Dan Niles verkauft Nvidia mitten in der 30-Prozent-Rally: „Natürlich will ich da verkaufen“ – warum der Tech-Investor an das Jahr 2000 denkt

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 15:26 7 Min.

Dan Niles zählt zu den bekanntesten Tech-Investoren der Wall Street. Noch am Montag war Nvidia seine größte Position, dann nutzte er den Kurssprung nach der Rückkehr von Jensen Huang zum Ausstieg. Seine Aussagen im Wortlaut, sein Vergleich mit dem Platzen der Internetblase, seine Sorge um die US-Notenbank und was über sein Depot bekannt ist.

Vor zwei Wochen sagte Dan Niles noch, der Höhepunkt des KI-Booms sei nicht erreicht. Am 25. November klang der Gründer von Niles Investment Management anders. Im kanadischen Sender BNN Bloomberg berichtete er, er habe seine Nvidia-Aktien in den Kurssprung von mehr als 30 Prozent hinein verkauft, den die Rückkehr von Jensen Huang ausgelöst hatte. Am Montag sei Nvidia noch seine größte Position gewesen. Erholungen in einem Abwärtstrend, so Niles, seien Gelegenheiten zum Verkaufen. Nasdaq beim Platzen der Internetblase −78 % Zwischenerholungen des Nasdaq in dieser Zeit 7 durchschnittlicher Anstieg je Erholung +25 % angenommene Bürgerentscheide gegen Rechenzentren 40 von 41 Quelle : Dan Niles bei BNN Bloomberg und Yahoo Finance, 21. und 25. November 2026; Angaben zur Internetblase von März 2000 bis Oktober 2002 Die Einschätzung Erholungen sind Verkaufsgelegenheiten: Niles' Aussagen im Wortlaut Niles hat den Aufstieg und Fall der Internetaktien als Analyst erlebt. Seit Ende Juni sieht er nach eigenen Worten Parallelen. Seine Begründung ist historisch. Als die Internetblase platzte, verlor der Nasdaq über zweieinhalb Jahre 78 Prozent, der S&P 500 49 Prozent. Der Weg nach unten verlief nicht gerade: Siebenmal erholte sich der Nasdaq um durchschnittlich rund 25 Prozent, oft binnen zwei Monaten. Selbst Amazon (ISIN US0231351067, US-Handelssymbol AMZN) fiel damals um rund 90 Prozent und überlebte. Wer in einer solchen Phase jede Erholung für die Wende hält, verliert nach dieser Lesart mehrfach. So hatte Niles es noch am 11. November gesagt. Dazwischen lagen der Rücktritt und die Rückkehr des Nvidia-Chefs, der Börsengang von Anthropic und ein Kursrutsch bei den KI-Aktien. Am 21. November berichtete er bei Yahoo Finance, die Angst am Markt sei so groß geworden, dass er Wetten auf fallende Kurse bei einigen Aktien geschlossen habe. Er rechne mit einer kurzfristigen Erholung und danach mit weiteren Verlusten. Die Erholung kam, und er nutzte sie. Die Gründe Preiskampf, Bürgerentscheide, Notenbank: was Niles Sorgen macht Niles bestreitet nicht, dass künstliche Intelligenz die Wirtschaft verändert. Er zweifelt daran, dass alle heutigen Anbieter daran verdienen werden. Vier Entwicklungen nennt er. 01 Der Preiskampf der KI-Labore Das gemeinsame Umsatzwachstum von OpenAI und Anthropic (ISIN US03703U1079, US-Handelssymbol ANT) habe sich vom zweiten zum dritten Quartal von rund 75 auf unter 50 Prozent verlangsamt, während die Verluste stiegen. Frei verfügbare Modelle leisteten Vergleichbares zu etwa einem Zehntel der Kosten. 02 Der Widerstand gegen Rechenzentren Bei den US-Zwischenwahlen seien 40 von 41 lokalen Abstimmungen angenommen worden, die den Bau von Rechenzentren stoppen oder bremsen. Weniger Rechenzentren bedeuteten auf Dauer weniger Nachfrage nach Chips. 03 Die Vermieter von Rechenleistung Holen Konzerne wie Microsoft (ISIN US5949181045, US-Handelssymbol MSFT) die Rechenleistung ins eigene Haus, könnten nach seiner Schätzung rund 80 Prozent der sogenannten Neoclouds wertlos werden. Microsoft habe einst mehr als 70 Prozent zum Umsatz von CoreWeave (ISIN US21873S1087, US-Handelssymbol CRWV) beigetragen. Auch Nebius (ISIN NL0009805522, US-Handelssymbol NBIS) habe zuletzt unter den Erwartungen prognostiziert. 04 Die US-Notenbank Kurzfristig hält Niles die Federal Reserve für das größere Risiko. Höhere Zinsen erschwerten die Finanzierung des KI-Ausbaus. Er zieht den Vergleich zu 2018, als der S&P 500 um 20 Prozent fiel. Gemeint waren die Erwartungen an die KI-Investitionen. Den großen Cloud-Konzernen traut Niles zu, eine Durststrecke zu überstehen, weil sie andere Geschäfte haben. Ihre Aktien könnten trotzdem deutlich fallen. Kritisch sieht er den japanischen Technologieinvestor SoftBank (ISIN JP3436100006, US-Handelssymbol SFTBY), der sich für diese Wette verschuldet habe. Das Depot Was Niles hält – und warum es keine Meldung dazu gibt Eine aktuelle Pflichtmeldung von Niles Investment Management an die US-Börsenaufsicht war nicht zu finden. Was über das Depot bekannt ist, stammt aus Niles' eigenen Aussagen. Er setzt sowohl auf steigende als auch auf fallende Kurse und betont, dass er die Größe seiner Positionen laufend anpasst. Verkauft: Nvidia (ISIN US67066G1040, US-Handelssymbol NVDA), bis zum 23. November nach eigener Aussage seine größte Position. Ob er alle Aktien abgegeben hat, sagte er nicht

Wetten auf fallende Kurse: Am 21. November teilweise geschlossen. Welche Aktien betroffen waren und ob er neue Positionen eröffnet hat, ist offen

Favoriten für 2026: Zum Jahreswechsel nannte er Cisco (ISIN US17275R1023, US-Handelssymbol CSCO), Boeing (ISIN US0970231058, US-Handelssymbol BA), Nike (ISIN US6541061031, US-Handelssymbol NKE), Apple (ISIN US0378331005, US-Handelssymbol AAPL) und Impinj (ISIN US4532041096, US-Handelssymbol PI). Ob er sie noch hält, ist nicht bekannt

Anthropic: Hält er für das KI-Labor mit den besten Überlebenschancen, zählt die Aktie aber nicht zu seinen Favoriten Was für Niles' Vorsicht spricht Er hat die Internetblase als Analyst erlebt

Er handelt nach seiner Aussage und verkauft tatsächlich

Preisdruck bei KI-Modellen ist in den Zahlen sichtbar

Er unterscheidet zwischen Technologie und Aktienkurs Was dagegen spricht Er hat seine Einschätzung binnen zwei Wochen geändert

Seine Positionen sind nicht überprüfbar

Historische Vergleiche müssen sich nicht wiederholen

Er verdient auch an fallenden Kursen Stammdaten ISIN, WKN und Handelssymbole aller genannten Aktien Nvidia: ISIN US67066G1040, WKN 918422, Handelssymbol NVD, US-Handelssymbol NVDA

Amazon: ISIN US0231351067, WKN 906866, Handelssymbol AMZ, US-Handelssymbol AMZN

Microsoft: ISIN US5949181045, WKN 870747, Handelssymbol MSF, US-Handelssymbol MSFT

Anthropic: ISIN US03703U1079, WKN A42SXH, Handelssymbol 1ANT, US-Handelssymbol ANT

CoreWeave: ISIN US21873S1087, WKN A413X6, Handelssymbol I1V, US-Handelssymbol CRWV

Nebius: ISIN NL0009805522, WKN A1JGSL, Handelssymbol YDX, US-Handelssymbol NBIS

SoftBank Group: ISIN JP3436100006, WKN 891624, Handelssymbol SFT, US-Handelssymbol SFTBY

Cisco Systems: ISIN US17275R1023, WKN 878841, Handelssymbol CIS, US-Handelssymbol CSCO

Boeing: ISIN US0970231058, WKN 850471, Handelssymbol BCO, US-Handelssymbol BA

Nike: ISIN US6541061031, WKN 866993, Handelssymbol NKE, US-Handelssymbol NKE

Apple: ISIN US0378331005, WKN 865985, Handelssymbol APC, US-Handelssymbol AAPL

Impinj: ISIN US4532041096, US-Handelssymbol PI Häufige Fragen zu Dan Niles und seiner Markteinschätzung Hat Dan Niles seine Nvidia-Aktien verkauft?

Er sagte am 25. November, er habe in den Kurssprung nach Huangs Rückkehr hinein verkauft. Nvidia sei zuvor seine größte Position gewesen. Erwartet Niles einen Crash?

Er rechnet mit weiteren Verlusten bei KI-Aktien, unterbrochen von kräftigen Erholungen. Eine Finanzkrise sieht er nach eigenen Worten nicht. Warum vergleicht er die Lage mit dem Jahr 2000?

Weil auch damals viele Unternehmen derselben technischen Revolution nachjagten und der Abschwung von starken Zwischenerholungen begleitet war. Was hält Niles von Anthropic?

Er traut dem Unternehmen unter den KI-Laboren am ehesten zu, den Preiskampf zu überstehen. Die Aktie zählt er kurzfristig nicht zu seinen Favoriten. Wer ist Dan Niles?

Ein US-Technologieinvestor und früherer Analyst, Gründer von Niles Investment Management und häufiger Gast in US-Wirtschaftssendern. Fazit: Ein Optimist für die Technik, ein Skeptiker für die Kurse Dan Niles trennt zwei Fragen, die an der Börse oft vermischt werden. Ob künstliche Intelligenz sich durchsetzt, bezweifelt er nicht. Ob die heutigen Kurse das richtig abbilden, bezweifelt er sehr. Sein Verkauf von Nvidia in die stärkste Erholung des Monats ist die praktische Folge. Überprüfen lässt sich sein Depot nicht, und seine Einschätzung hat sich zuletzt schnell gedreht. Seine historische Mahnung bleibt davon unberührt: In großen Abschwüngen gab es stets Erholungen, die wie eine Wende aussahen.

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