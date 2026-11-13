DAX Check am Morgen: Freitag, der 13.! E.ON, Scout24, Heidelberg Materials, Zalando und Hannover Rück trotzen – Rheinmetall und Siemens bremsen

1. Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Symbol: RHM) – 762,10 Euro, -1,28 Prozent

Der Rüstungskonzern ist zum dritten Mal in Folge unter den schwächsten DAX-Werten. Am Mittwoch und Donnerstag hatte die Aktie bereits 6,84 und 4,14 Prozent verloren, nachdem der tschechische Konkurrent CSG seine Margenprognose wegen sinkender Preise für Standardmunition gesenkt hatte. Heute kommt Gegenwind von den Analysten: Die Citigroup senkte ihr Kursziel auf 1.099 Euro. Zudem belasteten Berichte, wonach sich die Europäer an Friedensgesprächen für die Ukraine beteiligen könnten, die Rüstungswerte – auch in Asien gaben Branchentitel wie Hanwha und Mitsubishi Heavy deutlich nach. Rheinmetall hatte bereits am 5. November die Umsatzprognose für 2026 von 13,7 bis 14,2 auf rund 13,2 Milliarden Euro gesenkt, weil sich der Auftrag für die Modernisierung der Boxer-Flotte verzögert. Alle Augen richten sich nun auf den Kapitalmarkttag Ende November.