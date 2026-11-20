Unter den DAX-Verlierern fielen besonders die zweistelligen Rangplätze am Tabellenende auf, wo Infineon, Siemens Energy, Hochtief und Siemens jeweils mehr als vier Prozent abgaben. Auf der Gewinnerseite hielten sich neben Fresenius Medical Care vor allem Hannover Rück, Deutsche Telekom und Munich Re im Plus. Dieser DAX Check schließt damit eine Woche ab, deren letzter Handelstag klar von Verkäufen geprägt war.