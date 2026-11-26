Das war eine Erholung mit Ansage: Nach dem Absturz auf das tiefste Niveau seit Juli startet der DAX am Donnerstag mit einem kräftigen Satz nach oben. Um 09:12 Uhr steht der deutsche Leitindex bei 25.149,63 Punkten und damit 1,81 % über dem Vortagesschluss von 24.702,13 Zählern. Auslöser ist nach Einschätzung der Marktberichte vor allem die Kehrtwende bei den US-Technologiewerten, die zuletzt den Ausverkauf angeführt hatten. Im DAX Check am Morgen zeigen wir, wer den Anstieg trägt, wer zurückbleibt und welche Termine heute zählen.
DAX Check am Morgen: Rheinmetall, Siemens Energy und Infineon führen die Erholung an – Fresenius Medical Care und Qiagen hinken hinterher
DAX aktuell: Nach dem Tief seit Juli springt der Index am Donnerstagmorgen um 1,81 % auf 25.149,63 Punkte. Rheinmetall, Siemens Energy und Infineon führen die DAX-Gewinner an. Die DAX Analyse zu Kurstreibern, Daten und Risiken.
DAX Analyse: Die Kurstreiber
Warum dreht der DAX heute früh so kräftig nach oben?
Der Mittwoch hatte dem DAX ein Minus von 1,26 % und das Tief seit Juli eingebrockt, heute holt der Index einen großen Teil davon zurück.
DAX aktuell: Der Handel begann laut Börse-Frankfurt-Bericht bei 25.153,11 Punkten, das Tagestief lag bei 25.121,12, das Tageshoch bei 25.195,33 Zählern (Stand 09:12 Uhr). Der MDAX gewann am Morgen rund 1,9 % auf etwa 29.129 Punkte, der EuroStoxx 50 etwa 2 %. Die Bewegung ist damit breit angelegt und nicht nur ein deutsches Phänomen.
Der wichtigste Impuls kam aus den USA. Dort hatten die Technologiewerte im Handelsverlauf des Mittwochs gedreht, nachdem sie zuvor stark unter Druck standen. Zum Schluss lag der Dow Jones mit 50.182,95 Punkten 0,33 % im Plus, der S&P 500 schloss mit 7.182,78 Zählern 0,25 % tiefer, der Nasdaq 100 mit 26.046,90 Punkten 0,64 % schwächer. Nvidia gab laut Marktbericht 3,9 % nach. Ein Marktbeobachter sprach von einer „beeindruckenden Trendwende“ in New York (Thomas Altmann, QC Partners, laut dpa-AFX). Die Futures deuteten früh am Morgen auf Fortsetzung: Der E-Mini auf den Nasdaq 100 lag um 07:33 Uhr 0,6 % im Plus, in Asien gewann der Hang Seng 1,5 %.
Die Commerzbank-Experten verweisen laut Berichten auf die Sorgen um die Nachhaltigkeit des KI-Booms, auf Finanzierungskosten und Zollrisiken, die die Stimmung zuletzt belastet hatten. Dass nun Schnäppchenjäger zugreifen, ist demnach ein wesentlicher Grund für die Gegenbewegung. Das ist eine typische Reaktion nach einem starken Rücksetzer, sagt aber noch nichts darüber, ob sie trägt.
US-Tech dreht
Die Erholung der US-Technologiewerte am Mittwoch liefert den Rückenwind für die Chip- und KI-nahen DAX-Titel wie Infineon und Siemens Energy.
Gegenbewegung nach dem Juli-Tief
Schnäppchenkäufe nach dem Verlusttag, getragen von den Zyklikern und Technologiewerten.
Feiertag in den USA
Die US-Börsen sind wegen Thanksgiving geschlossen, am Freitag wird nur verkürzt gehandelt. Impulse aus New York fehlen heute, die Umsätze können dünner ausfallen.
Rohstoffe und Zinsen
Brent notiert bei 95,15 US-Dollar, Gold bei 3.570,99 US-Dollar, die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen bei 4,87 %. Der Euro kostet 1,0965 US-Dollar.
DAX-Gewinner
Die fünf DAX-Gewinner: Rheinmetall, Siemens Energy, Infineon, Hochtief und Deutsche Bank
Angeführt wird das Feld von Rüstung und Technologie, dahinter folgen Baukonzern und Banken. Die fünf stärksten DAX-Werte seit Handelsbeginn:
|Aktie (Handelssymbol · ISIN)
|Kurs €
|Veränderung
|1. Rheinmetall RHM · DE0007030033
|769,20
|+4,54 %
|2. Siemens Energy ENR · DE000ENER6Y0
|117,40
|+4,39 %
|3. Infineon IFX · DE0006231004
|42,58
|+4,12 %
|4. Hochtief HOT · DE0006070006
|337,60
|+3,69 %
|5. Deutsche Bank DBK · DE0005140008
|29,96
|+3,04 %
Xetra, Stand 09:12 Uhr – derselbe Zeitpunkt wie der DAX-Stand. Kurs in Euro, Veränderung zum Vortagesschluss.
Quelle: Xetra-Kurse
Rheinmetall Aktie (Xetra: RHM, ISIN: DE0007030033): Der Rüstungskonzern führt die DAX-Gewinner mit 4,54 % auf 769,20 Euro an. Im Fokus steht der Kapitalmarkttag, der laut dpa-AFX-Terminvorschau heute und morgen (bis 27.11.2026) läuft. Anleger warten auf neue Aussagen zu Zielen und Aufträgen. Konkrete Zahlen aus dem Termin lagen zum Redaktionsschluss noch nicht vor, die Bewegung ist daher auch eine Vorab-Positionierung.
Siemens Energy Aktie (Xetra: ENR, ISIN: DE000ENER6Y0): Plus 4,39 % auf 117,40 Euro. Einen unternehmensspezifischen Auslöser sehen wir in den geprüften Berichten nicht. Der Titel gehört zu den KI-Profiteuren und profitiert damit von der Erholung der Technologiewerte. Das ist eine Einordnung, keine belegte Ursache.
Infineon Aktie (Xetra: IFX, ISIN: DE0006231004): Der Chipkonzern gewinnt 4,12 % auf 42,58 Euro. Auch hier gilt: kein konkreter Auslöser erkennbar. Die Bewegung passt zur Gegenbewegung bei Halbleiterwerten nach dem Ausverkauf der Vortage.
Hochtief Aktie (Xetra: HOT, ISIN: DE0006070006): Der Baukonzern legt 3,69 % auf 337,60 Euro zu. Einen konkreten Auslöser nennen die Marktberichte nicht. Das Papier gilt als Wette auf Rechenzentrumsbau und bewegt sich damit oft im Gleichklang mit den KI-Werten, was die heutige Stärke plausibel, aber nicht belegt erklärt.
Deutsche Bank Aktie (Xetra: DBK, ISIN: DE0005140008): Das Geldhaus steigt 3,04 % auf 29,96 Euro. Auch die Banken holen nach dem schwachen Mittwoch auf. Ein konkreter Auslöser ist nicht erkennbar.
DAX-Verlierer
Die schwächsten DAX-Werte: Wo der Rückenwind fehlt
An einem so festen Morgen gibt es kaum echte DAX-Verlierer. Nur ein Wert notiert im Minus, die übrigen schwächsten Titel liegen knapp im Plus. Wir zeigen daher die fünf schwächsten Werte nach Veränderung.
|Aktie (Handelssymbol · ISIN)
|Kurs €
|Veränderung
|1. Fresenius Medical Care FME · DE0005785802
|38,33
|-0,13 %
|2. Qiagen QIA · NL0015002CX3
|45,13
|+0,12 %
|3. Beiersdorf BEI · DE0005200000
|82,60
|+0,17 %
|4. Zalando ZAL · DE000ZAL1111
|28,55
|+0,25 %
|5. Fresenius FRE · DE0005785604
|52,62
|+0,46 %
Xetra, Stand 09:12 Uhr – derselbe Zeitpunkt wie der DAX-Stand. Kurs in Euro, Veränderung zum Vortagesschluss. Nur ein Wert im Minus.
Quelle: Xetra-Kurse
Fresenius Medical Care Aktie (Xetra: FME, ISIN: DE0005785802): Der Dialysekonzern ist mit minus 0,13 % auf 38,33 Euro der einzige DAX-Wert im Minus. Ein konkreter Auslöser ist nicht erkennbar. Defensive Gesundheitswerte werden in einer Risikofreude-Phase oft weniger gefragt.
Qiagen Aktie (Xetra: QIA, ISIN: NL0015002CX3): Plus 0,12 % auf 45,13 Euro. Kein Auslöser erkennbar, der Titel hinkt dem Markt schlicht hinterher.
Beiersdorf Aktie (Xetra: BEI, ISIN: DE0005200000): Der Konsumgüterkonzern gewinnt 0,17 % auf 82,60 Euro. Als defensiver Wert profitiert er kaum vom Risikoappetit. Einen konkreten Anlass nennen die Berichte nicht.
Zalando Aktie (Xetra: ZAL, ISIN: DE000ZAL1111): Plus 0,25 % auf 28,55 Euro. Auch hier ohne erkennbaren Auslöser.
Fresenius Aktie (Xetra: FRE, ISIN: DE0005785604): Der Klinik- und Gesundheitskonzern legt 0,46 % auf 52,62 Euro zu und gehört damit ebenfalls zu den Nachzüglern. Ein Auslöser ist nicht erkennbar.
DAX Analyse: Termine
Wirtschaftsdaten heute: Was für den DAX zählt
Der Kalender ist am Donnerstag dünn. Die USA feiern Thanksgiving, deshalb gibt es keine US-Daten. Im Fokus stehen zwei Veröffentlichungen aus Deutschland und der Eurozone.
|Termin (Uhrzeit · Region)
|Ist
|Prognose
|Vorwert
|NIM-Konsumklima Dezember 08:00 Uhr · Deutschland
|–
|-30,2
|-30,8
|Geldmenge M3 Oktober (Jahresrate) 10:00 Uhr · Eurozone
|–
|+3,5 %
|+3,5 %
|US-Börsen geschlossen (Thanksgiving) ganztägig · USA
|–
|–
|–
Ist-Werte lagen zum Redaktionsschluss nicht vor oder waren nicht geprüft. Prognosen laut dpa-AFX-Terminvorschau.
Quelle: dpa-AFX Tagesvorschau
Das Konsumklima gibt einen Hinweis darauf, wie belastbar der private Konsum in Deutschland ist, eine wichtige Stütze der Konjunktur. Ein besserer Wert als erwartet würde die Hoffnung auf eine Stabilisierung stützen, ein schwächerer Wert die Sorgen vor einer lahmenden Binnenwirtschaft nähren. Die EZB-Geldmenge M3 und die Kreditvergabe gelten als Frühindikator für die Finanzierungsbedingungen. Eine Abweichung von der Prognose von 3,5 % kann den Zinserwartungen Impulse geben, und die wiederum bewegen den DAX.
Ein Unternehmenstermin dominiert den Tag: Rheinmetall hält seinen Kapitalmarkttag ab. Aus Asien kam eine Zinsnachricht: Die südkoreanische Notenbank hob den Leitzins um 0,25 Punkte auf 3,25 % an und stellte weitere Erhöhungen in Aussicht.
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