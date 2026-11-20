DAX heute: Der deutsche Leitindex steht beim DAX Check am Mittag um 12:12 Uhr bei 25.036 Punkten und liegt damit 1,68 Prozent unter dem Xetra-Schluss vom Donnerstag. Es droht der sechste Verlusttag in Folge. Zeitweise rutschte der DAX am Vormittag nach Berichten unter die Marke von 25.000 Punkten. Vor einer Woche stand er noch bei 27.001 Punkten, das Jahresplus ist von zeitweise rund 10 Prozent auf wenige Prozent zusammengeschmolzen. Die Stimmung nennt die LBBW „stark angeknackst“. Im Zentrum dieser DAX Analyse steht der Ausverkauf bei Technologie- und KI-Werten, während defensive Titel wie Fresenius Medical Care und Vonovia im Plus liegen.
DAX Check am Mittag: Scout24, Infineon und Siemens Energy brechen ein, FMC und Vonovia vorn - DAX fällt um 1,7 Prozent
DAX heute: Der Leitindex steht am Freitag um 12:12 Uhr bei 25.036 Punkten, 1,7 Prozent im Minus, und steuert auf den sechsten Verlusttag in Folge zu. Scout24, Infineon und Siemens Energy führen die DAX-Verlierer an, FMC und Vonovia die DAX-Gewinner. Unsere DAX Analyse mit Kurstreibern und Terminen.
DAX Analyse: Die Kurstreiber
Warum fällt der DAX heute so deutlich?
Das Bild ist seit dem Morgen unverändert: Risiko raus, vor allem aus KI-nahen Werten. An der Wall Street verloren am Donnerstag alle großen Indizes zwei Prozent und mehr: Der Dow Jones fiel um 2,19 Prozent auf 49.097 Punkte, der S&P 500 um 2,02 Prozent auf 7.176 Punkte und der Nasdaq 100 um 2,21 Prozent auf 26.517 Punkte, der Nasdaq 100 notiert damit auf dem tiefsten Stand seit April. Der Börsengang von Anthropic konnte die Stimmung nicht drehen: Ausgabepreis 83 US-Dollar, erster Kurs 111,50 Dollar, Tageshoch 115 Dollar, Schluss rund 97 Dollar. Nachbörslich gab die Aktie weiter nach und notierte am Vormittag bei gut 91 Dollar.
In Asien setzte sich der Ausverkauf fort. Der Nikkei 225 gab am Morgen rund 5 Prozent nach, der südkoreanische Kospi knapp 6 Prozent und fiel auf den tiefsten Stand seit Januar, der Hang Seng verlor gut 2 Prozent.
Zweifel am KI-Ausbau
Unsicherheit über den Ausbau der US-Rechenzentren und mögliche Folgen der Nvidia-Krise belasten Chip- und Infrastrukturwerte wie Infineon, Siemens Energy und Hochtief.
Zinsen und Dollar
Zinssorgen und ein starker US-Dollar drücken auf die Stimmung. UBS-Experten verweisen darauf, dass nach den jüngsten Signalen der US-Notenbank fast alle Notenbanker weitere Zinserhöhungen für nötig halten, wenn die US-Wirtschaft nicht positiv überrascht.
Anleihen und Rohstoffe
Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe gab am Vormittag auf rund 3,34 Prozent nach, ein Zeichen für die Nachfrage nach sicheren Anlagen. Brent kostete am Morgen knapp 93 US-Dollar, Gold rund 3.516 Dollar je Feinunze.
Defensive gefragt
Laut Marktberichten waren in Europa defensive Branchen wie Nahrungsmittel und Gesundheit gefragter. Das passt zu den Gewinnern im DAX.
Der Euro Stoxx 50 verlor am Mittag rund 1,6 Prozent, der MDax rund 1,2 Prozent auf 29.149 Punkte. Die einfache 200-Tage-Linie des DAX hat bisher gehalten.
DAX-Gewinner
Die Top 5 DAX-Gewinner am Mittag: FMC und Vonovia vorn
|Rang
|Aktie
|Kurs
|Veränderung
|Kurstreiber kurz
|1
|Fresenius Medical Care
|37,78 €
|+2,89 %
|Defensive gefragt; kein Einzelauslöser belegt
|2
|Vonovia
|17,12 €
|+1,88 %
|Zinsentspannung am Anleihemarkt; kein Einzelauslöser belegt
|3
|Hannover Rück
|293,80 €
|+1,73 %
|Defensiver Titel; kein Einzelauslöser belegt
|4
|Deutsche Telekom
|26,30 €
|+1,00 %
|Defensiver Titel; kein Einzelauslöser belegt
|5
|Beiersdorf
|79,76 €
|+0,94 %
|Defensiver Titel; kein Einzelauslöser belegt
Xetra-Kurse, Stand 12:12 Uhr – derselbe Zeitpunkt wie der DAX-Stand. Veränderung zum Xetra-Schlusskurs vom 19.11.2026.
Quelle: Xetra, Börsendaten zum Stand 12:12 Uhr
Für keinen der fünf Werte konnten wir bis zum Redaktionsschluss eine konkrete Unternehmensmeldung als Auslöser finden. Die folgenden Einordnungen beschreiben deshalb das Marktumfeld und keine belegten Gründe.
Fresenius Medical Care Aktie: Erholung vor dem Wochenende
Die FMC-Aktie führt die Gewinnerliste mit einem Plus von 2,89 Prozent auf 37,78 Euro an. Der Dialysekonzern gehörte am Donnerstag zu den schwächeren DAX-Werten, der Kurs hatte bei 36,72 Euro geschlossen. Im Plus liegt FMC damit auch deshalb, weil Gesundheitswerte in einem Technologie-Ausverkauf als Ausweichziel gelten. Eine Unternehmensnachricht dazu gibt es nicht.
Vonovia Aktie: Gegen den Trend
Vonovia gewinnt 1,88 Prozent auf 17,12 Euro. Der Immobilienkonzern ist zinssensibel; die leicht sinkenden Renditen am Anleihemarkt können den Titel stützen. Einen belegten Auslöser gibt es nicht.
Hannover Rück Aktie, Telekom Aktie und Beiersdorf Aktie: Defensive im Plus
Hannover Rück steigt um 1,73 Prozent auf 293,80 Euro, die Deutsche Telekom um 1,00 Prozent auf 26,30 Euro und Beiersdorf um 0,94 Prozent auf 79,76 Euro. Alle drei stehen für Geschäftsmodelle, die weniger von der Konjunktur und der KI-Euphorie abhängen. Konkrete Meldungen oder Analystenurteile lagen uns zu diesen Aktien nicht vor.
DAX-Verlierer
Die Top 5 DAX-Verlierer am Mittag: Scout24, Infineon und Siemens Energy unter Druck
|Rang
|Aktie
|Kurs
|Veränderung
|Kurstreiber kurz
|1
|Scout24
|82,20 €
|-6,38 %
|JPMorgan-Analyst zieht Empfehlung zurück, KI-Sorgen
|2
|Infineon
|46,68 €
|-5,40 %
|KI-/Tech-Ausverkauf
|3
|Siemens Energy
|120,20 €
|-5,13 %
|Zweifel am KI-Infrastruktur-Ausbau
|4
|Hochtief
|343,80 €
|-3,32 %
|als KI-Ausbauprofiteur unter Druck
|5
|Siemens
|258,20 €
|-3,26 %
|Tech-Umfeld; Deutsche Bank bleibt bei Hold
Xetra-Kurse, Stand 12:12 Uhr – derselbe Zeitpunkt wie der DAX-Stand. Veränderung zum Xetra-Schlusskurs vom 19.11.2026.
Quelle: Xetra, Börsendaten zum Stand 12:12 Uhr
Scout24 Aktie: JPMorgan sieht KI-Risiken
Scout24 verliert 6,38 Prozent auf 82,20 Euro und ist der schwächste DAX-Wert. Nach Berichten hat JPMorgan-Analyst Marcus Diebel seine Kaufempfehlung zurückgenommen. Er sieht in agentischer KI bereits gute Funktionen bei der Immobiliensuche und befürchtet mittelfristig den Verlust margenstarker Werbeeinnahmen, härtere Verhandlungen mit Maklern sowie weniger Inserate und Nutzer. Das ist die Einschätzung der Bank, nicht die von aktiencheck.de.
Infineon Aktie und Siemens Energy Aktie: KI-Rally rückabgewickelt
Infineon büßt 5,40 Prozent auf 46,68 Euro ein, Siemens Energy 5,13 Prozent auf 120,20 Euro. Beide waren zuletzt Profiteure des KI-Booms; nun lasten die Verluste der Wall Street und Asiens, die Zweifel am Ausbau der US-Rechenzentren und der Rückschlag der Anthropic-Aktie. Auch Chipzulieferer im MDax wie Aixtron und Suss stehen unter deutlichem Verkaufsdruck. Eine eigene Unternehmensmeldung gibt es bei beiden nicht.
Hochtief Aktie: KI-Ausbau im Fokus
Hochtief fällt um 3,32 Prozent auf 343,80 Euro, am Vormittag war das Minus zeitweise größer. Marktberichten zufolge wird der Baukonzern als Profiteur des KI-Ausbaus eingeordnet und leidet daher mit. Ein unternehmensspezifischer Auslöser ist nicht belegt.
Siemens Aktie: Tech-Umfeld belastet
Siemens gibt 3,26 Prozent auf 258,20 Euro nach. Zugleich hat Deutsche-Bank-Analyst Gael de-Bray am Freitag die Einstufung „Hold“ bestätigt und das Kursziel von 270 auf 275 Euro angehoben; er passte sein Modell an die geplante Abspaltung von Siemens Healthineers an. Das ist die Einschätzung der Bank, nicht die von aktiencheck.de.
Wirtschaftsdaten heute
Welche Wirtschaftsdaten bewegen den DAX heute?
|Uhrzeit
|Region
|Indikator
|Prognose
|Ist
|Vorwert
|08:00
|Deutschland
|Erzeugerpreise Oktober (zum Vorjahr)
|+7,4 %
|+8,1 %
|+6,7 %
|08:00
|Großbritannien
|Einzelhandelsumsatz Oktober (zum Vormonat)
|0,0 %
|+0,7 %
|-0,6 %
|08:45
|Frankreich
|Geschäftsklima November
|–
|95
|ca. 97
|14:25
|USA
|Rede Fed-Gouverneur Waller
|–
|–
|–
|16:00
|Eurozone
|Verbrauchervertrauen November (Vorabschätzung)
|-18,4
|offen
|-17,9
|16:00
|USA
|Uni Michigan Verbraucherstimmung November (2. Umfrage)
|51,5
|offen
|51,0
|18:15
|USA
|Rede Fed-Gouverneurin Cook
|–
|–
|–
Offen = zum Redaktionsschluss noch nicht veröffentlicht. Prognosen: Konsens der befragten Volkswirte. Frankreich: Vormonatswert abgeleitet.
Quelle: Statistisches Bundesamt, INSEE, Konsensprognosen der Volkswirte
Deutschland: Die Erzeugerpreise stiegen im Oktober um 1,4 Prozent zum Vormonat und um 8,1 Prozent zum Vorjahr, erwartet worden waren +0,9 und +7,4 Prozent. Haupttreiber ist Energie mit +18,7 Prozent zum Vorjahr; ohne Energie lag der Anstieg bei 3,6 Prozent. Erzeugerpreise gelten als früher Hinweis auf die Verbraucherpreise und nähren die Sorge vor anhaltendem Preisdruck, was für die Zinserwartungen an die EZB relevant ist. Europa: In Großbritannien stieg der Einzelhandelsumsatz im Oktober überraschend um 0,7 Prozent, möglicherweise durch Vorratskäufe; Frankreichs Geschäftsklima fiel im November auf 95 Punkte.
USA und Eurozone am Nachmittag: Um 16:00 Uhr stehen das Verbrauchervertrauen der Eurozone (erwartet -18,4 nach -17,9) und die zweite Umfrage der Universität Michigan (erwartet 51,5 nach 51,0 in der ersten Umfrage) an. Dazu kommen Reden der Fed-Mitglieder Waller (14:25 Uhr) und Cook (18:15 Uhr). Nach den Zinssignalen der Fed achten Anleger auf jeden Hinweis zum weiteren Kurs der US-Notenbank, denn Zinserhöhungen belasten vor allem Technologiewerte.
Ausblick
Worauf kommt es am Nachmittag an?
Entscheidend ist, ob der DAX die 200-Tage-Linie und die Marke von 25.000 Punkten verteidigt. Wichtige Termine sind die Daten um 16:00 Uhr, die Fed-Reden und die Eröffnung der Wall Street, wo der Nasdaq 100 zuletzt auf dem tiefsten Stand seit April schloss. Eine Prognose zur Kursentwicklung geben wir nicht ab.
FAQ
Häufige Fragen zum DAX Check am Mittag
Wie steht der DAX heute am Mittag? Um 12:12 Uhr lag der DAX bei 25.036 Punkten, 1,68 Prozent unter dem Xetra-Schluss vom Donnerstag (25.464 Punkte).
Welche DAX-Aktien sind heute die größten Gewinner? Fresenius Medical Care (+2,89 Prozent auf 37,78 Euro), Vonovia (+1,88 Prozent), Hannover Rück (+1,73 Prozent), Deutsche Telekom (+1,00 Prozent) und Beiersdorf (+0,94 Prozent).
Welche DAX-Aktien sind die größten Verlierer? Scout24 (-6,38 Prozent auf 82,20 Euro), Infineon (-5,40 Prozent), Siemens Energy (-5,13 Prozent), Hochtief (-3,32 Prozent) und Siemens (-3,26 Prozent).
Warum fällt der DAX heute? Wesentliche Gründe sind der Ausverkauf bei KI- und Technologiewerten an der Wall Street und in Asien, Zinssorgen, ein starker US-Dollar und Zweifel am Ausbau der US-Rechenzentren.
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