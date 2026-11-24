Die Vorgeschichte erklärt die Wucht: Der DAX war bis zum Wochenende sechs Handelstage in Folge gefallen und lag mehr als 8 Prozent unter dem Rekord von Mitte November, der etwas über 27.000 Punkten lag. Dann sorgte die Rückkehr von Nvidia-Chef Jensen Huang am Montag für einen Kurssprung der Nvidia-Aktie um fast ein Drittel und für ein DAX-Plus von rund 2,2 Prozent. Am Dienstag fehlten laut dpa-AFX die Anschlusskäufe: Tech-Werte gerieten wieder unter Druck, Nvidia lag vorbörslich rund 5 Prozent im Minus. Marktbeobachter stellen die Frage, ob ein Teil der Montagsrally nur aus Eindeckungen von Leerverkäufern bestand.

Dazu kamen Sorgen vor zusätzlichen US-Importzöllen. Händler verwiesen laut dpa-AFX auf US-Medienberichte über neue Zölle auf Einfuhren aus China und anderen Ländern; DHL Group verlor 3,1 Prozent. Auch die europäischen Autoabsatzzahlen gaben laut wallstreet-online wenig Anlass zum Optimismus. Der breite Markt war entsprechend schwach: Von den 40 DAX-Werten schlossen 23 im Minus und nur 17 im Plus. Der MDAX verlor 1,72 Prozent auf 28.791,63 Punkte, der Euro Stoxx 50 gab 1,16 Prozent ab.

Besonders hart traf es Chip- und Technologiewerte außerhalb des DAX: Aixtron brach nach einer Verkaufsempfehlung der UBS um 16,3 Prozent ein. UBS-Analyst Harry Blaiklock erwartet ein sehr starkes Jahr 2027, stellt aber infrage, was danach kommt. Aurubis fiel um 15 Prozent auf den tiefsten Stand seit zwölf Monaten, weil das Hochfahren eines neuen US-Werks das Ergebnis unter die Markterwartung drückt. An der Wall Street zeigte die Kursleiste von wallstreet-online gegen 17:50 Uhr den US Tech 100 rund 2,3 Prozent im Minus, den Dow Jones leicht im Plus. Neil Robson von Columbia Threadneedle bleibt für 2027 grundsätzlich optimistisch, warnt aber vor Bewertungsrisiken: Hohe Gewinne seien eingepreist, nur Überraschungen würden honoriert.