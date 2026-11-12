Die D-Wave Quantum-Aktienanalyse von Jefferies vom 11. November 2026 ist ein bemerkenswertes Signal. Analyst Kevin Garrigan reduziert zwar das bisherige Kursziel von 40 auf 33 USD, bestätigt aber das Rating "buy". Damit bleibt Jefferies trotz der jüngsten Kursschwäche optimistisch. Für die positive Perspektive sprechen das Umsatzwachstum, der stark gestiegene Auftragsbestand, die technologischen Entwicklungsmöglichkeiten und die Aussicht auf staatliche Forschungsförderung. Dagegen stehen hohe operative Verluste, eine noch kleine Umsatzbasis und erhebliche Unsicherheiten bei der zukünftigen Kommerzialisierung. D-Wave Quantum ist damit keine klassische Aktie für sicherheitsorientierte Anleger, sondern eine spekulative Wette auf den wirtschaftlichen Durchbruch des Quantencomputings. Das Kursziel 33 USD zeigt, wie groß Jefferies das mögliche Potenzial einschätzt. Ob daraus tatsächlich eine neue Kursrally wird, entscheidet jedoch nicht die Begeisterung für Zukunftstechnologie, sondern die Fähigkeit von D-Wave Quantum, aus technologischen Versprechen nachhaltige Geschäftserfolge zu machen.

Teilen Sie diese D-Wave Quantum-Aktienanalyse unbedingt mit Ihren Freunden! Vielleicht entdecken Sie gemeinsam die nächste Quantencomputer-Rakete. Und falls jemand fragt, warum der Kurs so stark schwankt: Sagen Sie einfach, die Aktie befindet sich gleichzeitig im Zustand von Kaufchance und Nervenzusammenbruch – bis der nächste Quartalsbericht die Quantenfrage klärt!

Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 12. November 2026

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Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.