15 2 Min.

Siemens gehört mit einem Minus von 4,03% zu den größten DAX-Verlierern, während Deutsche Bank Research das Kursziel wegen der geplanten Healthineers-Abspaltung auf 275 Euro anhebt.

Bild: Brecht Corbeel / Unsplash

Der Analyst Gael de-Bray von Deutsche Bank Research hebt in seiner Siemens-Aktienanalyse vom 20.11.2026 das Kursziel für die Siemens-Aktie (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker: SIE) von 270 auf 275 Euro an und bestätigt das Rating "hold". An der Börse gehe es für Siemens am Freitag in die entgegengesetzte Richtung: Die Aktie verliere 10,75 Euro oder 4,03% auf 256,15 Euro und zähle damit zu den größten Verlierern im DAX. Anlass für das höhere Kursziel sei die geplante Abspaltung von Siemens Healthineers. Warum Gael de-Bray bei Siemens neu rechne Gael de-Bray habe sein Bewertungsmodell an die geplante Trennung vom Medizintechnikkonzern und dessen künftigen Ausweis als nicht fortgeführtes Geschäft angepasst. Für Aktionäre sei dabei der Zeitpunkt wichtig: Siemens plane, seine Beteiligung im Geschäftsjahr 2027 durch eine direkte Abspaltung zu reduzieren und Siemens Healthineers zu entkonsolidieren. Die Auswirkungen auf die Berichterstattung dürften jedoch schon vor dem Vollzug sichtbar werden. Siemens erwarte, dass die Voraussetzungen für den separaten Ausweis im Laufe des ersten Quartals des Geschäftsjahres 2027 erfüllt seien. Warum das für die Siemens-Aktienanalyse einen Unterschied mache, zeige der Vergleich zweier Geschäftsjahre. Würde man das künftige Industriegeschäft ohne Healthineers mit früheren Konzernzahlen einschließlich Medizintechnik vergleichen, ließe sich aus der Veränderung kaum ablesen, wie sich das verbleibende Geschäft entwickelt habe. Siemens wolle die Ergebnisse von Healthineers deshalb für alle dargestellten Vergleichsperioden separat ausweisen. Anleger könnten dann auf derselben Grundlage beurteilen, wie sich das Geschäft des verkleinerten Konzerns entwickle. Kursziel 275 Euro – wie viel Abstand nach dem DAX-Rückfall bleibe Deutsche Bank Research setze den Wert je Siemens-Aktie im überarbeiteten Modell um fünf Euro höher an als zuvor. Das entspreche einer Zielanhebung um 1,85%. Der Tagesverlust von 10,75 Euro sei damit mehr als doppelt so groß wie der Aufschlag auf das Kursziel. Bei einem Kurs von 256,15 Euro betrage der Abstand zum neuen Ziel 18,85 Euro oder rund 7,36%. Für die Einordnung komme es darauf an, was Gael de-Bray tatsächlich geändert habe. Die Anhebung gehe auf die neue Abbildung von Siemens Healthineers im Bewertungsmodell zurück. Eine verbesserte Auftragslage oder höhere operative Gewinnerwartungen würden in der veröffentlichten Zusammenfassung der Studie als Gründe nicht genannt. Der Analyst Gael de-Bray von Deutsche Bank Research bleibt in seiner Siemens-Aktienanalyse beim Rating "hold" und setzt das Kursziel auf 275 Euro. Teilen Sie die Analyse mit Ihren Freunden – einen Artikel abzuspalten und an den Gruppenchat zu übertragen, geht zum Glück ohne Hauptversammlung. Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 20. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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