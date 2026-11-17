Starker Marktstart, zurückhaltender Analyst: BofA-Analyst Jason Zemansky bestätigt für die Cytokinetics-Aktie das Rating „Hold“ (bei BofA „Neutral“) und das Kursziel von 78 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 53,17 US-Dollar vom 16. November errechnet sich ein Potenzial von rund 47 Prozent.
Cytokinetics-Aktie: Herzmedikament verkauft sich immer besser – doch BofA bleibt vorsichtig
Der Umsatz mit dem Herzmittel MYQORZO stieg im dritten Quartal um 76 Prozent. BofA-Analyst Jason Zemansky bleibt trotzdem bei „Hold“ für die Cytokinetics-Aktie – mit einem Kursziel deutlich über dem Kurs.
Steckbrief
- Unternehmen
- Cytokinetics, Incorporated
- Handelssymbol
- CYTK (Nasdaq)
- Analyst
- Jason Zemansky
- Bank
- BofA Securities
- Rating
- Hold (bestätigt)
- Kursziel
- 78 US-Dollar
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs 16.11.2026 laut Analysten-Ratingübersicht vom 17.11.2026
BofA Securities zur Cytokinetics-Aktie
MYQORZO legt zu – Zemansky bleibt bei Halten
Jason Zemansky bleibt bei seiner neutralen Einstufung. Das Kursziel liegt dennoch deutlich über dem Kurs.
Cytokinetics vermarktet MYQORZO (Aficamten) gegen obstruktive hypertrophe Kardiomyopathie, eine Verdickung des Herzmuskels. Im dritten Quartal stieg der Produktumsatz um 76 Prozent zum Vorquartal auf 44,5 Millionen US-Dollar.
Rund 1.100 Ärzte in den USA haben das Mittel bereits verschrieben, mehr als 2.800 Patienten erhielten es.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von BofA-Analyst Jason Zemansky zu lesen ist:
Schneller Marktstart
Der Gesamtumsatz lag bei 47,6 Millionen US-Dollar nach 1,9 Millionen im Vorjahr.
Neue Anwendung
Noch im vierten Quartal will Cytokinetics die Zulassung für die nicht-obstruktive Form beantragen.
Europa langsamer
In Europa sank der Umsatz nach dem Erstbestand in Deutschland zuletzt.
Hohe Verluste
Der Nettoverlust lag im dritten Quartal bei 190,1 Millionen US-Dollar.
Viel Potenzial, viel Wettbewerb
Mit Camzyos von Bristol Myers Squibb gibt es ein etabliertes Konkurrenzmittel. Cytokinetics will bis Jahresende mehr als die Hälfte der Neuverordnungen erreichen.
Die Kosten für Vermarktung und Forschung bleiben hoch.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist BofA Securities, Inc., Analyst Jason Zemansky. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Hold“ und das Kursziel von 78 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: business.bofa.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Cytokinetics, Incorporated (CYTK): Halten, Kursziel 78,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Jason Zemansky, Aktienanalyst, BofA Securities, Inc. vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 09:26 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 09:26 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Jason Zemansky, Aktienanalyst, BofA Securities, Inc..
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