Für den DAX ist der Nachmittag entscheidend. Der PCE-Preisindex ist das von der US-Notenbank Fed bevorzugte Inflationsmaß. Fällt die Gesamtrate wie erwartet auf 3,8 Prozent nach 3,6 Prozent im Vormonat, bleibt der Preisdruck hoch – für Zinsfantasie ist das keine gute Nachricht, für die zinssensiblen Werte wie Vonovia und für die Technologiebranche ebenfalls nicht. Gleichzeitig liefert die zweite Schätzung zum US-Bruttoinlandsprodukt ein Bild der Konjunkturstärke: Der Terminkalender rechnet mit 3,6 Prozent annualisiert nach 3,4 Prozent in der ersten Schätzung. Ein robustes Wachstum stützt die Gewinnerwartungen, dämpft aber die Hoffnung auf Zinssenkungen. Am Morgen steht in Deutschland außerdem die zweite Veröffentlichung des Bruttoinlandsprodukts für das dritte Quartal an; laut Reuters dürfte sich die Wachstumsdynamik im Sommer etwas abgeschwächt haben.