Auslöser der Montags-Rally war die überraschende Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze. Die Nvidia-Aktie sprang laut onvista um rund 31 Prozent, der Nasdaq 100 gewann 6,9 Prozent, der S&P 500 legte nach Angaben von dpa-AFX um 4,73 Prozent auf 7.237,17 Punkte zu und der Dow Jones um 3,01 Prozent auf 49.595,31 Punkte. Der DAX schloss am Montag 2,2 Prozent höher, nachdem er zuvor sechs Handelstage in Folge verloren hatte. Dienstag fehlen nun die Anschlusskäufe: Laut dpa-AFX stellt sich die Frage, wie viel der US-Rally auf Eindeckungen von Leerverkäufern zurückging. Der Nasdaq 100 wurde im vorbörslichen Handel rund 2 Prozent tiefer erwartet.

Das DAX-Niveau bleibt derweil angespannt: Der Index liegt weiter mehr als 8 Prozent unter dem Rekordhoch von etwas mehr als 27.000 Punkten aus der Monatsmitte. Charttechnisch nennt onvista die Zone um 25.100 bis 25.000 Punkte als wichtige Unterstützung, nach oben markiert das Xetra-Hoch vom Montag bei 25.340 Punkten die erste Hürde, darüber liegt eine Kurslücke bis 25.490 Punkte.

Etwas Entlastung kommt vom Ölpreis: Brent notierte laut RTTNews gegen 12 Uhr bei rund 89 US-Dollar je Barrel (-0,18 US-Dollar). Hintergrund sind laut RTTNews höhere Lieferungen aus dem Nahen Osten und Anzeichen für neue diplomatische Bemühungen im Konflikt zwischen den USA und dem Iran. Die Autowerte standen unter Druck, nachdem chinesische Marken ihren Marktanteil im Oktober ausgebaut haben. Zugleich sprechen dpa-AFX-Berichte weiter von anhaltenden Zinssorgen.