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Daimler Truck Aktie: Zulieferprobleme vor dem Ende?

aktiencheck.de Redaktion 12.11.2026, 19:24 4 Min.

Barclays senkt das Kursziel für Daimler Truck auf 58 Euro, sieht aber weiterhin rund 36 Prozent Potenzial und mehrere Signale für eine Erholung.

Bild: Daimler Truck Holding AG

Die Daimler Truck-Aktie (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker: DTG) setzt ihren Erholungskurs fort: Am 12. November 2026 steigt das Papier zum Handelsschluss um 17:36 Uhr MEZ um 0,30 Euro beziehungsweise 0,71 Prozent auf 42,63 Euro. Dazu passt die grundsätzlich positive Daimler Truck-Aktienanalyse von Barclays vom 11. November 2026. Zwar senkt Erwann Dagorne das Kursziel von 60 auf 58 Euro, bestätigt jedoch das Rating "overweight". Das Kursziel 58 Euro liegt damit rund 36,1 Prozent über dem aktuellen Schlusskurs. Nach dem Quartalsschreck richtet sich der Blick nach vorn Die zunächst negative Börsenreaktion auf den Quartalsbericht der vergangenen Woche sei inzwischen mehr als aufgeholt worden. Erwann Dagorne halte diese Entwicklung für nachvollziehbar. Seine Argumente reichen von einer erwarteten Entspannung bei Zulieferproblemen bis zu einem freundlicheren Frachtumfeld in Nordamerika. Damit steht in der Daimler Truck-Aktienanalyse eine entscheidende Frage im Mittelpunkt: Wie stark bestimmen die jüngsten Belastungen noch die kommenden Monate? Barclays sieht mehrere Hinweise darauf, dass sich die Rahmenbedingungen verbessern könnten. Die leichte Kürzung der Schätzungen zeigt allerdings, dass Erwann Dagorne nicht sämtliche Schwierigkeiten bereits abhakt. Die Bank verbindet vorsichtigere Prognosen mit einer weiterhin positiven Einschätzung der Aktie. Zulieferprobleme könnten zum Jahresende an Bedeutung verlieren Nach Einschätzung von Erwann Dagorne dürften sich die Zulieferprobleme zum Jahresende weitgehend erledigt haben. Für die Einordnung ist das ein wichtiger Punkt: Eine verlässlichere Versorgung würde grundsätzlich die Planbarkeit der Produktion verbessern und das Risiko weiterer Verzögerungen verringern. Noch handelt es sich dabei um eine Erwartung. Für die positive Perspektive von Barclays ist deshalb entscheidend, dass die angekündigte Entspannung tatsächlich eintritt. Das Rating "overweight" spiegelt Zuversicht wider, nimmt dem operativen Verlauf aber nicht seine Bedeutung. Neue Motoren treffen auf positives Kundenfeedback Ein weiteres Argument liefert die Produktseite. Das Kundenfeedback zur sechsten Generation schwerer Dieselmotoren bleibe überwiegend positiv, erläutere Erwann Dagorne. Eine gute Resonanz ist für einen Lkw-Hersteller ein ermutigendes Signal. Sie lässt sich allerdings nicht automatisch mit zusätzlichen Aufträgen oder höheren Margen gleichsetzen. Die Daimler Truck-Aktienanalyse enthält hierzu keine konkreten Angaben. Dennoch ergänzt das positive Kundenfeedback die erwartete Entspannung bei der Versorgung: Barclays sieht sowohl auf der Produktions- als auch auf der Produktseite Gründe für Zuversicht. Nordamerika und Europa liefern Erholungssignale Auch das Marktumfeld könnte Daimler Truck stärker unterstützen. Das Frachtumfeld in Nordamerika bessere sich, so Erwann Dagorne. Zusätzlich erkenne er Erholungssignale aus Deutschland und insgesamt eine solide Dynamik in Europa. Damit hängt die positive Einschätzung nicht allein an einem einzelnen Markt. Aus redaktioneller Sicht ist gerade das Zusammenspiel interessant: Wenn Zulieferprobleme nachlassen und sich zugleich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen verbessern, würde dies die Voraussetzungen für eine operative Erholung stärken. Wie schnell daraus zusätzliche Bestellungen und Ergebnisbeiträge entstehen, bleibt jedoch offen. Die von Barclays genannten Signale beschreiben eine günstigere Ausgangslage, noch keinen vollständig vollzogenen Aufschwung. Warum das niedrigere Kursziel die positive Einschätzung nicht kippt Die Senkung von 60 auf 58 Euro entspricht einer Korrektur um rund 3,3 Prozent. Verglichen mit dem rechnerischen Abstand von rund 36,1 Prozent zum aktuellen Aktienkurs fällt dieser Abschlag überschaubar aus. Das Kursziel 58 Euro und das bestätigte Rating "overweight" zeigen deshalb: Barclays kalkuliert etwas vorsichtiger, hält aber an einer deutlich positiven Bewertungsperspektive fest. Das rechnerische Potenzial ist dabei keine Zusage für eine entsprechende Kursentwicklung. Die Daimler Truck-Aktienanalyse lässt sich somit als vorsichtig optimistischer Blick auf eine mögliche Normalisierung lesen. Erwann Dagorne sieht nachvollziehbare Gründe für die Kurserholung, reduziert zugleich aber seine Schätzungen leicht. Entscheidend bleibt, ob die Entspannung bei Zulieferern, das positive Kundenfeedback und die regionalen Erholungssignale tatsächlich in besseren Geschäftsergebnissen zusammenlaufen. Teile diesen Artikel mit deinen Freunden – damit in eurer Börsenrunde nicht nur heiße Luft transportiert wird. Für diese Lieferung braucht ihr weder Lkw-Führerschein noch Mautbudget! Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 12. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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