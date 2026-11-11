DAX Check am Morgen: Siemens Energy, Infineon, Hochtief, RWE und Rheinmetall zünden die Rally – DAX greift erneut nach dem Rekord

Erstens: Siemens Energy setzt das Ausrufezeichen. Der Energietechnikkonzern hat seine Jahreszahlen vorgelegt und dazu neue Mittelfristziele bis 2030. Der Auftragsbestand erreicht mit rund 164 Milliarden Euro einen Rekord, die Dividende soll kräftig steigen. Für die DAX Analyse zentral: Die Zahlen bestätigen, dass der Ausbau der Stromnetze und der Strombedarf von Rechenzentren kein Strohfeuer sind. Davon profitieren auch Werte wie RWE und Hochtief.

Zweitens: Die Chipwerte sind zurück. Infineon holt den Rückschlag vom Dienstag mehr als auf. Neue Impulse liefert die KI-Infrastruktur in den USA, wo der Rechenzentrumsbetreiber CoreWeave am Dienstagabend Zahlen vorgelegt hat. Die Sorge vor einem abrupten Ende des KI-Ausbaus, die den Markt in der Vorwoche erschüttert hatte, tritt weiter in den Hintergrund.

Drittens: Die Zinsfrage bleibt offen. Die US-Verbraucherpreise stiegen im Oktober um 0,4 Prozent zum Vormonat und damit stärker als die erwarteten 0,3 Prozent. Auch die Kernrate lag mit 0,3 Prozent über der Prognose. Damit bleibt eine weitere Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember ein ernsthaftes Szenario. Fed-Gouverneur Christopher Waller brachte sogar einen Schritt um 50 Basispunkte ins Gespräch. Dass der DAX trotzdem fester erwartet wird, zeigt die robuste Grundstimmung.

Viertens: Entspannung am Golf. US-Präsident Donald Trump bezeichnete den Iran-Krieg am Dienstag als „effektiv vorüber“. Das stützt die Hoffnung auf stabile Ölpreise und dämpft den Inflationsdruck. Zudem ist der US-Anleihemarkt heute wegen des Veterans Day geschlossen – ruhigeres Fahrwasser von der Zinsseite.