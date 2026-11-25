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DAX-Flop Infineon Aktie: Kursrutsch auf 42,06 Euro – Jefferies sieht knapp 76% Potenzial

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 13:55 2 Min.

Infineon fällt um 3,84 Prozent, doch Jefferies sieht im schwachen Euro eine Umsatzchance von 720 Millionen Euro.

Bild: Infineon Technologies AG (Pressebild zur Pressemitteilung infpr202611-028 vom 9.11.2026, infineon.com)

Die Infineon-Aktie (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker: IFX) verliert 1,68 Euro oder 3,84 Prozent auf 42,06 Euro und zählt damit aktuell zu den größten Verlierern im DAX. Jefferies halte in seiner Infineon-Aktienanalyse vom 24. November am Kursziel 74 Euro und am Rating "buy" fest. Vom aktuellen Kurs bis zum Ziel von Analyst Janardan Menon wären es 31,94 Euro je Aktie – ein rechnerisches Plus von knapp 76 Prozent. 720 Millionen Euro mehr Umsatz allein durch den Wechselkurs? Ausgerechnet die Schwäche des Euro könnte Infineon das Geschäftsjahr erleichtern. Der Euro habe stärker nachgegeben, als der Halbleiterkonzern bei seiner Planung angenommen habe, so Janardan Menon. Für dieselben Erlöse in Fremdwährung könne Infineon bei der Umrechnung nun mehr Euro ausweisen. Schon im ersten Geschäftsquartal dürfte dieser Effekt den Umsatz nach Einschätzung von Jefferies um rund 180 Millionen Euro erhöhen. Für das gesamte Geschäftsjahr 2026/27 veranschlage Janardan Menon den Umsatzvorteil auf rund 720 Millionen Euro. Was davon bei den Aktionären ankommen könnte Für Anleger sei besonders interessant, wie viel von dem Währungsvorteil beim Gewinn ankomme. Nach der Rechnung von Janardan Menon könnte das Jahresergebnis je Aktie dank des schwächeren Euro um mehr als sieben Prozent höher ausfallen, als es unter den bisherigen Wechselkursannahmen der Fall wäre. Damit erscheine die Jahresprognose des Konzerns aus Sicht von Jefferies vorsichtig. Sollte Infineon seine Ziele für 2026/27 anheben, könnte das auch dem Aktienkurs Auftrieb geben. Eine höhere Prognose stelle Janardan Menon in seiner Infineon-Aktienanalyse bislang als Möglichkeit in Aussicht. Sein eigenes Urteil stehe bereits fest. Jefferies bekräftige das Kursziel 74 Euro und das Rating "buy". Teilen Sie den Artikel mit dem Freund, der vor jedem Urlaub drei Wechselstuben vergleicht. Bei Infineon geht es laut Jefferies um 720 Millionen Euro – endlich rechnet sich sein Hobby. Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 25. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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