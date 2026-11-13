Freitag, der 13. – und der DAX holt nach seinem historischen Ausflug über die Marke von 27.000 Punkten erst einmal Luft. Die DAX-Indikation von Société Générale lag um 09:18 Uhr bei 26.739 Punkten und damit gut 30 Punkte unter dem Xetra-Schluss vom Donnerstag bei 26.771,88 Punkten. Am Vortag hatte der Leitindex mit 27.001,67 Punkten ein neues Allzeithoch markiert, danach aber einen Großteil der Gewinne wieder abgegeben. Unter der ruhigen Oberfläche geht es lebhaft zu: 34 von 40 DAX-Werten notieren im Plus. An der Spitze stehen E.ON, Scout24, Heidelberg Materials, Zalando und Hannover Rück. Ganz unten bremsen Rheinmetall und Siemens. Unsere DAX Analyse zeigt, was den Markt zum Wochenschluss bewegt.
DAX Check am Morgen: Freitag, der 13.! E.ON, Scout24, Heidelberg Materials, Zalando und Hannover Rück trotzen – Rheinmetall und Siemens bremsen
DAX Check am Morgen am 13. November 2026: Nach dem 27.000er-Rekord verschnauft der DAX knapp unter dem Vortagesschluss. E.ON, Scout24, Heidelberg Materials, Zalando und Hannover Rück führen die DAX Gewinner an, Rheinmetall und Siemens bilden das Schlusslicht. Im Fokus stehen die US-Erzeugerpreise, das Eurozonen-BIP und die Zeit nach Jensen Huang bei Nvidia. Die DAX Analyse mit allen Kurstreibern und Terminen.
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DAX Analyse: Die Kurstreiber
Höhenluft, Huang-Abschied, Ölpreis-Achterbahn: Was den DAX heute bewegt
Nach einer Rekordwoche steht der DAX vor seiner ersten echten Bewährungsprobe auf dem neuen Gipfel. Der Index pendelt knapp unter dem Vortagesschluss, die Breite des Marktes ist aber erstaunlich stark. Vier Kräfte bestimmen den Freitag.
Erstens: Die Luft über 27.000 Punkten ist dünn. Am Donnerstag sprang der DAX zur Eröffnung auf ein Rekordhoch und kletterte erstmals über die Marke von 27.000 Punkten. Doch die Gewinnmitnahmen setzten sofort ein und schlossen die Eröffnungslücke fast vollständig. Gemessen an der vorbörslichen Indikation steuert der DAX dennoch auf ein Wochenplus von rund 3,5 Prozent zu. Für die DAX Analyse heißt das: Der Trend ist intakt, doch die runde Marke wirkt wie ein Magnet für Gewinnmitnahmen. Erst ein nachhaltiger Sprung über das Rekordhoch würde den Bullen neue Kraft geben.
Zweitens: Die Wall Street verdaut den Huang-Abschied. Nvidia-Chef Jensen Huang ist am Donnerstag mit sofortiger Wirkung zurückgetreten, Finanzchefin Colette Kress führt den Konzern übergangsweise. Die Nvidia-Aktie brach zunächst zweistellig ein, schloss aber nur noch rund 4 Prozent im Minus. Der Nasdaq 100 gab 0,30 Prozent auf 28.289 Punkte nach, der Dow Jones verlor rund 0,4 Prozent, der S&P 500 0,35 Prozent. Anleger schichteten in andere große Chipwerte sowie in Amazon, Alphabet und Microsoft um. JPMorgan-Analysten sehen durch den Abgang ein Vakuum, das schwer zu füllen sein dürfte. Positive Signale kamen dagegen von Cisco: Der Netzwerkausrüster hob nach Börsenschluss dank der starken Nachfrage nach KI-Netzwerktechnik seine Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2027 auf 74,8 bis 75,8 Milliarden US-Dollar an.
Drittens: Der Ölpreis ist zurück auf der Bühne. Nachdem die Hoffnung auf ein Ende des Iran-Kriegs den Ölpreis in den vergangenen Tagen gedrückt hatte, zog er am Donnerstag kräftig an. Nach Berichten über Angriffe auf Energieinfrastruktur in Saudi-Arabien und Störungen in der Straße von Hormus kostete die Nordseesorte Brent am Freitagmorgen rund 96 US-Dollar je Barrel. Klare Signale für ein Ende des Krieges gibt es nicht. Teureres Öl ist Gift für die Inflationsbekämpfung – und für Branchen mit hohem Kerosin- und Energiebedarf.
Viertens: Die Zinsfrage wird drängender. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg auf rund 5,13 Prozent, die der zehnjährigen Bundesanleihe auf 3,32 Prozent. Nach den heißen US-Verbraucherpreisen vom Dienstag gilt eine Zinserhöhung der Fed im Dezember als wahrscheinlich. Heute um 14:30 Uhr folgen die US-Erzeugerpreise – der nächste Härtetest für die Zinserwartungen.
Der Index verschnauft, doch unter der Oberfläche läuft die Rally weiter.
DAX Gewinner am Morgen
E.ON, Scout24, Heidelberg Materials, Zalando, Hannover Rück: die Glückspilze vom Freitag, dem 13.
1. E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Symbol: EOAN) – 19,425 Euro, +2,45 Prozent
Der Energiekonzern ist der größte DAX Gewinner des Morgens und holt die Verluste nach seinen Quartalszahlen auf. Am Mittwoch war die Aktie um 3,59 Prozent eingebrochen, weil die Neunmonatszahlen zwar die Erwartungen erfüllten, aber keine positive Überraschung lieferten. Das bereinigte EBITDA lag bei 7,1 Milliarden Euro, der bereinigte Konzernüberschuss stieg um 4 Prozent auf 2,2 Milliarden Euro, die Prognose für 2026 wurde bestätigt. Eine neue Meldung vom Freitag liegt uns nicht vor. Nach unserer Einschätzung greifen Anleger nach dem Rücksetzer wieder zu: E.ON gilt als Profiteur des milliardenschweren Netzausbaus und bietet planbare, regulierte Erträge – in einer Woche mit KI-Turbulenzen und steigenden Ölpreisen eine gefragte Mischung. Die Analysten sehen im Schnitt weiteres Potenzial: Das durchschnittliche Kursziel liegt bei knapp 21 Euro.
2. Scout24 (ISIN: DE000A12DM80, WKN: A12DM8, Symbol: G24) – 91,90 Euro, +1,94 Prozent
Der Betreiber von ImmoScout24 setzt seinen Aufwärtstrend fort. Schon am Donnerstag gehörte die Aktie mit einem Plus von 1,50 Prozent zu den stärkeren DAX-Werten. Eine eigene Nachricht gibt es nicht. Nach unserer Einschätzung wirkt der Rückenwind der Analysten nach: Das Bankhaus Metzler hat sein Kursziel vor einer Woche von 95 auf 111 Euro angehoben und die Kaufempfehlung bestätigt. Scout24 gilt als Qualitätswert mit hohen Margen und wenig Abhängigkeit von Konjunktur und KI-Zyklus – genau die Art von Geschäftsmodell, nach der Anleger in unruhigen Technologie-Wochen suchen. Bis zur Marke von 100 Euro fehlen noch rund 9 Prozent.
3. Heidelberg Materials (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Symbol: HEI) – 178,85 Euro, +1,82 Prozent
Der Baustoffkonzern zieht kräftig an und macht den leichten Rückgang vom Donnerstag mehr als wett. Eine neue Meldung liegt nicht vor. Nach unserer Einschätzung setzen Anleger weiter auf die Geschichte, die seit den starken Quartalszahlen vom 4. November trägt: Heidelberg Materials verdiente im dritten Quartal mehr als erwartet und will bis Ende 2028 zusätzlich 300 Millionen Euro einsparen. Mehrere Analysehäuser haben danach ihre Kursziele erhöht, darunter Goldman Sachs auf 220 Euro, Morgan Stanley auf 218 Euro und RBC auf 217 Euro. Hinzu kommt das deutsche Infrastrukturprogramm, das nach Einschätzung der DZ Bank langsam in Fahrt kommt.
4. Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Symbol: ZAL) – 28,63 Euro, +1,67 Prozent
Der Online-Modehändler legt nach und baut seinen Lauf aus. Bereits am Donnerstag war Zalando mit einem Plus von 3,12 Prozent der größte DAX Gewinner des Tages. Eine eigene Unternehmensnachricht liegt nicht vor. Nach unserer Einschätzung profitiert die Aktie davon, dass Anleger Geld aus US-Technologiewerten in europäische Konsumtitel umschichten. Auf Monatssicht hat Zalando fast 20 Prozent zugelegt. Die Analysten sehen dennoch Luft nach oben: Deutsche Bank und Jefferies taxieren das Kursziel auf jeweils 35 Euro. Vor dem wichtigen Weihnachtsgeschäft wird die Aktie damit zum Stimmungsbarometer für den europäischen Konsum.
5. Hannover Rück (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Symbol: HNR1) – 299,00 Euro, +1,63 Prozent
Der Rückversicherer startet eine kräftige Gegenbewegung und nähert sich wieder der Marke von 300 Euro. Am Donnerstagmorgen war die Aktie noch das Schlusslicht im DAX gewesen. Eine eigene Meldung gibt es nicht. Nach unserer Einschätzung hat die Branche die Zahlen des Branchenprimus Münchener Rück inzwischen verdaut – die Aktie der Münchener legt heute ebenfalls zu. Hannover Rück hatte erst am 5. November ein Allzeithoch von 309,40 Euro erreicht. Skeptisch bleibt JPMorgan: Die Bank hatte die Aktie Anfang November auf „Underweight“ mit einem Kursziel von 270 Euro abgestuft und vor sinkenden Preisen in der Rückversicherung gewarnt. Klarheit soll der Investorentag am 25. November bringen, an dem das Management eine Gewinnprognose für 2027 nennen will.
Knapp hinter den Top 5 der DAX Gewinner liegen Commerzbank (+1,60 Prozent), Fresenius Medical Care (+1,56 Prozent), Allianz (+1,54 Prozent), Deutsche Telekom (+1,38 Prozent) und Symrise (+1,33 Prozent). Für die Allianz hob Oddo BHF das Kursziel auf 490 Euro an.
DAX Verlierer am Morgen
Rheinmetall, Siemens, Siemens Energy, Airbus, MTU: Rüstungsfrust und Gewinnmitnahmen
Nur sechs DAX-Werte notieren am Morgen im Minus – und die Verluste halten sich in Grenzen. Auffällig ist das Muster: Rüstung, Luftfahrt und die Siemens-Familie geben nach.
1. Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Symbol: RHM) – 762,10 Euro, -1,28 Prozent
Der Rüstungskonzern ist zum dritten Mal in Folge unter den schwächsten DAX-Werten. Am Mittwoch und Donnerstag hatte die Aktie bereits 6,84 und 4,14 Prozent verloren, nachdem der tschechische Konkurrent CSG seine Margenprognose wegen sinkender Preise für Standardmunition gesenkt hatte. Heute kommt Gegenwind von den Analysten: Die Citigroup senkte ihr Kursziel auf 1.099 Euro. Zudem belasteten Berichte, wonach sich die Europäer an Friedensgesprächen für die Ukraine beteiligen könnten, die Rüstungswerte – auch in Asien gaben Branchentitel wie Hanwha und Mitsubishi Heavy deutlich nach. Rheinmetall hatte bereits am 5. November die Umsatzprognose für 2026 von 13,7 bis 14,2 auf rund 13,2 Milliarden Euro gesenkt, weil sich der Auftrag für die Modernisierung der Boxer-Flotte verzögert. Alle Augen richten sich nun auf den Kapitalmarkttag Ende November.
2. Siemens (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Symbol: SIE) – 277,20 Euro, -1,00 Prozent
Der Technologiekonzern gibt einen weiteren Teil seiner Zahlengewinne ab. Am Donnerstag war die Aktie nach einem Rekordquartal zeitweise um mehr als 4,5 Prozent gestiegen und hatte am Ende mit einem Plus von 2,11 Prozent geschlossen. Der Auftragseingang war im vierten Geschäftsquartal um 58 Prozent auf den Rekordwert von 34,8 Milliarden Euro gesprungen, die Mittelfristziele wurden angehoben. Eine neue Meldung gibt es nicht. Nach unserer Einschätzung nehmen Anleger nach der starken Reaktion Gewinne mit – das Rekordhoch von 291,70 Euro bleibt vorerst unerreicht. Die Siemens-Aktie hat damit am Tag nach den Zahlen ein Muster gezeigt, das bei hohen Erwartungen typisch ist.
3. Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Symbol: ENR) – 132,08 Euro, -0,41 Prozent
Beim Energietechnikkonzern sind sich die Analysten so uneinig wie selten. Oddo BHF stufte die Aktie heute auf „Outperform“ hoch, Goldman Sachs senkte dagegen das Kursziel auf 200 Euro. Die Aktie pendelt nach dem Kurssprung von 9,42 Prozent am Mittwoch in einer Konsolidierung. Siemens Energy hatte Rekordzahlen, einen Aktienrückkauf über bis zu 9 Milliarden Euro und ambitionierte Ziele bis 2030 vorgelegt. Nach unserer Einschätzung ist das leichte Minus kein Bruch der Geschichte, sondern eine Verschnaufpause nach einem der stärksten Kurstage des Jahres.
4. Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Symbol: AIR) – 206,15 Euro, -0,36 Prozent
Der Flugzeugbauer gibt leicht nach, nachdem die Aktie schon am Donnerstag zu den schwächeren Werten gezählt hatte. Eine eigene Unternehmensnachricht liegt nicht vor. Nach unserer Einschätzung belastet der wieder steigende Ölpreis die Luftfahrtbranche: Teures Kerosin drückt auf die Margen der Fluggesellschaften und damit auf die Stimmung für Flugzeugbestellungen. Zudem leidet Airbus mit seiner Rüstungs- und Raumfahrtsparte unter der Schwäche im Verteidigungssektor.
5. MTU Aero Engines (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Symbol: MTX) – 353,50 Euro, -0,17 Prozent
Der Triebwerkshersteller notiert knapp im Minus und folgt damit Airbus. Neue Nachrichten gibt es nicht. Nach unserer Einschätzung lastet der Ölpreis auf der gesamten Luftfahrtkette. Für MTU wiegt das allerdings weniger schwer als für die Flugzeugbauer: Ein großer Teil des Geschäfts stammt aus der Wartung von Triebwerken, die auch bei steigenden Kerosinkosten anfällt. Knapp vor den Top 5 der DAX Verlierer liegt Infineon (-0,16 Prozent), das nach dem Abgang von Jensen Huang bei Nvidia zunächst keinen klaren Kurs findet.
Kursangaben: DAX-Indikation Société Générale und Einzelwerte Lang & Schwarz laut comdirect, 13. November 2026, gegen 09:18 Uhr. Veränderungen gegenüber dem jeweiligen Vortagesschluss.
Wirtschaftsdaten heute
US-Erzeugerpreise, Eurozonen-BIP, Nagel: der Kalender zum Wochenschluss
USA: Der wichtigste Termin des Tages kommt um 14:30 Uhr: die Erzeugerpreise für Oktober. Volkswirte erwarten einen Anstieg um 0,4 Prozent zum Vormonat, nach einem Sprung von 1,3 Prozent im September. In der Kernrate ohne Nahrungsmittel und Energie rechnen sie mit einem Plus von 0,3 Prozent nach 0,7 Prozent. Die Erzeugerpreise gelten als Frühindikator für die Verbraucherpreise. Nach den überraschend hohen US-Inflationsdaten vom Dienstag würde eine erneut heiße Zahl die Wahrscheinlichkeit einer Fed-Zinserhöhung im Dezember weiter erhöhen. Ein schwächerer Wert könnte dagegen die Renditen bremsen, die sich zuletzt der Marke von 5,1 Prozent genähert hatten.
Für die DAX Analyse ist das der Schlüsseltermin: Steigende US-Renditen haben die Rekordjagd am Donnerstag mit ausgebremst. Ein Entlastungssignal von den Erzeugerpreisen wäre der Treibstoff für einen neuen Anlauf auf 27.000 Punkte.
Eurozone: Um 11:00 Uhr veröffentlicht Eurostat die zweite Schätzung zum Bruttoinlandsprodukt im dritten Quartal. Nach der ersten Schätzung war die Wirtschaft im Euroraum um 0,4 Prozent zum Vorquartal gewachsen und hatte damit die Erwartungen von 0,2 Prozent deutlich übertroffen. Im Vorjahresvergleich lag das Plus bei 1,3 Prozent. Eine Bestätigung würde zeigen, dass Europa der Energiekrise rund um den Iran-Krieg robuster trotzt als befürchtet – aber auch der EZB Argumente für eine Zinserhöhung liefern. Am Morgen sprach zudem EZB-Direktorin Isabel Schnabel bei einer Konferenz der litauischen Zentralbank. Um 10:00 Uhr legt die Internationale Energieagentur ihren Ölmarktbericht vor – angesichts der Ölpreis-Achterbahn ein wichtiger Termin.
Deutschland: Am Morgen hat das Statistische Bundesamt die Großhandelspreise für Oktober und die Unternehmensinsolvenzen für August veröffentlicht. Um 17:00 Uhr spricht Bundesbank-Präsident Joachim Nagel über Europas wirtschaftliche Perspektiven in einer sich wandelnden Welt. Nagel hatte zuletzt deutlich gemacht, dass er eine Zinserhöhung der EZB im Dezember für nötig hält. Auf Unternehmensseite legt Bechtle ausführliche Zahlen zum dritten Quartal vor, in Europa berichten Richemont, Generali und AMS Osram.
Die fünf größten DAX-Gewinner am Morgen
E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Symbol: EOAN) – 19,425 Euro, +2,45 Prozent: Erholung nach den Quartalszahlen.
Scout24 (ISIN: DE000A12DM80, WKN: A12DM8, Symbol: G24) – 91,90 Euro, +1,94 Prozent: Aufwärtstrend setzt sich fort.
Heidelberg Materials (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Symbol: HEI) – 178,85 Euro, +1,82 Prozent: Infrastruktur-Fantasie.
Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Symbol: ZAL) – 28,63 Euro, +1,67 Prozent: Konsumwerte gefragt.
Hannover Rück (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Symbol: HNR1) – 299,00 Euro, +1,63 Prozent: Gegenbewegung bei Rückversicherern.
Die fünf größten DAX-Verlierer am Morgen
Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Symbol: RHM) – 762,10 Euro, -1,28 Prozent: Citi senkt Kursziel.
Siemens (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Symbol: SIE) – 277,20 Euro, -1,00 Prozent: Gewinnmitnahmen nach den Zahlen.
Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Symbol: ENR) – 132,08 Euro, -0,41 Prozent: Analysten uneinig.
Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Symbol: AIR) – 206,15 Euro, -0,36 Prozent: Ölpreis belastet die Luftfahrt.
MTU Aero Engines (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Symbol: MTX) – 353,50 Euro, -0,17 Prozent: Im Sog von Airbus.
Häufige Fragen zum DAX Check am Morgen
Wie steht der DAX am Freitagmorgen?
Die DAX-Indikation von Société Générale lag um 09:18 Uhr bei rund 26.739 Punkten, knapp unter dem Xetra-Schluss vom Donnerstag bei 26.771,88 Punkten. Das Allzeithoch liegt bei 27.001,67 Punkten.
Wer sind die DAX Gewinner und Verlierer?
Die größten DAX Gewinner sind E.ON, Scout24, Heidelberg Materials, Zalando und Hannover Rück. Die größten Verlierer sind Rheinmetall, Siemens, Siemens Energy, Airbus und MTU Aero Engines.
Warum fällt die Rheinmetall-Aktie?
Die Citigroup hat ihr Kursziel auf 1.099 Euro gesenkt. Zudem belasten die Gewinnwarnung des Konkurrenten CSG und Berichte über mögliche Friedensgespräche für die Ukraine die Rüstungswerte.
Welche Wirtschaftsdaten sind heute wichtig?
Um 14:30 Uhr erscheinen die US-Erzeugerpreise für Oktober, um 11:00 Uhr die zweite Schätzung zum Eurozonen-BIP. Um 17:00 Uhr spricht Bundesbank-Präsident Joachim Nagel.
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