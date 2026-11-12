Die D-Wave Quantum-Aktie (ISIN: US26740W1099, WKN: A3DSV9, Ticker-Symbol: RQ0, NYSE-Symbol: QBTS) steht vor einer der spannendsten Fragen des Technologiesektors: Ist der jüngste Kursverfall eine historische Einstiegschance oder die Warnung vor einer überzogenen Quantencomputer-Euphorie? Die US-Investmentbank Jefferies hat sich am 11. November 2026 eindeutig positioniert. Analyst Kevin Garrigan senkte das Kursziel für D-Wave Quantum von 40 auf 33 USD, bestätigte jedoch das Rating "buy". Das Besondere: Selbst nach dieser Kürzung liegt das Kursziel 33 USD dramatisch über dem aktuellen NASDAQ-Kurs von 10,23 USD. Rechnerisch ergibt sich daraus ein Aufwärtspotenzial von rund 222,6 Prozent. Während die Aktie zuletzt um 3,8 Prozent nachgab, bleibt Jefferies damit ausgesprochen optimistisch. Doch was steckt hinter dieser bemerkenswerten Diskrepanz zwischen Börsenkurs und Analystenerwartung? Und weshalb reduziert Kevin Garrigan seine Bewertung, obwohl Jefferies weiterhin zum Kauf rät?
D-Wave Quantum Aktie: Warum Jefferies weiter auf den Quantencomputer-Pionier setzt
Kursziel gesenkt, Kaufempfehlung bestätigt
Jefferies: Kursziel 33 USD statt 40 USD – Rating "buy" bleibt bestehen
Die jüngste D-Wave Quantum-Aktienanalyse von Jefferies enthält zwei unterschiedliche Botschaften. Einerseits reduziert Kevin Garrigan das Kursziel 33 USD gegenüber der bisherigen Prognose von 40 USD um 17,5 Prozent. Andererseits hält Jefferies ausdrücklich am Rating "buy" fest. Das ist ein wichtiger Unterschied: Eine Kurszielsenkung bedeutet nicht automatisch, dass ein Analyst die langfristigen Geschäftsaussichten negativ beurteilt. Sie kann auch Ausdruck einer vorsichtigeren Bewertung, veränderter Markterwartungen oder höher eingeschätzter Risiken sein. Die öffentlich nachvollziehbaren Angaben bestätigen die Entscheidung von Kevin Garrigan, liefern jedoch keine vollständige Begründung aus der Originalstudie. Deshalb lassen sich einzelne Argumente nicht als wörtliche Aussagen von Kevin Garrigan ausgeben. Fest steht: Mit dem Kursziel 33 USD signalisiert Jefferies weiterhin erhebliches Vertrauen in das langfristige Wertpotenzial von D-Wave Quantum. Anleger sollten allerdings berücksichtigen, dass ein Analystenkursziel eine Prognose und keineswegs eine Garantie für zukünftige Kursgewinne ist.
D-Wave Quantum: Warum die Aktie trotz Kaufempfehlung unter Druck steht
An der NASDAQ notiert D-Wave Quantum aktuell bei 10,23 USD, ein Tagesverlust von 3,8 Prozent. Damit zeigt sich ein grundlegender Widerspruch: Während Jefferies mit dem Rating "buy" langfristig optimistisch bleibt, reagieren Anleger kurzfristig zurückhaltend. Der Grund liegt in den außergewöhnlich hohen Erwartungen an Quantencomputerunternehmen. D-Wave Quantum gehört zu den börsennotierten Spezialisten einer Technologie, der erhebliche Veränderungen in der industriellen Optimierung, Materialforschung und Datenverarbeitung zugetraut werden. Allerdings steht der Sektor noch vor der Aufgabe, technologische Fortschritte in dauerhaft hohe Umsätze und profitable Geschäftsmodelle zu übersetzen. Gerade bei Unternehmen mit vergleichsweise geringen Erlösen können Veränderungen der Risikobereitschaft erhebliche Kursbewegungen auslösen. Die D-Wave Quantum-Aktienanalyse von Jefferies verdeutlicht deshalb eine zentrale Herausforderung: Das Kursziel 33 USD eröffnet auf dem Papier eine enorme Chance, verlangt aber gleichzeitig eine erfolgreiche Umsetzung der Wachstumsstrategie.
Quartalszahlen: Umsatzwachstum von 21 Prozent – aber noch keine Gewinnwende
Die am 10. November 2026 veröffentlichten Ergebnisse von D-Wave Quantum liefern wichtige Anhaltspunkte für die Bewertung. Im dritten Quartal stieg der Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 21 Prozent auf rund 4,5 Millionen USD. Das zeigt, dass D-Wave Quantum seine Technologie zunehmend kommerziell vermarktet. Gleichzeitig bleibt die absolute Umsatzbasis ausgesprochen niedrig. Besonders bemerkenswert ist deshalb der Blick auf die Kosten: Die operativen Aufwendungen erreichten rund 55,9 Millionen USD, während sich der operative Verlust auf etwa 53,5 Millionen USD belief. Auch der bereinigte EBITDA-Verlust blieb erheblich. Für Anleger bedeutet das: D-Wave Quantum entwickelt sich technologisch und kommerziell weiter, ist aber noch weit von einer nachhaltig profitablen Größenordnung entfernt. Genau darin liegt ein wesentliches Risiko, das bei der Interpretation des Ratings "buy" von Jefferies nicht übersehen werden darf. Selbst wenn das Kursziel 33 USD langfristig erreichbar sein sollte, dürfte der Weg dorthin von starken Schwankungen begleitet werden.
Auftragsbestand explodiert: Die große Hoffnung für D-Wave Quantum
Deutlich beeindruckender als der aktuelle Umsatz fällt die Entwicklung der Auftragseingänge aus. In den ersten neun Monaten 2026 verbuchte D-Wave Quantum Buchungen von rund 37,4 Millionen USD. Das entspricht einem Anstieg um 611 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Noch stärker entwickelte sich der Bestand vertraglich vereinbarter, aber noch nicht realisierter Umsätze: Die sogenannten Remaining Performance Obligations erreichten zum Ende des dritten Quartals 38,3 Millionen USD, ein Plus von 1.221 Prozent. Für die langfristige D-Wave Quantum-Aktienanalyse sind diese Zahlen besonders relevant. Sie zeigen, dass Kunden vermehrt Verpflichtungen gegenüber dem Unternehmen eingehen und zukünftige Umsätze bereits teilweise vertraglich unterlegt sind. Allerdings dürfen Auftragseingänge und Auftragsbestand nicht mit bereits erwirtschaftetem Umsatz oder verfügbarem Cashflow gleichgesetzt werden. Rund 59 Prozent des Auftragsbestands sollen nach Unternehmensangaben innerhalb der folgenden zwölf Monate umsatzwirksam werden. Ob diese Entwicklung ausreicht, um die ambitionierte Bewertung nachhaltig zu rechtfertigen, bleibt eine entscheidende Frage.
Quantencomputer für die Praxis: D-Wave Quantum setzt auf zwei Technologien
Ein wesentliches strategisches Merkmal von D-Wave Quantum ist die Kombination aus Quantum Annealing und gatebasiertem Quantencomputing. Beim Quantum Annealing konzentriert sich das Unternehmen insbesondere auf Optimierungsaufgaben. Solche Probleme entstehen beispielsweise in der Logistik, Produktionsplanung oder bei komplexen Ressourcenzuteilungen. Gatebasierte Quantencomputer verfolgen dagegen einen breiteren technologischen Ansatz, der langfristig Anwendungen etwa in der Chemie, Materialforschung und weiteren wissenschaftlichen Bereichen ermöglichen könnte. Diese Doppelstrategie verschafft D-Wave Quantum verschiedene Entwicklungsmöglichkeiten, erhöht jedoch gleichzeitig den Forschungs- und Kapitalbedarf. Für Jefferies und Analyst Kevin Garrigan ist die langfristige Kommerzialisierung des Quantencomputings der entscheidende Rahmen, innerhalb dessen das Kursziel 33 USD beurteilt werden muss. Das bestätigte Rating "buy" zeigt eine positive Gesamtbewertung durch Jefferies, ohne dass daraus eine Garantie für die erfolgreiche Umsetzung beider Technologieprogramme abgeleitet werden kann.
Bis zu 100 Millionen USD staatliche Förderung: Rückenwind aus Washington
Zusätzliche Aufmerksamkeit erhielt D-Wave Quantum durch eine Vereinbarung mit dem US-Handelsministerium. Diese eröffnet dem Unternehmen unter bestimmten Voraussetzungen Zugang zu Fördermitteln von bis zu 100 Millionen USD im Rahmen des CHIPS and Science Act. Das Geld soll unter anderem die Entwicklung zukünftiger Quantencomputersysteme unterstützen. Geplant sind sowohl ein Annealing-System mit 100.000 Qubits als auch ein gatebasiertes System mit 10.000 Qubits. Für D-Wave Quantum wäre eine erfolgreiche Umsetzung ein bedeutender technologischer Schritt. Allerdings ist die mögliche Förderung an Bedingungen und Meilensteine geknüpft. Sie darf deshalb nicht mit bereits vollständig ausgezahlten Mitteln verwechselt werden. Die staatliche Unterstützung kann Forschungsrisiken reduzieren und die strategische Bedeutung der Technologie unterstreichen. Sie beseitigt aber weder die wirtschaftlichen Unsicherheiten noch die Herausforderungen einer großflächigen kommerziellen Einführung. Gerade deshalb sollten Anleger das Rating "buy" von Jefferies und das Kursziel 33 USD nicht isoliert betrachten.
Die Risiken: Hohe Verluste, schwankende Aufträge und anspruchsvolle Erwartungen
Bei aller technologischen Fantasie bleibt D-Wave Quantum eine spekulative Wachstumsaktie. Die jüngsten Quartalszahlen zeigen, dass die laufenden Aufwendungen die Umsätze noch deutlich übersteigen. Gleichzeitig schwankten die Auftragseingänge erheblich: Während die Buchungen in den ersten neun Monaten kräftig zulegten, gingen sie allein im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 19 Prozent auf rund 1,9 Millionen USD zurück. Das Unternehmen verweist darauf, dass größere Einzelverträge die Quartalsentwicklung stark beeinflussen können. Hinzu kommen mögliche Verzögerungen bei Produktentwicklungen, intensiver Wettbewerb, Finanzierungsbedarf und die Unsicherheit darüber, wann Quantencomputer in größerem Umfang wirtschaftlich eingesetzt werden. Auch die Bewertung bleibt anspruchsvoll, weil Investoren erhebliche zukünftige Umsätze vorwegnehmen. Eine vorsichtigere Einschätzung solcher Erwartungen kann die Aktie belasten, selbst wenn die technologische Entwicklung planmäßig verläuft. Die Kurszielsenkung durch Kevin Garrigan von Jefferies unterstreicht, dass Optimismus und Bewertungsdisziplin durchaus zusammengehören können.
223 Prozent Aufwärtspotenzial: Wie realistisch ist das Kursziel 33 USD?
Die Rechnung ist spektakulär: Vom NASDAQ-Kurs von 10,23 USD bis zum Kursziel 33 USD fehlen 22,77 USD je Aktie. Das entspricht einem theoretischen Kursanstieg von rund 222,6 Prozent. Für Anleger ist diese Zahl verlockend, doch ihre Aussagekraft hängt vollständig davon ab, ob D-Wave Quantum die zugrunde liegenden Wachstumserwartungen erfüllen kann. Entscheidend werden insbesondere die Umwandlung des Auftragsbestands in tatsächliche Erlöse, weitere kommerzielle Kundenabschlüsse, die Entwicklung der operativen Verluste und die Finanzierung des technologischen Ausbaus sein. Gelingt es D-Wave Quantum, aus dem bisherigen Wachstum ein skalierbares Geschäftsmodell zu entwickeln, könnte die Aktie erheblich profitieren. Bleiben die Umsätze dagegen hinter den Erwartungen zurück oder steigen die Kosten schneller als die Erlöse, wären weitere Bewertungsabschläge möglich. Das Kursziel 33 USD von Jefferies ist deshalb als optimistisches Analystenszenario zu verstehen, nicht als feststehende Kursentwicklung.
Fazit der D-Wave Quantum-Aktienanalyse: Jefferies bleibt mutig – Anleger brauchen starke Nerven
Die D-Wave Quantum-Aktienanalyse von Jefferies vom 11. November 2026 ist ein bemerkenswertes Signal. Analyst Kevin Garrigan reduziert zwar das bisherige Kursziel von 40 auf 33 USD, bestätigt aber das Rating "buy". Damit bleibt Jefferies trotz der jüngsten Kursschwäche optimistisch. Für die positive Perspektive sprechen das Umsatzwachstum, der stark gestiegene Auftragsbestand, die technologischen Entwicklungsmöglichkeiten und die Aussicht auf staatliche Forschungsförderung. Dagegen stehen hohe operative Verluste, eine noch kleine Umsatzbasis und erhebliche Unsicherheiten bei der zukünftigen Kommerzialisierung. D-Wave Quantum ist damit keine klassische Aktie für sicherheitsorientierte Anleger, sondern eine spekulative Wette auf den wirtschaftlichen Durchbruch des Quantencomputings. Das Kursziel 33 USD zeigt, wie groß Jefferies das mögliche Potenzial einschätzt. Ob daraus tatsächlich eine neue Kursrally wird, entscheidet jedoch nicht die Begeisterung für Zukunftstechnologie, sondern die Fähigkeit von D-Wave Quantum, aus technologischen Versprechen nachhaltige Geschäftserfolge zu machen.
Teilen Sie diese D-Wave Quantum-Aktienanalyse unbedingt mit Ihren Freunden! Vielleicht entdecken Sie gemeinsam die nächste Quantencomputer-Rakete. Und falls jemand fragt, warum der Kurs so stark schwankt: Sagen Sie einfach, die Aktie befindet sich gleichzeitig im Zustand von Kaufchance und Nervenzusammenbruch – bis der nächste Quartalsbericht die Quantenfrage klärt!
Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 12. November 2026
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