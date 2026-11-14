Aktiencheck.de
Registrieren
Analysen
DTGaktienneutralIndustrieDaimler Truck AktienanalyseDaimler Truck AktieDaimler-Truck-AktieDaimler Truck AktienprognoseDaimler Truck QuartalszahlenFreightlinerMercedes-Benz TrucksLkwZölleDAXDAX-Aktienanalyse

Daimler Truck Aktienanalyse: Gewinnsprung um 73 Prozent dank Amerika – warum die Aktie trotzdem nicht durchstartet

aktiencheck.de Redaktion6 Min.

Nordamerika boomt, der operative Gewinn schießt um 73 Prozent nach oben, die Jahresprognose wurde angehoben. Doch die Daimler-Truck-Aktie reagierte auf die Zahlen mit Verlusten, und die Analysten sind gespalten. Unsere Daimler Truck Aktienanalyse zeigt, was hinter dem Gewinnsprung steckt, warum E-Lkw zum Problem werden und was die Daimler Truck Aktienprognose jetzt bestimmt.

Die Zahlen hätten kaum besser ausfallen können: Daimler Truck hat im dritten Quartal seinen operativen Gewinn um 73 Prozent gesteigert, getrieben von einem Boom in Nordamerika. Trotzdem reagierte die Daimler-Truck-Aktie am Zahlentag mit Verlusten. Erst in dieser Woche holte sie mit knapp 6 Prozent Plus auf und schloss am Freitag bei 42,66 Euro. Diese Daimler Truck Aktienanalyse zeigt, was die Börse zögern lässt, wie günstig die Aktie ist und was die Daimler Truck Aktienprognose jetzt bestimmt.

DTG

DTG
5T ·
Chart wird geladen
Daimler Truck Aktienanalyse: Gewinnsprung um 73 Prozent dank Amerika – warum die Aktie trotzdem nicht durchstartet
Bild: KI-generiert
Verkaufte Fahrzeuge im dritten Quartal, plus 26 Prozent
91.260
Bereinigtes Konzern-EBIT, plus 73 Prozent
1,124 Mrd. €
Bereinigte Umsatzrendite im Industriegeschäft, nach 6,2 Prozent
9,1 %
Absatzplus von Trucks North America
+51 %
Prognose für das bereinigte EBIT 2026
3,6–4,1 Mrd. €
Quelle: Daimler Truck, Zwischenmitteilung zum dritten Quartal 2026; Kurs Xetra 13. November 2026

Steckbrief

Unternehmen
Daimler Truck Holding AG
Sitz
Leinfelden-Echterdingen
Ticker
DTG (Xetra)
Index
DAX
Kurs
42,66 Euro
KGV
rund 12
Dividendenrendite
rund 4,6 Prozent
Vorstandschefin
Karin Rådström

Stand: 14.11.2026, Kurs Xetra-Schluss 13.11.2026; KGV und Dividendenrendite laut onvista

Die Ausgangslage

Vom Zollschock zum Amerika-Boom

Die Daimler Truck Aktie hat ein Jahr der Extreme hinter sich. Den Ausschlag gab ausgerechnet die US-Handelspolitik.

Im zweiten Quartal brach das bereinigte EBIT noch um ein Viertel auf 838 Millionen Euro ein. Dann kam die Wende aus Washington: Das US-Handelsministerium erkennt die Wertschöpfung von Daimler Truck in den USA bei den Zöllen an. Das schafft Planungssicherheit für die Freightliner-Werke in Nordamerika. Ende Juli hob der Konzern daraufhin seine Prognose um jeweils 400 Millionen Euro an. Das dritte Quartal zeigt nun, was die Entscheidung wert ist.

Die Quartalszahlen

Nordamerika liefert, Busse und E-Lkw schwächeln

Für jede Daimler Truck Aktienanalyse gilt: Nordamerika ist der Gewinnmotor, Europa der Stabilisator.

Im dritten Quartal verkaufte Daimler Truck 91.260 Fahrzeuge, 26 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Umsatz im Industriegeschäft stieg um 20 Prozent auf 11,6 Milliarden Euro, das bereinigte EBIT um 73 Prozent auf 1,124 Milliarden Euro – knapp über den Erwartungen von 1,10 Milliarden. Die Umsatzrendite kletterte auf 9,1 Prozent. Den größten Sprung machte Trucks North America mit 51 Prozent mehr Absatz und einem um 169 Prozent höheren EBIT von 691 Millionen Euro. Mercedes-Benz Trucks steigerte den Absatz um 13 Prozent, die Marge sank aber leicht auf 6,3 Prozent. Daimler Buses verkaufte 16 Prozent weniger Fahrzeuge. Und bei Elektro-Lkw und -Bussen brach der Absatz um 28 Prozent auf 1.207 Einheiten ein.

Daimler Truck: Bereinigtes EBIT nach Segmenten im dritten Quartal 2026

Mio. Euro

Veränderung zum Vorjahr: Trucks North America +169 %, Mercedes-Benz Trucks +6 %, Daimler Buses −10 %.

Quelle: Daimler Truck, Zwischenmitteilung zum dritten Quartal 2026

Daten als Tabelle
SegmentEBIT
Trucks North America691
Mercedes-Benz Trucks337
Daimler Buses123

Der Ausblick

3,6 bis 4,1 Milliarden Euro: der Endspurt muss sitzen

Für 2026 erwartet Daimler Truck ein bereinigtes EBIT von 3,6 bis 4,1 Milliarden Euro, einen Absatz von 340.000 bis 370.000 Fahrzeugen und eine Umsatzrendite im Industriegeschäft von 7 bis 9 Prozent. Nach neun Monaten stehen 2,46 Milliarden Euro zu Buche. Schon für das untere Ende der Spanne muss das vierte Quartal also ähnlich stark ausfallen wie das dritte, für die Mitte der Spanne sogar deutlich stärker. Die Prognose setzt voraus, dass das nordamerikanische Handelsabkommen USMCA unverändert bleibt – neue Zölle sind nicht eingerechnet. Für die Daimler Truck Aktienprognose ist das der größte Unsicherheitsfaktor.

Die Bewertung

KGV um 12, Rendite über 4,5 Prozent: günstig für einen Weltmarktführer

Daimler Truck ist der weltgrößte Hersteller von Lastwagen über sechs Tonnen. Trotzdem wird die Aktie nur mit einem KGV von rund 12 bewertet, die Dividendenrendite liegt bei rund 4,6 Prozent. Der Abschlag spiegelt die Zyklik des Lkw-Geschäfts und die Abhängigkeit von der US-Handelspolitik wider. Gelingt es dem Management, die Marge über den Zyklus hinweg stabil bei 8 bis 9 Prozent zu halten, wäre die Bewertung zu niedrig. Für die Daimler Truck Aktie ist das die zentrale Frage.

Die Analysten

Von Kaufen bis Verkaufen: die Experten sind gespalten

Die Analysten sind uneins. Die Deutsche Bank senkte ihr Kursziel von 54 auf 50 Euro, bleibt aber bei „Buy“. Auch Citi und Kepler Cheuvreux bestätigten ihre Kaufempfehlungen. Bernstein rät dagegen mit „Underperform“ zum Verkauf und sieht die Gewinnerwartungen für den Lkw-Zyklus als zu hoch. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.

Die Szenarien

Daimler Truck Aktienprognose: drei Wege für die Aktie

  1. Szenario 1: Der Zyklus trägt

    Nordamerika bleibt stark, die Prognose wird am oberen Ende erreicht, 2027 bringt weiteres Wachstum. Dann könnte die Aktie Richtung des Deutsche-Bank-Ziels von 50 Euro laufen.

  2. Szenario 2: Seitwärts mit Dividende

    Der Lkw-Markt flacht ab, die Marge hält. Die Aktie pendelt zwischen 38 und 46 Euro.

  3. Szenario 3: Zyklus kippt

    Neue US-Zölle oder eine Rezession lassen die Bestellungen einbrechen. Dann droht ein Rückfall unter 38 Euro.

  1. 22. Juli 2026

    Ad-hoc

    Prognose um 400 Mio. Euro angehoben

  2. Anfang November 2026

    Q3-Zahlen

    EBIT plus 73 Prozent

  3. Dezember 2026Jetzt

    Absatzzahlen

    Endspurt im vierten Quartal

  4. März 2027

    Jahreszahlen

    Ausblick auf 2027

Quelle: Daimler Truck; dpa-AFX; Stand 14. November 2026

Häufige Fragen zur Daimler Truck Aktienanalyse

Wie waren die letzten Quartalszahlen?
Im dritten Quartal stieg der Absatz um 26 Prozent auf 91.260 Fahrzeuge, das bereinigte EBIT um 73 Prozent auf 1,124 Milliarden Euro.

Was erwartet Daimler Truck für 2026?
Ein bereinigtes EBIT von 3,6 bis 4,1 Milliarden Euro und einen Absatz von 340.000 bis 370.000 Fahrzeugen.

Warum ist Nordamerika so wichtig?
Die US-Tochter mit der Marke Freightliner lieferte im dritten Quartal mit 691 Millionen Euro mehr als die Hälfte des Segmentgewinns.

Wie hoch ist die Dividendenrendite?
Rund 4,6 Prozent auf Basis des aktuellen Kurses.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.