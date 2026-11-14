Es ist der Moment, auf den die Raumfahrtwelt seit Jahren wartet. Am Freitagabend hob die SpaceX-Rakete Starship zu ihrem 15. Testflug ab. Zum ersten Mal wollte SpaceX beide Stufen mit den Greifarmen des Startturms auffangen. Der erste Teil gelang nicht: Den Fang des Super-Heavy-Boosters brach SpaceX kurz nach dem Start ab und lenkte ihn auf das Meer um, wo er kurz vor der Wasserung explodierte. Die Oberstufe dagegen erreichte die Umlaufbahn und setzte 26 Starlink-Satelliten der neuen Generation aus. Heute Abend, nach rund 22 Stunden im All, soll sie zurückkehren – und als erstes Raumschiff überhaupt vom Turm gefangen werden. Gelingt das, wäre es ein technischer Durchbruch. Und für die SpaceX-Aktie möglicherweise der wichtigste Tag seit dem Börsengang.
Das neue Weltraumrennen: SpaceX wagt den historischen Starship-Fang, Rocket Lab greift an – was die Raumfahrt-Aktien jetzt bewegt
Die Raumfahrt ist zu einer der spannendsten Wachstumsbranchen der Börse geworden. SpaceX startet Starship zu Flug 15 und will heute Abend erstmals die Oberstufe mit dem Startturm auffangen – der Booster-Fang wurde abgebrochen. Rocket Lab meldet Rekordumsatz und 3,6 Milliarden Dollar Auftragsbestand, die Aktie springt in einer Woche um fast 16 Prozent. Die große Branchenanalyse: warum Raketen, Satelliten und KI-Rechenzentren im All zusammenwachsen und welche Chancen und Risiken für die SpaceX-Aktie und die Rocket-Lab-Aktie gelten.
Starship Flug 15
Der Fang, den es noch nie gab
Einen Super-Heavy-Booster hat SpaceX bereits dreimal mit dem Turm gefangen, zuletzt im März 2025. Ein Raumschiff, das aus der Umlaufbahn zurückkehrt, hat dagegen noch niemand auf diese Weise geborgen. Die Oberstufe muss den Wiedereintritt überstehen, sich in der Luft aufrichten und präzise zwischen die Greifarme manövrieren. SpaceX steuert den Turm nur an, wenn alle dafür nötigen Systeme einwandfrei arbeiten. Andernfalls landet das Raumschiff an vorab festgelegten Stellen im Pazifik. Elon Musk hatte die Erfolgschancen des Fangs als „eher wahrscheinlich als nicht“ bezeichnet. Der Fangversuch ist für den Abend deutscher Zeit geplant.
Warum das so wichtig ist: Gelingt der Fang, wäre laut Musk erstmals eine orbitale Trägerrakete vollständig geborgen worden. Ein wiederverwendbares Starship würde die Kosten für den Ausbau von Starlink drastisch senken – jeder Starlink-Satellit der dritten Generation bietet laut SpaceX rund zehnmal so viel Datenkapazität wie seine Vorgänger. Morgan-Stanley-Analyst Adam Jonas bezeichnete einen erfolgreichen Starship-Fang als möglicherweise größten positiven Kurstreiber seit dem Börsengang.
Das große Bild
Raumfahrt wird zur Infrastruktur der digitalen Welt
Noch vor wenigen Jahren war Raumfahrt ein Geschäft für Staaten und Träumer. Heute ist sie eine Wachstumsbranche, die Internet, Militär und künstliche Intelligenz miteinander verbindet.
Drei Entwicklungen treiben die Branche. Erstens das Satelliten-Internet: Tausende Satelliten in niedriger Umlaufbahn liefern Internet in entlegene Regionen, auf Schiffe und Flugzeuge. Zweitens die Verteidigung: Staaten investieren Milliarden in eigene Satellitennetze für Aufklärung und Kommunikation. Drittens die künstliche Intelligenz: SpaceX macht mit seiner KI-Sparte inzwischen mehr Umsatz als mit dem Satelliten-Internet und sieht perspektivisch sogar Rechenzentren im All.
Wer Raketen günstig und häufig starten kann, kontrolliert den Zugang zu all diesen Märkten. Deshalb ist die Wiederverwendbarkeit von Raketen die entscheidende Technologie der Branche – und deshalb blickt die Börse so gespannt auf den Starship-Fang.
Wer den Zugang zum All kontrolliert, kontrolliert die Infrastruktur der Zukunft.
Die Aktien
SpaceX und Rocket Lab im Porträt
SpaceX – der Gigant. Im dritten Quartal steigerte SpaceX den Umsatz um 161 Prozent auf 14,58 Milliarden Dollar und erzielte erstmals einen Quartalsgewinn von 4,4 Milliarden Dollar, wobei Sondereffekte mitwirkten. Die KI-Sparte setzte 7,56 Milliarden Dollar um und ist damit größer als Starlink mit 5,25 Milliarden Dollar. Starlink ist mit einem operativen Ergebnis von 2,37 Milliarden Dollar die Ertragsperle. Die Kehrseite: Allein im dritten Quartal investierte SpaceX rund 19,6 Milliarden Dollar, im vierten sollen es 35 bis 40 Milliarden Dollar werden. Die Aktie notierte zuletzt bei rund 138 Dollar und damit rund 39 Prozent unter dem Rekordhoch von 225,64 Dollar aus dem Juni. Bei einem Börsenwert von rund 1,9 Billionen Dollar ist sie mit dem etwa 56-Fachen des Umsatzes bewertet.
Rocket Lab – der Herausforderer. Das Unternehmen von Gründer Peter Beck baut Raketen, Satelliten und Komponenten aus einer Hand. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 73 Prozent auf den Rekordwert von 267,8 Millionen Dollar, der Auftragsbestand um 52 Prozent auf 3,57 Milliarden Dollar mit 117 Starts. Für die neue, größere Rakete Neutron liegen bereits 16 Missionen im Auftragsbuch, der Erstflug ist allerdings auf frühestens 2027 verschoben. Zudem plant Rocket Lab die Übernahme des Satellitenbetreibers Iridium für einen Unternehmenswert von rund 8 Milliarden Dollar. Die Aktie stieg in der Woche um 15,94 Prozent auf rund 61 Dollar, liegt aber weit unter ihrem Jahreshoch von gut 150 Dollar aus dem Mai.
Branchenanalyse
Chancen und Risiken der Raumfahrt-Aktien
Häufige Fragen zu den Raumfahrt-Aktien
Was ist beim Starship-Flug 15 passiert?
Starship startete am 13. November und setzte 26 Starlink-Satelliten aus. Der geplante Fang des Boosters wurde abgebrochen, der Booster explodierte kurz vor der Wasserung im Meer. Die Oberstufe soll nach rund 22 Stunden zurückkehren und erstmals vom Startturm gefangen werden.
Warum ist der Starship-Fang so wichtig?
Gelingt er, wäre erstmals eine orbitale Trägerrakete vollständig geborgen. Das ist die Voraussetzung für schnelle Wiederverwendung und deutlich sinkende Startkosten.
Wie hat sich die Rocket-Lab-Aktie entwickelt?
Sie stieg in der Woche bis 13. November um 15,94 Prozent auf rund 61 Dollar, liegt aber weit unter dem Jahreshoch von gut 150 Dollar.
Wie ist die SpaceX-Aktie bewertet?
Bei einem Börsenwert von rund 1,9 Billionen Dollar mit dem etwa 56-Fachen des Jahresumsatzes. Die Aktie notiert rund 39 Prozent unter ihrem Rekordhoch.
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