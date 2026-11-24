Defensive Dienstagsgewinner: Die Danone-Aktie steigt am Mittag um 1,21 Prozent auf 68,68 Euro (Stand ca. 13:40 Uhr, comdirect) und gehört damit zu den EuroStoxx50 Gewinnern. Eine unternehmensspezifische Nachricht lag uns bis zum Mittag nicht vor. Der Grund liegt im Markt: Wenn Technologiewerte wanken, suchen Anleger Stabilität.
Danone-Aktie EuroStoxx50 Gewinner: Plus 1,2 Prozent im Tech-Ausverkauf – warum Anleger Joghurt statt Chips kaufen
Während Technologiewerte nachgeben, steigt die Danone-Aktie am Mittag um mehr als 1 Prozent. Eine eigene Nachricht gibt es nicht, aber ein klares Muster: Anleger flüchten in defensive Branchen. Warum Nahrungsmittelwerte gefragt sind und was für die Aktie spricht.
Steckbrief
- Unternehmen
- Danone S.A.
- Sitz
- Paris, Frankreich
- ISIN
- FR0000120644
- WKN
- 851194
- Handelssymbol
- BN (Paris), BSN (Xetra)
- US-Handelssymbol
- DANOY (ADR, außerbörslich)
- Index
- EuroStoxx50, CAC 40
Stand: 24.11.2026, Kurs comdirect, ca. 13:40 Uhr
Die Stammdaten: Die Danone-Aktie trägt die ISIN FR0000120644 und die WKN 851194. In Paris läuft sie unter BN, an der Xetra unter BSN, in den USA als ADR außerbörslich unter DANOY.
Die Ursachen
Warum die Danone-Aktie heute steigt
Flucht in die Defensive
Europas Börsen starten abwartend in den Dienstag. Laut dpa-AFX führten Aktien von Nahrungs- und Getränkeproduzenten, Pharma- und Telekomwerte das Gewinnerfeld an, während Technologiewerte schwächelten.
Tech-Sorgen und Zinsrisiken
Die Rückkehr von Nvidia-Chef Jensen Huang hat die Zweifel an der KI-Rentabilität, die Zinsrisiken und die geopolitischen Spannungen nur kurz überdeckt, sagt Marktanalyst Timo Emden von CapTrader. Geld wandert in Titel mit stabilen Erträgen.
Muster der Vorwoche
Schon am Freitag, als der EuroStoxx50 um 1,5 Prozent fiel, legte die Danone-Aktie um rund 1,5 Prozent zu. Der Konzern gilt als Ruhepol, wenn der Markt schwankt.
Keine eigene Nachricht
Eine neue Unternehmensmeldung gab es nach unserem Stand bis zum Mittag nicht. Der Anstieg ist daher Ausdruck der Marktlage.
Einordnung
Stabilität hat ihren Preis
Wer die Danone-Aktie beobachtet, sollte in den kommenden Tagen vor allem auf den Technologiesektor schauen. Beruhigt er sich, könnte der Rückenwind für Defensivwerte nachlassen.
Häufige Fragen zur Danone-Aktie
Warum steigt die Danone-Aktie heute?
Es gibt keine eigene Unternehmensnachricht. Anleger schichten in defensive Branchen wie Nahrungsmittel um, während Technologiewerte unter Druck stehen.
Wie stark steigt die Danone-Aktie?
Am Mittag um 1,21 Prozent auf 68,68 Euro (ca. 13:40 Uhr).
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Danone-Aktie?
ISIN FR0000120644, WKN 851194, Handelssymbol BN (Paris) beziehungsweise BSN (Xetra), in den USA außerbörslich DANOY.
Warum gelten Nahrungsmittelaktien als defensiv?
Lebensmittel werden auch in schwachen Konjunkturphasen gekauft, daher schwanken die Erträge weniger.
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