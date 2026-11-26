DAX aktuell: Der Handel begann laut Börse-Frankfurt-Bericht bei 25.153,11 Punkten, das Tagestief lag bei 25.121,12, das Tageshoch bei 25.195,33 Zählern (Stand 09:12 Uhr). Der MDAX gewann am Morgen rund 1,9 % auf etwa 29.129 Punkte, der EuroStoxx 50 etwa 2 %. Die Bewegung ist damit breit angelegt und nicht nur ein deutsches Phänomen.

Der wichtigste Impuls kam aus den USA. Dort hatten die Technologiewerte im Handelsverlauf des Mittwochs gedreht, nachdem sie zuvor stark unter Druck standen. Zum Schluss lag der Dow Jones mit 50.182,95 Punkten 0,33 % im Plus, der S&P 500 schloss mit 7.182,78 Zählern 0,25 % tiefer, der Nasdaq 100 mit 26.046,90 Punkten 0,64 % schwächer. Nvidia gab laut Marktbericht 3,9 % nach. Ein Marktbeobachter sprach von einer „beeindruckenden Trendwende“ in New York (Thomas Altmann, QC Partners, laut dpa-AFX). Die Futures deuteten früh am Morgen auf Fortsetzung: Der E-Mini auf den Nasdaq 100 lag um 07:33 Uhr 0,6 % im Plus, in Asien gewann der Hang Seng 1,5 %.

Die Commerzbank-Experten verweisen laut Berichten auf die Sorgen um die Nachhaltigkeit des KI-Booms, auf Finanzierungskosten und Zollrisiken, die die Stimmung zuletzt belastet hatten. Dass nun Schnäppchenjäger zugreifen, ist demnach ein wesentlicher Grund für die Gegenbewegung. Das ist eine typische Reaktion nach einem starken Rücksetzer, sagt aber noch nichts darüber, ob sie trägt.