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Cytokinetics-Aktie: H.C.-Wainwright-Analyst Joseph Pantginis bleibt bei „Buy“ – Kursziel 140 Dollar

aktiencheck.de Redaktion2 Min.

H.C.-Wainwright-Analyst Joseph Pantginis bleibt bei „Buy“ für die Aktie von Cytokinetics und bestätigt das Kursziel von 140 US-Dollar. Zum Kurs von 54,07 US-Dollar sind das rund 159 Prozent Potenzial. Das Herzmedikament MYQORZO legte im Quartal um 76 Prozent zu.

Anatomisches Herzmodell in einer Hand
Bild: Foto: Robina Weermeijer / Unsplash
Rating H.C. Wainwright (bestätigt)
Buy
Kursziel
140 $
Kurs 16.11.2026
54,07 $
Abstand zum Kursziel
+158,9 %

Steckbrief

Unternehmen
Cytokinetics, Incorporated
Handelssymbol
CYTK (Nasdaq)
Analyst
Joseph Pantginis
Bank
H.C. Wainwright
Rating
Buy (bestätigt)
Kursziel
140 US-Dollar

Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026

Herzmedikament auf Wachstumskurs: H.C.-Wainwright-Analyst Joseph Pantginis bleibt bei „Buy“ für die Cytokinetics-Aktie und bestätigt das Kursziel von 140 US-Dollar. Zum Kurs von 54,07 US-Dollar laut Ratingübersicht errechnet sich ein Potenzial von rund 159 Prozent. Cytokinetics vermarktet MYQORZO gegen eine Verdickung des Herzmuskels.

H.C. Wainwright zur Cytokinetics-Aktie

MYQORZO legt kräftig zu – Pantginis bleibt beim Kaufurteil

Joseph Pantginis bestätigt seine Kaufempfehlung. Der Verkaufsstart von MYQORZO gewinnt an Tempo.

Der Umsatz mit MYQORZO stieg im dritten Quartal auf 44,5 Millionen US-Dollar. Das waren 76 Prozent mehr als im Vorquartal.

Fast 1.100 Ärzte in den USA haben das Mittel bereits verschrieben, nach gut 700 Ende Juni.

Was die Einschätzung prägt

Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von H.C.-Wainwright-Analyst Joseph Pantginis zu lesen ist:

  1. Mehr Patienten

    Bis Ende September erhielten mehr als 2.800 Patienten das Medikament, nach 1.500 Ende Juni.

  2. Wachsender Marktanteil

    Bei Neuverordnungen erreichte MYQORZO laut Cytokinetics fast 45 Prozent Anteil in seiner Wirkstoffklasse.

  3. Neue Anwendung

    Cytokinetics will die Zulassung für eine weitere Form der Herzmuskelerkrankung beantragen.

  4. Mehr Länder

    Nach dem Start in Deutschland soll MYQORZO noch in diesem Quartal in Großbritannien auf den Markt kommen.

Hohe Verluste

Der Nettoverlust lag im dritten Quartal bei 190,1 Millionen US-Dollar. Der Ausbau des Vertriebs kostet viel Geld.

Eine Zulassung für die neue Anwendung ist nicht garantiert.

Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist H.C. Wainwright & Co., LLC, Analyst Joseph Pantginis. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 140 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.hcwco.com. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.

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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben

Empfehlung

Cytokinetics, Incorporated (CYTK): Kaufen, Kursziel 140,00 USD.

Quelle
Empfehlung von Joseph Pantginis, Aktienanalyst, H.C. Wainwright & Co., LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
Weitergegeben von
Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG

KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.

Veröffentlicht
16.11.2026, 17:18 MEZ
Interessenkonflikte

Stand: 16.11.2026, 17:18 MEZ

Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.

Risiken
Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.

Quelle der Empfehlung: Joseph Pantginis, Aktienanalyst, H.C. Wainwright & Co., LLC.

Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.

Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.