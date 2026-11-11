DAX: Allzeithoch im Blick

Rückblick: Während der deutsche Leitindex zum Wochenstart noch 1,7% habe zulegen können, sei das Tagesplus am gestrigen Dienstag mit 0,3% deutlich geringer ausgefallen. Dabei seien die Notierungen zunächst mit einem Aufwärts-Gap bei 26.549 Punkten in die Sitzung gestartet (Schlusskurs vom Montag bei 26.267) und mit dem Tageshoch bei 26.634 bis auf 59 Punkte an das amtierende Rekordhoch vom vergangenen Donnerstag herangekommen. Im weiteren Verlauf habe die Aufwärtsdynamik jedoch merklich nachgelassen, wobei der DAX auf seinem Tagestief (26.348) aus dem Handel gegangen sei.