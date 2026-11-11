Der DAX ist gestern zwar bis auf 26.634 Punkte gestiegen, gab einen Teil der Kursgewinne aber bis zum Handelsschluss wieder ab, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.
DAX: Allzeithoch im Blick
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Rückblick: Während der deutsche Leitindex zum Wochenstart noch 1,7% habe zulegen können, sei das Tagesplus am gestrigen Dienstag mit 0,3% deutlich geringer ausgefallen. Dabei seien die Notierungen zunächst mit einem Aufwärts-Gap bei 26.549 Punkten in die Sitzung gestartet (Schlusskurs vom Montag bei 26.267) und mit dem Tageshoch bei 26.634 bis auf 59 Punkte an das amtierende Rekordhoch vom vergangenen Donnerstag herangekommen. Im weiteren Verlauf habe die Aufwärtsdynamik jedoch merklich nachgelassen, wobei der DAX auf seinem Tagestief (26.348) aus dem Handel gegangen sei.
Ausblick: Bedingt durch den schwächeren Kursverlauf am Nachmittag habe sich das Aufwärtsmomentum im DAX vorübergehend abgeschwächt. Nachbörslich hätten sich die Blue Chips allerdings wieder fester präsentiert.
▲ Das Long-Szenario: Könne der DAX zur Wochenmitte weiter zulegen, solle es jetzt erneut über den Bremsbereich rund um 26.400 Punkte gehen. Im nächsten Schritt müsste dann das Top vom 28. August bei 26.619 Punkten überboten werden, bevor ein Hochlauf in Richtung des neuen Allzeithochs bei 26.693 möglich wäre. Gelinge der Sprung auf neue historische Höchststände, hätten die Kurse Platz für weitere Anstiege.
▼ Das Short-Szenario: In der Gegenrichtung solle zuerst auf die gestern entstandene Kurslücke geachtet werden, die erst bei 26.267 Punkten vollständig geschlossen wäre. Darunter könnten die nächsten Haltelinien am Zwischenhoch vom 4. September (26.168) sowie am Oktober-Top (26.106) und an der 26.000er-Marke angetragen werden. Biete auch das Top vom 6. Juli bei 25.900 keinen Halt, müsste mit einem Test der Auffangzone aus der 100-Tage-Linie (25.595) mit dem GD50 (25.556) und dem Januar-Top (25.563) gerechnet werden.
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