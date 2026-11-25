Die Kurslücke vom vergangenen Freitag (obere Gapkante bei 25.464 Punkten) wirke damit weiterhin als Widerstand. Charttechnisch sei die gestrige Handelsspanne innerhalb der Schwankungsbreite vom Montag verblieben, sodass ein „inside day“ entstehe. Normalerweise würden sich solche Innenstäbe für eine prozyklische Positionierung im Ausbruchsfall anbieten, womit wir auf der Oberseite wieder bei der Bedeutung des o. g. Gaps wären. Aufgrund des erneuten Schwächeanfalls stehe aktuell aber bereits wieder die Kombination aus der 200-Tage-Linie und dem unteren Bollinger Band (akt. bei 25.000/24.911 Punkten) im Mittelpunkt. Damit die Gegenbewegung nicht verpuffe und es nicht bereits schon wieder zu einer neuen Abwärtsdynamik komme, gelte es, die meistbeachtete Glättungslinie unbedingt zu verteidigen. Vor Auflösung des o. g. „inside days“ gebe es also bereits einen früheren, mindestens ebenso wichtigen Signalgeber. Aufgrund der Vorgaben dürfte der DAX heute etwas fester in den Handel starten.