Cytokinetics vermarktet MYQORZO (Aficamten) gegen obstruktive hypertrophe Kardiomyopathie, eine Verdickung des Herzmuskels. Im dritten Quartal stieg der Produktumsatz um 76 Prozent zum Vorquartal auf 44,5 Millionen US-Dollar.

Rund 1.100 Ärzte in den USA haben das Mittel bereits verschrieben, mehr als 2.800 Patienten erhielten es.