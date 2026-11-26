David Einhorn nach dem Verlustquartal: „Als wären wir in einem Bärenmarkt“ – warum der Value-Star jetzt auf Aluminium und sinkende Zinsen setzt

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 12:56 6 Min.

Der S&P 500 stieg, und David Einhorn verlor trotzdem. Der Chef von Greenlight Capital hat sein Aktienrisiko weiter gesenkt, nennt den Börsengang von SpaceX ein mögliches spekulatives Hoch und wettet gegen die Zinserwartungen des Marktes. Seine Aussagen im Wortlaut, die größten Positionen von Green Brick bis Century Aluminum und die Wetten, die ihn zuletzt Geld gekostet haben.

David Einhorn gehört zu den wenigen bekannten Investoren, die noch klassisch nach Substanz kaufen und zugleich auf fallende Kurse setzen. Im dritten Quartal hat ihm das wenig genützt. Während der S&P 500 um 2,3 Prozent stieg, verlor das von ihm gesteuerte Depot 3,3 Prozent. In der Telefonkonferenz seines Rückversicherers Greenlight Re Anfang November fand Einhorn dafür ein Bild, das hängen bleibt, und erklärte, wie er darauf reagiert: mit weniger Risiko, einer neuen Wette auf Aluminium und einer Position gegen die Zinserwartungen des Marktes. Ergebnis des Greenlight-Depots im dritten Quartal minus 3,3 % Netto-Aktienquote Ende Oktober, nach 33 Prozent zur Jahresmitte rund 28 % Depotanteil von Green Brick Partners laut Pflichtmeldung 17,6 % neue Position in Century Aluminum 82 Mio. $ Quelle : David Einhorn, Telefonkonferenz von Greenlight Re am 3. November 2026; Greenlight Capital, Form 13F zum 30. September 2026 Die Diagnose Der Markt steigt, das Depot fällt: Einhorns Aussagen im Wortlaut Einhorn beschrieb ein Quartal, in dem der Index und die Mehrzahl der Aktien getrennte Wege gingen. Viele seiner Positionen fielen im Quartal um 10 bis 25 Prozent, auf der Kaufseite wie auf der Verkaufsseite. Die Kaufpositionen kosteten 7,6 Prozent, die Wetten auf fallende Kurse brachten 7,3 Prozent, hinzu kam ein Verlust von 2,8 Prozent aus Makrogeschäften. Im Oktober holte das Depot 2,3 Prozent auf und liegt damit seit Jahresbeginn etwa bei null. Sein Risiko hat Einhorn weiter zurückgefahren: Die Netto-Aktienquote sank von 33 Prozent zur Jahresmitte auf rund 28 Prozent Ende Oktober. Die Vorsicht ist nicht neu. Schon im April schrieb Einhorn seinen Anlegern, der Kapitalerhalt stehe erneut ganz oben auf der Liste der Prioritäten. Im Brief zum zweiten Quartal ging er weiter und nannte den Börsengang von SpaceX (ISIN US84615Q1031, US-Handelssymbol SPCX), damals mit 1,75 Billionen Dollar bewertet, einen möglichen Wendepunkt. Die Wetten Gegen KI-Mitläufer, gegen die Zinserwartung: wo Einhorn sich festlegt Was Geld brachte Wetten auf fallende Kurse bei Aktien aus dem Umfeld der künstlichen Intelligenz und bei Hausbauern. Dazu die Beteiligung an der Tankerreederei DHT Holdings (ISIN MHY2065G1219, US-Handelssymbol DHT), die von höheren Charterraten profitierte.

Was Geld kostete Eine Wette auf sinkende kurzfristige US-Zinsen über Terminkontrakte. Die Position war nach Einhorns Worten in diesem Jahr teuer und wurde verkleinert.

Woran er festhält Einhorn glaubt weiter, dass der Markt mehr Zinserhöhungen der US-Notenbank einpreist, als tatsächlich kommen. Die verbliebene Position läuft bis zum nächsten Sommer.

Was ihn belastet Sein größter Wert Green Brick Partners (ISIN US3927091013, US-Handelssymbol GRBK) fiel im Quartal um 17 Prozent, der Versicherer Brighthouse Financial (ISIN US10922N1037, US-Handelssymbol BHF) um 21 Prozent, weil Anleger fürchten, die Aufsicht könnte die geplante Übernahme durch Aquarian Capital blockieren oder verzögern. Das Depot In diese Aktien ist Einhorn investiert – und warum Die Pflichtmeldung von Greenlight an die US-Börsenaufsicht zum 30. September zeigt ein Depot von 3,55 Milliarden Dollar, das mit dem KI-Boom kaum etwas zu tun hat. Wetten auf fallende Kurse stehen dort nicht. Green Brick Partners (ISIN US3927091013, US-Handelssymbol GRBK): Hausbauer aus Texas, 626 Millionen Dollar und 17,6 Prozent des Depots. Einhorn hält die Aktie seit mehr als zehn Jahren und führt den Verwaltungsrat

Fluor (ISIN US3434121022, US-Handelssymbol FLR): Anlagenbauer, 6,2 Prozent des Depots

Century Aluminum (ISIN US1564311082, US-Handelssymbol CENX): neu, 2,27 Millionen Aktien im Wert von knapp 82 Millionen Dollar. Einhorns Begründung: Der größte Hersteller von Primäraluminium in den USA profitiere von den Zöllen und plane mit staatlicher Förderung neue Schmelzkapazität

PayPal (ISIN US70450Y1038, US-Handelssymbol PYPL): im dritten Quartal komplett verkauft Neu hinzugekommen sind nach Einhorns Angaben außerdem ein Großhändler für Elektro- und Sicherheitstechnik, der kürzlich von seinem Mutterkonzern abgespalten wurde, und ein in London notierter Bezahlsender. Was für Einhorns Ansatz spricht Geringe Abhängigkeit von teuren KI-Aktien

Niedrige Netto-Aktienquote in einem nervösen Markt

Leerverkäufe bei KI-Mitläufern zahlten sich zuletzt aus

Klare, nachvollziehbare Begründung der Käufe Was Anleger bedenken sollten Verlust in einem Quartal mit steigendem Markt

Die Zinswette läuft gegen den Kurs der US-Notenbank

Ein einziger Hausbauer macht mehr als ein Sechstel des Depots aus

Der Stand der Pflichtmeldung ist der 30. September Stammdaten ISIN, WKN und Handelssymbole aller genannten Aktien Green Brick Partners: ISIN US3927091013, US-Handelssymbol GRBK

Century Aluminum: ISIN US1564311082, US-Handelssymbol CENX

Fluor: ISIN US3434121022, WKN 591332, Handelssymbol FLU, US-Handelssymbol FLR

Brighthouse Financial: ISIN US10922N1037, US-Handelssymbol BHF

DHT Holdings: ISIN MHY2065G1219, US-Handelssymbol DHT

PayPal: ISIN US70450Y1038, WKN A14R7U, Handelssymbol 2PP, US-Handelssymbol PYPL

SpaceX: ISIN US84615Q1031, WKN A42D4F, Handelssymbol SPX, US-Handelssymbol SPCX Häufige Fragen zu David Einhorn und der Marktlage Was sagt David Einhorn zur aktuellen Börsenlage?

Seine Positionen hätten sich im dritten Quartal verhalten, als befänden sie sich in einem Bärenmarkt, obwohl der S&P 500 stieg. Er hat sein Aktienrisiko gesenkt. Erwartet Einhorn weitere Zinserhöhungen?

Er glaubt, dass der Markt mehr Zinserhöhungen der US-Notenbank einpreist, als kommen werden, und hält eine entsprechende Wette, die ihn bisher Geld gekostet hat. In welche Aktien ist David Einhorn investiert?

Laut Pflichtmeldung zum 30. September vor allem in Green Brick Partners und Fluor. Neu im Depot ist Century Aluminum. Warum hat Einhorn Century Aluminum gekauft?

Nach seinen Worten profitiert der größte Hersteller von Primäraluminium in den USA von den Zöllen und plant mit staatlicher Förderung neue Schmelzkapazität. Was hält Einhorn vom Börsengang von SpaceX?

In seinem Brief zum zweiten Quartal schrieb er, der Börsengang könne ein bedeutendes spekulatives Hoch markieren. Fazit: Der Preis der Vorsicht David Einhorn zeigt, was Vorsicht in einem von wenigen Aktien getriebenen Markt kostet: Man kann recht haben mit der Skepsis und trotzdem verlieren. Sein Depot ist das Gegenmodell zum KI-Handel, mit einem Hausbauer, einem Anlagenbauer und einem Aluminiumhersteller an der Spitze und einer Aktienquote unter 30 Prozent. Nach dem Ausverkauf im November dürften seine Wetten gegen KI-Mitläufer besser dastehen als zum Quartalsende. Belegt ist das erst, wenn Greenlight die nächsten Zahlen vorlegt.

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