Was sagt die Daimler Truck Aktienanalyse von JPMorgan?

JPMorgan bestätigt am 24. November 2026 „Overweight“ mit einem Kursziel von 50 Euro und nennt Daimler Truck einen Favoriten für 2027.

Wie steht die Daimler Truck Aktie aktuell?

Sie schloss am 24. November bei 40,14 Euro im Xetra-Handel, rund 20 Prozent unter dem Hoch von 50,08 Euro und unter der 200-Tage-Linie bei 42,71 Euro.

Wie lautet die Daimler Truck Aktienprognose für 2026?

Das Unternehmen erwartet ein bereinigtes Konzern-EBIT von 3,6 bis 4,1 Milliarden Euro, eine Industrial-Rendite von 7 bis 9 Prozent und einen Industrial Free Cashflow von 3,0 bis 3,5 Milliarden Euro.

Zahlt die Daimler Truck Aktie Dividende?

Für 2025 gab es 1,90 Euro je Aktie, für 2026 erwartet der Markt 1,95 Euro, rechnerisch rund 4,7 Prozent Rendite.

Wann kommen die nächsten Zahlen?

Die Jahreszahlen für 2026 werden nach Terminkalendern um den 12. März 2027 erwartet.