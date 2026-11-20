Der DAX hat die Handelswoche mit einem Ausverkauf beendet: Zum Xetra-Schluss steht der Leitindex bei 24.802,78 Punkten, ein Minus von 2,6 Prozent und der sechste Verlusttag in Folge. Für diesen DAX Check am Abend zählt vor allem eines: Die Wochenbilanz fällt mit mehr als 7 Prozent Verlust drastisch aus, und der Index ist unter seine einfache 200-Tage-Linie gerutscht.
DAX Check am Abend: Fresenius Medical Care, Hannover Rück und Deutsche Telekom vorn, Scout24, Infineon und Siemens Energy hinten – DAX schließt bei 24.803 Punkten unter der 25.000er-Marke
DAX Check am Abend: Der DAX schließt zum sechsten Mal in Folge im Minus, verliert 2,6 Prozent auf 24.802,78 Punkte und rutscht unter die 200-Tage-Linie. Scout24 (-8,03 %), Infineon (-7,91 %) und Siemens Energy (-6,61 %) belasten, Fresenius Medical Care (+2,40 %), Hannover Rück (+1,73 %) und Deutsche Telekom (+1,15 %) halten dagegen.
Nach dem Rekordhoch von 27.001,67 Punkten am 12. November (Rekordschluss: 26.771,88 Punkte) hat der DAX binnen einer Woche rund 2.200 Punkte abgegeben. Das Jahresplus, das zwischenzeitlich bei etwa 10 Prozent lag, ist auf gut 1 Prozent geschmolzen. Die wichtigsten Verlierer dieser DAX Analyse sind Scout24, Infineon und Siemens Energy, Halt boten defensive Werte wie Fresenius Medical Care, Hannover Rück und die Deutsche Telekom.
Marktbericht
Warum ist der DAX heute unter 25.000 Punkte gefallen?
Die Antwort liefert eine Mischung aus KI-Angst, Zinssorgen und Dollar-Stärke. Der Börsengang des KI-Konzerns Anthropic, der am Donnerstag mit einem Ausgabepreis von 83 US-Dollar und einem Tageshoch von 115 US-Dollar startete, hat die Stimmung im Technologiesektor nicht gedreht. Die Aktie schloss am Donnerstag bei rund 97 US-Dollar und näherte sich nachbörslich dem Ausgabepreis, am Freitag gab sie laut dpa-AFX um knapp 10 Prozent nach. Marktteilnehmer vermuten zudem, dass Investoren Portfolios umbauen mussten, um Platz für den Rekord-Börsengang zu schaffen.
Hinzu kommen Zweifel, ob die enormen KI-Investitionen schnell Gewinne bringen, Unsicherheit beim Ausbau der US-Rechenzentren und die Frage, welche Folgen die Probleme beim KI-Motor Nvidia haben. Die Landesbank Baden-Württemberg beschreibt die Stimmung als stark angeknackst. Auch die Wall Street hatte am Donnerstag kräftig nachgegeben: Der Dow Jones verlor 2,2 Prozent auf 49.097 Punkte, der S&P 500 gab 2,0 Prozent auf 7.176 Punkte nach (sechster Verlusttag in Folge), und der Nasdaq 100 sank um 2,2 Prozent auf 26.517 Punkte. In Asien setzte sich die Verkaufswelle am Freitagmorgen fort: Der Nikkei 225 fiel um 5,0 Prozent, der südkoreanische Kospi um 5,7 Prozent, der Hang Seng um 2,2 Prozent.
Dazu kommen Zinssorgen: Laut UBS, zitiert von dpa-AFX, halten nahezu alle Notenbanker der US-Notenbank weitere Zinserhöhungen für nötig, falls die US-Wirtschaft nicht positiv überrascht. Besonders belastet das Technologiewerte, deren Erträge erst in ferner Zukunft liegen. Helaba-Stratege Markus Reinwand sieht Anleger eher auf Sicherheit setzen als auf eine Jahresendrally. Ein starker US-Dollar wirkte zusätzlich als Bremse; der Euro notierte am Abend bei rund 1,098 US-Dollar.
Auch die Nebenwerte-Indizes gaben deutlich nach: Der MDAX schloss bei 28.740 Punkten (-2,59 %), der TecDAX bei 3.811 Punkten (-2,96 %). Besonders hart traf es Halbleiter-Zulieferer wie Suss MicroTec (-9,9 %), Aixtron (-9,5 %) und Elmos Semiconductor (-7 %). Am Rohstoffmarkt gab Brent im Tagesverlauf auf gut 90 US-Dollar je Fass nach, Gold fiel zeitweise um mehr als 2 Prozent auf rund 3.540 US-Dollar je Feinunze.
Gewinner
DAX-Gewinner des Tages: Wer hielt dem Ausverkauf stand?
Gewinner waren am Freitag rar gesät: Nur sieben der 40 DAX-Werte schlossen im Plus. Gefragt waren defensive und zinssensible Werte, während sich Anleger aus Technologie und Zyklikern zurückzogen. Alle Angaben in der Tabelle sind Xetra-Schlussstände.
|Rang
|Aktie
|Schlusskurs (EUR)
|Veränderung
|1
|Fresenius Medical Care
|37,60
|+2,40 %
|2
|Hannover Rück
|293,80
|+1,73 %
|3
|Deutsche Telekom
|26,34
|+1,15 %
|4
|Münchener Rück
|580,00
|+0,90 %
|5
|Vonovia
|16,89
|+0,54 %
Rang nach prozentualer Veränderung zum Vortag, Kurse in Euro.
Quelle: comdirect (Xetra-Schlussstände, Stand 18:18 Uhr)
Fresenius Medical Care: Ein Insider-Kauf als Rückenwind
Fresenius Medical Care führt die Liste mit einem Schlussplus von 2,40 Prozent auf 37,60 Euro an. Als Treiber nennt der Marktbericht von finanzen.net den Kauf von Aktien durch den Vorstandschef im Wert von rund 500.000 US-Dollar. Solche Insider-Käufe werden am Markt oft als Vertrauenssignal gelesen. Hinzu kommt der defensive Charakter des Dialyse-Konzerns: In einem Markt, der vor KI-Risiken flieht, sind Gesundheitswerte gefragt.
Zur Einordnung: Am Donnerstag hatte FMC noch zu den größten Verlierern gezählt, der Freitag war damit eine Erholungsbewegung.
Hannover Rück, Telekom und Münchener Rück: Die Ruhe-Anker
Hannover Rück schloss mit einem Plus von 1,73 Prozent bei 293,80 Euro, die Deutsche Telekom gewann 1,15 Prozent auf 26,34 Euro, die Münchener Rück 0,90 Prozent auf 580,00 Euro. Einen einzelnen Kurstreiber nennen die Marktberichte für diese Werte nicht; ihre Stärke passt zum Bild einer Flucht in defensive Branchen, bei der laut dpa-AFX europaweit auch Nahrungsmittelwerte gefragt waren.
Wichtig: Diese Einordnung ist eine Marktbeschreibung und keine Einschätzung der Aktien.
Vonovia: Sinkende Renditen helfen Immobilienwerten
Vonovia schloss mit einem Plus von 0,54 Prozent bei 16,89 Euro, am Mittag hatte der Wert bei 17,11 Euro (+1,82 %) noch deutlich höher gelegen. Zinssensible Immobilienaktien profitierten laut Bericht von zurückgehenden Anleiherenditen: Der Bund-Future legte deutlich zu.
Verlierer
DAX-Verlierer des Tages: Was drückte Scout24, Infineon und Siemens Energy?
Die Verlierer-Liste liest sich wie das Who is Who der KI-nahen Werte und Zykliker. Auch Rheinmetall (-4,44 %), adidas (-4,18 %) und Airbus (-4,15 %) verloren deutlich, schafften es aber nicht in die Top 5.
|Rang
|Aktie
|Schlusskurs (EUR)
|Veränderung
|1
|Scout24
|80,75
|-8,03 %
|2
|Infineon
|45,44
|-7,91 %
|3
|Siemens Energy
|118,32
|-6,61 %
|4
|Hochtief
|338,00
|-4,95 %
|5
|Siemens
|254,65
|-4,59 %
Rang nach prozentualer Veränderung zum Vortag, Kurse in Euro.
Quelle: comdirect (Xetra-Schlussstände, Stand 18:18 Uhr)
Scout24: KI-Angst und eine gestrichene Empfehlung
Scout24 war mit einem Schlussminus von 8,03 Prozent auf 80,75 Euro der größte DAX-Verlierer. Auslöser war JPMorgan: Analyst Marcus Diebel senkte die Einstufung von Overweight auf Neutral und das Kursziel von 101 auf 84 Euro. Seine Begründung: Agentische KI biete bereits überzeugende Funktionen in der Immobiliensuche, mittelfristig drohten Einbußen bei margenstarken Werbeeinnahmen, härtere Verhandlungen mit Maklern und womöglich weniger Inserate und Nutzer-Traffic. Der Immobilienportal-Betreiber wird damit erneut Opfer der Sorge, dass KI etablierte Geschäftsmodelle verdrängt.
Infineon: Vom Anthropic-Hoffnungsträger zum Schlusslicht
Infineon verlor zum Schluss 7,91 Prozent auf 45,44 Euro, nachdem der Chipkonzern am Donnerstag noch zu den Gewinnern gehört hatte, die Gewinne aber schon im Handelsverlauf abgab. Die Gründe liegen im weltweiten Ausverkauf bei Chip- und KI-Werten. Auch Halbleiter-Ausrüster litten: Suss MicroTec, Aixtron und Elmos verloren zwischen 7 und knapp 10 Prozent. Solange die Debatte um die Nvidia-Lage und den Rechenzentrumsausbau anhält, dürfte die Branche sensibel bleiben.
Siemens Energy und Siemens: KI-Sog trifft die Infrastruktur
Siemens Energy schloss 6,61 Prozent im Minus bei 118,32 Euro, Siemens verlor 4,59 Prozent auf 254,65 Euro. Konkrete Unternehmensnachrichten zu beiden Werten gab es nicht, die Bewegung ist Teil der Sektorrotation weg von KI-nahen Titeln.
Siemens Energy zählte am Donnerstag noch zu den DAX-Gewinnern; der Wert bleibt damit ein Gradmesser für die KI-Stimmung im DAX.
Hochtief: Deutlich im Minus ohne klaren Auslöser
Hochtief schloss 4,95 Prozent im Minus bei 338,00 Euro. Einen belegten Einzelgrund nennen die Marktberichte nicht; der Wert wurde offenbar vom allgemeinen Abverkauf mitgezogen.
Im breiten Markt traf es auch Werte außerhalb des DAX hart: Thyssenkrupp verlor laut finanzen.net rund 8 Prozent (Vorgaben von Vallourec, schwache Rohstoffwerte), Salzgitter 7,4 Prozent und Aurubis 4 Prozent.
Konjunktur
Wirtschaftsdaten: Was bewegen Erzeugerpreise und Notenbanken?
Wichtigste Zahl des Tages aus Deutschland waren die Erzeugerpreise für Oktober. Sie stiegen mit 8,1 Prozent zum Vorjahr (Prognose 7,4 Prozent, Vorwert 6,7 Prozent) und mit 1,4 Prozent zum Vormonat (Prognose 0,9 Prozent) deutlich stärker als erwartet. Energie verteuerte sich um 18,7 Prozent zum Vorjahr, ohne Energie lag der Anstieg bei 3,6 Prozent. Die überraschend hohen Preisdaten verstärken laut Marktberichten die Erwartung weiterer Zinserhöhungen.
|Termin / Indikator
|Ist
|Prognose
|Vorwert
|Deutschland: Erzeugerpreise Oktober (Vorjahr)
|+8,1 %
|+7,4 %
|+6,7 %
|Deutschland: Erzeugerpreise Oktober (Vormonat)
|+1,4 %
|+0,9 %
|–
|Eurozone: EZB-Präsidentin Lagarde spricht in Frankfurt
|–
|–
|–
|USA: Uni Michigan Verbraucherstimmung (2. Umfrage)
|–
|51,5
|51,0
Michigan-Stimmung: Ist-Wert nicht belegt. Quelle der Prognose: Dow Jones Newswires.
Quelle: Dow Jones Newswires/finanzen.at, Destatis
In der Eurozone stand eine Rede von EZB-Präsidentin Christine Lagarde in Frankfurt auf dem Programm, deren Inhalt bis Redaktionsschluss nicht belegt war. In den USA wurde die zweite Umfrage zur Michigan-Verbraucherstimmung erwartet; der Ist-Wert lag uns nicht vor. Für die Fed gilt: Die nächste Sitzung steht am 8. und 9. Dezember an.
Ausblick: Welche Termine entscheiden die nächste Woche?
Zum Start am Montag stehen Stimmungsindikatoren für die Eurozone an, im Fokus die französischen Einkaufsmanagerindizes. Laut Commerzbank müssten sie den Einbruch vom Oktober zu einem großen Teil aufholen, sonst steige das Rezessionsrisiko. Dienstag folgt das ifo-Geschäftsklima für Deutschland; die Commerzbank erwartet keine neue Konjunkturwende. Mittwoch kommt der von der Fed bevorzugte US-Preisindex für Oktober: Die Commerzbank rechnet mit einer Inflationsrate von 3,8 Prozent und 3,2 Prozent ohne Nahrung und Energie. Donnerstag bleibt die Wall Street wegen Thanksgiving geschlossen, am Black Friday ist der Handel verkürzt.
FAQ zum DAX Check am Abend
Wie hat der DAX heute geschlossen? Der DAX schloss am Freitag, 20. November 2026, bei 24.802,78 Punkten und damit 2,6 Prozent im Minus. Es war der sechste Verlusttag in Folge.
Welche Aktien waren heute die größten DAX-Gewinner? Fresenius Medical Care (+2,40 %), Hannover Rück (+1,73 %), Deutsche Telekom (+1,15 %), Münchener Rück (+0,90 %) und Vonovia (+0,54 %) führten die Gewinnerliste an.
Welche Aktien waren die größten DAX-Verlierer? Scout24 (-8,03 %), Infineon (-7,91 %), Siemens Energy (-6,61 %), Hochtief (-4,95 %) und Siemens (-4,59 %) verloren am deutlichsten.
Warum fällt der DAX derzeit? KI-Sorgen, Zinssorgen nach den hohen Preisdaten und ein starker US-Dollar belasten die Börse Frankfurt und die Aktien aus Technologie und Industrie.
Wann erscheint der nächste DAX Check am Abend? An jedem Handelstag nach Xetra-Schluss, das nächste Mal am Montag, 23. November 2026.
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