Der Zauber der Nvidia-Rückkehr hat nur einen Handelstag gehalten: Der DAX beendete den Xetra-Handel am Dienstag mit 25.017,81 Punkten und einem Minus von 1,26 Prozent. Die Erholung vom Wochenauftakt, als Jensen Huangs Comeback an der Nvidia-Spitze den Index um gut 2 Prozent nach oben getrieben hatte, ist damit wieder weg. In diesem DAX Check am Abend zeigen wir, warum die Tech-Werte erneut abgaben, wer als DAX-Gewinner profitierte und welche DAX-Verlierer den Index belasteten. Die DAX Analyse des Tages führt von Infineon bis zur Telekom.
DAX Check am Abend: Telekom, Beiersdorf und SAP vorn, Infineon, Siemens Energy und Hochtief hinten – der Huang-Zauber ist verflogen, der DAX schließt 1,26 Prozent tiefer
Der DAX schließt am Dienstag mit 25.017,81 Punkten und minus 1,26 Prozent, der Montagsgewinn ist weg. Telekom, Beiersdorf und SAP führen die DAX-Gewinner an, Infineon, Siemens Energy und Hochtief die DAX-Verlierer. Der DAX Check am Abend mit DAX Analyse, Kurstreibern, Wirtschaftsdaten und Ausblick.
Marktüberblick
Warum fiel der DAX heute? Tech-Katerstimmung und Zollsorgen
Nach dem Freudensprung vom Montag kam am Dienstag die Ernüchterung: Der DAX eröffnete bei 25.308 Punkten, rutschte im Verlauf unter 25.100 Zähler und schloss deutlich unter den Tageshöchstständen.
Die Vorgeschichte erklärt die Wucht: Der DAX war bis zum Wochenende sechs Handelstage in Folge gefallen und lag mehr als 8 Prozent unter dem Rekord von Mitte November, der etwas über 27.000 Punkten lag. Dann sorgte die Rückkehr von Nvidia-Chef Jensen Huang am Montag für einen Kurssprung der Nvidia-Aktie um fast ein Drittel und für ein DAX-Plus von rund 2,2 Prozent. Am Dienstag fehlten laut dpa-AFX die Anschlusskäufe: Tech-Werte gerieten wieder unter Druck, Nvidia lag vorbörslich rund 5 Prozent im Minus. Marktbeobachter stellen die Frage, ob ein Teil der Montagsrally nur aus Eindeckungen von Leerverkäufern bestand.
Dazu kamen Sorgen vor zusätzlichen US-Importzöllen. Händler verwiesen laut dpa-AFX auf US-Medienberichte über neue Zölle auf Einfuhren aus China und anderen Ländern; DHL Group verlor 3,1 Prozent. Auch die europäischen Autoabsatzzahlen gaben laut wallstreet-online wenig Anlass zum Optimismus. Der breite Markt war entsprechend schwach: Von den 40 DAX-Werten schlossen 23 im Minus und nur 17 im Plus. Der MDAX verlor 1,72 Prozent auf 28.791,63 Punkte, der Euro Stoxx 50 gab 1,16 Prozent ab.
Besonders hart traf es Chip- und Technologiewerte außerhalb des DAX: Aixtron brach nach einer Verkaufsempfehlung der UBS um 16,3 Prozent ein. UBS-Analyst Harry Blaiklock erwartet ein sehr starkes Jahr 2027, stellt aber infrage, was danach kommt. Aurubis fiel um 15 Prozent auf den tiefsten Stand seit zwölf Monaten, weil das Hochfahren eines neuen US-Werks das Ergebnis unter die Markterwartung drückt. An der Wall Street zeigte die Kursleiste von wallstreet-online gegen 17:50 Uhr den US Tech 100 rund 2,3 Prozent im Minus, den Dow Jones leicht im Plus. Neil Robson von Columbia Threadneedle bleibt für 2027 grundsätzlich optimistisch, warnt aber vor Bewertungsrisiken: Hohe Gewinne seien eingepreist, nur Überraschungen würden honoriert.
DAX-Gewinner
Welche Aktien waren heute die größten DAX-Gewinner? Defensive vorn
Gefragt waren am Dienstag vor allem defensive Branchen, wie wallstreet-online im Schlussbericht festhielt. Das Ranking der fünf größten DAX-Gewinner nach Xetra-Schluss:
|Rang
|Aktie
|Schlusskurs (EUR)
|Veränderung
|1
|Deutsche Telekom
|26,82
|+2,17 %
|2
|Beiersdorf
|80,66
|+2,10 %
|3
|SAP
|190,08
|+2,01 %
|4
|Deutsche Börse
|316,40
|+1,77 %
|5
|Scout24
|83,05
|+1,47 %
Schlusskurse Xetra in Euro, Veränderung zum Vortag.
Quelle: aktiencheck.de (Kursdaten Twelve Data)
Deutsche Telekom: Warum ist der Defensivwert Spitzenreiter?
Die Deutsche Telekom setzte sich mit einem Plus von 2,17 Prozent auf 26,82 Euro an die Spitze des DAX. Am Montag hatte der Titel mit minus 0,34 Prozent auf 26,25 Euro noch zu den wenigen Verlierern gehört und der Erholung hinterhergehinkt. Der Dienstag brachte die Gegenbewegung: Wenn Tech-Werte fallen, suchen Anleger Stabilität, und der Telekommunikationskonzern gilt als klassischer Defensivwert. Eine konkrete Unternehmensnachricht war für den Tag nicht belegt.
Beiersdorf: Was steckt hinter dem Plus von 2,1 Prozent?
Beiersdorf gewann 2,10 Prozent auf 80,66 Euro. Nach einem Minus von 0,23 Prozent am Vortag holte der Nivea-Konzern damit mehr als den Montagsverlust auf. Eine Unternehmensnachricht fand sich für den Dienstag nicht; die Kursbewegung passt zum Muster eines Marktes, der aus zyklischen und technologienahen Aktien in Konsumgüter rotiert.
SAP: Software hält gegen den Tech-Ausverkauf?
SAP legte 2,01 Prozent auf 190,08 Euro zu und stemmte sich damit gegen die Tech-Schwäche. Auch andere Softwarewerte wie Nemetschek und TeamViewer notierten laut der Kursleiste von wallstreet-online am frühen Abend im Plus. Der Softwarekonzern hängt weniger am Bau von KI-Rechenzentren als Chip- und Ausrüsterwerte und profitierte offenbar von dieser Abgrenzung. Am Montag hatte SAP bereits 1,45 Prozent auf 186,34 Euro gewonnen.
Deutsche Börse: Erholung nach dem Montagsabschlag?
Die Deutsche Börse zog um 1,77 Prozent auf 316,40 Euro an. Sie war am Montag mit minus 1,33 Prozent auf 310,90 Euro der schwächste DAX-Wert gewesen, während der Index um mehr als 2 Prozent sprang. Der Börsenbetreiber verdient an hohen Handelsumsätzen; ob die lebhaften Marktschwankungen der vergangenen Tage eine Rolle spielten, ist nicht belegt. Die Erholung wirkt vor allem wie eine Gegenbewegung.
Scout24: Warum läuft das Immobilienportal weiter?
Scout24 schloss 1,47 Prozent höher bei 83,05 Euro, nach 81,85 Euro am Montag. Für den Dienstag nannten die Quellen keinen Einzelgrund; das Portalgeschäft gilt als wenig konjunktursensibel und profitierte in einem von Tech-Sorgen geprägten Markt von der Flucht in verlässlichere Geschäftsmodelle. Zu den Gewinnern zählten außerdem Rheinmetall mit plus 1,28 Prozent auf 734,50 Euro: Der Rüstungskonzern löste sich vom jüngsten Tief seit 2025, Barclays-Analyst Afonso Osorio rechnet laut dpa-AFX allerdings damit, dass das Unternehmen Ziele bis 2030 kürzt. Der Kapitalmarkttag steht Ende der Woche an.
DAX-Verlierer
Welche Aktien waren die größten DAX-Verlierer? Chips und Zykliker unter Druck
Auf der Verliererseite dominierten KI-nahe Technologie- und Industriewerte, die am Montag am stärksten gestiegen waren. Das Ranking der fünf größten DAX-Verlierer nach Xetra-Schluss:
|Rang
|Aktie
|Schlusskurs (EUR)
|Veränderung
|1
|Infineon
|43,74
|-9,68 %
|2
|Siemens Energy
|117,88
|-6,78 %
|3
|Hochtief
|337,00
|-5,39 %
|4
|Siemens
|254,65
|-3,96 %
|5
|Continental
|68,78
|-3,15 %
Schlusskurse Xetra in Euro, Veränderung zum Vortag.
Quelle: aktiencheck.de (Kursdaten Twelve Data)
Infineon: Warum bricht der Chipkonzern um fast 10 Prozent ein?
Die Infineon Aktie war mit minus 9,68 Prozent auf 43,74 Euro der klare Tagesverlierer. Am Montag hatte sie noch 6,56 Prozent auf 48,42 Euro gewonnen; nun liegt sie unter dem Freitagsschluss von 44,42 Euro. Treiber ist die Tech-Schwäche: Nvidia gab nach, die UBS-Verkaufsempfehlung für Aixtron nährte Zweifel am Tempo des KI-Ausbaus. Operativ lief es zuletzt gut, im vierten Geschäftsquartal meldete Infineon nach Redaktionsangaben einen Rekordumsatz von 4,71 Milliarden Euro; die Aktie hängt aber stark an der Stimmung um die KI-Investitionen.
Siemens Energy: Ist der KI-Strom-Trade ins Wanken geraten?
Siemens Energy verlor 6,78 Prozent auf 117,88 Euro und gab damit den größten Teil des Montagsgewinns von 6,88 Prozent auf 126,46 Euro wieder ab. Das Papier gilt als Profiteur des KI-getriebenen Strombedarfs und bewegt sich daher eng mit den Tech-Werten. Dass beide Tage fast gleich stark in entgegengesetzte Richtungen ausfielen, spricht für Positionsanpassungen im Sektor statt für neue Unternehmensnachrichten.
Hochtief: Gewinnmitnahmen nach dem Montagssprung?
Hochtief sank um 5,39 Prozent auf 337,00 Euro. Am Montag hatte der Baukonzern noch 5,38 Prozent auf 356,20 Euro zugelegt; der Dienstag nahm den Sprung exakt wieder zurück. Ein Unternehmensgrund war nicht zu finden. Das Muster deutet auf Gewinnmitnahmen in einem Wert, der als Bauer von Rechenzentren am KI-Thema hängt.
Siemens und Continental: Was belastete Industrie und Autos?
Siemens gab 3,96 Prozent auf 254,65 Euro nach, nach einem Plus von 4,12 Prozent am Montag. Continental verlor 3,15 Prozent auf 68,78 Euro; auch Daimler Truck mit minus 2,57 Prozent und Volkswagen mit minus 2,50 Prozent gehörten zu den Schwächeren. Die europäischen Autoabsatzzahlen, die laut wallstreet-online wenig Optimismus gaben, und die Zollsorgen dürften auf der Branche gelastet haben. Zusätzlich fielen Commerzbank (minus 3,11 Prozent) und DHL Group (minus 3,10 Prozent) deutlich.
Konjunktur
Welche Wirtschaftsdaten bewegten die Börse heute? ifo besser als gedacht
Der ifo-Geschäftsklimaindex stieg im November auf 90,6 Punkte, wie das ifo Institut laut Dow Jones Newswires meldete. Volkswirte hatten 90,5 erwartet, im Oktober lag der Index revidiert bei 90,1 Punkten. Die Geschäftserwartungen überraschten mit 91,9 Punkten, die Lagebeurteilung stieg auf 89,4 Punkte. ifo-Präsident Clemens Fuest sagte laut Dow Jones, die Erholung komme voran, es fehle aber an Breite: Dienstleister und Handel hellten sich auf, die Industrie verlor nach sechs Anstiegen an Schwung. Eine messbare Kursreaktion auf die Zahlen ist nicht belegt; laut wallstreet-online lieferte der Index keine neuen Kaufimpulse.
|Region / Indikator
|Ist
|Prognose
|Vorwert
|Deutschland: ifo-Geschäftsklima
|90,6
|90,5
|90,1
|Deutschland: ifo-Lage
|89,4
|89,3
|88,8
|Deutschland: ifo-Erwartungen
|91,9
|91,5
|91,5
|USA: Verbrauchervertrauen (Conference Board)
|–
|92,2
|91,7
Eurozone: Für heute lagen uns keine belegten Veröffentlichungen mit Zahlenwerten vor. USA: Ergebnis des Verbrauchervertrauens nicht belegt.
Quelle: ifo Institut/Dow Jones Newswires (24.11.2026); Prognosen laut Dow-Jones-Tagesvorschau
Aus der Eurozone liegen uns für den Dienstag keine belegten Veröffentlichungen mit Zahlenwerten vor; die EZB trifft sich das nächste Mal am 17. Dezember. In den USA stand am Nachmittag das Verbrauchervertrauen des Conference Board an, erwartet wurden 92,2 Punkte nach 91,7. Das Ergebnis konnten wir nicht belegen. Die Märkte blickten ohnehin stärker auf Tech-Konzerne und Zölle als auf Konjunkturdaten.
Ausblick
Was steht am Mittwoch an? Termine und Themen
Rheinmetall: Der Kapitalmarkttag steht laut dpa-AFX am Ende der Woche an, Analysten haben ihre Erwartungen bereits angepasst.
Tech und Zölle: Anleger beobachten, ob sich Nvidia und die Chipwerte stabilisieren und ob die US-Zollberichte konkreter werden.
Inflation USA: Das Fed-nahe Inflationsmaß Core-PCE steht laut aktiencheck.de-Vorbericht am Mittwoch an.
Berlin: Der Bundestag beschließt am 27. November den Haushalt.
Eine verbindliche Terminliste für den Mittwoch haben wir nicht geprüft; wichtige Veröffentlichungen sollten Anleger im Wirtschaftskalender abgleichen.
Häufige Fragen zum DAX Check am Abend
Wie hat der DAX heute geschlossen?
Der DAX schloss am Dienstag, 24. November 2026, bei 25.017,81 Punkten und damit 1,26 Prozent tiefer. Am Vortag war er bei 25.337,27 Punkten aus dem Handel gegangen.
Welche Aktien waren heute die größten DAX-Gewinner?
Deutsche Telekom (plus 2,17 Prozent), Beiersdorf (plus 2,10 Prozent), SAP (plus 2,01 Prozent), Deutsche Börse (plus 1,77 Prozent) und Scout24 (plus 1,47 Prozent).
Welche Aktien waren die größten DAX-Verlierer?
Infineon (minus 9,68 Prozent), Siemens Energy (minus 6,78 Prozent), Hochtief (minus 5,39 Prozent), Siemens (minus 3,96 Prozent) und Continental (minus 3,15 Prozent).
Warum ist der DAX heute gefallen?
Tech-Werte gerieten nach dem Huang-Schub vom Montag wieder unter Druck, dazu kamen Sorgen vor neuen US-Importzöllen und Zweifel am Tempo der KI-Investitionen.
Was ist der DAX Check am Abend?
Der DAX Check am Abend ist die tägliche DAX Analyse der aktiencheck.de Redaktion nach Xetra-Schluss, mit Gewinnern, Verlierern, Wirtschaftsdaten und Ausblick.
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