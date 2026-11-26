Während Pkw-Hersteller mit sinkenden Margen kämpfen, läuft es beim Lkw-Bauer besser. Daimler Truck steigerte das bereinigte operative Ergebnis im dritten Quartal um 73 Prozent auf 1,12 Milliarden Euro. Die Daimler Truck Aktie steht damit im Blick, zumal sich die Autowerte am Mittwoch kräftig erholten. In den USA gilt allerdings bereits ein Zoll von 25 Prozent auf importierte Lastwagen.
Daimler Truck Aktie: Gewinn plus 73 Prozent, Rückkauf läuft – und dann kommen 25 Prozent US-Zoll auf Lkw
Daimler Truck hat im dritten Quartal kräftig zugelegt und die Jahresprognose bestätigt. Die Daimler Truck Aktie steht im Sog der Erholung der Autowerte. Der US-Zoll von 25 Prozent auf Lastwagen bleibt aber ein Risiko.
Die Zahlen
Ein starkes Quartal, Prognose bestätigt
Der Industrieumsatz wuchs um 20 Prozent auf 11,6 Milliarden Euro, die bereinigte Marge erreichte 9,1 Prozent. Für das Gesamtjahr bestätigte Vorstandschefin Karin Radström den Ausblick: 43 bis 47 Milliarden Euro Umsatz, 7 bis 9 Prozent Marge und 3 bis 3,5 Milliarden Euro freier Mittelzufluss im Industriegeschäft.
Zusätzlich kauft Daimler Truck eigene Aktien zurück, bislang rund 13,3 Millionen Stück.
Das Risiko
Zölle auf dem wichtigsten Markt
Nordamerika ist für Daimler Truck mit der Marke Freightliner einer der wichtigsten Märkte. Die USA erheben auf importierte Lastwagen einen Zoll von 25 Prozent. Daimler Truck fertigt zwar viele Fahrzeuge in Nordamerika selbst, Teile und Komponenten aus dem Ausland verteuern sich aber. Zudem steht ein Vorschlag für einen allgemeinen Zoll von 15 Prozent auf EU-Importe im Raum.
Für die Daimler Truck Aktie wird deshalb neben der Nachfrage auch die Handelspolitik entscheidend bleiben.
Die Daimler Truck Aktie zeigt, dass nicht alle Fahrzeugbauer gleich sind. Starke Zahlen treffen hier auf ein handelspolitisches Risiko.
Häufige Fragen zur Daimler Truck Aktie
Wie lief das dritte Quartal für Daimler Truck?
Das bereinigte EBIT stieg um 73 Prozent auf 1,12 Milliarden Euro.
Wie lautet die Prognose für 2026?
43 bis 47 Milliarden Euro Umsatz und 7 bis 9 Prozent bereinigte Marge im Industriegeschäft.
Welcher Zoll gilt für Lkw in den USA?
Auf importierte Lastwagen erheben die USA 25 Prozent.
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