Datadog verkauft Software, mit der Unternehmen ihre Cloud-Systeme überwachen. Abgerechnet wird nach Nutzung. Genau hier liegt das Problem: Anfang November teilte das Unternehmen mit, dass sein größter Kunde die Nutzung zurückgefahren hat. Für das vierte Quartal stellte Datadog einen Umsatz von 1,19 bis 1,20 Milliarden Dollar in Aussicht. Das entspräche einem Wachstum von 25 bis 26 Prozent, nach 35 Prozent im dritten Quartal.

Am Mittwoch kamen zwei Belastungen hinzu. Der Markt verkaufte am Vormittag alles, was mit künstlicher Intelligenz zu tun hat. Und es wurde bekannt, dass Technikchef Alexis Lê-Quôc am Montag 44.410 Aktien verkauft hat.