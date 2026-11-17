Die Datadog Aktie (Ticker DDOG, Nasdaq; ISIN US23804L1035) rutscht am Dienstag gegen 11:58 Uhr New Yorker Zeit (17:58 Uhr MEZ) um 5,54 Prozent auf 163,28 US-Dollar ab und gehört damit zu den größten Verlierern im Nasdaq 100. Für das Gesamtjahr 2026 stellt das Unternehmen weiterhin 4,515 bis 4,525 Milliarden Dollar Umsatz und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,73 bis 2,75 Dollar in Aussicht – doch die Börse traut der Wachstumsgeschichte des Software-Spezialisten derzeit deutlich weniger zu als noch vor drei Wochen.
Datadog Aktie Prognose: Ein Viertel unter dem Kurs vor den Zahlen, Analysten kappen ihre Kursziele – wie viel Zuversicht bleibt den Analysten?
Die Datadog Aktie fällt im Software-Ausverkauf auf 163 US-Dollar und hat seit den Quartalszahlen rund ein Viertel verloren. Datadog selbst erwartet 2026 bis zu 4,525 Milliarden Dollar Umsatz, mehrere Häuser haben ihre Kursziele aber deutlich gesenkt. Was Unternehmensprognose, Konsens, Kursziele, Bewertung und Chart für die Datadog Aktienprognose bedeuten.
Ein eigener Auslöser fehlt heute. Datadog wird von der Verkaufswelle bei Software-Titeln erfasst, die Marktberichte mit dem anstehenden Börsengang des KI-Entwicklers Anthropic und den Nvidia-Zahlen in Verbindung bringen. Auf eine angeschlagene Aktie trifft das besonders hart: Der Kurs liegt rund ein Viertel unter dem Niveau vor den Quartalszahlen vom 4. November und mehr als 40 Prozent unter dem Schlusskurs von 280,24 Dollar am 26. Oktober. Für die Datadog Aktienprognose heißt das: Die Kursziele vieler Analysten stammen aus einer anderen Marktphase.
Starkes Quartal, flacher Ausblick
Im dritten Quartal wuchs der Umsatz um 35 Prozent auf 1,197 Mrd. Dollar. Für das vierte Quartal stellt Datadog aber nur 1,19 bis 1,20 Mrd. Dollar in Aussicht – kaum mehr als im Vorquartal.
Größter Kunde nur noch mit Mindestabnahme
Die Q4-Prognose enthält vom größten Kunden, einem KI-Unternehmen, nur noch die vertragliche Mindestabnahme. Ohne diesen Kunden ist das Wachstum laut mehreren Analysten sogar beschleunigt.
Kursziele gesenkt, Kaufurteile bleiben
Cantor Fitzgerald senkte das Ziel von 327 auf 260 Dollar, DA Davidson von 315 auf 275 Dollar, Wedbush von 275 auf 240 Dollar – alle mit Kaufempfehlung.
Weit unter den Durchschnittslinien
Mit gut 163 Dollar notiert die Aktie deutlich unter der 200-Tage-Linie, die am 13. November bei rund 201 Dollar lag.
Der Auslöser
Warum fällt die Datadog Aktie – obwohl die Zahlen stimmten?
Der Abwärtsdruck kommt in Wellen. Schon Ende Oktober geriet die Aktie unter Druck, am Tag der Quartalszahlen brach sie laut 24/7 Wall St. um 13,6 Prozent von 220,52 auf rund 190 Dollar ein, am Folgetag ging es laut Benzinga weiter auf knapp 178 Dollar abwärts. Am Freitag, 13. November, schloss das Papier laut stockanalysis.com bei 184,16 Dollar, seither summiert sich das Minus auf gut elf Prozent.
Der Kern des Problems ist eine Kundenbeziehung. Bereits bei den Zahlen zum zweiten Quartal im August hatte Datadog angekündigt, dass sein größter Kunde – ein führendes KI-Unternehmen – die Nutzung im zweiten Halbjahr zurückfährt, obwohl er seinen Vertrag kurz zuvor verlängert hatte. Datadog nennt den Namen nicht; in Berichten wird OpenAI als größter Einzelkunde genannt, bestätigt ist das nicht. Für das vierte Quartal unterstellt das Management nun laut Rosenblatt Securities nur noch die vertraglich vereinbarte Mindestabnahme dieses Kunden. Firmenchef Olivier Pomel hatte schon im August erklärt, man habe den größten Kunden bewusst vollständig aus dem Risiko genommen.
Geschäftsmodell
Womit verdient Datadog sein Geld?
Datadog verkauft Software, mit der Unternehmen ihre Cloud-Infrastruktur, Anwendungen, Protokolldaten und Sicherheit in Echtzeit überwachen – im Fachjargon „Observability“. Abgerechnet wird überwiegend nutzungsabhängig: Je mehr Server, Datenmengen und Anwendungen ein Kunde überwacht, desto höher die Rechnung. Genau das macht Datadog zum Profiteur des KI-Booms, weil KI-Firmen riesige Rechenkapazitäten betreiben. Es macht das Geschäft aber auch anfällig, wenn ein großer Kunde spart, Leistungen selbst aufbaut oder günstigere Konditionen aushandelt. KI-native Kunden standen laut aiweekly.co im zweiten Quartal für rund elf Prozent des Umsatzes, nach vier Prozent ein Jahr zuvor.
Zahlen und Unternehmensprognose
Wie lautet die Datadog Aktienprognose des Unternehmens?
Das dritte Quartal war stark – der Ausblick auf das vierte ist es nur auf dem Papier.
Laut Mitteilung vom 4. November stieg der Umsatz im dritten Quartal um 35 Prozent auf 1,197 Milliarden Dollar, der Markt hatte laut Wedbush mit rund 1,15 Milliarden gerechnet. Das bereinigte operative Ergebnis erreichte 334 Millionen Dollar, eine Marge von 28 Prozent; nach US-GAAP blieben 75 Millionen Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 0,81 Dollar, der freie Cashflow bei 251 Millionen Dollar. Die Zahl der Kunden mit mindestens 100.000 Dollar Jahresumsatz stieg um 20 Prozent auf rund 4.860. Die vertraglich gesicherten künftigen Umsätze (RPO) wuchsen laut Rosenblatt um 38 Prozent auf 3,85 Milliarden Dollar.
Die Jahresprognose 2026 hob Datadog laut DA Davidson in der Mitte um rund 60 Millionen Dollar an. Für das vierte Quartal liegt die Mitte der Spanne mit 1,195 Milliarden Dollar laut BTIG aber unter dem damaligen Konsens von 1,202 Milliarden Dollar und knapp unter dem Vorquartal. Wedbush sprach von der ersten sequenziellen Umsatzdelle seit dem Börsengang 2019; DA Davidson nannte den Ausblick „konservativ“.
|Kennzahl
|Q3 2026 (Ist)
|Prognose Q4 2026
|Prognose 2026
|Konsens 2026
|Konsens 2027
|Umsatz
|1,197 Mrd. $ (+35 %)
|1,19–1,20 Mrd. $
|4,515–4,525 Mrd. $
|4,47 Mrd. $
|5,49 Mrd. $
|Bereinigtes op. Ergebnis
|334 Mio. $
|280–290 Mio. $
|1,095–1,105 Mrd. $
|–
|–
|Bereinigtes EPS
|0,81 $
|0,69–0,71 $
|2,73–2,75 $
|2,53 $
|2,98 $
|KGV (Kurs 163,28 $)
|–
|–
|rund 60
|–
|rund 55
|KUV (Börsenwert ~59 Mrd. $)
|–
|–
|rund 13
|–
|rund 10,7
Konsens laut S&P Global via stockanalysis.com, Stand 26.10.2026 – also vor den Q3-Zahlen und den Kurszielsenkungen. KGV/KUV eigene Rechnung mit 163,28 USD und rund 361 Mio. Aktien (Börsenwert rund 59 Mrd. USD); Basis 2026 = Mitte der Unternehmensprognose.
Quelle: Datadog (04.11.2026), S&P Global via stockanalysis.com, eigene Rechnung
Eine Dividende zahlt Datadog nicht. Für die Datadog Aktie 2027 liegt die Konsensschätzung bei rund 5,5 Milliarden Dollar Umsatz und knapp 3 Dollar Gewinn je Aktie – ob diese Zahlen den Wegfall der Mehrumsätze des größten Kunden schon vollständig abbilden, ist offen.
Analysten
Welches Kursziel trauen Analysten der Datadog Aktie zu?
Vor den Quartalszahlen war die Stimmung fast euphorisch: Laut S&P Global (via stockanalysis.com, Stand 26. Oktober) rieten 43 von 47 Analysten zum Kauf, zwei zum Halten und zwei zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel lag bei 293,71 Dollar, die Spanne reichte von 158 bis 350 Dollar. Rechnerisch entspräche der Durchschnitt heute einem Abstand von rund 80 Prozent zum Kurs – doch dieser Wert ist überholt, denn nach den Zahlen haben zahlreiche Häuser ihre Ziele gesenkt.
Am 5. November reduzierte Cantor-Fitzgerald-Analyst Thomas Blakey sein Ziel von 327 auf 260 Dollar und bestätigte „Overweight“. Er verwies darauf, dass das Wachstum ohne den größten Kunden sogar beschleunigt habe. DA Davidson (Gil Luria) senkte von 315 auf 275 Dollar, BTIG (Gray Powell) von 289 auf 260 Dollar, Rosenblatt (Blair Abernethy) von 305 auf 285 Dollar, Wedbush (Steven Wahrhaftig) von 275 auf 240 Dollar. Needham (Mike Cikos) und Guggenheim (Howard Ma) blieben laut Benzinga bei je 300 Dollar und Kaufempfehlung. Den höchsten bekannten Wert setzte Bernstein: Peter Weed stufte die Aktie am 19. Oktober auf „Buy“ hoch und hob das Ziel von 237 auf 350 Dollar an.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Quelle
|Cantor Fitzgerald (Thomas Blakey)
|Overweight
|327 → 260
|05.11.2026
|Benzinga
|DA Davidson (Gil Luria)
|Buy
|315 → 275
|05.11.2026
|Benzinga
|Rosenblatt (Blair Abernethy)
|Buy
|305 → 285
|05.11.2026
|Benzinga
|BTIG (Gray Powell)
|Buy
|289 → 260
|05.11.2026
|Benzinga
|Wedbush (Steven Wahrhaftig)
|Outperform
|275 → 240
|05.11.2026
|Benzinga
|Needham (Mike Cikos)
|Buy
|300
|05.11.2026
|Benzinga
|Guggenheim (Howard Ma)
|Buy
|300
|05.11.2026
|Benzinga
|Bernstein (Peter Weed)
|Buy (hochgestuft)
|237 → 350
|19.10.2026
|stockanalysis.com
Kursziele in US-Dollar. Einschätzungen der genannten Häuser, keine Empfehlung von aktiencheck.de. Ratings vom 05.11.2026 laut Benzinga-Zusammenfassung (via Webull).
Quelle: Benzinga (via Webull), stockanalysis.com
Bewertung
Ist die Datadog Aktie nach dem Absturz günstig?
Billig ist Datadog auch nach dem Kursrutsch nicht. Auf Basis der eigenen Gewinnprognose kommt die Aktie auf ein KGV von rund 60 für 2026, auf Basis des Konsenses für 2027 auf rund 55. Der Börsenwert entspricht etwa dem 13-Fachen des für 2026 erwarteten Umsatzes. Im Branchenvergleich liegt Datadog damit zwischen den reifen Plattformen ServiceNow und Dynatrace, die nur noch mit dem 22- bis 23-Fachen der erwarteten Gewinne bewertet werden, und dem Datenspezialisten Snowflake, der laut stockanalysis.com auf ein erwartetes KGV von über 115 kommt. Für CrowdStrike lagen keine aktuellen, belastbaren Vergleichswerte vor. Gerechtfertigt wird der Aufschlag vor allem durch das Wachstum von mehr als 30 Prozent – genau das stellt der Markt nun infrage.
|Unternehmen
|Börsenwert
|KGV erwartet
|KUV erwartet
|Datadog
|rund 59 Mrd. $
|rund 60
|rund 13
|Dynatrace
|12,5 Mrd. $
|22,7
|5,0
|Snowflake
|102,6 Mrd. $
|115,4
|14,3
|ServiceNow
|105,8 Mrd. $
|22,5
|5,8
|CrowdStrike
|–
|–
|–
Datadog: KGV/KUV eigene Rechnung mit 163,28 USD (17.11.2026). Peers laut stockanalysis.com: Dynatrace und ServiceNow Schlusskurs 06.11.2026, Snowflake 13.11.2026. CrowdStrike: keine aktuellen Daten belegt.
Quelle: stockanalysis.com, eigene Rechnung
Charttechnik
Was sagt der Chart zur Datadog Aktie Prognose?
Das Chartbild hat sich binnen drei Wochen eingetrübt. Laut stockanalysis.com lag die 50-Tage-Linie am 13. November bei rund 244 Dollar, die 200-Tage-Linie bei rund 201 Dollar – der aktuelle Kurs notiert damit fast 20 Prozent unter dem langfristigen Durchschnitt. Mit dem Rutsch unter 170 Dollar hat die Aktie die Stabilisierungszone der vergangenen Tage verlassen; der Bereich zwischen 178 und 184 Dollar, wo der Kurs nach den Zahlen mehrfach schloss, wird damit zur ersten Hürde nach oben. Psychologisch wichtig ist die Marke von 160 Dollar – sie liegt nahe am niedrigsten Analystenziel von 158 Dollar. Über zwölf Monate betrug das Minus am 13. November laut stockanalysis.com erst rund 3,5 Prozent; die Aktie hatte im Herbst zwischenzeitlich deutlich höher notiert.
Szenarien
Bull, Base, Bear: Welche Datadog Aktienprognose diskutiert der Markt?
aktiencheck.de gibt keine eigene Kursprognose ab. Die Übersicht ordnet die Spanne der Kursziele Dritter und die dort genannten Begründungen ein.
|Szenario
|Kursziel Dritter
|Begründung laut Quelle
|Bull-Case
|350 $ (Bernstein, 19.10.)
|KI-Boom treibt Nutzung, Plattform gewinnt Marktanteile
|Base-Case
|260–300 $ (Cantor, BTIG, DA Davidson, Needham, Guggenheim)
|Wachstum ohne Großkunden intakt, Q4-Ausblick konservativ
|Bear-Case
|158 $ (niedrigstes Ziel laut S&P Global, 26.10.)
|Abhängigkeit von KI-Großkunden, sinkende Zuwachsraten, hohe Bewertung
Kursziele Dritter; Zuordnung nach Höhe der Ziele, Begründungen sinngemäß nach den genannten Quellen. Bull- und Bear-Ziel stammen aus der Zeit vor den Q3-Zahlen.
Quelle: Benzinga (via Webull), stockanalysis.com, tikr.com
Termine
Was Anleger bei der Datadog Aktie jetzt beobachten
17. November, nach US-Börsenschluss: Nvidia-Zahlen als Gradmesser für die KI-Investitionen – und damit für die Rechenlast, die Datadog überwacht.
19. November: Börsendebüt von Anthropic, das die Debatte über KI und klassische Software weiter anheizen dürfte.
Februar 2027 (voraussichtlich): Zahlen zum vierten Quartal und erster Ausblick auf 2027 – entscheidend dafür, ob der Großkunde stabil bleibt.
FAQ
Häufige Fragen zur Datadog Aktienprognose
Wie lautet die Datadog Aktienprognose der Analysten?
Vor den Quartalszahlen lag das durchschnittliche Kursziel laut S&P Global bei 293,71 Dollar. Seitdem haben mehrere Häuser gesenkt; die jüngsten Ziele reichen von 240 Dollar (Wedbush) bis 300 Dollar (Needham, Guggenheim), Bernstein sieht 350 Dollar.
Warum fällt die Datadog Aktie?
Der Software-Ausverkauf trifft auf einen flachen Ausblick für das vierte Quartal. Darin steckt vom größten Kunden, einem KI-Unternehmen, nur noch die vertragliche Mindestabnahme.
Was erwartet Datadog für 2026?
4,515 bis 4,525 Milliarden Dollar Umsatz und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,73 bis 2,75 Dollar.
Was erwarten Analysten für die Datadog Aktie 2027?
Laut S&P Global (Stand Oktober) rund 5,49 Milliarden Dollar Umsatz und 2,98 Dollar Gewinn je Aktie.
Zahlt die Datadog Aktie eine Dividende?
Nein. Datadog reinvestiert seine Mittel ins Wachstum.
Hinweis zur Weitergabe: Die genannten Analystenurteile sind Einschätzungen Dritter (Haus, Datum, Quelle wie angegeben), insbesondere die Einstufung „Overweight“ mit Kursziel 260 Dollar von Cantor Fitzgerald vom 05.11.2026 laut Benzinga. Offenlegungen der Quellen: Cantor Fitzgerald, Bernstein. aktiencheck.de gibt sie unverändert weiter und macht sie sich nicht zu eigen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Datadog, Inc. (DDOG): Kaufen, Kursziel 260,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Cantor Fitzgerald (Thomas Blakey), Overweight, Kursziel 260 USD vom 05.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 19:45 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 19:45 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Cantor Fitzgerald (Thomas Blakey), Overweight, Kursziel 260 USD.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.