Die Antwort liefert eine Mischung aus KI-Angst, Zinssorgen und Dollar-Stärke. Der Börsengang des KI-Konzerns Anthropic, der am Donnerstag mit einem Ausgabepreis von 83 US-Dollar und einem Tageshoch von 115 US-Dollar startete, hat die Stimmung im Technologiesektor nicht gedreht. Die Aktie schloss am Donnerstag bei rund 97 US-Dollar und näherte sich nachbörslich dem Ausgabepreis, am Freitag gab sie laut dpa-AFX um knapp 10 Prozent nach. Marktteilnehmer vermuten zudem, dass Investoren Portfolios umbauen mussten, um Platz für den Rekord-Börsengang zu schaffen.

Hinzu kommen Zweifel, ob die enormen KI-Investitionen schnell Gewinne bringen, Unsicherheit beim Ausbau der US-Rechenzentren und die Frage, welche Folgen die Probleme beim KI-Motor Nvidia haben. Die Landesbank Baden-Württemberg beschreibt die Stimmung als stark angeknackst. Auch die Wall Street hatte am Donnerstag kräftig nachgegeben: Der Dow Jones verlor 2,2 Prozent auf 49.097 Punkte, der S&P 500 gab 2,0 Prozent auf 7.176 Punkte nach (sechster Verlusttag in Folge), und der Nasdaq 100 sank um 2,2 Prozent auf 26.517 Punkte. In Asien setzte sich die Verkaufswelle am Freitagmorgen fort: Der Nikkei 225 fiel um 5,0 Prozent, der südkoreanische Kospi um 5,7 Prozent, der Hang Seng um 2,2 Prozent.