Am Freitag, dem 20. November 2026, ging der DAX mit einem Rückgang von rund 2,7 Prozent gegenüber dem Donnerstagsschluss aus dem Handel. Am Ende der Rangliste stand Scout24 mit einem Minus von 8,03 Prozent, knapp dahinter brach Infineon um 7,91 Prozent ein. An der Spitze der DAX Gewinner zog Fresenius Medical Care um 2,40 Prozent auf 37,60 EUR an.
DAX fällt um rund 2,7 Prozent: Scout24 und Infineon brechen ein, Fresenius Medical Care hält dagegen
Schwacher Wochenausklang am 20. November 2026: Der DAX verliert rund 2,7 Prozent, 33 von 40 Werten schließen im Minus. Scout24 und Infineon rutschen um fast acht Prozent ab, Fresenius Medical Care steigt um 2,40 Prozent.
DAX Analyse: Breiter Ausverkauf zum Wochenschluss
Die Marktbreite zeigt, wie umfassend die Verkäufe ausfielen: Von den 40 Mitgliedern des Leitindex schlossen nur 7 höher, 33 notierten im Minus. Unverändert blieb kein einziger Wert. Diese DAX Analyse zeigt damit einen Handelstag, an dem sich nur wenige Titel dem Abwärtssog entziehen konnten.
Auch große Indexschwergewichte gaben nach. SAP verlor 1,79 Prozent auf 183,68 EUR, die Allianz 1,25 Prozent auf 451,80 EUR. Deutlich tiefer rutschten Rheinmetall um 4,44 Prozent auf 693,40 EUR, adidas um 4,18 Prozent auf 165,00 EUR und Airbus um 4,13 Prozent auf 189,96 EUR.
Die DAX Gewinner: Fresenius Medical Care vor zwei Rückversicherern
Den Spitzenplatz unter den DAX-Gewinnern sicherte sich der Dialysekonzern Fresenius Medical Care aus Bad Homburg. Die Aktie kletterte um 2,40 Prozent auf 37,60 EUR und war damit der einzige Wert im Index, der mehr als zwei Prozent zulegte.
Auf Rang zwei folgte Hannover Rück. Der Rückversicherer aus Hannover stieg um 1,73 Prozent auf 293,80 EUR. Die Deutsche Telekom aus Bonn gewann als Dritte 1,15 Prozent auf 26,34 EUR.
Mit Munich Re fand sich ein zweiter Rückversicherer unter den fünf DAX Gewinnern: Die Münchner Aktie legte um 0,90 Prozent auf 580,00 EUR zu. Den fünften Platz belegte der Bochumer Wohnungskonzern Vonovia mit einem Plus von 0,54 Prozent auf 16,89 EUR. Knapp dahinter schlossen E.ON mit 0,51 Prozent und Beiersdorf mit 0,20 Prozent im Plus, ehe die Liste der gefallenen Werte begann.
Die DAX Verlierer: Scout24, Infineon und Siemens Energy brechen ein
Am stärksten traf es Scout24. Die Aktie des Berliner Betreibers von Immobilienportalen sackte um 8,03 Prozent auf 80,75 EUR ab und bildete das Schlusslicht des Tages. Kaum besser erging es Infineon: Der Chiphersteller aus Neubiberg verlor 7,91 Prozent und schloss bei 45,44 EUR.
Auf dem drittletzten Platz landete Siemens Energy. Der Münchner Energietechnikkonzern gab um 6,61 Prozent auf 118,32 EUR nach. Der Essener Baukonzern Hochtief rutschte um 4,95 Prozent auf 338,00 EUR ab.
Komplettiert wurden die fünf DAX Verlierer von Siemens. Der Technologiekonzern aus München büßte 4,59 Prozent ein und ging bei 254,65 EUR aus dem Handel. Damit standen zwei Münchner Konzerne mit dem Namen Siemens gemeinsam am unteren Ende der Tabelle.
DAX Check: Wenige Lichtblicke an einem tiefroten Freitag
Der DAX Check für den 20. November 2026 fällt eindeutig aus: Ein Indexminus von rund 2,7 Prozent und ein Verhältnis von 7 gestiegenen zu 33 gefallenen Werten kennzeichnen einen breit angelegten Rückzug. Die Spannweite reichte vom Plus von 2,40 Prozent bei Fresenius Medical Care bis zum Abschlag von 8,03 Prozent bei Scout24.
Unter den DAX-Verlierern fielen besonders die zweistelligen Rangplätze am Tabellenende auf, wo Infineon, Siemens Energy, Hochtief und Siemens jeweils mehr als vier Prozent abgaben. Auf der Gewinnerseite hielten sich neben Fresenius Medical Care vor allem Hannover Rück, Deutsche Telekom und Munich Re im Plus. Dieser DAX Check schließt damit eine Woche ab, deren letzter Handelstag klar von Verkäufen geprägt war.
|Rang
|Wert
|Schluss
|Veränderung
|1
|Fresenius Medical Care
|37,60 EUR
|+2,40 %
|2
|Hannover Rück
|293,80 EUR
|+1,73 %
|3
|Deutsche Telekom
|26,34 EUR
|+1,15 %
|4
|Munich Re
|580,00 EUR
|+0,90 %
|5
|Vonovia
|16,89 EUR
|+0,54 %
|6
|E.ON
|18,61 EUR
|+0,51 %
|7
|Beiersdorf
|79,18 EUR
|+0,20 %
|8
|Henkel
|85,72 EUR
|-0,23 %
|9
|Qiagen
|45,07 EUR
|-0,40 %
|10
|Heidelberg Materials
|173,55 EUR
|-0,74 %
|11
|Fresenius
|51,38 EUR
|-0,77 %
|12
|Symrise
|94,52 EUR
|-0,78 %
|13
|Allianz
|451,80 EUR
|-1,25 %
|14
|Merck
|146,45 EUR
|-1,31 %
|15
|BMW
|53,46 EUR
|-1,62 %
|16
|Daimler Truck
|40,52 EUR
|-1,65 %
|17
|Mercedes-Benz
|37,62 EUR
|-1,69 %
|18
|Deutsche Börse
|315,10 EUR
|-1,78 %
|19
|SAP
|183,68 EUR
|-1,79 %
|20
|GEA Group
|68,25 EUR
|-1,87 %
|21
|Zalando
|28,26 EUR
|-1,94 %
|22
|Siemens Healthineers
|42,96 EUR
|-1,96 %
|23
|Continental
|69,54 EUR
|-2,28 %
|24
|Bayer
|53,36 EUR
|-2,41 %
|25
|Commerzbank
|36,35 EUR
|-2,47 %
|26
|RWE
|55,70 EUR
|-2,59 %
|27
|BASF
|49,36 EUR
|-2,60 %
|28
|Brenntag
|55,86 EUR
|-2,99 %
|29
|Volkswagen
|62,62 EUR
|-3,13 %
|30
|DHL Group
|57,10 EUR
|-3,19 %
|31
|Deutsche Bank
|29,13 EUR
|-3,22 %
|32
|MTU Aero Engines
|333,40 EUR
|-3,45 %
|33
|Airbus
|189,96 EUR
|-4,13 %
|34
|adidas
|165,00 EUR
|-4,18 %
|35
|Rheinmetall
|693,40 EUR
|-4,44 %
|36
|Siemens
|254,65 EUR
|-4,59 %
|37
|Hochtief
|338,00 EUR
|-4,95 %
|38
|Siemens Energy
|118,32 EUR
|-6,61 %
|39
|Infineon
|45,44 EUR
|-7,91 %
|40
|Scout24
|80,75 EUR
|-8,03 %
Quelle: Freitag, 20. November 2026, Vergleich mit dem Schluss vom Donnerstag, 19. November 2026
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