Nasdaq, 17.11.2026, 17:58 Uhr MEZ (11:58 Uhr New York) 163,28 USD

Tagesveränderung, zweitgrößter Verlierer im Nasdaq 100 -5,54 %

seit dem Schlusskurs vor den Q3-Zahlen (220,52 USD am 03.11.) rund -26 %

Ø-Kursziel laut S&P Global, Stand 26.10. – vor den Zahlen 293,71 USD

Spanne der Kursziele laut S&P Global (26.10.2026) 158–350 USD