Der DAX Check am Abend beginnt mit einer Zahl, die nach den vergangenen Tagen überrascht: Der deutsche Leitindex beendete den Handel laut den Schlussmeldungen von dpa-AFX und dts bei 25.337 Punkten, ein Plus von 2,15 Prozent. Am Freitag hatte er bei 24.802,78 Punkten geschlossen. Der MDax legte zum Schluss um 1,93 Prozent auf 29.296 Punkte zu. Damit endete eine Verlustserie, die den DAX zuvor auf den tiefsten Stand seit Anfang Oktober gedrückt hatte.

Auslöser war die Nachricht, dass Jensen Huang überraschend wieder Chef von Nvidia ist. Der Chipkonzern gilt als Taktgeber der KI-Branche, und die Meldung traf einen Markt, der in den Tagen zuvor unter einem KI-Ausverkauf gelitten hatte. Nvidia-Aktien sprangen im Handelsverlauf nach Angaben des Handelsblatts um etwa ein Drittel nach oben, nach einem Minus von knapp 14 Prozent in der Vorwoche. Timo Emden, Chefanalyst von Captrader, sagte laut dpa-AFX, die Rückkehr könne den fragilen Märkten ein "Signal der Stabilität" liefern. Schon am Morgen hatte Jochen Stanzl von der Consorsbank von einer "Erholung auf Bewährung" gesprochen.

An der Wall Street setzte sich die Euphorie fort. Zum Stand von 15:50 Uhr deutscher Zeit, also rund zwei Stunden vor dem DAX-Schluss, meldete Dow Jones Newswires den Dow Jones bei 49.134,80 Punkten (+2,1 %), den S&P 500 bei 7.194,80 Punkten (+4,1 %) und die Nasdaq 100 bei 26.607,89 Punkten (+6,3 %). Spätere Stände lagen uns zum Redaktionsschluss nicht belegt vor, die Werte sind daher eine Momentaufnahme.

Am Devisen- und Rohstoffmarkt zeigte sich ein gemischtes Bild. Der Euro gab auf rund 1,09 US-Dollar nach. Brent verbilligte sich laut Dow Jones Newswires um 2,1 Prozent auf 90,67 US-Dollar, Gold stieg um 3,8 Prozent auf 3.667,69 US-Dollar je Feinunze. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen lag bei 4,96 Prozent. Händler preisen für Dezember laut derselben Quelle mit 96 Prozent Wahrscheinlichkeit eine Zinserhöhung der Fed um 25 Basispunkte ein. Diese DAX Analyse zeigt also: Die Zinsangst ist nicht verschwunden, sie wurde am Montag lediglich von der Technologie-Stimmung überstrahlt.