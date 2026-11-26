David Einhorn gehört zu den wenigen bekannten Investoren, die noch klassisch nach Substanz kaufen und zugleich auf fallende Kurse setzen. Im dritten Quartal hat ihm das wenig genützt. Während der S&P 500 um 2,3 Prozent stieg, verlor das von ihm gesteuerte Depot 3,3 Prozent. In der Telefonkonferenz seines Rückversicherers Greenlight Re Anfang November fand Einhorn dafür ein Bild, das hängen bleibt, und erklärte, wie er darauf reagiert: mit weniger Risiko, einer neuen Wette auf Aluminium und einer Position gegen die Zinserwartungen des Marktes.
David Einhorn nach dem Verlustquartal: „Als wären wir in einem Bärenmarkt“ – warum der Value-Star jetzt auf Aluminium und sinkende Zinsen setzt
Der S&P 500 stieg, und David Einhorn verlor trotzdem. Der Chef von Greenlight Capital hat sein Aktienrisiko weiter gesenkt, nennt den Börsengang von SpaceX ein mögliches spekulatives Hoch und wettet gegen die Zinserwartungen des Marktes. Seine Aussagen im Wortlaut, die größten Positionen von Green Brick bis Century Aluminum und die Wetten, die ihn zuletzt Geld gekostet haben.
Die Diagnose
Der Markt steigt, das Depot fällt: Einhorns Aussagen im Wortlaut
Einhorn beschrieb ein Quartal, in dem der Index und die Mehrzahl der Aktien getrennte Wege gingen.
Unsere Long- und Short-Portfolios verhielten sich, als wären sie in einem Bärenmarkt.
Viele seiner Positionen fielen im Quartal um 10 bis 25 Prozent, auf der Kaufseite wie auf der Verkaufsseite. Die Kaufpositionen kosteten 7,6 Prozent, die Wetten auf fallende Kurse brachten 7,3 Prozent, hinzu kam ein Verlust von 2,8 Prozent aus Makrogeschäften. Im Oktober holte das Depot 2,3 Prozent auf und liegt damit seit Jahresbeginn etwa bei null. Sein Risiko hat Einhorn weiter zurückgefahren: Die Netto-Aktienquote sank von 33 Prozent zur Jahresmitte auf rund 28 Prozent Ende Oktober.
Die Vorsicht ist nicht neu. Schon im April schrieb Einhorn seinen Anlegern, der Kapitalerhalt stehe erneut ganz oben auf der Liste der Prioritäten. Im Brief zum zweiten Quartal ging er weiter und nannte den Börsengang von SpaceX (ISIN US84615Q1031, US-Handelssymbol SPCX), damals mit 1,75 Billionen Dollar bewertet, einen möglichen Wendepunkt.
Ein bedeutendes spekulatives Hoch.
Die Wetten
Gegen KI-Mitläufer, gegen die Zinserwartung: wo Einhorn sich festlegt
Was Geld brachte
Wetten auf fallende Kurse bei Aktien aus dem Umfeld der künstlichen Intelligenz und bei Hausbauern. Dazu die Beteiligung an der Tankerreederei DHT Holdings (ISIN MHY2065G1219, US-Handelssymbol DHT), die von höheren Charterraten profitierte.
Was Geld kostete
Eine Wette auf sinkende kurzfristige US-Zinsen über Terminkontrakte. Die Position war nach Einhorns Worten in diesem Jahr teuer und wurde verkleinert.
Woran er festhält
Einhorn glaubt weiter, dass der Markt mehr Zinserhöhungen der US-Notenbank einpreist, als tatsächlich kommen. Die verbliebene Position läuft bis zum nächsten Sommer.
Was ihn belastet
Sein größter Wert Green Brick Partners (ISIN US3927091013, US-Handelssymbol GRBK) fiel im Quartal um 17 Prozent, der Versicherer Brighthouse Financial (ISIN US10922N1037, US-Handelssymbol BHF) um 21 Prozent, weil Anleger fürchten, die Aufsicht könnte die geplante Übernahme durch Aquarian Capital blockieren oder verzögern.
Das Depot
In diese Aktien ist Einhorn investiert – und warum
Die Pflichtmeldung von Greenlight an die US-Börsenaufsicht zum 30. September zeigt ein Depot von 3,55 Milliarden Dollar, das mit dem KI-Boom kaum etwas zu tun hat. Wetten auf fallende Kurse stehen dort nicht.
Green Brick Partners (ISIN US3927091013, US-Handelssymbol GRBK): Hausbauer aus Texas, 626 Millionen Dollar und 17,6 Prozent des Depots. Einhorn hält die Aktie seit mehr als zehn Jahren und führt den Verwaltungsrat
Fluor (ISIN US3434121022, US-Handelssymbol FLR): Anlagenbauer, 6,2 Prozent des Depots
Century Aluminum (ISIN US1564311082, US-Handelssymbol CENX): neu, 2,27 Millionen Aktien im Wert von knapp 82 Millionen Dollar. Einhorns Begründung: Der größte Hersteller von Primäraluminium in den USA profitiere von den Zöllen und plane mit staatlicher Förderung neue Schmelzkapazität
PayPal (ISIN US70450Y1038, US-Handelssymbol PYPL): im dritten Quartal komplett verkauft
Neu hinzugekommen sind nach Einhorns Angaben außerdem ein Großhändler für Elektro- und Sicherheitstechnik, der kürzlich von seinem Mutterkonzern abgespalten wurde, und ein in London notierter Bezahlsender.
Stammdaten
ISIN, WKN und Handelssymbole aller genannten Aktien
Green Brick Partners: ISIN US3927091013, US-Handelssymbol GRBK
Century Aluminum: ISIN US1564311082, US-Handelssymbol CENX
Fluor: ISIN US3434121022, WKN 591332, Handelssymbol FLU, US-Handelssymbol FLR
Brighthouse Financial: ISIN US10922N1037, US-Handelssymbol BHF
DHT Holdings: ISIN MHY2065G1219, US-Handelssymbol DHT
PayPal: ISIN US70450Y1038, WKN A14R7U, Handelssymbol 2PP, US-Handelssymbol PYPL
SpaceX: ISIN US84615Q1031, WKN A42D4F, Handelssymbol SPX, US-Handelssymbol SPCX
Häufige Fragen zu David Einhorn und der Marktlage
Was sagt David Einhorn zur aktuellen Börsenlage?
Seine Positionen hätten sich im dritten Quartal verhalten, als befänden sie sich in einem Bärenmarkt, obwohl der S&P 500 stieg. Er hat sein Aktienrisiko gesenkt.
Erwartet Einhorn weitere Zinserhöhungen?
Er glaubt, dass der Markt mehr Zinserhöhungen der US-Notenbank einpreist, als kommen werden, und hält eine entsprechende Wette, die ihn bisher Geld gekostet hat.
In welche Aktien ist David Einhorn investiert?
Laut Pflichtmeldung zum 30. September vor allem in Green Brick Partners und Fluor. Neu im Depot ist Century Aluminum.
Warum hat Einhorn Century Aluminum gekauft?
Nach seinen Worten profitiert der größte Hersteller von Primäraluminium in den USA von den Zöllen und plant mit staatlicher Förderung neue Schmelzkapazität.
Was hält Einhorn vom Börsengang von SpaceX?
In seinem Brief zum zweiten Quartal schrieb er, der Börsengang könne ein bedeutendes spekulatives Hoch markieren.
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