DAX Check am Abend: 27.000er-Rekord und Huang-Beben – Zalando und Hochtief jubeln, Rheinmetall stürzt weiter ab

Drittens: Trump dämpft die Friedenshoffnung. In den vergangenen Tagen hatte die Hoffnung auf ein Ende des Iran-Kriegs die Ölpreise gedrückt und den DAX getragen. Am Nachmittag schrieb Donald Trump auf seiner Plattform Truth Social, man brauche keinen Deal mit dem Iran. Händler sahen darin eine zentrale Belastung. Die Nordseesorte Brent zog wieder an und notierte am Nachmittag bei rund 93 US-Dollar je Barrel.

Viertens: Zinsen und Gewinnmitnahmen. Die Renditen an den Anleihemärkten stiegen erneut, was die Zins- und Inflationssorgen nach den hohen US-Verbraucherpreisen vom Dienstag wieder aufleben ließ. Dazu kam die Psychologie der runden Marke: Nach einem Wochenplus von zeitweise mehr als 4 Prozent war der Sprung über 27.000 Punkte für viele Anleger der Anlass, Gewinne mitzunehmen. Der MDax drehte sogar ins Minus.