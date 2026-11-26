Der Industrieumsatz wuchs um 20 Prozent auf 11,6 Milliarden Euro, die bereinigte Marge erreichte 9,1 Prozent. Für das Gesamtjahr bestätigte Vorstandschefin Karin Radström den Ausblick: 43 bis 47 Milliarden Euro Umsatz, 7 bis 9 Prozent Marge und 3 bis 3,5 Milliarden Euro freier Mittelzufluss im Industriegeschäft.

Zusätzlich kauft Daimler Truck eigene Aktien zurück, bislang rund 13,3 Millionen Stück.