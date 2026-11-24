Der DAX heute gibt nach der Tech-Rally vom Montag einen Teil der Gewinne wieder ab: Um 12:30 Uhr notiert der Leitindex im Xetra-Handel bei 25.130,49 Punkten und damit 206,78 Punkte oder 0,82 Prozent unter dem Vortagesschluss von 25.337,27 Punkten. Dieser DAX Check am Mittag zeigt eine zweigeteilte Börse: Rüstungs- und Luftfahrtwerte wie Rheinmetall und MTU sind gefragt, die KI-Profiteure Infineon und Siemens Energy geben nach ihrem Höhenflug deutlich nach.
Kennung des Index: DAX, Handelssymbol ^GDAXI, ISIN DE0008469008, WKN 846900.