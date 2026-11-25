Der Abwärtstrend hält an. Die Datadog Aktie (ISIN: US23804L1035, WKN: A2PSFR, Handelssymbol: 3QD, US-Handelssymbol: DDOG) schloss am Mittwoch 4,31 Prozent tiefer bei 158,25 Dollar und gehört zu den Nasdaq100 Verlierern. Im Tagesverlauf war das Papier zeitweise bis unter 150 Dollar gefallen.
Datadog Aktie: Nasdaq100 Verlierer mit minus 4 Prozent – der größte Kunde spart
Die Datadog Aktie zählt zum Handelsschluss zu den Nasdaq100 Verlierern: Der Cloud-Überwachungsspezialist verliert 4,31 Prozent auf 158,25 Dollar. Binnen eines Monats hat sich der Kurs fast halbiert. Die Analyse zeigt, warum gute Zahlen nicht mehr reichen.
Die Gründe für den Kursverlust
Wachstum bremst, Insider verkaufen
Datadog verkauft Software, mit der Unternehmen ihre Cloud-Systeme überwachen. Abgerechnet wird nach Nutzung. Genau hier liegt das Problem: Anfang November teilte das Unternehmen mit, dass sein größter Kunde die Nutzung zurückgefahren hat. Für das vierte Quartal stellte Datadog einen Umsatz von 1,19 bis 1,20 Milliarden Dollar in Aussicht. Das entspräche einem Wachstum von 25 bis 26 Prozent, nach 35 Prozent im dritten Quartal.
Am Mittwoch kamen zwei Belastungen hinzu. Der Markt verkaufte am Vormittag alles, was mit künstlicher Intelligenz zu tun hat. Und es wurde bekannt, dass Technikchef Alexis Lê-Quôc am Montag 44.410 Aktien verkauft hat.
Langsameres Wachstum
Die Prognose deutet auf eine spürbare Abkühlung hin.
Abhängigkeit von Großkunden
Spart ein einzelner KI-Kunde, schlägt das direkt auf den Umsatz durch.
Insiderverkauf
Verkäufe aus der Führungsetage wirken in einem fallenden Markt als Warnsignal.
Einordnung
Fast halbiert in einem Monat
In vier Wochen hat der Nasdaq100 Verlierer rund 46 Prozent seines Wertes verloren. Die Gewinne aus der ersten Jahreshälfte sind fast vollständig aufgezehrt. Dabei wächst das Geschäft weiterhin zweistellig.
Die Datadog Aktie steht damit für ein Muster, das derzeit viele Softwarewerte trifft: Anleger zahlen keine hohen Aufschläge mehr für Wachstum, das an den Ausgaben weniger KI-Kunden hängt. Die Erholung des Gesamtmarkts am Nachmittag half dem Papier nur begrenzt.
Häufige Fragen zur Datadog Aktie
Warum ist die Datadog Aktie Nasdaq100 Verlierer?
Der größte Kunde hat seine Nutzung reduziert, die Prognose deutet auf langsameres Wachstum, und der Technikchef hat Aktien verkauft. Die Datadog Aktie schloss am 25. November 2026 um 4,31 Prozent tiefer.
Wie stark wächst Datadog noch?
Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 35 Prozent auf 1,20 Milliarden Dollar. Für das vierte Quartal bedeutet die Prognose 25 bis 26 Prozent.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Datadog Aktie?
Die ISIN lautet US23804L1035, die WKN A2PSFR. An der Nasdaq wird die Aktie unter DDOG gehandelt.
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