DAX Analyse: Blaue Welle zündet Kursfeuerwerk – Heidelberg Materials, Zalando und BMW fliegen, Siemens Energy stürzt ab. Der DAX-Check des Tages

Siemens Energy ist mit einem Absturz von 7,46 Prozent auf 119,82 Euro der mit Abstand größte DAX Verlierer – und das mit dem höchsten Handelsvolumen unter allen Verlierern. Der Kursverlauf erzählt die Geschichte des Tages: Am Vormittag hielt sich die Aktie noch knapp unter dem Vortagesniveau, am Nachmittag brach sie dann ein, als die Ausverkaufswelle bei amerikanischen KI-Infrastrukturwerten Fahrt aufnahm. Der direkte Vergleich ist GE Vernova, der US-Rivale im Geschäft mit Gasturbinen und Netztechnik, der in New York um fast sechs Prozent fiel. Der Grund: Siemens Energy ist einer der größten Profiteure des Strombedarfs neuer Rechenzentren in den USA, und genau dieser Ausbau steht nach der Wahl auf dem Prüfstand. Die Aussicht auf Moratorien in Texas und strengere Auflagen in weiteren Bundesstaaten stellt die Wachstumsfantasie infrage, die die Aktie in den vergangenen zwei Jahren vervielfacht hatte. Charttechnisch ist der Schaden erheblich: Die Aktie hat die wichtige Unterstützungszone um 126 Euro klar unterschritten und markierte ein neues Sechsmonatstief. Vom 52-Wochen-Hoch bei 191,66 Euro aus dem April ist sie inzwischen rund 37 Prozent entfernt. Zur Einordnung: Die Analysten sehen das durchschnittliche Kursziel weiterhin bei rund 189 Euro, und mit der Energiewende-Agenda der Demokraten könnte das Netz- und Windgeschäft mittelfristig profitieren. Die Stunde der Wahrheit schlägt am 11. November mit den Zahlen zum vierten Geschäftsquartal und dem Ausblick auf 2027.