DAX Check am Abend: Rekordschluss! Siemens Energy und Infineon katapultieren den DAX nach oben – Rheinmetall stürzt ab

Erstens: Siemens Energy liefert den Beweis für den Elektrifizierungs-Boom. Der Energietechnikkonzern legte Rekordzahlen vor, kündigte ein neues Aktienrückkaufprogramm über bis zu 9 Milliarden Euro an und präsentierte ehrgeizige Ziele bis 2030. Für den Gesamtmarkt war das ein Signal weit über das Einzelunternehmen hinaus: Ein Auftragsbestand von 164 Milliarden Euro zeigt, dass der Ausbau von Stromnetzen, Kraftwerken und Rechenzentren vertraglich abgesichert ist. Davon profitierten auch RWE und Hochtief.

Zweitens: Die KI-Sorgen verfliegen. Ermutigende Ergebnisse des US-Cloudanbieters CoreWeave linderten die Zweifel am KI-Geschäft. Zuvor hatten Sorgen über die hohe Verschuldung des Konzerns, die Kosten des KI-Ausbaus und dessen Rentabilität den Sektor belastet. Infineon kletterte mehr als 6 Prozent, im MDax legten Siltronic, Suss Microtec, Aixtron, Elmos und Jenoptik deutlich zu. Die Angst vor einer strengeren KI-Regulierung nach dem Wahlsieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen scheint vorerst verflogen.

Drittens: Die Rüstungsbranche erlebt den nächsten Schock. Der tschechische Rüstungskonzern CSG kappte seine Gewinnprognose für 2026. Die operative Umsatzrendite soll nur noch bei rund 21 Prozent liegen statt bei 24 bis 25 Prozent. Als Grund nannte CSG sinkende Preise für Standardmunition, die weniger gefragt sei als Munition für größere Reichweiten. Die CSG-Aktie brach in Amsterdam zeitweise um mehr als 20 Prozent ein. Der Schock erfasste die gesamte Branche: Rheinmetall wurde zum klaren DAX-Schlusslicht, im MDax verloren Renk und Hensoldt.