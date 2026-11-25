Die Daimler Truck Aktie (ISIN DE000DTR0CK8, Ticker DTG) steht nach einer neuen JPMorgan-Studie im Fokus: Das Haus bestätigt „Overweight“ mit einem Kursziel von 50 Euro und zählt den Lkw-Bauer zu seinen Favoriten für 2027. Am Dienstag schloss die Aktie im Xetra-Handel bei 40,14 Euro, vor dem Xetra-Start am Mittwoch lag sie bei rund 40,30 Euro. Das ist deutlich unter der 200-Tage-Linie und rund 20 Prozent unter dem Hoch von August. Diese Daimler Truck Aktienanalyse klärt, ob Zahlen und Bewertung diesen Abstand erklären.
Daimler Truck Aktienanalyse: JPMorgan-Favorit für 2027, 50 Euro Kursziel – warum liegt die Aktie trotzdem unter der 200-Tage-Linie?
JPMorgan bestätigt „Overweight“ für die Daimler Truck Aktie und nennt den Lkw-Bauer einen Favoriten für 2027. Die Daimler Truck Aktienanalyse zeigt Zahlen, Bewertung, Chartbild und die Daimler Truck Aktienprognose der Analysten.
Steckbrief
- Unternehmen
- Daimler Truck Holding AG
- ISIN
- DE000DTR0CK8
- Ticker
- DTG (Xetra)
- Index
- DAX
- 52-Wochen-Hoch
- 50,08 € (03.08.2026)
- 52-Wochen-Tief
- 34,95 € (03.12.2025)
- KGV 2026e
- rund 11 (rechnerisch, Konsens-EPS 3,69 €)
- Nächste Zahlen
- ca. 12.03.2027 (geschätzt)
Stand: 25.11.2026, Kurse: Xetra-Schluss 24.11.2026
Der Auslöser
JPMorgan-Analyst Jose Asumendi bestätigt „Overweight“ und 50 Euro Kursziel und nennt Daimler Truck neben Ferrari, Porsche AG, Michelin, Continental und Volvo als Favoriten für 2027.
Die Zahlen
Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 19 Prozent auf 12,6 Milliarden Euro, das bereinigte EBIT um 73 Prozent auf 1,12 Milliarden Euro.
Die Bewertung
Rechnerisch liegt das KGV 2026 bei rund 11, die Dividendenrendite bei etwa 4,7 Prozent.
Der Haken
Die Aktie notiert unter allen wichtigen Durchschnittslinien, und das starke US-Ergebnis profitierte von Zollerstattungen.
Der Auslöser
Was ist bei der Daimler Truck Aktie passiert?
Am Abend des 24. November veröffentlichte JPMorgan seinen Branchenausblick für 2027. Darin bestätigte Analyst Jose Asumendi für die Daimler Truck Aktie die Einstufung „Overweight“ mit einem Kursziel von 50 Euro. Bei einem Kurs von 40,14 Euro entspricht das rechnerisch rund 25 Prozent Abstand. Als Gründe nennt JPMorgan das starke Produktangebot, hohe Marktanteile, Preissetzungsmacht, solide Ergebnisse sowie verlässliche Cashflows und Renditen. Die Konzernschwester Traton bewertet das Haus dagegen nur mit „Neutral“. Wie der Markt auf die Studie reagiert, war zum Redaktionsschluss noch offen, weil sie erst nach Xetra-Schluss erschien.
Brisant ist die Ausgangslage: Seit dem Hoch von 50,08 Euro am 3. August hat die Aktie rund 20 Prozent verloren. Am 18. November fiel sie unter die 200-Tage-Linie, einen Tag später auch unter die 50-Tage-Linie. Die JPMorgan-Studie trifft damit auf eine Aktie, die technisch angeschlagen, fundamental aber deutlich besser dasteht als noch vor einem Jahr.
Das Unternehmen
Wie verdient Daimler Truck sein Geld – und was treibt die Daimler Truck Aktie?
Daimler Truck ist einer der weltgrößten Hersteller schwerer Lkw und Busse. Wichtigste Marken sind Freightliner und Western Star in Nordamerika sowie Mercedes-Benz Trucks in Europa, dazu kommen Fuso, Bharat Benz und die Bussparte. Der Nordamerika-Markt liefert die Gewinne, Europa die Stückzahlen. Die Aktie reagiert deshalb stark auf Frachtkonjunktur, US-Zollpolitik und den Zustand des europäischen Transportgewerbes.
Zahlen und Bewertung
Wie stark sind die Zahlen hinter der Daimler Truck Aktie?
Im dritten Quartal 2026 legte der Konzernumsatz um 19 Prozent auf 12,58 Milliarden Euro zu, der Absatz stieg um 26 Prozent auf 91.260 Fahrzeuge. Das bereinigte Konzern-EBIT kletterte um 73 Prozent auf 1,12 Milliarden Euro, die Industrial-Rendite lag bei 9,1 Prozent nach 6,2 Prozent im Vorjahr. Der Industrial Free Cashflow betrug 974 Millionen Euro, darin enthalten sind rund 0,6 Milliarden Euro aus dem Teilverkauf von Archion. Die Netto-Industrie-Liquidität stieg auf 9,16 Milliarden Euro. Der Auftragseingang wuchs um 10 Prozent auf 71.168 Fahrzeuge.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Vorjahr
|Prognose 2026
|Konzernumsatz
|12,58 Mrd. €
|rund 10,6 Mrd. €
|43 bis 47 Mrd. €
|Bereinigtes Konzern-EBIT
|1,12 Mrd. €
|648 Mio. €
|3,6 bis 4,1 Mrd. €
|Industrial-Rendite
|9,1 %
|6,2 %
|7 bis 9 %
|Industrial Free Cashflow
|974 Mio. €
|24 Mio. €
|3,0 bis 3,5 Mrd. €
|Absatz
|91.260
|rund 72.400
|340.000 bis 370.000
Industrial-Rendite = bereinigte Rendite der Industriegeschäfte. FCF inklusive Einmaleffekten.
Quelle: Daimler Truck, Zwischenbericht Q3 2026 (06.11.2026)
Die Prognose für 2026 hat Daimler Truck bestätigt, sie unterstellt die aktuellen US-Zollregeln. Besonders stark war Nordamerika: Die Marge von Trucks North America sprang auf 12,1 Prozent (Vorjahr 6,4 Prozent), gestützt unter anderem durch Erstattungsansprüche aus US-Importzöllen in niedriger dreistelliger Millionenhöhe. Mercedes-Benz Trucks in Europa kam nur auf 6,3 Prozent Marge nach 6,5 Prozent. Der Elektro-Absatz brach um 28 Prozent ein, auf aktivierte Entwicklungskosten fielen 218 Millionen Euro Wertminderung an.
Bei der Bewertung ergibt sich mit dem Konsens-Gewinn je Aktie von 3,69 Euro für 2026 ein KGV von rund 11. Die Dividende für 2025 betrug 1,90 Euro, für 2026 erwartet der Markt 1,95 Euro, was beim aktuellen Kurs eine Rendite von rund 4,7 Prozent bedeutet. Der Aktienrückkauf läuft seit dem 16. März 2026. Die Net Industrial Liquidity von gut 9 Milliarden Euro gibt Spielraum für weitere Ausschüttungen.
|Unternehmen
|Rendite / Ergebnis
|Besonderheit
|Daimler Truck
|9,1 % (Industrial)
|Trucks North America 12,1 %
|Volvo Group
|12,3 % (bereinigt)
|Trucks 11,1 % (Vorjahr 9,1 %)
|PACCAR
|Nettogewinn 847,5 Mio. $ (+44 %)
|Umsatz 7,94 Mrd. $ (+19 %)
Kennzahlen laut Quartalsberichten der Unternehmen; Margendefinitionen unterscheiden sich.
Quelle: Daimler Truck, Volvo Group, PACCAR (Q3 2026)
Die Analysten
Wie sieht die Daimler Truck Aktienprognose der Analysten aus?
Die Analystenmeinungen zur Daimler Truck Aktie sind mehrheitlich positiv. Je nach Stichprobe raten zwischen 6 von 9 und 11 von 18 Häusern zum Kauf, die meisten übrigen zum Halten, ein bis zwei zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 50 bis 51 Euro, also deutlich über dem aktuellen Kurs. Die Bandbreite der Kursziele reicht von 39 Euro (Bernstein, 9. November) bis 63 Euro (RBC, 6. November). Die Daimler Truck Aktienprognose der Profis hängt vor allem an der Frage, ob sich der nordamerikanische Lkw-Markt 2027 erholt: Volvo erwartet dort rund 300.000 Fahrzeuge nach 265.000 im laufenden Jahr, PACCAR 240.000 bis 280.000 nach 240.000 bis 260.000.
Der Chart
Was sagt die Charttechnik zur Daimler Truck Aktie?
Technisch ist das Bild getrübt: Die Daimler Truck Aktie notiert unter der 20-, 38-, 50-, 100- und 200-Tage-Linie. Die 200-Tage-Linie verläuft bei 42,71 Euro und wurde am 18. November unterschritten. Als Marke nach oben gilt zusätzlich die Zone um 43 Euro, als Unterstützung das Niveau um 40 Euro. Der Abstand zum Hoch von 50,08 Euro beträgt rund 20 Prozent. Ein Handelssignal leiten wir daraus nicht ab.
Ausblick
Was bringt die Daimler Truck Aktienprognose für 2027 – und worauf achten Anleger?
Der Markt diskutiert zwei Szenarien. Optimisten wie JPMorgan setzen auf anziehende Nachfrage in Nordamerika, stabile Preise und verlässliche Cashflows, die Rückkäufe und Dividende tragen. Skeptiker verweisen auf die Abhängigkeit von Zollregeln, die schwache Europa-Marge, die Elektro-Wertminderung und Underperform-Stimmen wie die von Bernstein. Die Rüstungsfantasie – Absichtserklärungen mit Lambert Defence und Soframe sowie ein Letter of Intent mit dem polnischen Konzern PGZ – ist bislang nicht mit Umsatzzahlen belegt. Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab.
Häufige Fragen zur Daimler Truck Aktie
Was sagt die Daimler Truck Aktienanalyse von JPMorgan?
JPMorgan bestätigt am 24. November 2026 „Overweight“ mit einem Kursziel von 50 Euro und nennt Daimler Truck einen Favoriten für 2027.
Wie steht die Daimler Truck Aktie aktuell?
Sie schloss am 24. November bei 40,14 Euro im Xetra-Handel, rund 20 Prozent unter dem Hoch von 50,08 Euro und unter der 200-Tage-Linie bei 42,71 Euro.
Wie lautet die Daimler Truck Aktienprognose für 2026?
Das Unternehmen erwartet ein bereinigtes Konzern-EBIT von 3,6 bis 4,1 Milliarden Euro, eine Industrial-Rendite von 7 bis 9 Prozent und einen Industrial Free Cashflow von 3,0 bis 3,5 Milliarden Euro.
Zahlt die Daimler Truck Aktie Dividende?
Für 2025 gab es 1,90 Euro je Aktie, für 2026 erwartet der Markt 1,95 Euro, rechnerisch rund 4,7 Prozent Rendite.
Wann kommen die nächsten Zahlen?
Die Jahreszahlen für 2026 werden nach Terminkalendern um den 12. März 2027 erwartet.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Beitrag gibt die Einschätzung von J.P. Morgan (Analyst Jose Asumendi, Studie vom 24.11.2026) wieder. Weitere genannte Kursziele dienen nur der Einordnung der Bandbreite. Es handelt sich nicht um eine Empfehlung von aktiencheck.de. Die Offenlegungen des Analystenhauses finden sich hier. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG. Der Text wurde KI-unterstützt erstellt.
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- Empfehlung
Daimler Truck Holding AG (DTG): Kaufen, Kursziel 50,00 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von J.P. Morgan (Analyst Jose Asumendi) vom 24.11.2026, 00:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 25.11.2026, 09:24 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 25.11.2026, 09:24 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: J.P. Morgan (Analyst Jose Asumendi).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.