Sicherheit gefragt: Die Danone-Aktie (ISIN: FR0000120644, WKN: 851194, Handelssymbol Euronext Paris: BN, US-Handelssymbol: DANOY im OTC-Handel) ist am Dienstagmittag CAC40 Gewinner Nummer fünf. Um 14:10 Uhr notierte die Aktie mit plus 1,21 Prozent bei 68,68 Euro. Eine neue Konzernmeldung gibt es nicht, der Anstieg passt zur defensiven Rotation an den Märkten.
Danone-Aktie CAC40 Gewinner: Plus 1,21 Prozent – Anleger flüchten in sichere Häfen
Die Danone-Aktie ist am Dienstagmittag CAC40 Gewinner Nummer fünf: Plus 1,21 Prozent auf 68,68 Euro. Nach dem Tech-Rausch vom Montag suchen Anleger Schutz bei Konsumgütern. Die Hintergründe.
Die Gründe für das Kursplus
Konsumgüter als Gegenpol zur Tech-Branche
Defensive Rotation
Nach den Ausschlägen bei Nvidia und Chipwerten setzen Anleger auf stabile Konsumgüter.
Stabile Nachfrage
Joghurt und Babynahrung verkaufen sich unabhängig von der Konjunktur.
Zukauf
Marktberichte erwähnen die Übernahme des Unternehmens MADE.
Häufige Fragen zur Danone-Aktie
Warum ist die Danone-Aktie heute CAC40 Gewinner?
Anleger wechseln nach dem Tech-Montag in defensive Konsumwerte, eine eigene Nachricht gibt es nicht.
Wie lauten ISIN und WKN der Danone-Aktie?
ISIN FR0000120644, WKN 851194.
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