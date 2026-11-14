Die Zahlen hätten kaum besser ausfallen können: Daimler Truck hat im dritten Quartal seinen operativen Gewinn um 73 Prozent gesteigert, getrieben von einem Boom in Nordamerika. Trotzdem reagierte die Daimler-Truck-Aktie am Zahlentag mit Verlusten. Erst in dieser Woche holte sie mit knapp 6 Prozent Plus auf und schloss am Freitag bei 42,66 Euro. Diese Daimler Truck Aktienanalyse zeigt, was die Börse zögern lässt, wie günstig die Aktie ist und was die Daimler Truck Aktienprognose jetzt bestimmt.
Daimler Truck Aktienanalyse: Gewinnsprung um 73 Prozent dank Amerika – warum die Aktie trotzdem nicht durchstartet
Nordamerika boomt, der operative Gewinn schießt um 73 Prozent nach oben, die Jahresprognose wurde angehoben. Doch die Daimler-Truck-Aktie reagierte auf die Zahlen mit Verlusten, und die Analysten sind gespalten. Unsere Daimler Truck Aktienanalyse zeigt, was hinter dem Gewinnsprung steckt, warum E-Lkw zum Problem werden und was die Daimler Truck Aktienprognose jetzt bestimmt.
DTGDTG
Steckbrief
- Unternehmen
- Daimler Truck Holding AG
- Sitz
- Leinfelden-Echterdingen
- Ticker
- DTG (Xetra)
- Index
- DAX
- Kurs
- 42,66 Euro
- KGV
- rund 12
- Dividendenrendite
- rund 4,6 Prozent
- Vorstandschefin
- Karin Rådström
Stand: 14.11.2026, Kurs Xetra-Schluss 13.11.2026; KGV und Dividendenrendite laut onvista
Die Ausgangslage
Vom Zollschock zum Amerika-Boom
Die Daimler Truck Aktie hat ein Jahr der Extreme hinter sich. Den Ausschlag gab ausgerechnet die US-Handelspolitik.
Im zweiten Quartal brach das bereinigte EBIT noch um ein Viertel auf 838 Millionen Euro ein. Dann kam die Wende aus Washington: Das US-Handelsministerium erkennt die Wertschöpfung von Daimler Truck in den USA bei den Zöllen an. Das schafft Planungssicherheit für die Freightliner-Werke in Nordamerika. Ende Juli hob der Konzern daraufhin seine Prognose um jeweils 400 Millionen Euro an. Das dritte Quartal zeigt nun, was die Entscheidung wert ist.
Die Quartalszahlen
Nordamerika liefert, Busse und E-Lkw schwächeln
Für jede Daimler Truck Aktienanalyse gilt: Nordamerika ist der Gewinnmotor, Europa der Stabilisator.
Im dritten Quartal verkaufte Daimler Truck 91.260 Fahrzeuge, 26 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Umsatz im Industriegeschäft stieg um 20 Prozent auf 11,6 Milliarden Euro, das bereinigte EBIT um 73 Prozent auf 1,124 Milliarden Euro – knapp über den Erwartungen von 1,10 Milliarden. Die Umsatzrendite kletterte auf 9,1 Prozent. Den größten Sprung machte Trucks North America mit 51 Prozent mehr Absatz und einem um 169 Prozent höheren EBIT von 691 Millionen Euro. Mercedes-Benz Trucks steigerte den Absatz um 13 Prozent, die Marge sank aber leicht auf 6,3 Prozent. Daimler Buses verkaufte 16 Prozent weniger Fahrzeuge. Und bei Elektro-Lkw und -Bussen brach der Absatz um 28 Prozent auf 1.207 Einheiten ein.
Daimler Truck: Bereinigtes EBIT nach Segmenten im dritten Quartal 2026
Mio. Euro
Veränderung zum Vorjahr: Trucks North America +169 %, Mercedes-Benz Trucks +6 %, Daimler Buses −10 %.
Quelle: Daimler Truck, Zwischenmitteilung zum dritten Quartal 2026
Daten als Tabelle
|Segment
|EBIT
|Trucks North America
|691
|Mercedes-Benz Trucks
|337
|Daimler Buses
|123
Der Ausblick
3,6 bis 4,1 Milliarden Euro: der Endspurt muss sitzen
Für 2026 erwartet Daimler Truck ein bereinigtes EBIT von 3,6 bis 4,1 Milliarden Euro, einen Absatz von 340.000 bis 370.000 Fahrzeugen und eine Umsatzrendite im Industriegeschäft von 7 bis 9 Prozent. Nach neun Monaten stehen 2,46 Milliarden Euro zu Buche. Schon für das untere Ende der Spanne muss das vierte Quartal also ähnlich stark ausfallen wie das dritte, für die Mitte der Spanne sogar deutlich stärker. Die Prognose setzt voraus, dass das nordamerikanische Handelsabkommen USMCA unverändert bleibt – neue Zölle sind nicht eingerechnet. Für die Daimler Truck Aktienprognose ist das der größte Unsicherheitsfaktor.
Die Bewertung
KGV um 12, Rendite über 4,5 Prozent: günstig für einen Weltmarktführer
Daimler Truck ist der weltgrößte Hersteller von Lastwagen über sechs Tonnen. Trotzdem wird die Aktie nur mit einem KGV von rund 12 bewertet, die Dividendenrendite liegt bei rund 4,6 Prozent. Der Abschlag spiegelt die Zyklik des Lkw-Geschäfts und die Abhängigkeit von der US-Handelspolitik wider. Gelingt es dem Management, die Marge über den Zyklus hinweg stabil bei 8 bis 9 Prozent zu halten, wäre die Bewertung zu niedrig. Für die Daimler Truck Aktie ist das die zentrale Frage.
Die Analysten
Von Kaufen bis Verkaufen: die Experten sind gespalten
Die Analysten sind uneins. Die Deutsche Bank senkte ihr Kursziel von 54 auf 50 Euro, bleibt aber bei „Buy“. Auch Citi und Kepler Cheuvreux bestätigten ihre Kaufempfehlungen. Bernstein rät dagegen mit „Underperform“ zum Verkauf und sieht die Gewinnerwartungen für den Lkw-Zyklus als zu hoch. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.
Die Szenarien
Daimler Truck Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Der Zyklus trägt
Nordamerika bleibt stark, die Prognose wird am oberen Ende erreicht, 2027 bringt weiteres Wachstum. Dann könnte die Aktie Richtung des Deutsche-Bank-Ziels von 50 Euro laufen.
Szenario 2: Seitwärts mit Dividende
Der Lkw-Markt flacht ab, die Marge hält. Die Aktie pendelt zwischen 38 und 46 Euro.
Szenario 3: Zyklus kippt
Neue US-Zölle oder eine Rezession lassen die Bestellungen einbrechen. Dann droht ein Rückfall unter 38 Euro.
Häufige Fragen zur Daimler Truck Aktienanalyse
Wie waren die letzten Quartalszahlen?
Im dritten Quartal stieg der Absatz um 26 Prozent auf 91.260 Fahrzeuge, das bereinigte EBIT um 73 Prozent auf 1,124 Milliarden Euro.
Was erwartet Daimler Truck für 2026?
Ein bereinigtes EBIT von 3,6 bis 4,1 Milliarden Euro und einen Absatz von 340.000 bis 370.000 Fahrzeugen.
Warum ist Nordamerika so wichtig?
Die US-Tochter mit der Marke Freightliner lieferte im dritten Quartal mit 691 Millionen Euro mehr als die Hälfte des Segmentgewinns.
Wie hoch ist die Dividendenrendite?
Rund 4,6 Prozent auf Basis des aktuellen Kurses.
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