Das neue Weltraumrennen: SpaceX wagt den historischen Starship-Fang, Rocket Lab greift an – was die Raumfahrt-Aktien jetzt bewegt

Drei Entwicklungen treiben die Branche. Erstens das Satelliten-Internet: Tausende Satelliten in niedriger Umlaufbahn liefern Internet in entlegene Regionen, auf Schiffe und Flugzeuge. Zweitens die Verteidigung: Staaten investieren Milliarden in eigene Satellitennetze für Aufklärung und Kommunikation. Drittens die künstliche Intelligenz: SpaceX macht mit seiner KI-Sparte inzwischen mehr Umsatz als mit dem Satelliten-Internet und sieht perspektivisch sogar Rechenzentren im All.

Wer Raketen günstig und häufig starten kann, kontrolliert den Zugang zu all diesen Märkten. Deshalb ist die Wiederverwendbarkeit von Raketen die entscheidende Technologie der Branche – und deshalb blickt die Börse so gespannt auf den Starship-Fang.

Wer den Zugang zum All kontrolliert, kontrolliert die Infrastruktur der Zukunft.