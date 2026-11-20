DAX heute: Der deutsche Leitindex steht beim DAX Check am Mittag um 12:12 Uhr bei 25.036 Punkten und liegt damit 1,68 Prozent unter dem Xetra-Schluss vom Donnerstag. Es droht der sechste Verlusttag in Folge. Zeitweise rutschte der DAX am Vormittag nach Berichten unter die Marke von 25.000 Punkten. Vor einer Woche stand er noch bei 27.001 Punkten, das Jahresplus ist von zeitweise rund 10 Prozent auf wenige Prozent zusammengeschmolzen. Die Stimmung nennt die LBBW „stark angeknackst“. Im Zentrum dieser DAX Analyse steht der Ausverkauf bei Technologie- und KI-Werten, während defensive Titel wie Fresenius Medical Care und Vonovia im Plus liegen.