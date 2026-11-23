Ein einziger Personalwechsel hat die Börse Frankfurt am Montag gedreht: Die überraschende Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze löste eine KI-Rally aus, und der DAX schloss 2,15 Prozent höher bei 25.337 Punkten. Im DAX Check am Abend zeigen wir, welche Aktien den Sprung trugen und welche nicht mitkamen.
DAX Check am Abend: Siemens Energy, Infineon und Hochtief vorn, Deutsche Börse, Bayer und Telekom hinten - Huang-Rückkehr hievt den DAX um 2,15 Prozent
DAX Check am Abend: Der DAX schloss am Montag 2,15 Prozent höher bei 25.337 Punkten. Siemens Energy (+6,88 %), Infineon (+6,56 %) und Hochtief (+5,38 %) führten die DAX-Gewinner an, Deutsche Börse (-1,33 %), Bayer (-0,71 %) und Telekom (-0,34 %) die kleine Verliererriege. Die DAX Analyse mit allen Kurstreibern und Wirtschaftsdaten.
Warum steigt der DAX heute? Die KI-Rally kehrt zurück
Der DAX Check am Abend beginnt mit einer Zahl, die nach den vergangenen Tagen überrascht: Der deutsche Leitindex beendete den Handel laut den Schlussmeldungen von dpa-AFX und dts bei 25.337 Punkten, ein Plus von 2,15 Prozent. Am Freitag hatte er bei 24.802,78 Punkten geschlossen. Der MDax legte zum Schluss um 1,93 Prozent auf 29.296 Punkte zu. Damit endete eine Verlustserie, die den DAX zuvor auf den tiefsten Stand seit Anfang Oktober gedrückt hatte.
Auslöser war die Nachricht, dass Jensen Huang überraschend wieder Chef von Nvidia ist. Der Chipkonzern gilt als Taktgeber der KI-Branche, und die Meldung traf einen Markt, der in den Tagen zuvor unter einem KI-Ausverkauf gelitten hatte. Nvidia-Aktien sprangen im Handelsverlauf nach Angaben des Handelsblatts um etwa ein Drittel nach oben, nach einem Minus von knapp 14 Prozent in der Vorwoche. Timo Emden, Chefanalyst von Captrader, sagte laut dpa-AFX, die Rückkehr könne den fragilen Märkten ein "Signal der Stabilität" liefern. Schon am Morgen hatte Jochen Stanzl von der Consorsbank von einer "Erholung auf Bewährung" gesprochen.
An der Wall Street setzte sich die Euphorie fort. Zum Stand von 15:50 Uhr deutscher Zeit, also rund zwei Stunden vor dem DAX-Schluss, meldete Dow Jones Newswires den Dow Jones bei 49.134,80 Punkten (+2,1 %), den S&P 500 bei 7.194,80 Punkten (+4,1 %) und die Nasdaq 100 bei 26.607,89 Punkten (+6,3 %). Spätere Stände lagen uns zum Redaktionsschluss nicht belegt vor, die Werte sind daher eine Momentaufnahme.
Am Devisen- und Rohstoffmarkt zeigte sich ein gemischtes Bild. Der Euro gab auf rund 1,09 US-Dollar nach. Brent verbilligte sich laut Dow Jones Newswires um 2,1 Prozent auf 90,67 US-Dollar, Gold stieg um 3,8 Prozent auf 3.667,69 US-Dollar je Feinunze. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen lag bei 4,96 Prozent. Händler preisen für Dezember laut derselben Quelle mit 96 Prozent Wahrscheinlichkeit eine Zinserhöhung der Fed um 25 Basispunkte ein. Diese DAX Analyse zeigt also: Die Zinsangst ist nicht verschwunden, sie wurde am Montag lediglich von der Technologie-Stimmung überstrahlt.
DAX-Gewinner des Tages: Wer vom KI-Funken profitierte
|Rang
|Aktie
|Schlusskurs (EUR)
|Veränderung
|1
|Siemens Energy
|126,46
|+6,88 %
|2
|Infineon
|48,42
|+6,56 %
|3
|Hochtief
|356,20
|+5,38 %
|4
|Deutsche Bank
|30,525
|+4,79 %
|5
|Rheinmetall
|725,20
|+4,59 %
Kurse laut comdirect-Kursliste (Stand 18:00 Uhr), Veränderung zum Vortagsschluss.
Quelle: comdirect.de
Siemens Energy: Der Rechenzentrums-Profiteur an der DAX-Spitze
Siemens Energy führte die DAX-Gewinner mit einem Plus von 6,88 Prozent auf 126,46 Euro an. Der Netz- und Energietechnikkonzern gilt an der Börse als Profiteur des KI-Booms, weil Rechenzentren enorme Mengen Strom brauchen. Als Treiber nennen dpa-AFX und Marktbeobachter die Stimmungsaufhellung bei KI-Werten nach Huangs Rückkehr. Dämpfend wirkte ein 24-stündiger Warnstreik bei Siemens Gamesa in Cuxhaven, die IG Metall Küste kündigte für Dienstag weitere Warnstreiks an. Zuletzt hatten mehrere Häuser die Aktie positiv eingestuft, darunter Bernstein Research (Outperform, 17.11.) sowie Deutsche Bank Research und Berenberg (jeweils Buy, 16.11.). Das sind Einschätzungen Dritter, keine Bewertung von aktiencheck.de.
Infineon: Der Chip-Konzern profitiert von der Gegenreaktion
Infineon gewann 6,56 Prozent auf 48,42 Euro, nach 45,44 Euro zum Wochenschluss. Im Tagesverlauf lag das Plus zeitweise sogar im zweistelligen Bereich, ehe ein Teil der Gewinne wieder abschmolz. Als Grund gilt die Erholung der gesamten KI- und Halbleiterkette nach Huangs Rückkehr. Dazu kam laut dpa-AFX eine Kaufempfehlung des Analysehauses Rothschild & Co Redburn, ein Kursziel nannte die Meldung nicht. Die Bewegung vom Montag ist auch eine Gegenreaktion auf die Verluste der KI-Werte in den Tagen zuvor.
Hochtief: Baukonzern im KI-Sog
Hochtief stieg um 5,38 Prozent auf 356,20 Euro und lag damit auf Rang drei. Einen eigenen Unternehmensanlass fanden wir nicht. dpa-AFX ordnete den Kurssprung zusammen mit Infineon und Siemens Energy dem KI-Boom zu. Der Kurs von Hochtief ist damit eher Teil einer breiten Marktbewegung als Folge einer Firmennachricht.
Deutsche Bank: Hoch hinaus ohne eigene Nachricht
Die Deutsche Bank legte 4,79 Prozent auf 30,525 Euro zu. Eine konkrete Nachricht lag nicht vor. Die Commerzbank gewann ebenfalls 0,94 Prozent auf 36,69 Euro, was auf eine breite Erholung von Finanzwerten bei steigendem Risikoappetit hindeutet. Auf Monatssicht steht die Aktie laut wallstreet-online rund acht Prozent im Plus.
Rheinmetall: Erholung nach dem Absturz
Rheinmetall gewann 4,59 Prozent auf 725,20 Euro, nach 693,40 Euro am Freitag. Damit steigt die Aktie wieder über die Marke von 700 Euro, die sie am Freitag unterschritten hatte. Auf Sicht eines Monats steht noch ein Minus von knapp 29 Prozent in den Büchern. Einen eigenen Auslöser nannten die Quellen nicht, die Bewegung passt zur breiten Erholung. Knapp dahinter folgte Siemens auf Rang sechs mit plus 4,12 Prozent auf 265,15 Euro.
DAX-Verlierer des Tages: Warum nur vier Aktien nachgaben
Die Breite der Rally zeigt sich an der Verliererliste: Nur vier der 40 DAX-Werte schlossen im Minus. Als fünfter Platz bleibt Mercedes-Benz, das mit plus 0,01 Prozent praktisch unverändert blieb.
|Rang
|Aktie
|Schlusskurs (EUR)
|Veränderung
|1
|Deutsche Börse
|310,90
|-1,33 %
|2
|Bayer
|52,98
|-0,71 %
|3
|Deutsche Telekom
|26,25
|-0,34 %
|4
|Beiersdorf
|79,00
|-0,23 %
|5
|Mercedes-Benz
|37,625
|+0,01 %
Kurse laut comdirect-Kursliste (Stand 18:00 Uhr). Nur vier DAX-Werte schlossen im Minus; Rang 5 ist der schwächste Wert im Plus.
Quelle: comdirect.de
Deutsche Börse: Der Börsenbetreiber ohne Tech-Rückenwind
Die Deutsche Börse gab 1,33 Prozent auf 310,90 Euro nach und war damit der schwächste DAX-Wert. Zum Wochenschluss hatte sie bei 315,10 Euro gestanden. Eine Unternehmensnachricht gab es nicht. Schon im DAX Check am Morgen stand die Aktie am unteren Ende. In einem Markt, der nach Technologie greift, rutschen defensive Werte ohne KI-Bezug oft ins Hintertreffen.
Bayer: Glyphosat-Vergleich genehmigt, Aktie gibt trotzdem nach
Bayer verlor 0,71 Prozent auf 52,98 Euro. Das überrascht, denn ein US-Richter hatte den Glyphosat-Sammelvergleich über 7,25 Milliarden US-Dollar genehmigt. Markus Manns von Union Investment sprach laut dpa-AFX von einem "Befreiungsschlag". Dass die Aktie trotzdem nachgab, erklären Marktbeobachter mit Gewinnmitnahmen nach der starken Rally, die Papiere liegen laut stock-world seit Jahresbeginn rund 44 Prozent im Plus. Zudem kann der Vergleich noch angefochten werden. Im Handelsverlauf war der Abschlag zeitweise deutlich größer.
Deutsche Telekom und Beiersdorf: Defensive Werte im Schatten
Die Deutsche Telekom verlor 0,34 Prozent auf 26,25 Euro, Beiersdorf 0,23 Prozent auf 79,00 Euro. Beide Titel gelten als defensiv. Konkrete Nachrichten lagen nicht vor. Die Abschläge sind klein und passen zu einem Tag, an dem Anleger zyklische und technologienahe Werte bevorzugten.
Welche Wirtschaftsdaten gab es heute? Deutschland überzeugt, Frankreich schwächelt
Im Mittelpunkt standen die Einkaufsmanagerindizes für November. Für Deutschland meldete S&P Global eine deutlich beschleunigte Wirtschaft: Der Industrie-Index stieg auf 55,0 Punkte nach 54,2 im Oktober, der Dienstleistungs-Index auf 54,0 nach 52,5. Der Aufwärtstrend beschleunigte sich laut S&P Global so stark wie seit März 2022 nicht mehr. Für die Eurozone insgesamt lag der Composite-Index bei 51,7 Punkten, etwas über der Prognose von 51,5. Frankreich dagegen schrumpfte laut S&P Global zum zweiten Mal in Folge.
|Region / Indikator
|Ist
|Prognose
|Vorwert
|Deutschland Industrie-PMI
|55,0
|–
|54,2
|Deutschland Dienstleistungs-PMI
|54,0
|–
|52,5
|Eurozone Composite-PMI
|51,7
|51,5
|51,7
|Eurozone Industrie-PMI
|52,9
|52,6
|52,7
|Eurozone Dienstleistungs-PMI
|51,2
|52,8
|52,8
Prognosewerte für Deutschland nicht belegt (–). US-Flash-PMI lag zum Redaktionsschluss nicht vor.
Quelle: S&P Global via finanzen.net / Dow Jones Newswires; ad-hoc-news.de
Die Einordnung: Die starke deutsche Industrie stützt zyklische Werte wie Siemens und Hochtief. Der schwächere Dienstleistungssektor der Eurozone ist dagegen ein Warnsignal. In den USA standen die Einkaufsmanagerindizes nach Handelsbeginn an, belastbare Werte lagen uns nicht vor. Wichtiger für die US-Börsen bleibt die Fed: Das Inflationsmaß Core-PCE folgt am Mittwoch, der nächste Zinsentscheid am 9. Dezember.
Ausblick: Was am Dienstag zählt
Am Dienstag richten sich die Blicke auf die US-Technologiebranche: Laut Dow Jones Newswires legen HP und Dell Quartalszahlen vor. Dazu kommen die angekündigten weiteren Warnstreiks bei Siemens Gamesa. Ob die Erholung hält, entscheidet sich auch am Mittwoch mit den US-Inflationsdaten (Core-PCE).
FAQ zum DAX Check am Abend
Wie hat der DAX heute geschlossen? Der DAX schloss am Montag, 23.11.2026, bei 25.337 Punkten, ein Plus von 2,15 Prozent.
Welche Aktien waren heute die größten DAX-Gewinner? Siemens Energy (+6,88 %), Infineon (+6,56 %), Hochtief (+5,38 %), Deutsche Bank (+4,79 %) und Rheinmetall (+4,59 %).
Welche DAX-Aktien verloren am meisten? Deutsche Börse (-1,33 %), Bayer (-0,71 %), Deutsche Telekom (-0,34 %) und Beiersdorf (-0,23 %). Nur vier DAX-Werte schlossen im Minus.
Warum stieg der DAX am Montag? Auslöser war die Rückkehr von Jensen Huang als Nvidia-Chef, die KI-Werte beflügelte.
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