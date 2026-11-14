Daimler Truck Aktienanalyse: Gewinnsprung um 73 Prozent dank Amerika – warum die Aktie trotzdem nicht durchstartet

Für 2026 erwartet Daimler Truck ein bereinigtes EBIT von 3,6 bis 4,1 Milliarden Euro, einen Absatz von 340.000 bis 370.000 Fahrzeugen und eine Umsatzrendite im Industriegeschäft von 7 bis 9 Prozent. Nach neun Monaten stehen 2,46 Milliarden Euro zu Buche. Schon für das untere Ende der Spanne muss das vierte Quartal also ähnlich stark ausfallen wie das dritte, für die Mitte der Spanne sogar deutlich stärker. Die Prognose setzt voraus, dass das nordamerikanische Handelsabkommen USMCA unverändert bleibt – neue Zölle sind nicht eingerechnet. Für die Daimler Truck Aktienprognose ist das der größte Unsicherheitsfaktor.