Das ist der höchste Schlussstand in der Geschichte des DAX. Der deutsche Leitindex gewann am Mittwoch 1,20 Prozent auf 26.662,77 Punkte und übertraf damit seinen bisherigen Schlussrekord vom 28. August bei 26.569,99 Punkten. Bis zum Allzeithoch im Handelsverlauf vom vergangenen Donnerstag bei 26.692,90 Punkten fehlen nur noch gut 30 Zähler. Am frühen Abend lag die DAX-Indikation von Société Générale bei 26.684,97 Punkten. Es war der dritte Gewinntag in Folge – und ein Tag, an dem zwei Aktien den Ton angaben: Siemens Energy schoss nach Rekordzahlen und einem Milliarden-Rückkauf um mehr als 9 Prozent nach oben, Infineon legte über 6 Prozent zu. Auf der anderen Seite erlebte Rheinmetall einen schwarzen Tag. Unser DAX Check zeigt, warum der Markt heute zwischen Elektrifizierungs-Euphorie und Rüstungs-Katerstimmung zerrissen war.
DAX Check am Abend: Rekordschluss! Siemens Energy und Infineon katapultieren den DAX nach oben – Rheinmetall stürzt ab
DAX Check am Abend am 11. November 2026: Der DAX gewinnt 1,20 Prozent auf 26.662,77 Punkte und markiert den höchsten Schlussstand seiner Geschichte. Siemens Energy explodiert nach Rekordzahlen und einem 9-Milliarden-Rückkauf, Infineon, RWE, Hochtief und DHL ziehen mit. Rheinmetall bricht nach der Gewinnwarnung des Rivalen CSG ein, Brenntag und E.ON enttäuschen. Die DAX Analyse mit allen DAX Gewinnern, DAX Verlierern und Wirtschaftsdaten.
DAX Analyse: Die Kurstreiber
Strom, Chips und eine Gewinnwarnung aus Prag: Was den DAX heute bewegt hat
Noch vor einer Woche sprachen Börsianer von einem KI-Crash. Heute schließt der DAX auf Rekordniveau. Drei Kräfte haben diesen Mittwoch geprägt – und eine davon zog in die entgegengesetzte Richtung.
Erstens: Siemens Energy liefert den Beweis für den Elektrifizierungs-Boom. Der Energietechnikkonzern legte Rekordzahlen vor, kündigte ein neues Aktienrückkaufprogramm über bis zu 9 Milliarden Euro an und präsentierte ehrgeizige Ziele bis 2030. Für den Gesamtmarkt war das ein Signal weit über das Einzelunternehmen hinaus: Ein Auftragsbestand von 164 Milliarden Euro zeigt, dass der Ausbau von Stromnetzen, Kraftwerken und Rechenzentren vertraglich abgesichert ist. Davon profitierten auch RWE und Hochtief.
Zweitens: Die KI-Sorgen verfliegen. Ermutigende Ergebnisse des US-Cloudanbieters CoreWeave linderten die Zweifel am KI-Geschäft. Zuvor hatten Sorgen über die hohe Verschuldung des Konzerns, die Kosten des KI-Ausbaus und dessen Rentabilität den Sektor belastet. Infineon kletterte mehr als 6 Prozent, im MDax legten Siltronic, Suss Microtec, Aixtron, Elmos und Jenoptik deutlich zu. Die Angst vor einer strengeren KI-Regulierung nach dem Wahlsieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen scheint vorerst verflogen.
Drittens: Die Rüstungsbranche erlebt den nächsten Schock. Der tschechische Rüstungskonzern CSG kappte seine Gewinnprognose für 2026. Die operative Umsatzrendite soll nur noch bei rund 21 Prozent liegen statt bei 24 bis 25 Prozent. Als Grund nannte CSG sinkende Preise für Standardmunition, die weniger gefragt sei als Munition für größere Reichweiten. Die CSG-Aktie brach in Amsterdam zeitweise um mehr als 20 Prozent ein. Der Schock erfasste die gesamte Branche: Rheinmetall wurde zum klaren DAX-Schlusslicht, im MDax verloren Renk und Hensoldt.
Dass der DAX die Zinssorgen nach den hohen US-Inflationsdaten vom Dienstag beiseiteschob, ist bemerkenswert. Auch die wieder leicht steigenden Ölpreise konnten die Stimmung nicht trüben. „Die Hoffnung auf eine mögliche Jahresendrallye haben die Anleger offensichtlich noch nicht aufgegeben“, kommentierte Timo Emden, Chefmarktanalyst bei CapTrader. Gleichzeitig mahnen die Notenbanker zur Vorsicht: Bundesbank-Präsident Joachim Nagel hatte am Vortag gesagt, es liege auf der Hand, dass die EZB die Zinsen im Dezember anheben müsse. Am Mittwochmorgen sprachen Nagel und EZB-Präsidentin Christine Lagarde erneut.
Die Hoffnung auf eine mögliche Jahresendrallye haben die Anleger offensichtlich noch nicht aufgegeben.
DAX Gewinner
Siemens Energy, Infineon, RWE, Hochtief, DHL: die Rekordmacher
1. Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Symbol: ENR) – 132,92 Euro, +9,42 Prozent
Der klare Star des Tages und der größte DAX Gewinner. Siemens Energy hat das Geschäftsjahr 2026 mit Zahlen abgeschlossen, die vor drei Jahren kaum jemand für möglich gehalten hätte. Der Umsatz stieg auf 44,2 Milliarden Euro, auf vergleichbarer Basis ein Plus von 15,5 Prozent. Der Gewinn nach Steuern kletterte von 1,7 auf 4,1 Milliarden Euro, der Auftragsbestand erreichte den Rekordwert von 164 Milliarden Euro. Was die Anleger elektrisiert, ist die Ausschüttungspolitik: Die Dividende soll von 0,70 auf 2,30 Euro steigen, dazu kommt ein neues Aktienrückkaufprogramm über bis zu 9 Milliarden Euro bis 2030. Bis zum Geschäftsjahr 2030 will der Konzern jährlich um 12 bis 14 Prozent wachsen und eine Marge von 20 bis 22 Prozent erreichen. Einziger Schönheitsfehler: Beim Nettogewinn-Ausblick für 2027 von rund 5 Milliarden Euro hatten Analysten mit 5,5 Milliarden Euro gerechnet. Die Börse gewichtete die langfristigen Ziele klar stärker – die Aktie baute ihr Plus vom Morgen über den Tag noch aus.
2. Infineon (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Symbol: IFX) – 52,20 Euro, +6,60 Prozent
Der Chipkonzern holt den Rückschlag vom Dienstag mehr als auf. Am Vortag war die Aktie nach Rekordzahlen und einem Umsatzziel von rund 20 Milliarden Euro für das Geschäftsjahr 2027 zunächst um mehr als 6 Prozent gestiegen, dann aber nach den heißen US-Inflationsdaten ins Minus gedreht. Heute kam der Rückenwind aus den USA: Der KI-Cloudanbieter CoreWeave milderte mit einem optimistischen Ausblick die Zweifel an der Rentabilität des KI-Ausbaus. Für Infineon ist das zentral, denn der Konzern will mit Stromversorgungen für KI-Rechenzentren im neuen Geschäftsjahr knapp 4 Milliarden Euro umsetzen. Die Zahlen von Siemens Energy untermauerten zusätzlich die These vom anhaltenden Strombedarf der Rechenzentren.
3. RWE (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Symbol: RWE) – 59,04 Euro, +2,32 Prozent
Der Energiekonzern überzeugte mit seinen Neunmonatszahlen. Das bereinigte EBITDA stieg um 34,6 Prozent auf 4,575 Milliarden Euro, das bereinigte Nettoergebnis um 42,8 Prozent auf 1,846 Milliarden Euro. Das übertraf die Markterwartungen, getragen von einem starken Energiehandel. RWE erwartet die Ergebnisse für 2026 nun am oberen Ende der Prognosespannen. JPMorgan bestätigte das Kursziel von 68,50 Euro und die Einstufung „Overweight“ und bezeichnete den Ausblick als sehr konservativ. Metzler hob das Kursziel von 64 auf 66 Euro an. Ein Wermutstropfen: Unbereinigt meldete RWE einen Verlust von 150 Millionen Euro nach einem Gewinn von 2,3 Milliarden Euro im Vorjahr.
4. Hochtief (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Symbol: HOT) – 371,60 Euro, +2,31 Prozent
Der Baukonzern profitiert nach unserer Einschätzung von derselben Geschichte wie Siemens Energy. Über die US-Tochter Turner zählt Hochtief zu den größten Bauherren von Rechenzentren in Nordamerika, rund ein Viertel des Auftragsbestands von etwa 90 Milliarden Euro entfällt auf dieses Segment. Jede Bestätigung, dass der Ausbau der digitalen Infrastruktur weiterläuft, wirkt deshalb auch hier. Eine eigene Meldung gab es nicht. Spannend wird der Donnerstag: Dann legt der spanische Mehrheitsaktionär ACS Zahlen vor und lädt zum Kapitalmarkttag. Nach den Übernahmespekulationen der Vorwoche und dem anschließenden Dementi aus Madrid achten Anleger auf jedes Wort zur Zukunft von Hochtief.
5. DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Symbol: DHL) – 59,82 Euro, +2,22 Prozent
Der Logistikkonzern setzt seinen Lauf in Richtung Rekordhoch fort. Eine neue Unternehmensnachricht lag nicht vor. Nach unserer Einschätzung wirkt das starke dritte Quartal weiter nach: DHL steigerte den Umsatz um 12,6 Prozent auf 22,7 Milliarden Euro und hob die Prognose für 2026 zum zweiten Mal an. Der Konzern erwartet nun ein operatives Ergebnis von mehr als 7,0 Milliarden Euro und einen freien Cashflow ohne Übernahmen von mehr als 3,2 Milliarden Euro. Mehrere Analysehäuser hatten ihre Kursziele danach angehoben, darunter Barclays auf 66 Euro und RBC auf 67 Euro. Zudem kauft DHL laufend eigene Aktien zurück.
Knapp hinter den Top 5 der DAX Gewinner liegen Deutsche Börse (+1,84 Prozent), Siemens (+1,52 Prozent), GEA (+1,46 Prozent), Deutsche Telekom (+1,43 Prozent) und Deutsche Bank (+1,42 Prozent).
DAX Verlierer
Rheinmetall, Brenntag, E.ON, Münchener Rück, Heidelberg Materials: die Verlierer des Rekordtags
Während der DAX einen Rekord feiert, zeigen die DAX Verlierer, wie gnadenlos der Markt derzeit zwischen Gewinnern und Enttäuschungen unterscheidet. Ganz unten steht ein Unternehmen, das selbst gar keine Zahlen vorgelegt hat.
1. Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Symbol: RHM) – 797,10 Euro, -6,84 Prozent
Der Rüstungskonzern ist das Schlusslicht im DAX und rutscht unter die Marke von 800 Euro. Auslöser war die Gewinnwarnung des tschechischen Konkurrenten CSG. Der Konzern senkte seine Margenprognose für 2026 von 24 bis 25 Prozent auf rund 21 Prozent, weil die Preise für Standardmunition sinken und das margenschwächere Panzergeschäft einen größeren Anteil hat. Für Rheinmetall ist das ein Warnsignal, denn auch die Düsseldorfer verdienen einen großen Teil ihres Geldes mit Munition. Die Aktie war ohnehin angeschlagen: Erst am 5. November hatte Rheinmetall die Umsatzprognose für 2026 auf rund 13,2 Milliarden Euro gesenkt, die Aktie brach damals um 16 Prozent ein. Vom 52-Wochen-Hoch bei 1.966 Euro hat das Papier inzwischen rund 59 Prozent verloren. Berenberg senkte das Kursziel zuletzt von 1.020 auf 900 Euro. Der Auftragsbestand von rund 78 Milliarden Euro bleibt zwar hoch, doch der Markt zweifelt an der Umsetzung. Der nächste große Termin ist der Kapitalmarkttag Ende November.
2. Brenntag (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Symbol: BNR) – 59,30 Euro, -3,77 Prozent
Der Chemiehändler hat mit seinen Quartalszahlen enttäuscht und gab den größten Teil seiner seit Anfang Oktober erzielten Kursgewinne wieder ab. Das operative EBITDA lag im dritten Quartal mit 385 Millionen Euro knapp unter den erwarteten 389 Millionen Euro, der Nettogewinn verfehlte mit 129 Millionen Euro die Prognose von 136 Millionen Euro. Dabei übertraf der Umsatz mit 4,3 Milliarden Euro die Erwartungen deutlich, und Brenntag sieht sich beim Jahresziel am oberen Ende. Für die Anleger zählte aber die Ergebnislücke. Am Donnerstag lädt Brenntag zum Kapitalmarkttag, dort will das Management die neue Strategie mit stärkerem Fokus auf Spezialchemikalien konkretisieren.
3. E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Symbol: EOAN) – 18,80 Euro, -3,59 Prozent
Der Energiekonzern lieferte genau das, was erwartet wurde – und das war zu wenig. Das bereinigte EBITDA lag nach neun Monaten mit 7,1 Milliarden Euro auf Vorjahresniveau und im Rahmen der Schätzungen. Der bereinigte Konzernüberschuss stieg um 4 Prozent auf 2,2 Milliarden Euro. E.ON bestätigte die Prognose für 2026 mit einem bereinigten EBITDA von 9,4 bis 9,6 Milliarden Euro. Nach der jüngsten Kursrally fehlte den Anlegern der positive Überraschungsmoment. Der Kontrast zum Branchenkollegen RWE, der seine Ziele am oberen Ende sieht, verstärkte die Umschichtung. Morgan Stanley hatte die Aktie bereits vor wenigen Tagen auf „Equal Weight“ abgestuft.
4. Münchener Rück (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Symbol: MUV2) – 569,60 Euro, -1,49 Prozent
Der Rückversicherer gibt vor seinen Quartalszahlen am Donnerstag nach. Eine neue Meldung gab es nicht. Nach unserer Einschätzung stellen sich Anleger vor dem Termin vorsichtig auf. In der Vorwoche hatte JPMorgan die Aktie auf „Neutral“ abgestuft und vor sinkenden Preisen in der Rückversicherung gewarnt. Die Zahlen am Donnerstag müssen zeigen, ob die Gewinnstärke auch bei fallenden Preisen trägt. Anfang November hatte die Aktie mit gut 600 Euro noch ein 52-Wochen-Hoch markiert. Auch die Hannover Rück (-0,34 Prozent) zählte zu den schwächeren Werten.
5. Heidelberg Materials (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Symbol: HEI) – 180,35 Euro, -1,37 Prozent
Der Baustoffkonzern gibt trotz Rückendeckung der Analysten nach. BNP Paribas hob das Kursziel auf 205 Euro an, Goldman Sachs hatte zuvor auf 220 Euro erhöht. Nach unserer Einschätzung nehmen Anleger nach dem starken Lauf Gewinne mit: Heidelberg Materials war in der Vorwoche einer der besten DAX-Werte. Fundamental bleibt das Bild solide. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 10 Prozent auf 6,41 Milliarden Euro, das Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs um 9 Prozent auf 1,28 Milliarden Euro. Der Konzern bestätigte den Ausblick und plant bis Ende 2028 zusätzliche Einsparungen von 300 Millionen Euro.
Ebenfalls im Minus schlossen adidas (-1,29 Prozent), MTU Aero Engines (-1,24 Prozent) und Beiersdorf (-1,22 Prozent).
Kursangaben: Einzelwerte Lang & Schwarz, 11. November 2026, 17:43 bis 17:54 Uhr; DAX-Indikation Société Générale 17:54 Uhr; DAX-Schlussstand Xetra laut dpa-AFX. Veränderungen gegenüber dem jeweiligen Vortagesschluss.
Wirtschaftsdaten Deutschland
Inflation fällt auf 2,8 Prozent – doch die EZB bleibt hart
Das Statistische Bundesamt bestätigte um 8 Uhr die Verbraucherpreise für Oktober. Die Inflationsrate sank auf 2,8 Prozent nach 3,3 Prozent im September, genau wie erwartet. Zum Vormonat fielen die Preise um 0,2 Prozent, nachdem sie im September noch um 0,6 Prozent gestiegen waren. Der für die EZB maßgebliche harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) lag ebenfalls bei 2,8 Prozent nach 3,3 Prozent, zum Vormonat sank er um 0,1 Prozent. Gedämpft wurde der Preisauftrieb durch den Tankrabatt, der seit dem 1. Oktober gilt. Die Kernrate ohne Energie und Nahrungsmittel lag nach der vorläufigen Schätzung bei 2,1 Prozent.
Für die DAX Analyse ist entscheidend: Trotz des Rückgangs liegt die Teuerung weiter klar über dem Ziel der Europäischen Zentralbank von 2 Prozent. Bundesbank-Präsident Joachim Nagel hatte am Vortag gesagt, es liege auf der Hand, dass die EZB im Dezember die Zinsen anheben müsse. Der Rückgang der Energiepreise seit den US-Zwischenwahlen sei zwar eine gute Nachricht. Die Notenbank werde aber tun, was nötig ist, um die Inflation auf 2 Prozent zurückzuführen. EZB-Präsidentin Christine Lagarde hatte bereits am Wochenende betont, dass die Inflation in den kommenden Quartalen hoch bleiben werde. Am Mittwochmorgen sprachen beide erneut. Ein Lichtblick kam vom Anleihemarkt: Bei der Auktion 30-jähriger Bundesanleihen sank die Rendite auf 3,660 Prozent nach zuvor 3,800 Prozent.
Wirtschaftsdaten Eurozone
Italiens Industrie überrascht, Portugal mit hoher Inflation
Positive Signale kamen aus Italien: Die Industrieproduktion stieg im September um 1,2 Prozent zum Vormonat und damit deutlich stärker als die erwarteten 0,7 Prozent. Im August war sie noch um 1,2 Prozent gefallen. Im Jahresvergleich lag sie mit minus 0,1 Prozent nahezu auf Vorjahresniveau. Bei der Auktion zwölfmonatiger italienischer Staatsanleihen stieg die Rendite leicht auf 3,207 Prozent nach 3,175 Prozent. In Portugal bestätigte sich der hohe Preisdruck: Die Inflationsrate kletterte im Oktober wie erwartet auf 3,8 Prozent nach 3,6 Prozent im Vormonat. Am Vormittag veröffentlichte zudem die OPEC ihren Monatsbericht mit der Prognose zur weltweiten Ölnachfrage.
Wirtschaftsdaten USA
Veterans Day: Anleihemarkt zu, Hypothekenanträge springen an
In den USA war der Anleihemarkt wegen des Veterans Day geschlossen, die Aktienbörsen öffneten regulär. Auf der Datenseite stachen die Hypothekenanträge hervor: Laut der Mortgage Bankers Association stiegen sie in der vergangenen Woche um 6,2 Prozent nach einem Rückgang von 1,2 Prozent in der Vorwoche. Der Zinssatz für 30-jährige Hypotheken sank auf 7,21 Prozent nach 7,30 Prozent. Sowohl die Kaufanträge (Index 141,2 nach 131,4) als auch die Refinanzierungen (Index 540,7 nach 517,5) zogen deutlich an. Am Abend meldeten Thomson Reuters und Ipsos zudem einen kräftigen Anstieg des Verbraucherstimmungsindex für November auf 49,20 Punkte nach 45,18 Punkten. Die Märkte verarbeiten weiter die Inflationsdaten vom Dienstag: Die US-Verbraucherpreise waren im Oktober um 0,4 Prozent gestiegen und damit stärker als erwartet. Eine Zinserhöhung der Fed im Dezember gilt als nahezu sicher.
Häufige Fragen zum DAX Check am Abend
Wie hat der DAX am 11. November 2026 geschlossen?
Der DAX stieg um 1,20 Prozent auf 26.662,77 Punkte. Das ist der höchste Schlussstand seiner Geschichte. Das Rekordhoch im Handelsverlauf liegt bei 26.692,90 Punkten.
Wer waren die DAX Gewinner?
Siemens Energy (+9,42 Prozent), Infineon (+6,60 Prozent), RWE (+2,32 Prozent), Hochtief (+2,31 Prozent) und DHL Group (+2,22 Prozent).
Wer waren die DAX Verlierer?
Rheinmetall (-6,84 Prozent), Brenntag (-3,77 Prozent), E.ON (-3,59 Prozent), Münchener Rück (-1,49 Prozent) und Heidelberg Materials (-1,37 Prozent).
Warum ist die Rheinmetall-Aktie heute eingebrochen?
Der tschechische Konkurrent CSG hat seine Margenprognose für 2026 von 24 bis 25 Prozent auf rund 21 Prozent gesenkt, weil die Preise für Standardmunition sinken. Das belastete die gesamte Rüstungsbranche.
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