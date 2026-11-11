Der DAX holt Schwung für den nächsten Angriff auf das Rekordhoch. Die DAX-Indikation von Société Générale lag um 08:31 Uhr bei 26.567 Punkten und damit rund 220 Punkte über dem Xetra-Schluss vom Dienstag bei 26.347,45 Punkten. Bis zum Allzeithoch bei 26.692,90 Punkten fehlen nur noch gut 120 Zähler. Am Dienstag war der Index noch bis auf 26.640 Punkte geklettert, ehe die heißen US-Inflationsdaten die Rally ausbremsten. Heute übernimmt die Berichtssaison das Kommando: Siemens Energy springt nach Rekordzahlen und neuen Zielen für 2030 an die Spitze. Dahinter folgen Infineon, Hochtief, RWE und Rheinmetall. Auf der Verliererseite stehen Brenntag und E.ON nach ihren Zahlen. Unsere DAX Analyse zeigt, was den Markt heute bewegt.
DAX Check am Morgen: Siemens Energy, Infineon, Hochtief, RWE und Rheinmetall zünden die Rally – DAX greift erneut nach dem Rekord
DAX Check am Morgen am 11. November 2026: Siemens Energy liefert Rekordzahlen und neue Ziele für 2030 und springt an die DAX-Spitze. Infineon, Hochtief, RWE und Rheinmetall ziehen mit. Die DAX-Indikation liegt bei rund 26.567 Punkten, das Rekordhoch ist nur gut 120 Zähler entfernt. Brenntag und E.ON enttäuschen nach Zahlen. Die DAX Analyse mit allen Kurstreibern, Gewinnern, Verlierern und Terminen des Tages.
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DAX Analyse: Die Kurstreiber
Energiewende-Boom, Chip-Comeback, Zinsangst: Was den DAX heute bewegt
Der Dienstag hat gezeigt, wie schmal der Grat ist: Erst Rekordjagd, dann der Dämpfer aus Washington. Heute geben Unternehmenszahlen den Ton an – und die liefern überwiegend Rückenwind. Vier Kräfte bestimmen den Mittwoch.
Erstens: Siemens Energy setzt das Ausrufezeichen. Der Energietechnikkonzern hat seine Jahreszahlen vorgelegt und dazu neue Mittelfristziele bis 2030. Der Auftragsbestand erreicht mit rund 164 Milliarden Euro einen Rekord, die Dividende soll kräftig steigen. Für die DAX Analyse zentral: Die Zahlen bestätigen, dass der Ausbau der Stromnetze und der Strombedarf von Rechenzentren kein Strohfeuer sind. Davon profitieren auch Werte wie RWE und Hochtief.
Zweitens: Die Chipwerte sind zurück. Infineon holt den Rückschlag vom Dienstag mehr als auf. Neue Impulse liefert die KI-Infrastruktur in den USA, wo der Rechenzentrumsbetreiber CoreWeave am Dienstagabend Zahlen vorgelegt hat. Die Sorge vor einem abrupten Ende des KI-Ausbaus, die den Markt in der Vorwoche erschüttert hatte, tritt weiter in den Hintergrund.
Drittens: Die Zinsfrage bleibt offen. Die US-Verbraucherpreise stiegen im Oktober um 0,4 Prozent zum Vormonat und damit stärker als die erwarteten 0,3 Prozent. Auch die Kernrate lag mit 0,3 Prozent über der Prognose. Damit bleibt eine weitere Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember ein ernsthaftes Szenario. Fed-Gouverneur Christopher Waller brachte sogar einen Schritt um 50 Basispunkte ins Gespräch. Dass der DAX trotzdem fester erwartet wird, zeigt die robuste Grundstimmung.
Viertens: Entspannung am Golf. US-Präsident Donald Trump bezeichnete den Iran-Krieg am Dienstag als „effektiv vorüber“. Das stützt die Hoffnung auf stabile Ölpreise und dämpft den Inflationsdruck. Zudem ist der US-Anleihemarkt heute wegen des Veterans Day geschlossen – ruhigeres Fahrwasser von der Zinsseite.
Die Berichtssaison schlägt die Zinsangst – zumindest an diesem Morgen.
DAX Gewinner am Morgen
Siemens Energy, Infineon, Hochtief, RWE, Rheinmetall: die Rally-Zünder
1. Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Symbol: ENR) – 126,50 Euro, +4,13 Prozent
Der Energietechnikkonzern ist der Star des Morgens. Im abgelaufenen Geschäftsjahr stieg der Umsatz auf 44,2 Milliarden Euro, auf vergleichbarer Basis ein Plus von 15,5 Prozent. Der Auftragsbestand kletterte auf den Rekordwert von rund 164 Milliarden Euro. Die Windkrafttochter Siemens Gamesa schreibt wieder schwarze Zahlen, die Dividende soll auf 2,30 Euro steigen. Für das neue Geschäftsjahr stellt der Vorstand ein vergleichbares Umsatzwachstum von 14 bis 16 Prozent in Aussicht. Bis 2030 will Siemens Energy jährlich um 12 bis 14 Prozent wachsen und eine Gewinnmarge von 20 bis 22 Prozent erreichen. Einen Wermutstropfen gibt es: Beim Nettogewinn-Ausblick von rund 5 Milliarden Euro hatten manche Analysten nach Berichten mit mehr gerechnet. Die Börse gewichtet die langfristigen Ziele klar stärker. Am Dienstag hatte die Aktie vor den Zahlen noch 2,92 Prozent verloren.
2. Infineon (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Symbol: IFX) – 50,72 Euro, +3,57 Prozent
Der Chipkonzern nimmt den Faden vom Montag wieder auf. Am Dienstag hatte Infineon nach Rekordzahlen und dem Umsatzziel von rund 20 Milliarden Euro für das Geschäftsjahr 2027 zunächst kräftig zugelegt, ehe Gewinnmitnahmen die Aktie leicht ins Minus drückten. Nach unserer Einschätzung setzen Anleger heute erneut auf das Geschäft mit Stromversorgungen für KI-Rechenzentren, das Infineon im neuen Geschäftsjahr auf knapp 4 Milliarden Euro ausbauen will. Rückenwind kommt aus den USA, wo die Zahlen des KI-Cloud-Anbieters CoreWeave die Debatte über den Ausbau der Rechenzentren neu beleben.
3. Hochtief (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Symbol: HOT) – 371,80 Euro, +2,37 Prozent
Der Baukonzern knüpft an seine starke Vorwoche an, in der die Aktie zu den besten DAX-Werten gehörte. Eine neue Meldung vom Mittwoch liegt uns nicht vor. Nach unserer Einschätzung profitiert Hochtief von der gleichen Story wie Siemens Energy: Über die US-Tochter Turner ist der Konzern einer der größten Bauherren von Rechenzentren in Nordamerika. Jede Bestätigung, dass der Ausbau der digitalen Infrastruktur weiterläuft, wirkt deshalb auch bei Hochtief. Am Donnerstag legt der Mutterkonzern ACS Zahlen vor und lädt zum Kapitalmarkttag.
4. RWE (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Symbol: RWE) – 58,46 Euro, +1,32 Prozent
Der Energiekonzern hat heute seine Zahlen für die ersten neun Monate vorgelegt und wird vorbörslich fester gehandelt. Die Messlatte lag hoch: Bereits im August hatte RWE die Ergebnisprognose für 2026 auf ein bereinigtes EBITDA von 5,75 bis 6,35 Milliarden Euro angehoben. Analysten erwarten laut Dow Jones für das Gesamtjahr rund 6,2 Milliarden Euro, getragen von besseren Windbedingungen, neuen Erzeugungskapazitäten und dem Netzbetreiber Amprion. Hinzu kommt der Rückenwind durch Siemens Energy: Der Strombedarf von Rechenzentren macht Erzeuger wie RWE zu Profiteuren der KI-Welle.
5. Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Symbol: RHM) – 866,80 Euro, +1,31 Prozent
Der Rüstungskonzern setzt seine Erholung fort, obwohl Berenberg das Kursziel zuletzt gesenkt hat. Eine neue Unternehmensnachricht gibt es nicht. Nach unserer Einschätzung stützt der ambitionierte Wachstumsplan bis 2035, den der Branchenkollege Hensoldt am Dienstag auf seinem Kapitalmarkttag präsentiert hat. Er unterstreicht, dass die Nachfrage nach Verteidigungstechnik über Jahre hoch bleiben dürfte. Der wichtigste Termin für Rheinmetall-Aktionäre bleibt der eigene Kapitalmarkttag am 26. und 27. November.
DAX Verlierer am Morgen
Brenntag, E.ON, Hannover Rück: Zahlen ohne Zündfunken
Nur sechs DAX-Werte notieren vorbörslich im Minus. Zwei davon haben heute Zahlen vorgelegt – und konnten die Anleger nicht überzeugen.
1. Brenntag (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Symbol: BNR) – 60,26 Euro, -2,21 Prozent
Der Chemiehändler ist das Schlusslicht im DAX. Im dritten Quartal lag das operative EBITDA mit 385 Millionen Euro knapp unter den erwarteten 389 Millionen Euro. Auch der Nettogewinn verfehlte mit 129 Millionen Euro die Prognose von 136 Millionen Euro. Positiv: Der Umsatz übertraf mit 4,3 Milliarden Euro die Erwartungen deutlich, und der Konzern sieht sich beim Ziel für 2026 am oberen Ende. Für die Anleger zählt aber zunächst die Ergebnislücke. Spannend wird der Donnerstag: Dann lädt Brenntag zum Kapitalmarkttag und will die neue Strategie konkretisieren.
2. E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Symbol: EOAN) – 19,08 Euro, -2,15 Prozent
Der Energiekonzern hat geliefert, was erwartet wurde – nicht mehr. Das bereinigte EBITDA lag nach neun Monaten mit 7,1 Milliarden Euro auf Vorjahresniveau und genau im Rahmen der Analystenschätzungen. Der bereinigte Konzernüberschuss stieg um 4 Prozent auf 2,2 Milliarden Euro. E.ON bestätigte die Prognose für 2026 mit einem bereinigten EBITDA von 9,4 bis 9,6 Milliarden Euro und die Ziele bis 2030. Nach unserer Einschätzung fehlt den Anlegern nach der jüngsten Kursrally der positive Überraschungsmoment. Morgan Stanley hatte die Aktie erst vor wenigen Tagen auf „Equal Weight“ abgestuft, das Kursziel von 21 Euro aber bestätigt.
3. Hannover Rück (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Symbol: HNR1) – 291,60 Euro, -1,22 Prozent
Der Rückversicherer gibt einen Teil seines kräftigen Vortagesgewinns wieder ab. Am Dienstag hatte die Aktie um 2,79 Prozent zugelegt und zu den besten DAX-Werten gehört. Eine neue Nachricht liegt nicht vor, nach unserer Einschätzung handelt es sich um Gewinnmitnahmen. Am Donnerstag stehen mit der Münchener Rück und der Allianz zwei Branchenschwergewichte mit Zahlen an, am 25. November lädt Hannover Rück selbst zum Investor Day.
4. BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Symbol: BAS) – 53,82 Euro, -0,37 Prozent
Der Chemiekonzern gibt leicht nach. Eine eigene Meldung gibt es nicht. Nach unserer Einschätzung belasten die schwachen Ergebnisse von Brenntag die Stimmung im Chemiesektor: Der Händler gilt als Frühindikator für die Nachfrage der Industriekunden. Hinzu kommt die Rotation in Wachstumswerte rund um Energie und Elektrifizierung, bei der klassische Chemiewerte das Nachsehen haben.
5. Fresenius Medical Care (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Symbol: FME) – 40,45 Euro, -0,37 Prozent
Der Dialysespezialist notiert leicht im Minus. Neue Unternehmensnachrichten liegen nicht vor. Nach unserer Einschätzung leidet FMC als defensiver Gesundheitswert unter der anhaltenden Umschichtung in zyklische und wachstumsstarke Titel. Knapp dahinter liegt Heidelberg Materials mit einem Minus von 0,05 Prozent.
Kursangaben: DAX-Indikation Société Générale und Einzelwerte laut comdirect, 11. November 2026, gegen 08:31 Uhr. Veränderungen gegenüber dem jeweiligen Vortagesschluss.
Wirtschaftsdaten heute
Inflation, Wirtschaftsweise, Veterans Day: der Kalender des Tages
Deutschland: Um 08:00 Uhr bestätigt das Statistische Bundesamt die Verbraucherpreise für Oktober. Nach der vorläufigen Schätzung lag die Inflationsrate bei 2,8 Prozent, zum Vormonat sanken die Preise um 0,2 Prozent. Die Kernrate ohne Energie und Nahrungsmittel betrug 2,1 Prozent. Gedämpft wurde der Preisauftrieb durch den Tankrabatt, der seit dem 1. Oktober gilt. Am Nachmittag legt der Sachverständigenrat sein Jahresgutachten vor. Die Prognosen der Wirtschaftsweisen für Wachstum und Inflation dürften die Debatte über die Wirtschaftspolitik der Bundesregierung prägen. Zudem lädt der Maschinenbauverband zum Gipfel mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche.
Für die DAX Analyse wichtig: Eine Bestätigung der niedrigeren Kernrate von 2,1 Prozent würde den Druck auf die Europäische Zentralbank mindern, ihrerseits an der Zinsschraube zu drehen. Das wäre ein Gegengewicht zur Zinsangst aus den USA.
Eurozone: Große Konjunkturdaten für den gesamten Euroraum stehen heute nicht im Kalender. Um 10:00 Uhr meldet Italien seine Industrieproduktion, am Mittag folgen die Verbraucherpreise aus Portugal. Beachtung findet zudem der Monatsbericht der OPEC mit der Prognose zur Ölnachfrage – nach den jüngsten Ölpreisbewegungen ein wichtiges Signal für die Inflationserwartungen.
USA: Wegen des Veterans Day bleibt der US-Anleihemarkt heute geschlossen, die Aktienbörsen sind geöffnet. Wichtige Konjunkturdaten gibt es nicht. Die Märkte verarbeiten weiter die Inflationsdaten vom Dienstag: Die Verbraucherpreise stiegen im Oktober um 0,4 Prozent zum Vormonat, die Kernrate um 0,3 Prozent – beides mehr als erwartet. Fed-Gouverneur Waller brachte daraufhin eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte ins Spiel. Über Nacht äußerten sich zudem Fed-Vizechefin Michelle Bowman und Philadelphia-Fed-Präsidentin Anna Paulson. Jede weitere Wortmeldung aus der Fed wird auf Hinweise für die Dezember-Sitzung abgeklopft.
Die fünf größten DAX-Gewinner am Morgen
Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Symbol: ENR) – 126,50 Euro, +4,13 Prozent: Rekordauftragsbestand und neue Ziele für 2030.
Infineon (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Symbol: IFX) – 50,72 Euro, +3,57 Prozent: Chipwerte wieder gefragt.
Hochtief (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Symbol: HOT) – 371,80 Euro, +2,37 Prozent: Rechenzentrums-Fantasie.
RWE (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Symbol: RWE) – 58,46 Euro, +1,32 Prozent: Neunmonatszahlen und Rückenwind durch Siemens Energy.
Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Symbol: RHM) – 866,80 Euro, +1,31 Prozent: Erholung setzt sich fort.
Die fünf größten DAX-Verlierer am Morgen
Brenntag (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Symbol: BNR) – 60,26 Euro, -2,21 Prozent: Ergebnis knapp unter den Erwartungen.
E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Symbol: EOAN) – 19,08 Euro, -2,15 Prozent: Zahlen im Rahmen, keine positive Überraschung.
Hannover Rück (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Symbol: HNR1) – 291,60 Euro, -1,22 Prozent: Gewinnmitnahmen nach dem Vortagesplus.
BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Symbol: BAS) – 53,82 Euro, -0,37 Prozent: Chemiesektor unter Druck.
Fresenius Medical Care (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Symbol: FME) – 40,45 Euro, -0,37 Prozent: Defensivwert wenig gefragt.
Häufige Fragen zum DAX Check am Morgen
Wie steht der DAX am Mittwochmorgen?
Die DAX-Indikation von Société Générale lag um 08:31 Uhr bei rund 26.567 Punkten. Der Xetra-Schluss vom Dienstag lag bei 26.347,45 Punkten, das Rekordhoch bei 26.692,90 Punkten.
Warum steigt die Siemens-Energy-Aktie?
Siemens Energy hat für das Geschäftsjahr 2026 einen Umsatz von 44,2 Milliarden Euro und einen Rekordauftragsbestand von rund 164 Milliarden Euro gemeldet. Zudem stellt der Konzern neue Ziele bis 2030 und eine höhere Dividende von 2,30 Euro in Aussicht.
Wer sind die DAX Gewinner und Verlierer?
Die größten DAX Gewinner sind Siemens Energy, Infineon, Hochtief, RWE und Rheinmetall. Die größten Verlierer sind Brenntag, E.ON, Hannover Rück, BASF und Fresenius Medical Care.
Welche Wirtschaftsdaten sind heute wichtig?
In Deutschland stehen die endgültigen Verbraucherpreise für Oktober und das Jahresgutachten der Wirtschaftsweisen im Fokus. In den USA bleibt der Anleihemarkt wegen des Veterans Day geschlossen, wichtige Konjunkturdaten gibt es nicht.
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