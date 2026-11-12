DAX Check am Morgen: Rekordangriff! Siemens, FMC, Merck, Heidelberg Materials und Healthineers ziehen – Nvidia-Beben bremst Infineon

Erstens: Das Finale der Berichtssaison liefert. Siemens, Allianz, Merck und Münchener Rück haben vor Handelsbeginn Zahlen vorgelegt. Siemens meldet einen Rekord-Auftragseingang und hebt die Mittelfristziele an, die Allianz profitiert von hohen Zuflüssen im Fondsgeschäft, Merck erhöht erneut die Jahresziele. Für die DAX Analyse heißt das: Die deutschen Schwergewichte verdienen gut – trotz Zinsangst und Zollstreit.

Zweitens: Der Ölpreis gibt nach. Sinkende Öl- und Gaspreise, getragen von der Hoffnung auf Frieden im Iran, stützen die Stimmung. Die Nordseesorte Brent kostete am frühen Morgen rund 92 bis 93 US-Dollar je Barrel. Billigere Energie dämpft den Inflationsdruck – und damit auch die Sorge vor weiteren Zinserhöhungen der Notenbanken. Hinzu kommt die Saisonalität: Marktanalyst Thomas Altmann von QC Partners sieht das Muster des historisch starken Novembers bestätigt.

Drittens: Wall Street hat vorgelegt. Der Nasdaq 100 sprang am Mittwoch um 2,28 Prozent auf 28.374 Punkte, der S&P 500 legte 1,31 Prozent zu. Auslöser waren starke Zahlen von CoreWeave und Berichte über eine robuste Nachfrage nach dem geplanten Börsengang von Anthropic. Die Sorgen über ein Ende des KI-Booms sind damit vorerst vom Tisch.