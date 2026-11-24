Warum steigt die Danone-Aktie heute?

Es gibt keine eigene Unternehmensnachricht. Anleger schichten in defensive Branchen wie Nahrungsmittel um, während Technologiewerte unter Druck stehen.

Wie stark steigt die Danone-Aktie?

Am Mittag um 1,21 Prozent auf 68,68 Euro (ca. 13:40 Uhr).

Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Danone-Aktie?

ISIN FR0000120644, WKN 851194, Handelssymbol BN (Paris) beziehungsweise BSN (Xetra), in den USA außerbörslich DANOY.

Warum gelten Nahrungsmittelaktien als defensiv?

Lebensmittel werden auch in schwachen Konjunkturphasen gekauft, daher schwanken die Erträge weniger.