Freitag, der 13. – und der DAX bleibt cool. Nach dem historischen Ausflug über 27.000 Punkte am Donnerstag hat der deutsche Leitindex zum Wochenschluss verschnauft, ohne nennenswert Boden abzugeben. Nach der Indikation von Société Générale stand der DAX um 17:51 Uhr bei 26.741 Punkten und damit nur knapp 0,1 Prozent unter dem Xetra-Schluss vom Donnerstag bei 26.771,88 Punkten. Auf Wochensicht steht ein Plus von rund 3,7 Prozent. Unter der ruhigen Oberfläche wurde kräftig umgeschichtet: Gefragt waren Versorger, Versicherer und Gesundheitswerte. Fresenius Medical Care und E.ON führen die DAX Gewinner an, während Infineon im Sog einer neuen Verkaufswelle bei US-Technologiewerten das Schlusslicht bildet. Unser DAX Check zeigt, was den Markt heute bewegt hat.
DAX Check am Abend: Rekordwoche perfekt – E.ON und FMC jubeln, Infineon stürzt ab
DAX Check am Abend am 13. November 2026: Der DAX beendet seine Rekordwoche mit rund 3,7 Prozent Plus und hält sich am Freitag knapp unter dem Vortagesschluss. Fresenius Medical Care, E.ON, Brenntag, Deutsche Telekom und Allianz sind die DAX Gewinner, Infineon, Rheinmetall, Hochtief, Siemens Energy und MTU die DAX Verlierer. Die DAX Analyse mit Urenco-Fantasie, Chip-Verkaufswelle, US-Erzeugerpreisen und Eurozonen-BIP.
DAX Analyse: Die Kurstreiber
Urenco-Fantasie, Chip-Beben, Zinsentlastung: So endet die Rekordwoche
Der Index bewegte sich den ganzen Tag in einer engen Spanne – doch darunter lief eine der klarsten Rotationen der vergangenen Wochen. Vier Kräfte haben den Freitag geprägt.
Erstens: Gewinnmitnahmen mit Ansage. Nach einem Wochenplus von zeitweise fast 4 Prozent und dem ersten Sprung über 27.000 Punkte nahmen die Anleger vor dem Wochenende Gewinne mit. Am Nachmittag notierte der DAX kaum verändert, der MDax verlor rund ein halbes Prozent. Nach den kräftigen Kurssteigerungen der vergangenen Tage gilt eine Konsolidierung unter Marktbeobachtern als gesund. Für die DAX Analyse wichtig: Ein Ausverkauf blieb aus – das Interesse an deutschen Aktien ist ungebrochen.
Zweitens: Die große Rotation in die Defensive. Die Nachfrage verlagerte sich auf Versorger, Versicherer und Gesundheitswerte. 28 der 40 DAX-Werte schlossen im Plus, die DAX Gewinner kommen fast ausnahmslos aus defensiven Branchen. Den stärksten Impuls lieferte ein Medienbericht: Die Bundesregierung will sich laut „Welt“ und „Süddeutscher Zeitung“ an dem Urananreicherer Urenco beteiligen und dafür die Anteile von E.ON und RWE übernehmen.
Drittens: Die nächste Verkaufswelle bei US-Techs. Der Nasdaq 100 rutschte am Freitag zeitweise um fast 2 Prozent ab. Im Halbleiter- und KI-Sektor wechseln sich Erholungen und Ausverkäufe in immer kürzeren Abständen ab – hohe Bewertungen, politische Unsicherheiten und das Führungsvakuum bei Nvidia nach dem Rücktritt von Jensen Huang belasten. Das traf in Frankfurt vor allem Infineon, aber auch die Chipwerte Süss MicroTec und Aixtron. Die Brent-Ölsorte notierte bei rund 96 US-Dollar je Barrel und blieb damit ein Unsicherheitsfaktor.
Viertens: Entlastung von der Inflationsfront. Die US-Erzeugerpreise fielen im Oktober etwas schwächer aus als befürchtet. Nach den heißen Verbraucherpreisen vom Dienstag war das eine kleine Erleichterung für die Zinsmärkte. Eine Zinserhöhung der Fed im Dezember bleibt dennoch das Hauptszenario.
Der Index verschnauft – doch das Kapital wandert von den Chips in die Defensive.
DAX Gewinner
FMC, E.ON, Brenntag, Telekom, Allianz: die Defensiv-Stars zum Wochenschluss
1. Fresenius Medical Care (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Symbol: FME) – 40,04 Euro, +2,64 Prozent
Der Dialysespezialist ist der größte DAX Gewinner des Tages und überspringt wieder die Marke von 40 Euro. Eine eigene Unternehmensnachricht gab es nicht. Nach unserer Einschätzung atmen die Anleger auf, nachdem ein wichtiger Belastungsfaktor vom Tisch ist: Am Donnerstag hatte der Großaktionär Fresenius einen Teil seiner FMC-Aktien verkauft und seinen Anteil von rund 25 auf rund 20 Prozent gesenkt. Solche Platzierungen drücken kurzfristig auf den Kurs, schaffen danach aber Klarheit. Hinzu kommt die Rotation in defensive Gesundheitswerte: Auch Siemens Healthineers und Fresenius legten zu. Seit Wochen bewegt sich die FMC-Aktie in einer Spanne zwischen rund 37 und 41 Euro – ein Ausbruch nach oben wäre aus charttechnischer Sicht ein erstes Signal.
2. E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Symbol: EOAN) – 19,445 Euro, +2,56 Prozent
Der Energiekonzern profitiert von einer überraschenden Nachricht aus Berlin. Nach Berichten von „Welt“ und „Süddeutscher Zeitung“ will sich die Bundesregierung aus geostrategischen Gründen mit einem Drittel am Urananreicherer Urenco beteiligen. Bislang halten Großbritannien und die Niederlande je ein Drittel, das dritte Drittel gehört gemeinsam E.ON und RWE. Genau diesen Anteil will der Bund laut den Berichten übernehmen, im Haushalt 2027 sollen dafür rund 4 Milliarden Euro eingeplant sein. Für E.ON hat die Beteiligung nach dem Atomausstieg keinen strategischen Wert mehr, Konzernchef Leonhard Birnbaum hatte einen Verkauf an die Zustimmung der Bundesregierung geknüpft. Bund und Konzerne äußerten sich nicht. Ein Verkauf würde E.ON zusätzliches Geld für den milliardenschweren Netzausbau verschaffen. Schon am Morgen war E.ON der stärkste DAX-Wert. RWE legte rund 1 Prozent zu.
3. Brenntag (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Symbol: BNR) – 58,46 Euro, +2,06 Prozent
Der Chemiehändler holt einen Teil der Verluste der Vortage auf. Am Mittwoch und Donnerstag hatte die Aktie zusammen mehr als 6 Prozent verloren – erst nach knapp verfehlten Quartalszahlen, dann am Tag des Kapitalmarkttags, an dem das Papier nach einem positiven Start ins Minus gedreht war. Nach unserer Einschätzung setzen sich die neuen Ziele nun mit einem Tag Verzögerung durch. Brenntag will sich von getrennten Divisionen zu einer zentralen Distributionsplattform wandeln. Effizienterer Einkauf, Netzwerkoptimierung und Einsparungen sollen das EBITDA um rund 450 Millionen Euro verbessern. Mittelfristig peilt der Konzern eine EBITDA-Marge von rund 10 Prozent und eine Kapitalrendite von mehr als 12 Prozent an. Für Übernahmen plant Brenntag über fünf Jahre rund 1,5 Milliarden Euro ein.
4. Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Symbol: DTE) – 26,53 Euro, +1,57 Prozent
Der Telekommunikationskonzern war einer der großen Profiteure der Umschichtung. Eine eigene Meldung gab es nicht, dafür zählte die Aktie zeitweise zu den meistgehandelten Werten im DAX. Nach unserer Einschätzung suchen Anleger nach der Rekordwoche und dem neuen Ausverkauf bei US-Technologiewerten Titel mit planbaren Erträgen und hoher Dividende. Genau dafür steht die Telekom. Die Analysten sehen erheblichen Nachholbedarf: Das durchschnittliche Kursziel liegt je nach Datenanbieter bei rund 36 bis 38 Euro.
5. Allianz (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Symbol: ALV) – 474,80 Euro, +1,37 Prozent
Der Versicherungskonzern schraubt sein Rekordhoch weiter in die Höhe. Seit den Quartalszahlen vom Donnerstag hat die Aktie damit an zwei Tagen in Folge zugelegt. Die Allianz hatte nach neun Monaten ein operatives Rekordergebnis von 14,1 Milliarden Euro gemeldet und die Jahresprognose auf rund 18,6 Milliarden Euro angehoben. Glanzpunkt war die Vermögensverwaltung mit Nettozuflüssen von 47 Milliarden Euro im dritten Quartal. Rückenwind kam heute zusätzlich von Oddo BHF, das sein Kursziel auf 490 Euro anhob. Auch die Münchener Rück (+1,13 Prozent) und Hannover Rück (+0,82 Prozent) legten zu.
Knapp hinter den Top 5 der DAX Gewinner liegen DHL (+1,27 Prozent), Commerzbank (+1,22 Prozent), adidas und Deutsche Börse (je +1,17 Prozent) sowie die Münchener Rück (+1,13 Prozent).
DAX Verlierer
Infineon, Rheinmetall, Hochtief, Siemens Energy, MTU: Chip-Frust und Gewinnmitnahmen
Nur elf DAX-Werte schlossen im Minus, und die Verluste blieben überschaubar. Das Muster der DAX Verlierer ist dennoch eindeutig: Es trifft die Gewinner der vergangenen Monate – Chips, Rüstung und Infrastruktur.
1. Infineon (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Symbol: IFX) – 49,905 Euro, -2,43 Prozent
Der Chipkonzern ist das Schlusslicht im DAX und rutscht unter die Marke von 50 Euro. Den Ausschlag gaben schwache US-Chipwerte, die die Stimmung im gesamten Sektor belasteten. Dazu kam ein Analystenkommentar: Jefferies senkte das Kursziel für Infineon von 96 auf 74 Euro, beließ die Einstufung aber auf „Buy“. Analyst Janardan Menon begründete das niedrigere Ziel mit der jüngsten Abwertung des Halbleitersektors und hält den Konzernausblick für möglicherweise konservativ. Infineon hatte für das neue Geschäftsjahr einen Rekordumsatz von rund 20 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Die Aktie schwankt seither heftig: Am Mittwoch war sie noch um mehr als 6 Prozent gestiegen. Entscheidend werden die Nvidia-Zahlen am 17. November – die ersten nach dem Abgang von Jensen Huang.
2. Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Symbol: RHM) – 761,80 Euro, -1,32 Prozent
Der Rüstungskonzern verliert den dritten Tag in Folge und schließt die Woche unter der Marke von 770 Euro. Am Mittwoch und Donnerstag war die Aktie bereits um 6,84 und 4,14 Prozent eingebrochen, nachdem der tschechische Konkurrent CSG seine Margenprognose wegen sinkender Preise für Standardmunition gesenkt hatte. Heute kam Gegenwind von den Analysten: Die Citigroup senkte ihr Kursziel auf 1.099 Euro. Zudem belasten Berichte über mögliche Friedensgespräche für die Ukraine die gesamte Rüstungsbranche. Nach unserer Einschätzung braucht die Aktie ein klares Signal, um den Abwärtstrend zu stoppen. Die Gelegenheit dazu bietet der Kapitalmarkttag am 26. und 27. November.
3. Hochtief (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Symbol: HOT) – 372,40 Euro, -1,22 Prozent
Der Baukonzern gibt einen Teil des Kurssprungs vom Donnerstag wieder ab. Da hatte die Aktie rund um den Kapitalmarkttag des spanischen Mehrheitsaktionärs ACS um 3,06 Prozent zugelegt. Eine neue Meldung gab es heute nicht. Nach unserer Einschätzung nehmen Anleger Gewinne mit. Fundamental bleibt das Bild stark: Hochtief hat nach neun Monaten einen operativen Gewinn von 752 Millionen Euro erzielt und einen Rekordauftragsbestand von rund 90 Milliarden Euro gemeldet, getragen vom Bau von KI-Rechenzentren über die US-Tochter Turner. Gerade diese Verbindung zum KI-Sektor wurde der Aktie an einem Tag mit schwachen Technologiewerten aber zum Nachteil.
4. Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Symbol: ENR) – 131,08 Euro, -1,16 Prozent
Beim Energietechnikkonzern sind sich die Analysten so uneinig wie selten. Oddo BHF stufte die Aktie heute auf „Outperform“ hoch, Goldman Sachs senkte dagegen das Kursziel auf 200 Euro. Die Aktie konsolidiert damit weiter nach dem Kurssprung von 9,42 Prozent am Mittwoch, als Siemens Energy Rekordzahlen, einen Aktienrückkauf über bis zu 9 Milliarden Euro und neue Ziele bis 2030 vorgelegt hatte. Nach unserer Einschätzung belastet zudem die Schwäche der KI-Werte, denn ein wachsender Teil der Nachfrage stammt aus dem Ausbau von Rechenzentren. Ein Bruch der Wachstumsgeschichte ist das leichte Minus nicht.
5. MTU Aero Engines (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Symbol: MTX) – 351,20 Euro, -0,82 Prozent
Der Triebwerkshersteller gibt zusammen mit Airbus (-0,43 Prozent) nach. Eine eigene Nachricht gab es nicht. Nach unserer Einschätzung lastet der hohe Ölpreis von rund 96 US-Dollar je Barrel auf der gesamten Luftfahrtkette: Teures Kerosin drückt auf die Margen der Fluggesellschaften und damit auf die Stimmung für Flugzeugbestellungen. Für MTU wiegt das allerdings weniger schwer als für die Flugzeugbauer, denn ein großer Teil des Geschäfts stammt aus der Wartung von Triebwerken, die auch bei steigenden Treibstoffkosten anfällt.
Knapp vor den Top 5 der DAX Verlierer liegen Airbus (-0,43 Prozent), Deutsche Bank (-0,39 Prozent), Continental (-0,38 Prozent) und Siemens (-0,34 Prozent). Heidelberg Materials schloss unverändert.
Kursangaben: Einzelwerte Lang & Schwarz laut comdirect, 13. November 2026, 17:41 bis 17:51 Uhr; DAX-Indikation Société Générale 17:51 Uhr. Veränderungen gegenüber dem jeweiligen Vortagesschluss.
Wirtschaftsdaten Deutschland
Großhandelspreise: Inflationsdruck bleibt hoch
Das Statistische Bundesamt meldete für Oktober einen weiteren Anstieg der Großhandelspreise. Sie stiegen um 0,4 Prozent zum Vormonat, nachdem sie im September noch um 1,9 Prozent nach oben geschossen waren. Im Vorjahresvergleich kletterte die Teuerung im Großhandel auf 8,8 Prozent nach 8,7 Prozent. Die Großhandelspreise gelten als Vorlaufindikator für die Verbraucherpreise. Für die DAX Analyse ist das ein Warnsignal: Der Preisdruck aus der Energiekrise rund um den Iran-Krieg zieht sich weiter durch die Lieferketten. Die Verbraucherinflation lag im Oktober bei 2,8 Prozent. Um 17:00 Uhr stand eine Rede von Bundesbank-Präsident Joachim Nagel über Europas wirtschaftliche Perspektiven auf dem Programm – er hatte zuletzt eine Zinserhöhung der EZB im Dezember für nötig gehalten.
Wirtschaftsdaten Eurozone
BIP bestätigt, Beschäftigung stagniert, Handelsdefizit schrumpft
Eurostat bestätigte in der zweiten Schätzung das Wachstum der Eurozone im dritten Quartal: Das Bruttoinlandsprodukt stieg um 0,4 Prozent zum Vorquartal und um 1,3 Prozent zum Vorjahr, genau wie erwartet. Die Wirtschaft im Euroraum trotzt der Energiekrise damit robuster als befürchtet. Schwächer zeigte sich der Arbeitsmarkt: Die Beschäftigung stagnierte zum Vorquartal, Volkswirte hatten ein Plus von 0,1 Prozent erwartet. Im Jahresvergleich lag der Zuwachs bei 0,4 Prozent. Das Handelsdefizit der Eurozone verringerte sich im September deutlich auf 10,3 Milliarden Euro nach 16,6 Milliarden Euro, saisonbereinigt lag es bei 8,7 Milliarden Euro. Italien meldete einen Handelsüberschuss von 2,1 Milliarden Euro.
In Frankreich bestätigte das Statistikamt die Inflationsrate für Oktober bei 3,4 Prozent nach 3,1 Prozent im September. Die harmonisierte Rate HVPI lag mit 3,7 Prozent knapp unter der Prognose von 3,8 Prozent. Für die EZB bleibt das Bild damit angespannt: Ein robustes Wachstum und Inflationsraten deutlich über dem Ziel von 2 Prozent liefern den Befürwortern einer Zinserhöhung im Dezember Argumente.
Wirtschaftsdaten USA
Erzeugerpreise kühler als befürchtet
Der wichtigste Termin des Tages waren die US-Erzeugerpreise für Oktober. Sie stiegen um 0,3 Prozent zum Vormonat und damit etwas weniger als die erwarteten 0,4 Prozent. Im September hatte das Plus noch bei 1,4 Prozent gelegen. Im Jahresvergleich kletterten die Erzeugerpreise auf 6,5 Prozent nach 6,3 Prozent, erwartet waren 6,6 Prozent. Die Kernrate ohne Nahrungsmittel und Energie stieg wie erwartet um 0,3 Prozent zum Vormonat, zum Vorjahr lag sie unverändert bei 5,0 Prozent. Ohne Nahrungsmittel, Energie und Handelsdienstleistungen ergab sich ein Plus von 0,5 Prozent zum Vormonat und 4,9 Prozent zum Vorjahr.
Für die DAX Analyse ist das eine leichte Entlastung. Nach den heißen Verbraucherpreisen vom Dienstag hatten Anleger eine weitere Inflationsüberraschung befürchtet. Die Erzeugerpreise gelten als Frühindikator für die Verbraucherpreise. Bei einer Jahresrate von 6,5 Prozent bleibt der Preisdruck in der US-Wirtschaft aber hoch – an der Erwartung einer Zinserhöhung der Fed im Dezember ändert das wenig. Am Nachmittag meldete die Energiebehörde EIA zudem einen Anstieg der US-Erdgasvorräte um 61 Milliarden Kubikfuß.
Häufige Fragen zum DAX Check am Abend
Wie hat sich der DAX am 13. November 2026 entwickelt?
Der DAX schloss den Handel kaum verändert. Die Indikation von Société Générale lag um 17:51 Uhr bei 26.741 Punkten, knapp 0,1 Prozent unter dem Vortagesschluss. Auf Wochensicht legte der DAX rund 3,7 Prozent zu.
Wer waren die DAX Gewinner am 13. November 2026?
Fresenius Medical Care (+2,64 Prozent), E.ON (+2,56 Prozent), Brenntag (+2,06 Prozent), Deutsche Telekom (+1,57 Prozent) und Allianz (+1,37 Prozent).
Wer waren die DAX Verlierer am 13. November 2026?
Infineon (-2,43 Prozent), Rheinmetall (-1,32 Prozent), Hochtief (-1,22 Prozent), Siemens Energy (-1,16 Prozent) und MTU Aero Engines (-0,82 Prozent).
Warum ist die E.ON-Aktie gestiegen?
Nach Medienberichten will die Bundesregierung den gemeinsamen Anteil von E.ON und RWE am Urananreicherer Urenco übernehmen. Für E.ON hat die Beteiligung nach dem Atomausstieg keinen strategischen Wert mehr.
Wie fielen die US-Erzeugerpreise aus?
Die US-Erzeugerpreise stiegen im Oktober um 0,3 Prozent zum Vormonat und um 6,5 Prozent zum Vorjahr. Beide Werte lagen leicht unter den Erwartungen.
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