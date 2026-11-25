Der DAX startet am Mittwochmorgen nach dem Rückschlag vom Dienstag mit einem Hauch von Zuversicht: Um 09:18 Uhr steht der deutsche Leitindex bei 25.058,30 Punkten, ein Plus von 40,49 Punkten oder 0,16 Prozent zum Vortagesschluss von 25.017,81 Zählern. Die Eröffnung lag bei 25.083,98 Punkten, das bisherige Tageshoch bei 25.091,57, das Tagestief bei 25.000,58. Hinter der ruhigen Indexfläche verbirgt sich allerdings ein lebhaftes Innenleben: Die Autowerte Volkswagen, BMW und Mercedes-Benz legen deutlich zu, während Infineon als größter DAX-Verlierer weiter unter dem Chip-Ausverkauf leidet. Das ist der DAX Check am Morgen – mit DAX-Gewinnern, DAX-Verlierern und dem Terminkalender des Tages.
DAX Check am Morgen: VW, BMW und Mercedes ziehen an, Infineon und Commerzbank hinten – der DAX hält die 25.000 Punkte
DAX aktuell bei 25.058 Punkten (+0,16 %, 09:18 Uhr): Volkswagen, BMW und Mercedes-Benz führen die DAX-Gewinner an, Infineon und Commerzbank die DAX-Verlierer. Die DAX Analyse zum Handelsstart mit Kurstreibern und Wirtschaftsdaten.
DAX Analyse: Die Kurstreiber
Was bewegt den DAX heute? Tech-Sorgen, Zollangst und ein dichter Datenkalender
Die DAX Analyse des Morgens beginnt in Asien und an der Wall Street. Der Dienstag war für den DAX ein harter Tag: Der Index schloss 1,26 Prozent tiefer bei 25.017,81 Punkten, Infineon brach um 9,68 Prozent ein, Siemens Energy verlor 6,78 Prozent. Auslöser war die Fortsetzung der Technologie-Konsolidierung nach der kurzen Erholung, die Jensen Huangs Rückkehr an die Nvidia-Spitze am Montag ausgelöst hatte. Nvidia verlor an der Nasdaq am Dienstag 5,86 Prozent, und auch heute früh notiert die Aktie am Handelsplatz Tradegate um 09:32 Uhr mit 137,40 Euro noch 2,95 Prozent im Minus. Reuters spricht von einer „kurzlebigen“ Rally; Experten warnen, die Rückkehr des Firmengründers löse die Probleme der KI-Werte nicht. Der Stoxx Europe 600 Technology gibt zum Handelsstart ebenfalls nach.
Dazu kommen die Vorgaben aus Fernost. Laut Reuters verlor der japanische Nikkei zum Mittwochmorgen (Stand 07:00 Uhr) 2,8 Prozent auf 57.025,72 Punkte, der Shanghai Composite büßte 1,7 Prozent auf 3.486,22 Zähler ein, der Hang Seng gab 0,3 Prozent auf 22.143,86 Punkte nach. Aus den USA kam ein gemischtes Bild: Der Dow Jones schloss am Dienstag laut Reuters 0,9 Prozent höher bei 50.018,70 Punkten, der S&P 500 verlor 0,5 Prozent auf 7.201,09 Zähler. Der DAX-Future signalisierte vorbörslich mit 25.165 Punkten (+0,4 Prozent) einen freundlicheren Start, als er dann tatsächlich ausfiel.
Tech- und KI-Sorgen bleiben das Hauptthema
Die Chipwerte stehen weiter unter Druck: Nvidia, Infineon und die europäischen Halbleiter geben nach, in Asien litt der Technologiesektor ebenfalls.
Neue US-Zolldrohungen
Laut US-Medienberichten, die Investing.com wiedergibt, arbeitet die US-Regierung daran, von Gerichten gekippte Zölle durch neue Maßnahmen zu ersetzen – genannt werden China, die EU und mehr als ein Dutzend weitere Länder. Höhe und Zeitpunkt sind offen, eine Bestätigung liegt nicht vor.
PCE-Inflationsdaten am Nachmittag
Um 14:30 Uhr erscheint in den USA der PCE-Preisindex für Oktober; erwartet wird laut Terminkalender ein Anstieg der Gesamtrate auf 3,8 Prozent zum Vorjahr nach 3,6 Prozent.
Asiens Schwäche
Nikkei, Shanghai und Hang Seng liegen zum Mittwochmorgen im Minus.
Feiertag in den USA
Am Donnerstag bleiben die US-Börsen wegen Thanksgiving geschlossen, am Freitag wird dort verkürzt gehandelt – Anleger könnten vorher Positionen glattstellen.
Die fünf DAX-Gewinner: Autowerte vorn
Die Autowerte machen den Mittwochmorgen zu ihrem Tag: Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz und Daimler Truck stehen unter den fünf stärksten DAX-Werten, dazu kommt der Immobilienkonzern Vonovia.
|Aktie (Handelssymbol · ISIN)
|Kurs €
|Veränderung
|1. Volkswagen Vz. VOW3 · DE0007664039
|64,38
|+3,24 %
|2. BMW BMW · DE0005190003
|54,48
|+2,29 %
|3. Mercedes-Benz MBG · DE0007100000
|38,15
|+2,10 %
|4. Vonovia VNA · DE000A1ML7J1
|17,39
|+1,88 %
|5. Daimler Truck DTG · DE000DTR0CK8
|40,87
|+1,82 %
Xetra, Stand 09:18 Uhr – derselbe Zeitpunkt wie der DAX-Stand. Kurs in Euro, Veränderung zum Vortagesschluss.
Quelle: Xetra-Kurse
Volkswagen Vz. Aktie (Xetra: VOW3, ISIN: DE0007664039): Die Vorzugsaktie führt die DAX-Gewinner mit 64,38 Euro und einem Plus von 3,24 Prozent an. Ein konkreter Unternehmensauslöser ist am Morgen nicht erkennbar. Die Bewegung fällt in ein Umfeld, in dem JPMorgan-Analyst Jose Asumendi in seinem am Dienstag veröffentlichten Branchenausblick für 2027 auf Lkw-Bauer, Hersteller hochtechnologischer Fahrzeuge, Luxusautos und Reifenhersteller setzt, wie dpa-AFX berichtet. Volkswagen wird dort nicht ausdrücklich genannt – die Sektorstimmung dürfte aber insgesamt freundlicher sein.
BMW Aktie (Xetra: BMW, ISIN: DE0005190003): BMW legt um 2,29 Prozent auf 54,48 Euro zu und macht damit die Verluste vom Dienstag mehr als wett, als der Titel zum Schluss bei 53,26 Euro (-0,41 Prozent) gelegen hatte. Brisant bleibt der Zollaspekt: Das KI-Tool WarrenAI von InvestingPro stuft das Zollrisiko für BMW als „sehr hoch“ ein – eine Einschätzung eines Softwaretools, keine Bankanalyse. Dass die Aktie trotz der Zolldrohungen anzieht, zeigt, wie stark die Anleger zunächst auf die Sektorerholung setzen.
Mercedes-Benz Aktie (Xetra: MBG, ISIN: DE0007100000): Mercedes-Benz gewinnt 2,10 Prozent auf 38,15 Euro, nach einem Schlusskurs von 37,36 Euro am Dienstag (-0,70 Prozent). Ein eigener Auslöser ist nicht erkennbar; die Aktie bewegt sich im Gleichschritt mit der Branche. Auch hier gilt: Die möglichen neuen US-Zölle bleiben ein Risiko, das die Anleger offenbar vorerst nicht höher gewichten als die Erholungsbewegung.
Vonovia Aktie (Xetra: VNA, ISIN: DE000A1ML7J1): Der Wohnungskonzern steigt um 1,88 Prozent auf 17,39 Euro. Ein konkreter Grund wird nicht genannt. Auffällig ist, dass auch andere Immobilienwerte im MDAX zulegen: Aroundtown notiert zum Start 2,40 Prozent höher, TAG Immobilien 1,86 Prozent. Es handelt sich also um eine Branchenbewegung. Immobilienaktien gelten als zinssensibel, deshalb schauen Anleger heute besonders auf die Inflationsdaten am Nachmittag.
Daimler Truck Aktie (Xetra: DTG, ISIN: DE000DTR0CK8): Der Lkw-Bauer gewinnt 1,82 Prozent auf 40,87 Euro. Hier gibt es einen belegten Hintergrund: JPMorgan nennt Daimler Truck in seinem Branchenausblick für 2027 laut dpa-AFX unter den Favoriten, neben Ferrari, Porsche AG, Michelin, Continental und Volvo. Ein Kursziel wird in dem Bericht nicht genannt. Charttechnisch hatte die Aktie nach boerse.de vom Dienstag zuletzt um die 38-Tage-Linie bei rund 41,15 Euro gependelt, das Sechsmonatstief liegt bei 39,99 Euro.
Die fünf DAX-Verlierer: Infineon bleibt unter Druck
Bei den DAX-Verlierern fallen die Abschläge bis auf Infineon moderat aus – doch die Namen verraten das Thema des Morgens: Chips, Energie-Technik und Banken.
|Aktie (Handelssymbol · ISIN)
|Kurs €
|Veränderung
|1. Infineon IFX · DE0006231004
|42,75
|-2,25 %
|2. Commerzbank CBK · DE000CBK1001
|35,26
|-0,82 %
|3. Scout24 G24 · DE000A12DM80
|82,40
|-0,78 %
|4. Siemens Energy ENR · DE000ENER6Y0
|117,06
|-0,70 %
|5. Bayer BAYN · DE000BAY0017
|51,70
|-0,65 %
Xetra, Stand 09:18 Uhr – derselbe Zeitpunkt wie der DAX-Stand. Kurs in Euro, Veränderung zum Vortagesschluss.
Quelle: Xetra-Kurse
Infineon Aktie (Xetra: IFX, ISIN: DE0006231004): Infineon verliert 2,25 Prozent auf 42,75 Euro und setzt damit die Talfahrt vom Dienstag fort, als die Aktie nach einem Plus von 6,56 Prozent am Montag um 9,68 Prozent auf 43,735 Euro einbrach. Eine eigene Unternehmensmeldung gibt es nicht; die Schwäche folgt den Chip- und KI-Werten, allen voran Nvidia. Charttechnisch ist laut WarrenAI das Novembertief von 44,74 Euro unterschritten. Bemerkenswert ist die Diskrepanz zu den Analysten: Nach Daten von Investing.com sehen 23 von 25 Häusern die Aktie auf „Kaufen“, das durchschnittliche Kursziel liegt bei 80,16 Euro. Die Deutsche Bank hat am 12. November ihr Kursziel von 85 auf 75 Euro gesenkt (Kaufen), JPMorgan am 11. November von 96 auf 80 Euro (Kaufen). Das sind Urteile Dritter, keine Einschätzung von aktiencheck.de.
Commerzbank Aktie (Xetra: CBK, ISIN: DE000CBK1001): Die Commerzbank gibt 0,82 Prozent auf 35,26 Euro nach. Ein Auslöser ist nicht erkennbar. Schon am Dienstag hatte der Titel 3,11 Prozent verloren und gehörte damit zu den größeren DAX-Verlierern. Heute ist es eher eine Fortsetzung der schwachen Tendenz als ein neuer Impuls.
Scout24 Aktie (Xetra: G24, ISIN: DE000A12DM80): Der Online-Marktplatzbetreiber verliert 0,78 Prozent auf 82,40 Euro. Eine Nachricht oder ein Analystenurteil, das die Bewegung erklärt, ist heute nicht auffindbar; es handelt sich um eine moderate Bewegung ohne erkennbaren Auslöser.
Siemens Energy Aktie (Xetra: ENR, ISIN: DE000ENER6Y0): Siemens Energy fällt um 0,70 Prozent auf 117,06 Euro, nachdem die Aktie am Dienstag mit minus 6,78 Prozent zu den größten Verlierern gehört hatte. Auch hier nennt die Berichterstattung keine Unternehmensmeldung; der Wert wird zu den KI-Profiteuren gezählt und leidet deshalb unter den Tech-Sorgen – eine Einordnung, keine belegte Ursache.
Bayer Aktie (Xetra: BAYN, ISIN: DE000BAY0017): Bayer gibt 0,65 Prozent auf 51,70 Euro nach. Ein konkreter Grund für den Abschlag ist in den geprüften Quellen nicht zu finden, die Bewegung ist moderat.
DAX Analyse: Wirtschaftsdaten heute
Welche Termine bestimmen den Tag? PCE-Inflation um 14:30 Uhr
|Termin (Uhrzeit · Region)
|Ist
|Prognose
|Vorwert
|BIP Q3 zum Vorquartal 08:00 Uhr · Deutschland
|+0,1 %
|+0,2 %
|+0,2 %
|Verbrauchervertrauen November 08:45 Uhr · Frankreich
|–
|82
|80
|Auftragseingang langlebiger Güter Oktober 14:30 Uhr · USA
|–
|+1,1 %
|+1,8 %
|BIP Q3, annualisiert (2. Schätzung) 14:30 Uhr · USA
|–
|+3,6 %
|+3,4 %
|Erstanträge Arbeitslosenhilfe 14:30 Uhr · USA
|–
|200.000
|203.000
|PCE-Preisindex Gesamtrate Oktober zum Vorjahr 14:30 Uhr · USA
|–
|+3,8 %
|+3,6 %
|PCE-Preisindex Kernrate Oktober zum Vorjahr 14:30 Uhr · USA
|–
|+3,2 %
|+3,1 %
|Beige Book der Fed 20:00 Uhr · USA
|–
|–
|–
Prognosen und Vorwerte laut Terminkalender (finanzen.ch Morning Briefing, 07:37 Uhr). – = noch nicht veröffentlicht.
Quelle: finanzen.ch, Investing.com
Für den DAX ist der Nachmittag entscheidend. Der PCE-Preisindex ist das von der US-Notenbank Fed bevorzugte Inflationsmaß. Fällt die Gesamtrate wie erwartet auf 3,8 Prozent nach 3,6 Prozent im Vormonat, bleibt der Preisdruck hoch – für Zinsfantasie ist das keine gute Nachricht, für die zinssensiblen Werte wie Vonovia und für die Technologiebranche ebenfalls nicht. Gleichzeitig liefert die zweite Schätzung zum US-Bruttoinlandsprodukt ein Bild der Konjunkturstärke: Der Terminkalender rechnet mit 3,6 Prozent annualisiert nach 3,4 Prozent in der ersten Schätzung. Ein robustes Wachstum stützt die Gewinnerwartungen, dämpft aber die Hoffnung auf Zinssenkungen. Am Morgen steht in Deutschland außerdem die zweite Veröffentlichung des Bruttoinlandsprodukts für das dritte Quartal an; laut Reuters dürfte sich die Wachstumsdynamik im Sommer etwas abgeschwächt haben.
Daneben stehen weitere Termine im Kalender: Der Kapitalmarkttag von Hannover Rück um 10:30 Uhr, die Quartals- und Jahreszahlen von Aroundtown, Prosus und easyJet am Morgen, die Generaldebatte zum Haushalt 2027 im Bundestag mit Kanzler Friedrich Merz, eine nicht geldpolitische Sitzung des EZB-Rats, bei der laut Reuters höhere Mindestreserveanforderungen für Banken zur Sprache kommen dürften, das Treffen von US-Präsident Trump mit Nato-Chef Mark Rutte in Florida sowie die Wiederaufnahme der Tarifverhandlungen der Metall- und Elektroindustrie nach der zweiten Warnstreikwelle.
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