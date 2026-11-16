Herzmedikament auf Wachstumskurs: H.C.-Wainwright-Analyst Joseph Pantginis bleibt bei „Buy“ für die Cytokinetics-Aktie und bestätigt das Kursziel von 140 US-Dollar. Zum Kurs von 54,07 US-Dollar laut Ratingübersicht errechnet sich ein Potenzial von rund 159 Prozent. Cytokinetics vermarktet MYQORZO gegen eine Verdickung des Herzmuskels.
Cytokinetics-Aktie: H.C.-Wainwright-Analyst Joseph Pantginis bleibt bei „Buy“ – Kursziel 140 Dollar
H.C.-Wainwright-Analyst Joseph Pantginis bleibt bei „Buy“ für die Aktie von Cytokinetics und bestätigt das Kursziel von 140 US-Dollar. Zum Kurs von 54,07 US-Dollar sind das rund 159 Prozent Potenzial. Das Herzmedikament MYQORZO legte im Quartal um 76 Prozent zu.
Steckbrief
- Unternehmen
- Cytokinetics, Incorporated
- Handelssymbol
- CYTK (Nasdaq)
- Analyst
- Joseph Pantginis
- Bank
- H.C. Wainwright
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 140 US-Dollar
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
H.C. Wainwright zur Cytokinetics-Aktie
MYQORZO legt kräftig zu – Pantginis bleibt beim Kaufurteil
Joseph Pantginis bestätigt seine Kaufempfehlung. Der Verkaufsstart von MYQORZO gewinnt an Tempo.
Der Umsatz mit MYQORZO stieg im dritten Quartal auf 44,5 Millionen US-Dollar. Das waren 76 Prozent mehr als im Vorquartal.
Fast 1.100 Ärzte in den USA haben das Mittel bereits verschrieben, nach gut 700 Ende Juni.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von H.C.-Wainwright-Analyst Joseph Pantginis zu lesen ist:
Mehr Patienten
Bis Ende September erhielten mehr als 2.800 Patienten das Medikament, nach 1.500 Ende Juni.
Wachsender Marktanteil
Bei Neuverordnungen erreichte MYQORZO laut Cytokinetics fast 45 Prozent Anteil in seiner Wirkstoffklasse.
Neue Anwendung
Cytokinetics will die Zulassung für eine weitere Form der Herzmuskelerkrankung beantragen.
Mehr Länder
Nach dem Start in Deutschland soll MYQORZO noch in diesem Quartal in Großbritannien auf den Markt kommen.
Hohe Verluste
Der Nettoverlust lag im dritten Quartal bei 190,1 Millionen US-Dollar. Der Ausbau des Vertriebs kostet viel Geld.
Eine Zulassung für die neue Anwendung ist nicht garantiert.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist H.C. Wainwright & Co., LLC, Analyst Joseph Pantginis. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 140 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.hcwco.com. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Cytokinetics, Incorporated (CYTK): Kaufen, Kursziel 140,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Joseph Pantginis, Aktienanalyst, H.C. Wainwright & Co., LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 17:18 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 17:18 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Joseph Pantginis, Aktienanalyst, H.C. Wainwright & Co., LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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