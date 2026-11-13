DAX Check am Abend: Rekordwoche perfekt – E.ON und FMC jubeln, Infineon stürzt ab

Erstens: Gewinnmitnahmen mit Ansage. Nach einem Wochenplus von zeitweise fast 4 Prozent und dem ersten Sprung über 27.000 Punkte nahmen die Anleger vor dem Wochenende Gewinne mit. Am Nachmittag notierte der DAX kaum verändert, der MDax verlor rund ein halbes Prozent. Nach den kräftigen Kurssteigerungen der vergangenen Tage gilt eine Konsolidierung unter Marktbeobachtern als gesund. Für die DAX Analyse wichtig: Ein Ausverkauf blieb aus – das Interesse an deutschen Aktien ist ungebrochen.

Zweitens: Die große Rotation in die Defensive. Die Nachfrage verlagerte sich auf Versorger, Versicherer und Gesundheitswerte. 28 der 40 DAX-Werte schlossen im Plus, die DAX Gewinner kommen fast ausnahmslos aus defensiven Branchen. Den stärksten Impuls lieferte ein Medienbericht: Die Bundesregierung will sich laut „Welt“ und „Süddeutscher Zeitung“ an dem Urananreicherer Urenco beteiligen und dafür die Anteile von E.ON und RWE übernehmen.