Es liegt Rekordluft über dem Frankfurter Parkett. Die DAX-Indikation von Société Générale lag um 08:58 Uhr bei 26.897 Punkten und damit gut 230 Punkte über dem Xetra-Schluss vom Mittwoch bei 26.662,77 Punkten. Schon das war der höchste Schlussstand der DAX-Geschichte. Jetzt steht auch das Allzeithoch im Handelsverlauf vom 5. November bei 26.692,90 Punkten vor dem Fall. Den Takt gibt Siemens vor: Der Technologiekonzern meldet ein Rekordquartal und hebt seine Ziele an. Dahinter ziehen Fresenius Medical Care, Merck, Heidelberg Materials und Siemens Healthineers an. Doch aus den USA weht ein kalter Wind: Bei Nvidia wackelt der Chefsessel von Jensen Huang – und das trifft Infineon. Unsere DAX Analyse zeigt, was den Markt heute bewegt.
DAX Check am Morgen: Rekordangriff! Siemens, FMC, Merck, Heidelberg Materials und Healthineers ziehen – Nvidia-Beben bremst Infineon
DAX Check am Morgen am 12. November 2026: Der DAX nimmt Kurs auf ein neues Rekordhoch. Siemens zündet mit Rekordaufträgen und höheren Zielen, Fresenius Medical Care, Merck, Heidelberg Materials und Siemens Healthineers ziehen mit. Das Führungschaos bei Nvidia belastet dagegen Infineon, Rheinmetall und Siemens Energy geben nach. Die DAX Analyse mit allen Kurstreibern, Gewinnern, Verlierern und Wirtschaftsdaten des Tages.
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DAX Analyse: Die Kurstreiber
Rekordzahlen, Ölpreis, Nvidia-Krimi: Was den DAX heute bewegt
Gestern Rekordschluss, heute der Angriff auf das Allzeithoch. Der DAX hat Rückenwind von mehreren Seiten – und genau einen Störenfried aus dem Silicon Valley. Vier Kräfte bestimmen den Donnerstag.
Erstens: Das Finale der Berichtssaison liefert. Siemens, Allianz, Merck und Münchener Rück haben vor Handelsbeginn Zahlen vorgelegt. Siemens meldet einen Rekord-Auftragseingang und hebt die Mittelfristziele an, die Allianz profitiert von hohen Zuflüssen im Fondsgeschäft, Merck erhöht erneut die Jahresziele. Für die DAX Analyse heißt das: Die deutschen Schwergewichte verdienen gut – trotz Zinsangst und Zollstreit.
Zweitens: Der Ölpreis gibt nach. Sinkende Öl- und Gaspreise, getragen von der Hoffnung auf Frieden im Iran, stützen die Stimmung. Die Nordseesorte Brent kostete am frühen Morgen rund 92 bis 93 US-Dollar je Barrel. Billigere Energie dämpft den Inflationsdruck – und damit auch die Sorge vor weiteren Zinserhöhungen der Notenbanken. Hinzu kommt die Saisonalität: Marktanalyst Thomas Altmann von QC Partners sieht das Muster des historisch starken Novembers bestätigt.
Drittens: Wall Street hat vorgelegt. Der Nasdaq 100 sprang am Mittwoch um 2,28 Prozent auf 28.374 Punkte, der S&P 500 legte 1,31 Prozent zu. Auslöser waren starke Zahlen von CoreWeave und Berichte über eine robuste Nachfrage nach dem geplanten Börsengang von Anthropic. Die Sorgen über ein Ende des KI-Booms sind damit vorerst vom Tisch.
Viertens: Bei Nvidia wackelt der Chefsessel. Nachbörslich kippte die Stimmung. Nach Berichten von New York Times und Wall Street Journal prüft der Verwaltungsrat von Nvidia die Zukunft von Konzernchef Jensen Huang. Hintergrund sind Vorwürfe zu seinem persönlichen Verhalten. Die Nvidia-Aktie fiel nachbörslich um rund 8 Prozent und notierte im deutschen Handel gegen 08:35 Uhr bei 145,58 Euro – gut 8 Prozent unter dem Xetra-Schluss. Bernstein stufte die Aktie auf „Market-Perform“ ab und halbierte das Kursziel. Der Nasdaq-100-Future gab rund 0,9 Prozent nach, die Börsen in Asien schlossen durchweg im Minus. Am 17. November legt Nvidia Quartalszahlen vor – ein Termin, der nun doppelt brisant wird.
Deutschlands Industrie liefert Rekorde – doch der KI-Taktgeber Nvidia steckt in der Führungskrise.
DAX Gewinner am Morgen
Siemens, FMC, Merck, Heidelberg Materials, Healthineers: die Rekordjäger
1. Siemens (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Symbol: SIE) – 284,80 Euro, +2,95 Prozent
Der Technologiekonzern ist der Star des Morgens und nimmt Kurs auf sein Rekordhoch von 291,70 Euro. Im vierten Geschäftsquartal schoss der Auftragseingang um 58 Prozent auf den Rekordwert von 34,8 Milliarden Euro nach oben. Der Umsatz stieg um 11 Prozent auf 23,7 Milliarden Euro und übertraf die erwarteten 23,19 Milliarden Euro. Das industrielle Ergebnis kletterte um 22 Prozent auf den Rekordwert von 3,9 Milliarden Euro. Der Gewinn je Aktie vor Kaufpreiseffekten lag mit 3,01 Euro über den Schätzungen von 2,93 Euro. Im Gesamtjahr erzielte Siemens einen Rekord beim freien Cashflow von 12,1 Milliarden Euro, die Dividende soll von 5,35 auf 5,50 Euro steigen. Für das Geschäftsjahr 2027 erwartet der Konzern ein vergleichbares Umsatzwachstum von 9 bis 11 Prozent und einen Gewinn je Aktie vor Kaufpreiseffekten von 10,20 bis 10,80 Euro. Darin ist die geplante Entkonsolidierung von Siemens Healthineers bereits berücksichtigt. Als Nachfragetreiber nennt Siemens Elektrifizierung, Digitalisierung, industrielle KI und Rechenzentren. Zudem hebt der Konzern seine Mittelfristziele an.
2. Fresenius Medical Care (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Symbol: FME) – 39,78 Euro, +2,08 Prozent
Der Dialysespezialist macht einen kräftigen Satz nach oben und nähert sich wieder der Marke von 40 Euro. Eine eigene Unternehmensnachricht liegt uns nicht vor. Nach unserer Einschätzung profitiert FMC von einer Umschichtung in defensive Gesundheitswerte, nachdem das Führungschaos bei Nvidia Anleger aus Technologieaktien treibt. Auch Siemens Healthineers zählt heute zu den Gewinnern. Die Aktie bewegt sich seit Wochen in einer Seitwärtsspanne zwischen rund 37 und 41 Euro. Ein Ausbruch über die obere Grenze wäre aus charttechnischer Sicht ein erstes Signal.
3. Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Symbol: MRK) – 153,00 Euro, +1,29 Prozent
Der Darmstädter Pharma- und Technologiekonzern hebt zum wiederholten Mal seine Jahresziele an. Für 2026 erwartet Merck nun einen Umsatz von 21,5 bis 21,9 Milliarden Euro, zuvor waren es 21,0 bis 21,8 Milliarden Euro. Beim bereinigten EBITDA rechnet der Konzern mit 6,2 bis 6,4 Milliarden Euro statt 5,9 bis 6,3 Milliarden Euro. Treiber war erneut die Sparte Life Science. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 5,8 Prozent auf 5,63 Milliarden Euro. Einen Schönheitsfehler gibt es: Wegen hoher Abschreibungen halbierte sich der Gewinn nach Steuern auf 450 Millionen Euro, das EBIT sank auf 653 Millionen Euro. Die Börse schaut klar auf die höhere Prognose.
4. Heidelberg Materials (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Symbol: HEI) – 181,80 Euro, +0,92 Prozent
Der Baustoffkonzern macht den Rückschlag vom Mittwoch wieder wett, als die Aktie um 1,37 Prozent nachgegeben hatte. Eine neue Meldung liegt nicht vor. Nach unserer Einschätzung greifen Anleger nach den jüngsten Gewinnmitnahmen wieder zu. Rückendeckung kommt von den Analysten: BNP Paribas hob das Kursziel zuletzt auf 205 Euro an, Goldman Sachs auf 220 Euro. Fundamental überzeugte Heidelberg Materials im dritten Quartal mit einem Umsatzplus von 10 Prozent auf 6,41 Milliarden Euro. Zudem könnte der Infrastruktur-Boom, den Siemens heute mit Rekordaufträgen belegt, auch der Baustoffbranche Rückenwind geben.
5. Siemens Healthineers (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Symbol: SHL) – 43,42 Euro, +0,79 Prozent
Die Medizintechnik-Tochter folgt der Mutter nach oben. Eine eigene Unternehmensmeldung gibt es nicht. Nach unserer Einschätzung rückt mit den Siemens-Zahlen die geplante Entkonsolidierung von Healthineers erneut in den Blick: Siemens hat die Abtrennung in seiner Prognose für 2027 bereits eingerechnet. Für Healthineers-Aktionäre könnte ein höherer Streubesitz die Liquidität der Aktie verbessern und neue institutionelle Investoren anlocken. Zudem profitiert der Titel wie FMC von der Suche nach defensiven Qualitätswerten.
Knapp hinter den Top 5 der DAX Gewinner liegen Deutsche Bank (+0,61 Prozent), Scout24 (+0,56 Prozent), Commerzbank (+0,55 Prozent), Daimler Truck (+0,52 Prozent) und Brenntag (+0,50 Prozent). Brenntag lädt heute zum Kapitalmarkttag.
DAX Verlierer am Morgen
Hannover Rück, Infineon, Rheinmetall, Siemens Energy, Allianz: Gewinnmitnahmen und Nvidia-Schock
Nur sieben DAX-Werte notieren am Morgen im Minus. Auffällig: Unter den DAX Verlierern stehen zwei Versicherer – und ausgerechnet die beiden Stars vom Mittwoch.
1. Hannover Rück (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Symbol: HNR1) – 289,80 Euro, -1,63 Prozent
Der Rückversicherer ist das Schlusslicht im DAX. Eine eigene Meldung liegt nicht vor. Nach unserer Einschätzung belasten die Zahlen des Branchenprimus Münchener Rück den Sektor: Höhere Schäden aus Naturkatastrophen drückten dort den Quartalsüberschuss um rund 13 Prozent auf gut 1,7 Milliarden Euro. Hinzu kommt die Sorge vor sinkenden Preisen in der Rückversicherung, vor der JPMorgan bereits gewarnt hatte. Die Bank hatte Hannover Rück Anfang November auf „Underweight“ abgestuft. Die Aktie hatte erst am 5. November ein Allzeithoch von 309,40 Euro erreicht. Eine Gewinnprognose für 2027 will das Management am 25. November beim Investorentag nennen.
2. Infineon (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Symbol: IFX) – 51,24 Euro, -1,61 Prozent
Der Chipkonzern bekommt die Nvidia-Turbulenzen als erster DAX-Wert zu spüren. Am Mittwoch war Infineon noch um 6,60 Prozent auf 52,20 Euro gesprungen, getragen von den starken CoreWeave-Zahlen. Jetzt droht ausgerechnet beim wichtigsten Taktgeber der KI-Branche eine Führungskrise. Nach unserer Einschätzung nehmen Anleger deshalb einen Teil der Gewinne mit. Fundamental hat sich an der Infineon-Story nichts geändert: Der Konzern will im neuen Geschäftsjahr mit Stromversorgungen für KI-Rechenzentren knapp 4 Milliarden Euro umsetzen. Entscheidend wird, ob die Nvidia-Zahlen am 17. November die Nachfrage bestätigen.
3. Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Symbol: RHM) – 795,90 Euro, -1,25 Prozent
Der Rüstungskonzern kommt nicht zur Ruhe und bleibt unter der Marke von 800 Euro. Am Mittwoch war die Aktie bereits um 6,84 Prozent eingebrochen, nachdem der tschechische Konkurrent CSG seine Margenprognose für 2026 von 24 bis 25 Prozent auf rund 21 Prozent gesenkt hatte. Als Grund nannte CSG sinkende Preise für Standardmunition – ein Geschäft, in dem auch Rheinmetall stark ist. Nach unserer Einschätzung bleibt der Verkaufsdruck hoch, solange der Markt an der Margenstärke im Munitionsgeschäft zweifelt. Der nächste große Termin ist der Kapitalmarkttag am 26. und 27. November.
4. Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Symbol: ENR) – 130,48 Euro, -1,17 Prozent
Nach dem Kursfeuerwerk vom Mittwoch nehmen Anleger Gewinne mit. Die Aktie war nach Rekordzahlen, einem Aktienrückkauf über bis zu 9 Milliarden Euro und neuen Zielen bis 2030 um 9,42 Prozent auf 132,92 Euro gesprungen. Die Analysten sind sich uneins: JPMorgan hob das Kursziel von 245 auf 250 Euro an und bleibt bei „Overweight“. Die LBBW senkte ihr Ziel dagegen von 190 auf 173 Euro, bleibt aber bei „Kaufen“. Dass die Aktie nach einem solchen Sprung verschnauft, ist nach unserer Einschätzung kein Bruch der Geschichte.
5. Allianz (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Symbol: ALV) – 463,10 Euro, -0,71 Prozent
Der Versicherungskonzern liefert ein Rekordergebnis – und die Aktie gibt trotzdem nach. Nach neun Monaten stieg das operative Ergebnis um 7,8 Prozent auf den Rekordwert von 14,1 Milliarden Euro, im dritten Quartal um gut 6 Prozent auf 4,7 Milliarden Euro. Glanzpunkt war die Vermögensverwaltung mit Pimco und Allianz Global Investors: Netto flossen 47 Milliarden Euro zu, das operative Quartalsergebnis erreichte mit 1,1 Milliarden Euro einen Rekord. In der Schaden- und Unfallversicherung kosteten Naturkatastrophen dagegen 1,1 Milliarden Euro, das operative Ergebnis der Sparte sank um 7,9 Prozent auf 2,2 Milliarden Euro. Die Anhebung der Jahresprognose auf rund 18,6 Milliarden Euro hatte die Allianz bereits am Mittwochabend gemeldet. Nach unserer Einschätzung war die gute Nachricht damit schon im Kurs.
Knapp vor den Top 5 der DAX Verlierer liegt die Münchener Rück (-0,70 Prozent). Der Rückversicherer verdiente im dritten Quartal 1,742 Milliarden Euro und übertraf damit die Markterwartung von 1,43 Milliarden Euro, blieb aber unter dem Vorjahreswert. Das bereits Ende Oktober auf 6,6 Milliarden Euro angehobene Gewinnziel für 2026 bleibt bestehen. Auch Bayer (-0,49 Prozent) notiert im Minus.
Kursangaben: DAX-Indikation Société Générale und Einzelwerte Lang & Schwarz laut comdirect, 12. November 2026, gegen 08:58 Uhr. Veränderungen gegenüber dem jeweiligen Vortagesschluss.
Wirtschaftsdaten heute
Arbeitsmarkt, Bundesbank, Fed-Reden: der Kalender des Tages
USA: Um 14:30 Uhr stehen die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe an. Erwartet werden 195.000 Anträge nach 189.000 in der Vorwoche. Der US-Arbeitsmarkt bleibt damit robust – für die Fed ein Argument, im Kampf gegen die Inflation nicht nachzulassen. Um 16:00 Uhr folgen die Verkäufe bestehender Häuser für Oktober, Volkswirte rechnen mit einem Rückgang um 3,8 Prozent zum Vormonat. Am Nachmittag äußern sich zudem Cleveland-Fed-Präsidentin Beth Hammack (15:00 Uhr) und Fed-Gouverneur Michael Barr (16:00 Uhr, Rede zur Finanzstabilität). Am Abend folgt der wöchentliche Ölbericht der Energiebehörde EIA. Der nächste größere Datentermin sind die US-Erzeugerpreise am Freitag.
Für die DAX Analyse wichtig: Nach den überraschend hohen US-Verbraucherpreisen vom Dienstag gilt eine Zinserhöhung der Fed im Dezember als sehr wahrscheinlich. Jede Wortmeldung von Hammack und Barr wird deshalb auf Hinweise zur Größe des Zinsschritts abgeklopft. Ein überraschend schwacher Arbeitsmarkt würde den Druck auf die Notenbank etwas mindern.
Deutschland: Um 12:00 Uhr veröffentlicht die Bundesbank ihren Monatsbericht, zudem stellt sie ihren Finanzstabilitätsbericht 2026 vor. Bundesbank-Präsident Joachim Nagel hatte erst am Dienstag gesagt, es liege auf der Hand, dass die EZB im Dezember die Zinsen anheben müsse. Beachtung findet auch der Quartalsbericht des Chemieverbands VCI zur Lage der Branche. Auf Unternehmensseite stehen der Kapitalmarkttag von Brenntag und die Zahlen von EnBW, SMA Solar, United Internet und Fraport an.
Eurozone und Europa: Große Konjunkturdaten für den gesamten Euroraum gibt es heute nicht. Am Mittag bestätigt Irland seine Verbraucherpreise für Oktober. Aufmerksam verfolgt wird zudem Großbritannien: Dort wurde am Morgen das Wachstum für das dritte Quartal veröffentlicht, Volkswirte hatten mit einem Plus von 0,7 Prozent zum Vorquartal gerechnet. In Madrid lädt der Baukonzern ACS zum Kapitalmarkttag – ein wichtiger Termin für die Tochter Hochtief.
Die fünf größten DAX-Gewinner am Morgen
Siemens (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Symbol: SIE) – 284,80 Euro, +2,95 Prozent: Rekordaufträge und höhere Mittelfristziele.
Fresenius Medical Care (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Symbol: FME) – 39,78 Euro, +2,08 Prozent: Gesundheitswerte gefragt.
Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Symbol: MRK) – 153,00 Euro, +1,29 Prozent: Prognose erneut angehoben.
Heidelberg Materials (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Symbol: HEI) – 181,80 Euro, +0,92 Prozent: Erholung nach Gewinnmitnahmen.
Siemens Healthineers (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Symbol: SHL) – 43,42 Euro, +0,79 Prozent: Rückenwind von der Mutter.
Die fünf größten DAX-Verlierer am Morgen
Hannover Rück (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Symbol: HNR1) – 289,80 Euro, -1,63 Prozent: Druck auf Rückversicherer.
Infineon (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Symbol: IFX) – 51,24 Euro, -1,61 Prozent: Nvidia-Führungskrise belastet.
Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Symbol: RHM) – 795,90 Euro, -1,25 Prozent: CSG-Warnung wirkt nach.
Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Symbol: ENR) – 130,48 Euro, -1,17 Prozent: Gewinnmitnahmen nach dem Kurssprung.
Allianz (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Symbol: ALV) – 463,10 Euro, -0,71 Prozent: Rekord bereits eingepreist.
Häufige Fragen zum DAX Check am Morgen
Wie steht der DAX am Donnerstagmorgen?
Die DAX-Indikation von Société Générale lag um 08:58 Uhr bei rund 26.897 Punkten. Der Xetra-Schluss vom Mittwoch lag bei 26.662,77 Punkten, das Allzeithoch im Handelsverlauf bei 26.692,90 Punkten.
Warum steigt die Siemens-Aktie?
Siemens hat im vierten Geschäftsquartal einen Rekord-Auftragseingang von 34,8 Milliarden Euro gemeldet, ein Plus von 58 Prozent. Zudem hebt der Konzern die Mittelfristziele und die Dividende auf 5,50 Euro an.
Warum fällt die Infineon-Aktie?
Berichte über eine mögliche Ablösung von Nvidia-Chef Jensen Huang belasten den Technologiesektor. Infineon gibt nach dem Kurssprung vom Mittwoch einen Teil der Gewinne ab.
Wer sind die DAX Gewinner und Verlierer?
Die größten DAX Gewinner sind Siemens, Fresenius Medical Care, Merck, Heidelberg Materials und Siemens Healthineers. Die größten Verlierer sind Hannover Rück, Infineon, Rheinmetall, Siemens Energy und Allianz.
Welche Wirtschaftsdaten sind heute wichtig?
In den USA stehen um 14:30 Uhr die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe an, um 16:00 Uhr die Verkäufe bestehender Häuser. In Deutschland veröffentlicht die Bundesbank ihren Monatsbericht und den Finanzstabilitätsbericht.
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