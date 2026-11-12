Historischer Moment an der Frankfurter Börse: Der DAX hat am Donnerstag erstmals in seiner Geschichte die Marke von 27.000 Punkten überwunden. Bei 27.001,67 Punkten markierte der Leitindex am Vormittag ein neues Allzeithoch. Doch der Rekordrausch hielt nicht lange. Erst kam die Bestätigung, dass Nvidia-Chef Jensen Huang mit sofortiger Wirkung zurückgetreten ist, dann sorgte US-Präsident Donald Trump mit Äußerungen zum Iran-Krieg für Ernüchterung. Am Ende blieb ein Plus: Nach der Indikation von Société Générale stand der DAX um 17:34 Uhr bei 26.781 Punkten und damit gut 0,4 Prozent über dem Rekordschluss vom Mittwoch bei 26.662,77 Punkten. An der Spitze der DAX Gewinner stehen Zalando und Hochtief, ganz unten rutscht Rheinmetall weiter ab. Unser DAX Check zeigt, was den Markt heute bewegt hat.
DAX Check am Abend: 27.000er-Rekord und Huang-Beben – Zalando und Hochtief jubeln, Rheinmetall stürzt weiter ab
DAX Check am Abend am 12. November 2026: Der DAX knackt erstmals die Marke von 27.000 Punkten, dann bremsen der Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang, Trumps Iran-Kommentare und Gewinnmitnahmen den Rekordlauf. Zalando, Hochtief, Fresenius, Symrise und Siemens sind die DAX Gewinner, Rheinmetall, GEA, Brenntag, Volkswagen und Merck die DAX Verlierer. Die DAX Analyse mit allen Kurstreibern und Wirtschaftsdaten aus Deutschland, Europa und den USA.
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DAX Analyse: Die Kurstreiber
Gipfelfieber, Nvidia-Rücktritt, Trump: der Tag der 27.000 Punkte
Selten lagen Euphorie und Ernüchterung an einem Handelstag so dicht beieinander. Der DAX stieg auf ein Rekordhoch, das lange als Wunschmarke galt – und gab einen Großteil der Gewinne wieder ab. Vier Kräfte haben diesen Donnerstag bestimmt.
Erstens: Das Finale der Berichtssaison zündet. Siemens, Allianz, Münchener Rück und Merck legten vor Handelsbeginn Zahlen vor – und alle vier überzeugten zunächst. Siemens meldete einen Rekord-Auftragseingang und hob die Mittelfristziele an, die Allianz und die Münchener Rück glänzten mit robusten Ergebnissen, Merck erhöhte zum dritten Mal in Folge die Jahresziele. Marktanalyst Timo Emden von CapTrader sprach von einem „Gipfelfieber“, das die Anleger gepackt habe. Die neue Bestmarke sei Ausdruck einer wieder zunehmenden Risikoneigung, getragen von sinkenden Ölpreisen, soliden Unternehmenszahlen und aufkeimenden Konjunkturhoffnungen.
Zweitens: Jensen Huang tritt zurück. Was sich am Morgen als Gerücht abzeichnete, ist seit dem Nachmittag offiziell. Der Verwaltungsrat von Nvidia teilte mit, dass Huang als Präsident, Vorstandschef und Mitglied des Boards mit sofortiger Wirkung zurückgetreten ist. Finanzchefin Colette Kress übernimmt übergangsweise die Konzernführung und bleibt zugleich Finanzvorständin. Den neu geschaffenen Posten des Verwaltungsratsvorsitzenden besetzt Harvey C. Jones, der frühere Chef von Synopsys. Die Suche nach einem dauerhaften Nachfolger läuft. Die Nvidia-Aktie fiel zeitweise zweistellig. Für die DAX Analyse ist das ein Signal mit Gewicht: Nvidia ist der Taktgeber des KI-Booms, und der Abgang seines Gründers kommt fünf Tage vor den Quartalszahlen am 17. November.
Drittens: Trump dämpft die Friedenshoffnung. In den vergangenen Tagen hatte die Hoffnung auf ein Ende des Iran-Kriegs die Ölpreise gedrückt und den DAX getragen. Am Nachmittag schrieb Donald Trump auf seiner Plattform Truth Social, man brauche keinen Deal mit dem Iran. Händler sahen darin eine zentrale Belastung. Die Nordseesorte Brent zog wieder an und notierte am Nachmittag bei rund 93 US-Dollar je Barrel.
Viertens: Zinsen und Gewinnmitnahmen. Die Renditen an den Anleihemärkten stiegen erneut, was die Zins- und Inflationssorgen nach den hohen US-Verbraucherpreisen vom Dienstag wieder aufleben ließ. Dazu kam die Psychologie der runden Marke: Nach einem Wochenplus von zeitweise mehr als 4 Prozent war der Sprung über 27.000 Punkte für viele Anleger der Anlass, Gewinne mitzunehmen. Der MDax drehte sogar ins Minus.
Das Gipfelfieber hat die Anleger gepackt.
DAX Gewinner
Zalando, Hochtief, Fresenius, Symrise, Siemens: die Rekordmacher
1. Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Symbol: ZAL) – 28,44 Euro, +3,12 Prozent
Der Online-Modehändler ist der größte DAX Gewinner des Tages. Schon zum Handelsstart gehörte Zalando zu den stärksten Werten, mittags lag das Plus zeitweise bei mehr als 4 Prozent. Eine eigene Unternehmensnachricht gab es nicht. Nach unserer Einschätzung setzt die Aktie ihre Erholung seit den Quartalszahlen fort: Am 3. November war sie nach einer schwachen Bruttomarge zunächst eingebrochen, hatte den Verlust aber schnell wieder aufgeholt. Deutsche Bank und Jefferies bestätigten damals ihre Kaufempfehlungen mit Kursziel 35 Euro. Zalando hält an der Prognose für 2026 fest und erwartet ein Umsatzwachstum in der unteren Hälfte der Spanne von 12 bis 17 Prozent. Auf Monatssicht hat die Aktie fast 19 Prozent zugelegt – an einem Tag mit Unsicherheit im Technologiesektor griffen Anleger offenbar lieber zu europäischen Konsumwerten.
2. Hochtief (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Symbol: HOT) – 383,40 Euro, +3,06 Prozent
Der Baukonzern schaut auf den Kapitalmarkttag seines spanischen Mehrheitsaktionärs ACS, der heute stattfand. ACS reichte am Mittag die Präsentation bei der spanischen Börsenaufsicht ein. Die Anleger nutzten den Termin, um wieder bei Hochtief einzusteigen. Vergangene Woche hatte ein Bloomberg-Bericht über eine mögliche Komplettübernahme die Aktie nach oben getrieben, ACS hatte das kurz darauf dementiert. Operativ läuft es glänzend: Nach neun Monaten stieg der operative Konzerngewinn um 40 Prozent auf 752 Millionen Euro, der Auftragsbestand erreichte den Rekordwert von 90 Milliarden Euro. Für 2026 erwartet Hochtief 1,025 bis 1,1 Milliarden Euro. Treiber ist der Bau von KI-Rechenzentren über die US-Tochter Turner – genau der Markt, den auch Siemens heute als Wachstumsmotor nannte.
3. Fresenius (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Symbol: FRE) – 53,52 Euro, +2,57 Prozent
Der Gesundheitskonzern steigt auf den höchsten Stand seit acht Jahren. Fresenius hat Aktien seiner Dialysetochter Fresenius Medical Care verkauft und dafür gut eine halbe Milliarde Euro eingenommen. Die Beteiligung an FMC sinkt damit von rund 25 auf rund 20 Prozent. Für die Anleger ist das ein weiterer Schritt der Konzernvereinfachung: Fresenius löst sich Stück für Stück von FMC, stärkt die Bilanz und schärft den Fokus auf das Wachstum der Kerngeschäfte Kabi und Helios. Die FMC-Aktie geriet zunächst unter Druck, schloss den Tag aber ebenfalls im Plus.
4. Symrise (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Symbol: SY1) – 97,28 Euro, +2,27 Prozent
Der Duft- und Aromenhersteller setzt seine Erholung fort. Eine neue Meldung gab es nicht. Nach unserer Einschätzung wirkt die Rückendeckung von Jefferies nach: Das Analysehaus hatte das Kursziel am Mittwoch nach einer Analystenveranstaltung von 110 auf 114 Euro angehoben und die Einstufung „Buy“ bestätigt. Das Wachstum im Bereich Heimtiernahrung sei zurück, hieß es zur Begründung. Zudem hat Symrise die Nachfolge an der Finanzspitze geregelt: Martin Huber übernimmt im April 2027 von Olaf Klinger. Als defensiver Qualitätswert profitierte Symrise zudem von der Umschichtung aus Technologieaktien.
5. Siemens (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Symbol: SIE) – 282,50 Euro, +2,11 Prozent
Der Technologiekonzern war der Star des Vormittags und stieg zeitweise um mehr als 4,5 Prozent. Im vierten Geschäftsquartal schoss der Auftragseingang um 58 Prozent auf den Rekordwert von 34,8 Milliarden Euro, im Gesamtjahr übersprang er erstmals die Marke von 100 Milliarden Euro. Das Industrieergebnis kletterte auf den Rekordwert von 13,3 Milliarden Euro. Für 2027 erwartet Siemens ein vergleichbares Umsatzwachstum von 9 bis 11 Prozent und hebt das Mittelfristziel auf 7 bis 11 Prozent an. JPMorgan sprach von einem Auftragseingang, der ein Drittel über dem Konsens lag. Am Nachmittag gab die Aktie einen Teil der Gewinne ab – das Rekordhoch von 291,70 Euro bleibt vorerst unerreicht.
Knapp hinter den Top 5 der DAX Gewinner liegen Münchener Rück (+1,99 Prozent), Siemens Healthineers (+1,88 Prozent), Fresenius Medical Care (+1,77 Prozent), Scout24 (+1,50 Prozent) und Deutsche Telekom (+1,38 Prozent). Die Allianz legte nach ihrem Rekordergebnis um 1,35 Prozent zu.
DAX Verlierer
Rheinmetall, GEA, Brenntag, Volkswagen, Merck: die Verlierer des Rekordtags
Nur zwölf DAX-Werte schlossen im Minus. Doch die DAX Verlierer zeigen, wie nervös der Markt auf dem Rekordniveau ist: Selbst eine dritte Prognoseanhebung schützt nicht vor einem Kursrutsch.
1. Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Symbol: RHM) – 772,60 Euro, -4,14 Prozent
Der Rüstungskonzern kommt nicht zur Ruhe und ist zum zweiten Mal in Folge das Schlusslicht im DAX. Am Mittwoch war die Aktie bereits um 6,84 Prozent eingebrochen, nachdem der tschechische Konkurrent CSG seine Margenprognose für 2026 von 24 bis 25 Prozent auf rund 21 Prozent gesenkt hatte. Als Grund nannte CSG sinkende Preise für Standardmunition – ein Geschäft, in dem auch Rheinmetall stark ist. Eine neue Unternehmensnachricht gab es heute nicht. Nach unserer Einschätzung setzt sich der Ausverkauf fort, weil der Markt an der Margenstärke im Munitionsgeschäft zweifelt. Hinzu kommt die Iran-Debatte: Jede Hoffnung auf Entspannung in geopolitischen Konflikten drückt auf die Rüstungswerte. Bereits am 5. November hatte Rheinmetall die Umsatzprognose für 2026 gesenkt. Der nächste große Termin ist der Kapitalmarkttag am 26. und 27. November.
2. GEA Group (ISIN: DE0006602006, WKN: 660200, Symbol: G1A) – 70,05 Euro, -3,98 Prozent
Der Anlagenbauer erlebt nach seiner Rekordjagd einen kräftigen Rücksetzer. Eine eigene Meldung lag nicht vor. Nach unserer Einschätzung nehmen Anleger Gewinne mit: Seit Jahresbeginn hatte die Aktie rund 20 Prozent zugelegt und damit mehr als dreimal so stark wie der DAX. Die Privatbank Berenberg hatte GEA am Dienstag mit Verweis auf genau diese starke Kursentwicklung von „Buy“ auf „Hold“ abgestuft, das Kursziel aber bei 74 Euro belassen. Fundamental ist die Lage solide: Im dritten Quartal stieg der Auftragseingang um 20,3 Prozent auf 1,65 Milliarden Euro, die bereinigte EBITDA-Marge erreichte 17,9 Prozent. Umsatz und Gewinn hatten die Erwartungen allerdings leicht verfehlt.
3. Brenntag (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Symbol: BNR) – 57,92 Euro, -2,52 Prozent
Der Chemiehändler setzt seine Talfahrt fort. Brenntag hatte heute zum Kapitalmarkttag geladen und wollte dort die neue Strategie mit stärkerem Fokus auf Spezialchemikalien konkretisieren. Am Morgen notierte die Aktie noch leicht im Plus, im Verlauf drehte sie deutlich ins Minus. Nach unserer Einschätzung fehlte den Anlegern der große Wurf, der die Enttäuschung vom Mittwoch vergessen macht. Am Vortag hatte Brenntag mit einem operativen EBITDA von 385 Millionen Euro die Erwartungen von 389 Millionen Euro knapp verfehlt, die Aktie war um 3,77 Prozent gefallen. Binnen zwei Tagen hat das Papier damit mehr als 6 Prozent verloren.
4. Volkswagen Vz. (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Symbol: VOW3) – 67,88 Euro, -1,96 Prozent
Der Autobauer gibt trotz eines Produktionsstarts nach. Im Werk Emden lief heute die Serienfertigung des vollelektrischen ID. Tiguan an, der Anfang 2027 auf den Markt kommen soll. Gleichzeitig bestätigte die DZ Bank ihre Einstufung „Halten“ mit einem fairen Wert von 73 Euro. Analyst Michael Punzet verwies auf Sonderbelastungen durch Wertminderungen bei der Sportwagentochter Porsche und im China-Geschäft sowie auf den Margendruck durch den steigenden Anteil reiner Elektroautos. Seit Jahresbeginn hat die VW-Vorzugsaktie rund 29 Prozent verloren. Auch Mercedes-Benz (-1,16 Prozent) und BMW (-0,90 Prozent) gaben nach.
5. Merck KGaA (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Symbol: MRK) – 148,20 Euro, -1,89 Prozent
Der spektakulärste Stimmungsumschwung des Tages. Merck hob zum dritten Mal in Folge seine Jahresziele an: Der Umsatz soll 2026 nun 21,5 bis 21,9 Milliarden Euro erreichen, das bereinigte EBITDA 6,2 bis 6,4 Milliarden Euro. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um fast 6 Prozent auf 5,63 Milliarden Euro, getrieben von Materialien für KI-Chips und Produkten für die Arzneimittelherstellung. JPMorgan sprach von einem starken Quartal, die UBS sah alle Geschäftsbereiche besser als gedacht. Die Aktie stieg am Morgen um bis zu 3 Prozent auf 156,25 Euro und damit auf den höchsten Stand seit gut zwei Jahren. Am Nachmittag kippte das Bild: Zeitweise stand ein Minus von fast 4 Prozent auf dem Kurszettel. Als möglicher Grund gelten Äußerungen aus der Telefonkonferenz zu einem Medikamentenkandidaten des Übernahmeziels Silence Therapeutics. Zudem halbierte sich der Gewinn wegen Wertminderungen beim CDMO-Verkauf auf 450 Millionen Euro.
Knapp vor den Top 5 der DAX Verlierer liegen Bayer (-0,78 Prozent), Airbus (-0,76 Prozent) sowie Vonovia und Heidelberg Materials (je -0,44 Prozent). Henkel und Deutsche Bank schlossen unverändert.
Kursangaben: Einzelwerte Lang & Schwarz laut comdirect, 12. November 2026, 17:30 Uhr; DAX-Indikation Société Générale 17:34 Uhr. Veränderungen gegenüber dem jeweiligen Vortagesschluss.
Wirtschaftsdaten Deutschland
Leistungsbilanz springt an – Verbraucher bleiben vorsichtig
Die Bundesbank meldete für September einen deutlich höheren Leistungsbilanzüberschuss: Er stieg auf 18,7 Milliarden Euro nach 11,2 Milliarden Euro im Vormonat. Das zeigt, dass der deutsche Außenhandel trotz Zollstreit und schwacher Weltkonjunktur weiterhin kräftige Überschüsse erwirtschaftet. Weniger erfreulich fiel die Stimmung der Verbraucher aus: Der LSEG/Ipsos-Verbraucherstimmungsindex für Deutschland sank leicht auf 41,95 Punkte nach 42,37 Punkten. Die Deutschen bleiben damit trotz Rekordständen an der Börse vorsichtig. Für die DAX Analyse heißt das: Der Aufschwung kommt bisher vor allem aus Industrie und Export, der Konsum hinkt hinterher.
Wirtschaftsdaten Europa
Großbritannien wächst stärker, Frankreich und Italien gespalten
Wichtigster Konjunkturtermin in Europa war das britische Bruttoinlandsprodukt. Die Wirtschaft im Vereinigten Königreich wuchs im dritten Quartal um 0,7 Prozent zum Vorquartal und damit genau wie erwartet, zum Vorjahr lag das Plus bei 1,9 Prozent. Positiv überraschte der September: Das BIP stieg um 0,2 Prozent zum Vormonat, Volkswirte hatten Stagnation erwartet. Die Industrieproduktion legte um 0,3 Prozent zu, erwartet war ein Minus von 0,3 Prozent. Die Produktion im verarbeitenden Gewerbe stieg sogar um 0,7 Prozent. Schwächer fielen die Unternehmensinvestitionen aus (+0,4 Prozent statt erwarteter 0,8 Prozent), zudem weitete sich das Defizit im Warenhandel auf 22,3 Milliarden Pfund aus.
In der Eurozone gab es keine großen Konjunkturdaten. Die LSEG/Ipsos-Verbraucherstimmung zeigte ein gemischtes Bild: In Frankreich stieg der Index leicht auf 37,9 Punkte nach 37,63 Punkten, in Italien sank er auf 41,4 Punkte nach 42,99 Punkten. In Großbritannien ging er auf 43,95 Punkte zurück. Außerhalb Europas fielen die japanischen Erzeugerpreise auf: Sie stiegen im Oktober um 7,1 Prozent zum Vorjahr und damit stärker als die erwarteten 6,5 Prozent. In Indien kletterte die Inflation auf 6,09 Prozent – ein weiteres Zeichen, dass der Preisdruck weltweit nicht nachlässt.
Wirtschaftsdaten USA
Erstanträge steigen, Hausverkäufe brechen ein
Der US-Arbeitsmarkt zeigt erste Risse. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stiegen auf 200.000 nach 191.000 in der Vorwoche und lagen damit über den erwarteten 195.000. Der gleitende Vierwochendurchschnitt blieb mit 195.250 stabil. Die Zahl der fortgesetzten Anträge sank dagegen auf 1,697 Millionen und lag unter den erwarteten 1,710 Millionen. Deutlich schwächer zeigte sich der Immobilienmarkt: Die Verkäufe bestehender Häuser fielen im Oktober um 5,5 Prozent auf eine Jahresrate von 3,75 Millionen und verfehlten die Prognose von 3,85 Millionen klar.
Für die DAX Analyse ist das eine zweischneidige Nachricht. Die hohen Hypothekenzinsen von mehr als 7 Prozent bremsen den Häusermarkt spürbar. Ein etwas schwächerer Arbeitsmarkt könnte den Druck auf die Fed mindern, die Zinsen im Dezember anzuheben. Nach den heißen Inflationsdaten vom Dienstag dürfte das allein aber kaum reichen, um die Zinserwartungen zu ändern. Am Freitag folgen die US-Erzeugerpreise.
Häufige Fragen zum DAX Check am Abend
Hat der DAX die Marke von 27.000 Punkten geknackt?
Ja. Der DAX stieg am 12. November 2026 erstmals über 27.000 Punkte und erreichte ein Allzeithoch von 27.001,67 Punkten. Im Verlauf gab er einen Großteil der Gewinne wieder ab.
Wer waren die DAX Gewinner am 12. November 2026?
Zalando (+3,12 Prozent), Hochtief (+3,06 Prozent), Fresenius (+2,57 Prozent), Symrise (+2,27 Prozent) und Siemens (+2,11 Prozent).
Wer waren die DAX Verlierer am 12. November 2026?
Rheinmetall (-4,14 Prozent), GEA (-3,98 Prozent), Brenntag (-2,52 Prozent), Volkswagen Vz. (-1,96 Prozent) und Merck (-1,89 Prozent).
Warum ist Jensen Huang bei Nvidia zurückgetreten?
Nvidia teilte mit, dass Huang als Präsident, Vorstandschef und Mitglied des Boards mit sofortiger Wirkung zurückgetreten ist. Finanzchefin Colette Kress führt den Konzern übergangsweise.
Warum ist die Merck-Aktie trotz höherer Prognose gefallen?
Merck hob die Jahresziele zum dritten Mal in Folge an, die Aktie stieg zunächst auf ein Zweijahreshoch. Am Nachmittag drehte sie ins Minus, möglicherweise wegen Äußerungen zu einem Medikamentenkandidaten des Übernahmeziels Silence Therapeutics.
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